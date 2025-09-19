¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Âè£¸£·²ó±üÂ¿Ëà·ÌÃ«±ØÅÁ¶¥ÁöÂç²ñ»²²Ã¼ÔÊç½¸
ÀÄÇß»Ô
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/143664/table/42_1_86cce738919aae7d81deb7e355c0d992.jpg?v=202509191156 ]
°ìÈÌ¡¦Âç³Ø¡¦¹â¹»¡¦½÷»Ò¡¦»Ù²ñ¼«¼£²ñ¡¦¾®Ãæ³ØÀ¸¤ÈÂ¿¤¯¤Î¼ïÌÜ¤¬¤¢¤ê¡¢½é¿´¼Ô¡¢¾åµé¼Ô´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢ËèÇ¯Â¿¤¯¤Î¥Áー¥à¤¬ë§¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£Âç²ñ¤«¤é¡¢¾®³ØÀ¸¡¦Ãæ³ØÀ¸¤ÎÉô¤Ï¡¢Êç½¸ÂÐ¾Ý¤òÀ¾Â¿ËàÃÏ°è¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¤Û¤«¡¢»Ù²ñ¡¦¼«¼£²ñ¤ÎÉô¤Ø¤ÎÃæ³ØÀ¸¤Î»²²Ã¡Ê£±Ì¾¡Ë¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/143664/table/42_1_86cce738919aae7d81deb7e355c0d992.jpg?v=202509191156 ]
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»
ÀÄÇß»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñÀ¸³¶³Ø½¬Éô¥¹¥Ýー¥Ä¿ä¿Ê²Ý¡¡±ØÅÁÂç²ñ»öÌ³¶É
ÅÅÏÃÈÖ¹æ0428-22-1111¡ÊÆâÀþ2393¡Ë