ORIHICA Î®»³¤ª¤ª¤¿¤«¤Î¿¹S¡¦CÅ¹¡¡¡Ö¥ì¥È¥í¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒAOKI¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÄÌÚ¾´¹¨¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ØORIHICA¡Ù¤Ï¡¢2025Ç¯9·î26Æü(¶â)¤Ë
¡ÖORIHICA Î®»³¤ª¤ª¤¿¤«¤Î¿¹S¡¦CÅ¹¡×¤ò¡¢¡Ö¥ì¥È¥í¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢ºÇ¿·¤ÎÅ¹ÊÞ·ÁÂÖ¤Ø¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤Î¥¹ー¥Ä¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¥¤¥áー¥¸¤òºþ¿·¤·¡¢¥á¥ó¥º¡õ¥ì¥Ç¥£ー¥¹¤Î¥Ó¥¸¥«¥¸¥·¥ç¥Ã¥×¤È¤·¤ÆORIHICA¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÇ§ÃÎ³ÈÂç¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¡¢ORIHICA¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶¯²½¤ÈÇ§ÃÎ³ÈÂç¤ò¿Þ¤ë
¡¡ÁÏ¶È22Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿ORIHICA¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤¿½ÐÅ¹³ÈÂç¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤Ë¤è¤ë¤ªµÒÍÍ¤ÎÉý¹¤¤¥Ëー¥º¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¡¢¼çÍ×Å¹ÊÞ¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢ORIHICA¤¬¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¡ÖÎ®»³¤ª¤ª¤¿¤«¤Î¿¹S¡¦CÅ¹¡×¤Ï¡¢¤Ä¤¯¤Ð¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤ÈÅìÉð¥¢ー¥Ð¥ó¥Ñー¥¯¥é¥¤¥ó¡ÖÎ®»³¤ª¤ª¤¿¤«¤Î¿¹±Ø¡×¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ëÂç·¿¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¡¢±Ø¼þÊÕ¤Ï»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤ËµÞÂ®¤ÊÂðÃÏ³«È¯¤¬¿Ê¹Ô¤·¡¢º£¸å¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤ÎÀ®Ä¹¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë»ÜÀß¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Ç16Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëËÜÅ¹ÊÞ¤òÁ´ÌÌ²þÁõ¤·¡¢¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¥»ー¥ë¤â³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¿·µ¬¥Þー¥±¥Ã¥È¤Î³ÍÆÀ¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤Æ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡ÖORIHICA Åìµþ¥Éー¥à¥·¥Æ¥£¥é¥¯ー¥¢Å¹¡×¡ÖORIHICA Æó»Ò¶ÌÀî¥é¥¤¥º¡¦¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿ーÅ¹¡×¤ËÂ³¤¡¢ÆâÁõ¤Ï¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥¢¥¦¥Èµ×ÊÝ´²¿Í»á¤¬´Æ½¤¡£¡Ö¥ì¥È¥í¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢²û¤«¤·¤µ¤È¿·¤·¤µ¤¬Í»¹ç¤·¤¿¶õ´Ö¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¶ÊÀþ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡Ö¥ª¥ê¥Ò¥«¥Ö¥ëー¡×¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¿·¤·¤¤¥«¥éー¥¹¥ー¥à¤òºÎÍÑ¤·¡¢Å¹ÆâÃæ±û¤Î¥¹¥Ôー¥«ー¤«¤éÎ®¤ì¤ë²»³Ú¤¬¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤¯±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ORIHICA¤Ïº£¸å¤â¤ªµÒÍÍ¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ë¶õ´Ö¤òÁÏÂ¤¤·¡¢¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥¢¥¦¥È¡¡µ×ÊÝ ´²¿Í»á
