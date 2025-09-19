¥­¥ê¥óHD¡ßÉÙ»ÎÄÌ¤¬¸ì¤ë¡ÖÁª¤Ð¤ì¤ë´ë¶È¡×¤Ë¤Ê¤ëºÎÍÑ¹­Êó ¨¡ ³ØÀ¸¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Àß·×¡Ú9/29³«ºÅ¡ÃWORKS REVIEW¡Û

³ô¼°²ñ¼Ò¥ïー¥¯¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§À¶¿å¿®°ìÏº)¤Ï¡¢2025Ç¯9·î29Æü(·î)¤Ë´ë¶È¤Î¿Í»öÃ´Åö¼ÔµÚ¤Ó¿Íºà³«È¯Ã´Åö¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Õ¥©ー¥é¥à¡¢WORKS REVIEW¡Ø¥­¥ê¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÈÉÙ»ÎÄÌ¤¬ÅÐÃÅ¡ª¡ØÁª¤Ð¤ì¤ë´ë¶È¡Ù¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ÎºÎÍÑ¹­Êó¤È¤Ï¡©～³ØÀ¸¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Àß·×¤Î¹©É×～¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£



https://www.worksreview.jp/event/20250929
¡Ã³«ºÅ³µÍ×

´ë¶È¤ò¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼æ¤«¤ì¡¢Áª¤Ð¤ì¤ë¡×Â¸ºß¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢
Ã±¤Ê¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³ØÀ¸¤Î¶¦´¶¤äÇ¼ÆÀ¤ò°ú¤­½Ð¤¹¡È¿´¤òÆ°¤«¤¹¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡É¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£



º£²ó¤ÎWORKS REVIEW¤Ç¤Ï¡¢»º·Ð¿·Ê¹¼Ò ¡ß ¥ïー¥¯¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¶¦Æ±¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡Ö27Â´³ØÀ¸¤¬Áª¤Ö ½¢¿¦¿Íµ¤´ë¶È¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤ÎÁá´ü¿Íµ¤È¯É½¤ò¤â¤È¤Ë¡¢³Æ¶È³¦¤Ç¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¥­¥ê¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤ÈÉÙ»ÎÄÌ³ô¼°²ñ¼Ò¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¤ª¾·¤­¤·¤Þ¤¹¡£
ºÎÍÑ¹­Êó¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Àß·×¤Î¹Í¤¨Êý¤ä¡¢¥é¥ó¥­¥ó¥°¤ÎÂª¤¨Êý¡¢¶¦´¶¤ò¸Æ¤ÖÈ¯¿®¼êË¡¤Ê¤É¤ò¼ÂºÝ¤Î»öÎã¤ò¸ò¤¨¤Æ¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡£



¡¦ ¼«¼Ò¤Î¡Ö¤é¤·¤µ¡×¤ò¤É¤¦ÅÁ¤¨¤ë¡©¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Àß·×¤Î¹Í¤¨Êý
¡¦ ¡ÖÇ§ÃÎ¡×¤«¤é¡Ö»ÖË¾¡×¤Ø¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¤Î¹­ÊóÀïÎ¬
¡¦ ¾ðÊóÀß·×¤È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Å¤¯¤ê¤Î¹©É×
¡¦ À®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¹­Êó»Üºö¤ä¼ºÇÔ¤«¤é³Ø¤ó¤À¤³¤È



¤Ê¤É¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê¥Ò¥ó¥È¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢¤´Í½Ìó¤Î¤¦¤¨¡¢¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£




¡Ã¥×¥í¥°¥é¥à³µÍ×


[É½: https://prtimes.jp/data/corp/46760/table/121_1_761b507488702e0e0c4fab03f816bb4d.jpg?v=202509191156 ]


¡ä³«ºÅ¾ÜºÙ¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.worksreview.jp/event/20250929)




¡Ã½Ð±é¼Ô

¡¦¥­¥ê¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò


¡¡¿ÍºâÀïÎ¬Éô¡¡¿Íºâ³«È¯Ã´Åö


¡¡ºÎÍÑ¥Áー¥à¥êー¥Àー


¡¡º£°æ Èþ½ï »á



¡¦ÉÙ»ÎÄÌ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡


¡¡Employee SuccessËÜÉô¡¡¿ÍºàºÎÍÑ¥»¥ó¥¿ー¡¡


¡¡¥·¥Ë¥¢¥Þ¥Íー¥¸¥ãー


¡¡ÅÄÃæ Íºµ± »á



