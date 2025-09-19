¥¯¥È¥¥¥ë¥Õ¿ÀÏÃTRPG¤Ë¤Æ¡¢½é¿´¼Ô¥ー¥Ñー¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¡ª ÆþÌç¥·¥Ê¥ê¥ª¥»¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ä¼ÂÏ¿¥»¥Ã¥·¥ç¥óµ»ö¤Î¸ø³«¤â¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²ÆÌî¹ä¡Ë¤ÏËÜÆü¡¢2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê½é¿´¼Ô¥ー¥Ñー±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´ü´ÖÃæ¤ÏX¡ÊTwitter¡Ë¤Î"¥¯¥È¥¥¥ë¥Õ¿ÀÏÃTRPG"¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê°Ê²¼¡¢¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ë¤Ë¤Æ¡¢Amazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¤äÆþÌç¥·¥Ê¥ê¥ª¥»¥Ã¥È¡Ö°¡Ëã¿§¤ÎËë¤¬²¼¤ê¤Æ¡×¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¤¬Åö¤¿¤ë¥Õ¥©¥íー&¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î³«ºÅ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡Ö¥¯¥È¥¥¥ë¥Õ¿ÀÏÃTRPG ¥ëー¥ë¥Ö¥Ã¥¯PLUS¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡Ë¤Ë¤Æ¡Ö°¡Ëã¿§¤ÎËë¤¬²¼¤ê¤Æ¡×¤Î¼ÂÏ¿¥»¥Ã¥·¥ç¥óµ»ö¤ò¸ø³«¡£¥ー¥Ñ¥ê¥ó¥°¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬ÄÏ¤ß¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¡¢¼ÂºÝ¤ËËÜ¥·¥Ê¥ê¥ª¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÍÍ»Ò¤òµ»ö¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£µ»ö¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¸ÂÄê¤Î¤ªÆÀ¤Ê¥»ー¥ë¾ðÊó¤âµºÜ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥ー¥Ñー¤Î»²¹Í¤Ë¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢½é¿´¼Ô¥ー¥Ñー¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¡ÖÀÖ¤¤Áë¡×¤â¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Ë¤Æ¸ø³«¡£¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï½é¿´¼Ô¥ー¥Ñー¸þ¤±¾ðÊó¤â¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡¢¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー¤¤¤¿¤À¤¡¢¥ー¥Ñー¥Ç¥Ó¥åー¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Ç½é¿´¼Ô¥ー¥Ñー¸þ¤±¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¸ø³«¡ª
¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Ë¤Æ¡¢½é¿´¼Ô¥ー¥Ñー¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î2¤Ä¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤âÌµÎÁ¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡Ö¥¯¥È¥¥¥ë¥Õ¿ÀÏÃTRPG ¥ëー¥ë¥Ö¥Ã¥¯PLUS¡×¤È¤Ï¡©
"¥¯¥È¥¥¥ë¥Õ¿ÀÏÃTRPG"¤Î¥ëー¥ë¥Ö¥Ã¥¯¤ä¥½ー¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¡¢¸ø¼°½é¤Î¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£
