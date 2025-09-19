SNS¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¿·¾ï¼±¡ªAR¤ÇUGCÁÏ½Ð¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¡ÖXciteAR¡×¤òÄó¶¡³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Þー¥È¥·¥§¥¢¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾®Ìîß· ÎÉÍ§¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢SNS¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¿·¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖXciteAR¡Ê¥¨¥¥µ¥¤¥È¥¨ー¥¢ー¥ë¡Ë¡×¤ò2025Ç¯7·î¤è¤êÄó¶¡³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ê¤É¤ÎSNS¾å¤Ç¡¢¥æー¥¶ー¤¬ARÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¾¦ÉÊ¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë´Ø¤ï¤ê¤Ê¤¬¤éÅê¹Æ¡ÊUGC¡Ë¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤Î¡Ö¥Õ¥©¥íー¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¡×¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤ÂÎ¸³·¿¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¤ÎÇØ·Ê
½¾Íè¤ÎSNS¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡ÖÃ±Ä´¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¡×¡Ö¥Æ¥¥¹¥ÈÃæ¿´¤ÎUGC¤¬Â¿¤¤¡×¡Ö¹ØÆþ¤ËÄ¾·ë¤·¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¥¹¥Þー¥È¥·¥§¥¢¤Ï¡¢ARµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥æー¥¶ー¤¬¾¦ÉÊ¤ò¼«Ê¬¤Î´Ä¶¤ËÉ½¼¨¡¦»£±Æ¤·¤ÆÅê¹Æ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò³«È¯¡£¥Ö¥é¥ó¥ÉÂÎ¸³¤ò¿¼¤á¤Ä¤Ä¡¢¹ØÇã¤Ø¤ÎÀÜÂ³À¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖXciteAR¡×¤ÎÆÃÄ¹
- ARÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤¿¼«Á³¤ÊUGCÁÏ½Ð
¾¦ÉÊ¤ò¼«Âð¤äÆü¾ï¤Î¥·ー¥ó¤ËÇÛÃÖ¤·¤Æ»£±Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞSNSÅê¹Æ¤¬²ÄÇ½¡£¥ê¥¢¥ë¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤ÊUGC¤òÂçÎÌ¤ËÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
- »²²Ã¥Ïー¥É¥ë¤ÎÄã¤µ¤È³È»¶À
¥Õ¥©¥íー¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¤Çµ¤·Ú¤Ë»²²Ã¤Ç¤¡¢¤µ¤é¤ËARÅê¹Æ¤ÇW¥Á¥ã¥ó¥¹¡£³È»¶¤È¥Ö¥é¥ó¥ÉÂÎ¸³¤òÎ¾Î©¡£
- ¹ØÆþÆ³Àþ¤È¤Î¥·ー¥à¥ì¥¹Ï¢·È
¥ì¥·ー¥ÈÅê¹Æ¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ê¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬¹ØÇã¤ËÄ¾·ë¡£
- ½ÀÆð¤ÊÆ³Æþ¥×¥é¥ó
¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÍøÍÑ¤«¤é´ûÂ¸OWNLY·ÀÌó´ë¶È¸þ¤±¥×¥é¥ó¤Þ¤ÇÉý¹¤¯Äó¶¡¡£
¢£³èÍÑ¥·ー¥ó
- ¿·¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
- ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö»Üºö
- ²È¶ñ¡¦²ÈÅÅ¤Ê¤É¡Ö¼ÂºÝ¤ËÃÖ¤¤¤¿¥¤¥áー¥¸¡×¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¾¦ºà
- ¥ì¥·ー¥ÈÅê¹Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¹ØÇãÂ¥¿Ê»Üºö
¢£º£¸å¤ÎÅ¸³«
¥¹¥Þー¥È¥·¥§¥¢¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎSNS¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó»Ù±ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÂÎ¸³¤ò¼´¤È¤·¤¿UGCÁÏ½Ð¡×¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÈÀ¸³è¼Ô¤¬ÁÐÊý¸þ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿·¤¿¤Ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¼êË¡¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥¹¥Þー¥È¥·¥§¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/19448/table/240_1_d6d0f764e1e1c88bf01887cc85a207c9.jpg?v=202509191156 ]
¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò²ÁÃÍ¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë Smart Smile Share¡×¤ò¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ë·Ç¤²¡¢ÉáÊ×Åª¤Ê²ÁÃÍ¤ò»ý¤Ä¸ÜµÒÀÜÅÀ¤Î¼Á¤ÈÎÌ¤Î¸þ¾å¤ò¤á¤¶¤·¤Þ¤¹¡£
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È: https://www.smartshare.jp/
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È: https://www.ownly.jp/