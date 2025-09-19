³¤³°ÈÇ¡ÖACCESSTRADE¡×¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢ECÂç¼êLazada¤ÈÆÈÀêÅªJBP·ÀÌó¤òÄù·ë
¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤ª¤è¤Ó¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿ー¥¹¥Úー¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§Åìµþ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²ÏÃ¼¿°ìÏº¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§2122¡¢°Ê²¼¥¤¥ó¥¿ー¥¹¥Úー¥¹¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë³¤³°ÈÇ¡ÖACCESSTRADE¡×¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¥¢¥ê¥Ð¥Ð¥°¥ëー¥×»±²¼¤ÇÅìÆî¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤ÎEC¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖLazada¡×¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ÖLazAffiliates¡×¤ÈÆÈÀêÅª¤ÊJBP¡ÊJoint Business Plan¡Ë·ÀÌó¤òÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ·ÀÌó¤Ë¤è¤ê¡¢µÞÂ®¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ëÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Î¥é¥¤¥Ö¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥³¥Þー¥¹»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´ë¶È¤Î¼ý±×³ÈÂç¤È»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÈÀê·ÀÌó¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¤ò³èÍÑ¤·¤¿EC»Ô¾ì¤¬µÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤È¤Î¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ò¹â¤á¤ë¿·¤¿¤ÊÈÎÇä¼êË¡¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿À®Ä¹»Ô¾ì¤Ç´ë¶È¤¬¸úÎ¨Åª¤Ë¼ý±×¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥Ñー¥È¥Êー¤È¤ÎÏ¢·È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
ACCESSTRADE¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤È¿®ÍêÀ¤¬¹ñºÝÅª¤Ë¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢Lazada¤È¤ÎÆÈÀê·ÀÌó¤òÄù·ë¤¹¤ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ·ÀÌó¤Ë¤è¤ê¡¢ACCESSTRADE¤Ï´ë¶È¤È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ò¤Ä¤Ê¤°¡Ö²Í¤±¶¶¡×¤È¤·¤Æ¡¢Lazada¤Î¹Âç¤Ê»Ô¾ì¥êー¥Á¤ÈÅö¼Ò¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¦±¿ÍÑÎÏ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢´ë¶È¤ÏÅìÆî¥¢¥¸¥¢Á´°è¤Ç¥é¥¤¥Ö¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÀïÎ¬Åª¤Ê¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ACCESSTRADE¤ÈLazada¡¡Ä´°õ¼°¤ÎÍÍ»Ò
º£¸å¤âACCESSTRADE¤Ï¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤ËÅØ¤á¡¢´ë¶È¤Î¼ý±×µ¡²ñ³ÈÂç¤È´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¥È¥ìー¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿ー¥¹¥Úー¥¹¡¡¡Êhttps://www.interspace.ne.jp/¡Ë
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É2-4-1 ¿·½ÉNS¥Ó¥ë8³¬
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡²ÏÃ¼¡¡¿°ìÏº
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡1999Ç¯11·î8Æü
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡¡984,653,800±ß¡¡
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡¢¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È