ÍÑ¸ì¤«¤éÌÜÅª¤Î¹àÌÜ¤òÄ´¤Ù¤é¤ì¤ë¸¡º÷µ¡Ç½¤ä¡¢Ê£¿ô¤ÎÆâÍÆ¤ò¹Ô¤Íè¤·¤ä¤¹¤¤¥¿¥Ö´ÉÍý¤Ê¤É¤Î¸«¤ä¤¹¤¤¥Ó¥åー¥¢¤ÈÊØÍø¤Êµ¡Ç½¤Ç¤è¤ê²÷Å¬¤Ë"¥¯¥È¥¥¥ë¥Õ¿ÀÏÃTRPG"¤ò¥×¥ì¥¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÌµÎÁ¸ø³«¥·¥Ê¥ê¥ª¤ä¥¢¥×¥ê¸ÂÄê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤É¡¢¥ëー¥ë¥Ö¥Ã¥¯¤ä¥½ー¥¹¥Ö¥Ã¥¯°Ê³°¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â¹¥É¾ÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£
¢§¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡Ö¥¯¥È¥¥¥ë¥Õ¿ÀÏÃTRPG ¥ëー¥ë¥Ö¥Ã¥¯PLUS¡×¾ÜºÙ¾ðÊó
https://product.kadokawa.co.jp/cthulhu/app/
¥ー¥Ñー¤Ã¤Æ¤É¤¦¤ä¤ë¤Î¡©¤«¤é»Ï¤á¤ë¼ÂÏ¿¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ü¥ê¥ó¥¯½¸¡Ö°¡Ëã¿§¤ÎËë¤¬²¼¤ê¤Æ¡×ÊÔ
¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Ë¤Æ¡¢½é¿´¼Ô¥ー¥Ñー¸þ¤±ÆþÌç¥·¥Ê¥ê¥ª¡Ö°¡Ëã¿§¤ÎËë¤¬²¼¤ê¤Æ¡×¤Î¼ÂÏ¿¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¡¢¼ç¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¥ëー¥ë¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥ê¥ó¥¯½¸¤ò¿·¥Ö¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤À¡Ö°¡Ëã¿§¤ÎËë¤¬²¼¤ê¤Æ¡×¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Êý¡¢¤³¤ì¤«¤é½é¤á¤Æ¥ー¥Ñー¤ò¤Ï¤¸¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î¼ê½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦ºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ー¥Ñー¤Ã¤Æ¤É¤¦¤ä¤ë¤Î¡©¡×
¡Ö¥·¥Ê¥ê¥ª¤ÏÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤±¤É¤É¤¦¤·¤¿¤éÎÉ¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢¤³¤Î¼ÂÏ¿¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÆÉ¤ó¤ÇÊ·°Ïµ¤¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¥·¥Ê¥ê¥ª¤ÎÆÉ¤ßÊý¤ä¥ー¥Ñ¥ê¥ó¥°¤Î¥¤¥áー¥¸¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¥×¥ì¥¤Ãæ¤Ë¼ç¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¥ëー¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÌòÎ©¤Ä¥ê¥ó¥¯½¸¤âÆ±º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥»¥Ã¥·¥ç¥óÃæ¤Ë¤³¤Î¥¢¥×¥ê¤ò³«¤¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¥ー¥Ñ¥ê¥ó¥°¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤ËºîÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼ÂÏ¿¥»¥Ã¥·¥ç¥óµ»ö¤ò¤ªÆÉ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¸ÂÄê¤Î¥»ー¥ë¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¼ÂÏ¿¥»¥Ã¥·¥ç¥óµ»öÆâ¤ËµºÜ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¸ø³«Æü¡Û
2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë
¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¹¤ë :
https://app.adjust.com/1s69yxfh
¿·¥¯¥È¥¥¥ë¥Õ¿ÀÏÃTRPG¥·¥Ê¥ê¥ª¡ÖÀÖ¤¤Áë¡×¸ø³«
½é¿´¼Ô¥ー¥Ñー¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¿·¥¯¥È¥¥¥ë¥Õ¿ÀÏÃTRPG¥·¥Ê¥ê¥ª¡ÖÀÖ¤¤Áë¡×¤ò¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Ë¤Æ¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸ø³«Æü¡Û
2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë
¡Ú¥·¥Ê¥ê¥ª¾ðÊó¡Û