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼´¤Ë¡¢·úÃÛ¡¦²È¶ñ¡¦¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¢ー¥ÈÅù¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÎÎ°è¤Î¡É±Û¶¡É¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÀß·×³èÆ°¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ 2024 ¶â¾Þ¡¢FRAME AWARD 2024 ¾©Îå¾ÞÅù¼õ¾Þ¡£
ORIHICA Î®»³¤ª¤ª¤¿¤«¤Î¿¹S¡¦CÅ¹¡¡³µÍ×
¡¡¶áÂåÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡Ö¥ì¥È¥í¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¡¢ÂçÃÀ¤Ê¶ÊÌÌ¤ä±ß¤òÅ¹Æâ¤ËÅ¸³«¡£¶Ñ¼Á²½¤µ¤ì¤¿½º´ï¤äÅ¹ÊÞÆâ¤Ë¡ÖÍ·¤Ó¡×¤ä¡Ö¥ê¥º¥à¡×¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Þ¤¹¡£ORIHICA¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤Î¿Æ¶á´¶¤ä¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë´Ä¶¤Ë¤è¤ê¡¢Å¹ÊÞÆâ¤Ç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
£±.¶ÊÀþ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¿·¤·¤¤¥«¥éー¥¹¥ー¥à¤òºÎÍÑ
Æþ¸ý¤«¤éÏ¢Â³¤·¤¿¶ÊÀþ¤ÎÊÉ¡¢±ß¥â¥Áー¥Õ¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥Ö¥ëー·Ï¤Î¿·¤·¤¤¥«¥éー¥¹¥ー¥à¤òÇÛ¿§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¯¥»¥ó¥È¥«¥éー¤Ë¤è¤ë¶õ´ÖÇ§ÃÎ¡¢¶ÊÌÌÊÉ¤Ë¤è¤ëÅ¹Æâ¤Î»ëÇ§À¤È²óÍ·À¤¬¸þ¾å¤·¡¢Éý¹¤¤¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤¤ä¤¹¤¤¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£².¡Ö¥ì¥³ー¥É¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¥·¥ã¥Ä¤òÁª¤Ö¡×¿·¤·¤¤¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°ÂÎ¸³
¥ï¥¤¥·¥ã¥Ä¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥³ー¥É¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¤è¤¦¤Ë½ÄÃÖ¤¤ËÊÂ¤ó¤À¥·¥ã¥Ä¤ò¡¢¿´ÃÏÎÉ¤¤²»³Ú¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é¥ì¥³ー¥É¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¾¦ÉÊ¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦¡¢ORIHICA¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢¥Ê¥í¥°ÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥·ー¥º¥ó¤´¤È¤ËÁª¶Ê¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤¬¡¢½º´ïÃæ±û¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥¥åー¥Ö¥¹¥Ôー¥«ー¤«¤éÅ¹Æâ¤Ø¤È¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
£³.ÆÃÊÌ¤Ê¡Ö¥ß¥éー¥³ー¥Êー¡×¤òÀßÃÖ
Å¹ÆâÃæ±û¤ËÀßÃÖ¤·¤¿3Ëç¤ÎÁ´¿È¶À¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë³ÑÅÙ¤«¤é¤´¼«¿È¤Î»îÃå¤ÎÍÍ»Ò¤ò³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÎÈþ¤·¤µ¤ä»ÅÎ©¤Æ¤ÎºÙÉô¤Þ¤Ç±Ç¤·½Ð¤¹¡¢ÆÃÊÌ¤Ê»îÃåÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£´.¡Ö¥ì¥¹¥È¥¹¥Úー¥¹¡×¤ò¿·Àß
¥ß¥Ã¥É¥»¥ó¥Á¥å¥êー¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Üー¥ë¥Á¥§¥¢¤òÇÛ¤·¡¢Êñ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿´ÃÏÎÉ¤µ¤ÎÃæ¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤´»îÃå¤Î¹ç´Ö¤ä¤ªÏ¢¤ìÍÍ¤ÎÂÔ¹ç»þ´Ö¤Ë¤â¡¢¤¯¤Ä¤í¤®¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£
¡ÚÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡Û
Å¹ÊÞÌ¾¡§¡¡ORIHICA Î®»³¤ª¤ª¤¿¤«¤Î¿¹S¡¦CÅ¹
½»½ê¡§¡¡¡¡ÀéÍÕ¸©Î®»³»Ô¤ª¤ª¤¿¤«¤Î¿¹Æî1-5-1
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Î®»³¤ª¤ª¤¿¤«¤Î¿¹S¡¦C ËÜ´Û2³¬
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§04-7178-3188
Å¹ÊÞÌÌÀÑ¡§Ìó90ÄÚ
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～21:00
