¡Ø¾¡Íø¤Î½÷¿À¡§NIKKE¡Ù¡ß¡Ø¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶ー¥É¡Ù¥°¥íー¥Ð¥ë¥³¥é¥Ü¤Ä¤¤¤Ë9·î24Æü¤è¤ê³«ºÅ·èÄê¡ª
¹âÉÊ¼Á¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥²ー¥à¥Ö¥é¥ó¥ÉLevel Infinite¤Ï¡¢¥²ー¥à³«È¯²ñ¼ÒSHIFT UP¤È¼ê¤òÁÈ¤ó¤ÇÀ©ºî¤·¤¿¡¢Àï¾ì¤Ë¶Á¤¯½ÆÀ¼¤Èå«～ÃÏ¾åÃ¥´Ô¥¬¥ó¥¬ー¥ëRPG～¡Ø¾¡Íø¤Î½÷¿À¡§NIKKE¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿Íµ¤¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Û¥éー¥²ー¥à¥·¥êー¥º¡Ø¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶ー¥É¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖREBORN EVIL¡×¤ò2025Ç¯9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥³¥é¥Ü¤Ï¡¢SHIFT UP¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¡ØNIKKE¡Ù¤È¡Ø¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶ー¥É¡Ù¤È¤¤¤¦°Û¤Ê¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëµ¬ÌÏ¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¤Ç¤¹¡£8·î¤Ë¥Æ¥£¥¶ー¾ðÊó¤È¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿¡Ö¥¸¥ë¡¦¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡×¤Î»²ÀïÈ¯É½¤ËÂ³¤¡¢ËÜÆü9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¤Ï¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ª¤è¤Ó¥³¥é¥ÜPV¤Ë¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö¥¨¥¤¥À¡¦¥¦¥©¥ó¡×¡Ö¥¯¥ì¥¢¡¦¥ì¥Ã¥É¥Õ¥£ー¥ë¥É¡×¤ÎÂ¸ºß¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¿·PV¤Î¤´»ëÄ°¤Ï¤³¤Á¤é¡§
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=0cOvtD-bpoA ]
ÉñÂæ¤ÏÇÑÔÒ¤È²½¤·¤¿µì¶µ²ñ¼þÊÕ¡£Ææ¤ÎNEO¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¤¬¹¤¬¤ëÃæ¡¢Ä´ºº¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿A.C.P.U.ÉôÂâ¤äD¡¢»Ø´ø´±¤¿¤Á¤Ï¡¢¥¸¥ë¤¿¤Á¤È¤Îî°íð¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¸ø³«¤·¤¿PV¤Ç¤Ï¡¢¥Ý¥ê¤¬Ææ¤Î¼ê¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¾ìÌÌ¤ä¡¢°ÛÍÍ¤ÊÀÖ¤¤ÎéÇÒÆ²¤ËÎ©¤Ä3¿Í¤Î½÷À¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢NIKKE¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÌ¤ÃÎ¤Ê¤ë¶¼°Ò¡×¤Ø¤Î¶ÛÄ¥´¶¤ò°ìÁØ¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¡Ø¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶ー¥É¡Ù¥·¥êー¥º¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ØNIKKE¡Ù¤Î»ý¤ÄÊª¸ìÀ¤ä¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÉ½¸½¤Ë¿·¤¿¤ÊÂ¦ÌÌ¤ò²Ã¤¨¤ë»î¤ß¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶ー¥É¡Ù¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤¬²Ã¤ï¤ë»ö¤Ë¤è¤ê¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óÂÎ¸³¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Ë×Æþ´¶¤È¥¹¥±ー¥ë¤òÀ¤³¦Ãæ¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤ËÆÏ¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤î°íð¤È´íµ¡¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖREBORN EVIL¡×¡£¡Ø¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶ー¥É¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬NIKKE¤ÎÀ¤³¦¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿»þ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊª¸ì¤¬ËÂ¤¬¤ì¡¢¤É¤ó¤Ê²Ð²Ö¤¬»Ø´ø´±¤È¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤¼¤Ò¡¢9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ø¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶ー¥É¡Ù¤È¤Ï
¡ã¥²ー¥à³µÍ×¡ä
¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶ー¥É¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢ÀäË¾Åª¤Ê¾õ¶·¤«¤é¡¢Éð´ï¤ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¶î»È¤·À¸´Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Û¥éー¥²ー¥à¤Ç¡¢1996Ç¯¤ËÂè1ºî¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅÐ¾ì¤«¤é25Ç¯°Ê¾å·Ð²á¤·¤¿º£¤Ê¤ª¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é¹â¤¤»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦¡Ø¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶ー¥É¡Ù¸ø¼°¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é
URL¡§https://game.capcom.com/residentevil/
¸¢ÍøÉ½µ¡§(C)CAPCOM
³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥×¥³¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1983Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¥²ー¥à¥¨¥ó¥¿-¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡£ÂåÉ½ºî¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶ー¥É¡×¡¢¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¡×¡¢¡Ö¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¡×¡¢¡Ö¥í¥Ã¥¯¥Þ¥ó¡×¡¢¡Ö¥Ç¥Ó¥ë ¥á¥¤ ¥¯¥é¥¤¡×¤Ê¤É¤Î¥·¥êー¥º¥¿¥¤¥È¥ë¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼Ò¤ÏÂçºå¤Ë¤¢¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¹á¹Á¡¢ÂæÏÑ¤ª¤è¤Ó¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Ë³¤³°»Ò²ñ¼Ò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
https://www.capcom.co.jp/(https://www.capcom.co.jp/)
<¾¡Íø¤Î½÷¿À¡§NIKKE³µÍ×>
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ø¾¡Íø¤Î½÷¿À¡§NIKKE¡Ù¡ÊÎ¬¾Î¡§¡ØNIKKE¡Ù¡Ë
ÇÛ¿®Æü¡§¹¥É¾ÇÛ¿®Ãæ¡Ê2022Ç¯11·î4Æü¡Ê¶â¡ËÇÛ¿®¡Ë
¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉURL¡§https://bit.ly/3EVYgT5
ÎÁ¶â¡§´ðËÜÌµÎÁ¡¢¥¢¥×¥êÆâ²Ý¶â¤¢¤ê
¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§nikke-jp.com(https://nikke-jp.com/)
¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://twitter.com/NIKKE_japan(https://x.com/NIKKE_japan)
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§ÇØÃæ¤ÇÌ¥¤»¤ë¥¬¥ó¥¬ー¥ëRPG
¸¢ÍøÉ½µ¡§(C)PROXIMA BETA PTE. LTD. (C)SHIFT UP CORP.
Level Infinite¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Level Infinite ¤Ï¡¢Tencent¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥²ー¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£²æ¡¹¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ê¥²ー¥à¤ò¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¡¢¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ë¤ª¤±¤ë³«È¯²ñ¼Ò¤ä¥Ñー¥È¥Êー¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Éý¹¤¤¥µー¥Ó¥¹¤ä¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤·¡¢Èà¤é¤ÎºîÉÊ¤Î¿¿¤Î²ÄÇ½À¤ò²ò¤Êü¤Æ¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Level Infinite¤Ï¡ØPUBG MOBILE¡Ù¤ä¡ØHonor of Kings¡Ù¡¢¡Ø¾¡Íø¤Î½÷¿À¡§NIKKE¡Ù¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤ºîÉÊ¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ãー¤Ç¤¢¤ê¡¢Funcom¤Î¡ØDune: Awakening¡Ù¤ä¡ØWarhammer 40K: Darktide¡Ù¤Ê¤É¤ò´Þ¤à¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Î¶¦Æ±¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¹¡£Level Infinite¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È www.levelinfinite.com/ja(https://www.levelinfinite.com/ja)¤ä¸ø¼°X x.com/LevelInfiniteJP(https://x.com/LevelInfiniteJP)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£