¥·¥¹¥Æ¥à¡§¿·¥¯¥È¥¥¥ë¥Õ¿ÀÏÃTRPG
¥×¥ì¥¤»þ´Ö¡§1-2»þ´Ö ÄøÅÙ
¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§1¿Í¡Ê¥ー¥Ñー¤ò½ü¤¯¡Ë
Æñ°×ÅÙ¡§Äã
ÉñÂæ¡§¸½ÂåÆüËÜ
¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¹¤ë :
https://app.adjust.com/1s69yxfh
½é¿´¼Ô¥ー¥Ñー±þ±ç¥Õ¥©¥íー&¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
´ü´ÖÃæ¡¢X¡ÊTwitter¡Ë¤Î"¥¯¥È¥¥¥ë¥Õ¿ÀÏÃTRPG"¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç10Ì¾ÍÍ¤ËAmazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É1,000±ßÊ¬¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥À¥Ö¥ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö°¡Ëã¿§¤ÎËë¤¬²¼¤ê¤Æ¡×¼ÂÏ¿¥»¥Ã¥·¥ç¥óµ»ö¤ä¼ÂºÝ¤ËÍ·¤ó¤Ç¤ß¤¿´¶ÁÛ¡¢¥ー¥Ñー¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¥ê¥×¥é¥¤¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç3Ì¾ÍÍ¤Ë¡Ú¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¡ÛÆþÌç¥·¥Ê¥ê¥ª¥»¥Ã¥È¡Ö°¡Ëã¿§¤ÎËë¤¬²¼¤ê¤Æ¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¤Õ¤ë¤Ã¤Æ¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û
2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë～2025Ç¯9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë23:59
¡Ú±þÊçÊýË¡¡Û
£±.X¡ÊTwitter¡Ë¤Î"¥¯¥È¥¥¥ë¥Õ¿ÀÏÃTRPG"¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@cthulhumasters¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー
£².Ãí°Õ»ö¹à¤ò³ÎÇ§¤·¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È
¡Ú¥À¥Ö¥ë¥Á¥ã¥ó¥¹±þÊçÊýË¡¡Û
ÂÐ¾Ý¥Ý¥¹¥È¤Ë¡Ö°¡Ëã¿§¤ÎËë¤¬²¼¤ê¤Æ¡×¼ÂÏ¿¥»¥Ã¥·¥ç¥óµ»ö¤ä¼ÂºÝ¤ËÍ·¤ó¤Ç¤ß¤¿´¶ÁÛ¡¢¥ー¥Ñー¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÊÖ¿®
¢¨¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤ÏºîÉÊ¤Î½ÅÍ×¤Ê²Õ½ê¤ä·ëËö¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤´Î±°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Âè»°¼Ô¤Î¸¢Íø¤ò¿¯³²¤¹¤ëÆâÍÆ¤ª¤è¤Ó¸ø½øÎÉÂ¯¤ËÈ¿¤¹¤ëÆâÍÆ¤ÎÅê¹Æ¤Ï¤ª¤ä¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨±þÊçÅê¹Æ¤ò¡Ö@cthulhumasters¡×¤«¤é¥ê¥Ý¥¹¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´¶ÁÛ¤Ï¡¢¥æー¥¶ーID¤òÊ»µ¤·¤Ê¤¤·Á¤Ç¡¢Ê¸»ú¿ôÅù¤òÊÔ½¸¤Î¤¦¤¨¡¢ÊÀ¼Ò¤ÎÈÎÂ¥Êª¤äPRÅù¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾ÞÉÊ¡Û
Amazon e¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¿¥¤¥×¡Ë1,000±ßÊ¬ ¡ß 10Ì¾
¥À¥Ö¥ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡§¡Ú¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¡ÛÆþÌç¥·¥Ê¥ê¥ª¥»¥Ã¥È¡Ö°¡Ëã¿§¤ÎËë¤¬²¼¤ê¤Æ¡× ¡ß 3Ì¾
¡ÚÅöÁªÈ¯É½¡Û
