¥¥ê¥óHD¡ßÉÙ»ÎÄÌ¤¬¸ì¤ë¡ÖÁª¤Ð¤ì¤ë´ë¶È¡×¤Ë¤Ê¤ëºÎÍÑ¹Êó ¨¡ ³ØÀ¸¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Àß·×¡Ú9/29³«ºÅ¡ÃWORKS REVIEW¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥ïー¥¯¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§À¶¿å¿®°ìÏº)¤Ï¡¢2025Ç¯9·î29Æü(·î)¤Ë´ë¶È¤Î¿Í»öÃ´Åö¼ÔµÚ¤Ó¿Íºà³«È¯Ã´Åö¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Õ¥©ー¥é¥à¡¢WORKS REVIEW¡Ø¥¥ê¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÈÉÙ»ÎÄÌ¤¬ÅÐÃÅ¡ª¡ØÁª¤Ð¤ì¤ë´ë¶È¡Ù¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ÎºÎÍÑ¹Êó¤È¤Ï¡©～³ØÀ¸¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Àß·×¤Î¹©É×～¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ÌµÎÁ¤Ç»öÁ°Í½Ìó¤ò¤¹¤ë :
https://www.worksreview.jp/event/20250929
»öÁ°Í½Ìó¤Ç¥¢ー¥«¥¤¥ÖÆ°²è¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª
¡Ã³«ºÅ³µÍ×
´ë¶È¤ò¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼æ¤«¤ì¡¢Áª¤Ð¤ì¤ë¡×Â¸ºß¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢
Ã±¤Ê¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³ØÀ¸¤Î¶¦´¶¤äÇ¼ÆÀ¤ò°ú¤½Ð¤¹¡È¿´¤òÆ°¤«¤¹¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡É¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤ÎWORKS REVIEW¤Ç¤Ï¡¢»º·Ð¿·Ê¹¼Ò ¡ß ¥ïー¥¯¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¶¦Æ±¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡Ö27Â´³ØÀ¸¤¬Áª¤Ö ½¢¿¦¿Íµ¤´ë¶È¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤ÎÁá´ü¿Íµ¤È¯É½¤ò¤â¤È¤Ë¡¢³Æ¶È³¦¤Ç¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¥¥ê¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤ÈÉÙ»ÎÄÌ³ô¼°²ñ¼Ò¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¤ª¾·¤¤·¤Þ¤¹¡£
ºÎÍÑ¹Êó¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Àß·×¤Î¹Í¤¨Êý¤ä¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÎÂª¤¨Êý¡¢¶¦´¶¤ò¸Æ¤ÖÈ¯¿®¼êË¡¤Ê¤É¤ò¼ÂºÝ¤Î»öÎã¤ò¸ò¤¨¤Æ¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ ¼«¼Ò¤Î¡Ö¤é¤·¤µ¡×¤ò¤É¤¦ÅÁ¤¨¤ë¡©¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Àß·×¤Î¹Í¤¨Êý
¡¦ ¡ÖÇ§ÃÎ¡×¤«¤é¡Ö»ÖË¾¡×¤Ø¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¤Î¹ÊóÀïÎ¬
¡¦ ¾ðÊóÀß·×¤È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Å¤¯¤ê¤Î¹©É×
¡¦ À®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¹Êó»Üºö¤ä¼ºÇÔ¤«¤é³Ø¤ó¤À¤³¤È
¤Ê¤É¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê¥Ò¥ó¥È¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢¤´Í½Ìó¤Î¤¦¤¨¡¢¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ã¥×¥í¥°¥é¥à³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/46760/table/121_1_761b507488702e0e0c4fab03f816bb4d.jpg?v=202509191156 ]
¡ä³«ºÅ¾ÜºÙ¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.worksreview.jp/event/20250929)
¡Ã½Ð±é¼Ô
¡¦¥¥ê¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡¿ÍºâÀïÎ¬Éô¡¡¿Íºâ³«È¯Ã´Åö
¡¡ºÎÍÑ¥Áー¥à¥êー¥Àー
¡¡º£°æ Èþ½ï »á
¡¦ÉÙ»ÎÄÌ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡
¡¡Employee SuccessËÜÉô¡¡¿ÍºàºÎÍÑ¥»¥ó¥¿ー¡¡
¡¡¥·¥Ë¥¢¥Þ¥Íー¥¸¥ãー
¡¡ÅÄÃæ Íºµ± »á
ÌµÎÁ¤Ç»ëÄ°Í½Ìó¤ò¤¹¤ë :
https://cs.worksreview.jp/l/1020362/2025-08-21/4zcfj
¢¨ÄùÀÚ¡§2025Ç¯9·î26Æü(¶â) 18:00
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥ïー¥¯¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡Works Review±¿±Ä»öÌ³¶É
e-mail¡§wj_forum@worksjapan.co.jp
TEL¡§ 03-5209-5012
¡äWORKS REVIEW ¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.worksreview.jp/)