ÅöÁª¼Ô¤Ø¤Î¤ß¡¢X¡ÊTwitter¡Ë¤ÎDM¡Ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»ー¥¸¡Ë¤ÎÁ÷¿®¡Ê2025Ç¯9·î26Æü～2025Ç¯10·î3ÆüÍ½Äê¡Ë¤ò¤â¤Ã¤ÆÂå¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨DM¤Ï¡Ö@cthulhumasters¡×¤è¤ê¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤áDM¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤è¤¦ÀßÄê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨DM¤ò¼õ¿®¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ÅöÁª¸¢Íø¤¬¼º¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û¢¨¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤Î¤¦¤¨¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤
¢£±þÊç¤Ë¤Ï¡¢X¡ÊTwitter¡Ë¤Ø¤ÎÅÐÏ¿¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢£ÅöÁª¤Ï¤ª¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ä¤£±¸ý¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¤Ï±þÊç¤ò¤ª¼õ¤±¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦Èó¸ø³«¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¾ì¹ç
¡¦·ü¾Þ±þÊçÍÑ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ä¥Ü¥Ã¥È¡Êbot¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é±þÊç¤·¤¿¾ì¹ç
¡¦ÅöÁªÈ¯É½°ÊÁ°¤Ë¡¢±þÊç¥Ý¥¹¥È¤òºï½ü¤·¤¿¾ì¹ç
¡¦ÅöÁªÈ¯É½°ÊÁ°¤Ë¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥Õ¥©¥íー¤ò²ò½ü¤·¤¿¾ì¹ç
¡¦Âè»°¼Ô¤Î¸¢Íø¤ò¿¯³²¤¹¤ëÆâÍÆ¤ª¤è¤Ó¸ø½øÎÉÂ¯¤ËÈ¿¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ê¤É¡¢³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡Ê°Ê²¼¡¢ÊÀ¼Ò¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡Ë¤ÇÉÔÅ¬ÀÚ¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿ÆâÍÆ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¾ì¹ç
¢£±þÊç¤ËºÝ¤·È¯À¸¤¹¤ëÄÌ¿®ÎÁ¤Ê¤É¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤´ÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÅöÁª¾ÞÉÊ¤ò¾ùÅÏ¡ÊÅ¾Çä¡¢¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó½ÐÉÊ´Þ¤à¡Ë¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬±þÊç¡¦ÅöÁª¤Î¾ò·ï¤Ç¤¹¡£¾ùÅÏ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÅöÁª¤Ï¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¾ÞÉÊ¤ò¤ªÊÖ¤·¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Åö¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¤¬¼çºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£X¡ÊTwitter¡Ë ¤ª¤è¤ÓX Corp.¤È¤Ï´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£X¡ÊTwitter¡Ë¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢¥Äー¥ë¤ÎÆ°ºîÅù¤ÎÉÔÂ¬¤Î¾ã³²¤Ë¤è¤ê¡¢Åö¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¦Ãæ»ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£±þÊç¤ËºÝ¤·¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¥Ý¥ê¥·ー¤ÎÄê¤á¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ê¼è¤ê°·¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢£±þÊç¤ËºÝ¤·¤ªµÒÍÍ¤ËÀ¸¤¸¤¿Â»³²Åù¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¤Ë½Å²á¼º¤Î¤¢¤ë¾ì¹ç¤ò½ü¤¡¢ÊÀ¼Ò¤Ï°ìÀÚÇå½þ¤ÎÀÕ¤òÉé¤ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò¸«¤ë :
https://x.com/cthulhumasters/status/1968855850430468254
¡Ú¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¡ÛÆþÌç¥·¥Ê¥ê¥ª¥»¥Ã¥È
¡Ö°¡Ëã¿§¤ÎËë¤¬²¼¤ê¤Æ¡×¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª
"¿·¥¯¥È¥¥¥ë¥Õ¿ÀÏÃTRPG¡É¡Ú¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¡ÛÆþÌç¥·¥Ê¥ê¥ª¥»¥Ã¥È¡Ö°¡Ëã¿§¤ÎËë¤¬²¼¤ê¤Æ¡×¤¬¡¢BOOTH¤Ë¤Æ¹¥É¾È¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡ª
ËÜ¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ï½é¿´¼Ô¥ー¥Ñー¤Ë¸þ¤±¤ÆºîÀ®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥Ê¥ê¥ª¤ÎÆÉ¤ßÊý¤ä¥ëー¥ë¤ÎÊäÂ¤òÃúÇ«¤ËµºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥Ê¥ê¥ª¤È¡¢Æ±º¤Î¡Ø¥¯¥¤¥Ã¥¯¥¹¥¿ー¥È¡¦¥ëー¥ë¡Ù¤¬¤¢¤ì¤Ð¥ー¥Ñ¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½é¿´¼Ô¥×¥ì¥¤¥äー¤Ë¸þ¤±¤¿ÀâÌÀ½ñ¤ä¡¢Ç½ÎÏÃÍ¤äµ»Ç½¤¬¤¹¤Ç¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥×¥ê¥»¥Ã¥È¤ÎÃµº÷¼Ô¥·ー¥È¡¢¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÉ¬Í×¤ä¥¤¥é¥¹¥ÈÁÇºà¤ä¥³¥³¥Õ¥©¥ê¥¢ÍÑ¥ëー¥à¥Çー¥¿¤âÆ±º¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤¬¤¢¤ì¤Ð¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â"¿·¥¯¥È¥¥¥ë¥Õ¿ÀÏÃTRPG¡É¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥·¥Ê¥ê¥ª¾ðÊó¡Û
¥·¥¹¥Æ¥à¡§¿·¥¯¥È¥¥¥ë¥Õ¿ÀÏÃTRPG
¥×¥ì¥¤»þ´Ö¡§2-3»þ´Ö ÄøÅÙ
¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§2-4¿Í¡Ê¥ー¥Ñー¤ò½ü¤¯¡Ë
Æñ°×ÅÙ¡§Äã
ÉñÂæ¡§¸½ÂåÆüËÜ
BOOTH¤ÇÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¸«¤ë :
https://cthulhumasters.booth.pm/items/7319698
¥¯¥È¥¥¥ë¥Õ¿ÀÏÃTRPG¤È¤Ï¡©
°ì¸«¡¢ÉáÄÌ¤Î¿Í¡¹¤¬¶²¤ë¤Ù¤¥¯¥È¥¥¥ë¥Õ¿ÀÏÃ¤Î¶¼°Ò¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡¢¿ÀÈë¤È¶²ÉÝ¤ÎTRPG¡Ê¥Æー¥Ö¥ë¥Èー¥¯¡¦¥íー¥ë¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥²ー¥à¡Ë¤Ç¤¹¡£³Æ¥×¥ì¥¤¥äー¤¬¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò±é¤¸¡¢¿Ê¹ÔÌò¤È¤âÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤éÊª¸ì¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯ÂÐÏÃ·¿¤Î¥¢¥Ê¥í¥°¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£
¡È¥¯¥È¥¥¥ë¥Õ¿ÀÏÃTRPG¡É¸ø¼°¥µ¥¤¥È :
https://product.kadokawa.co.jp/cthulhu/
¡È¥¯¥È¥¥¥ë¥Õ¿ÀÏÃTRPG¡É¸ø¼° X :
https://twitter.com/cthulhumasters
¡ã¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä
¢£ËÜ´ë²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
£Ë£Á£Ä£Ï£Ë£Á£×£Á ¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È(https://kdq.jp/kdbook)
¢¨¤«¤Ê¤é¤º¥¥ã¥ó¥Úー¥óÌ¾¤ò¤´ÌÀµ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥µ¥Ýー¥È¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¢¥×¥ê¡Ö¥¯¥È¥¥¥ë¥Õ¿ÀÏÃTRPG ¥ëー¥ë¥Ö¥Ã¥¯PLUS¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥¯¥È¥¥¥ë¥Õ¿ÀÏÃTRPG ¥ëー¥ë¥Ö¥Ã¥¯PLUS¡×¥Ø¥ë¥×(https://cthulhu-help.kadokawa.co.jp/hc/ja)