¡Ú½Ë¡ªºî»ì²ÈÀ¸³è55¼þÇ¯¡Û2100¶Ê¤òÄ¶¤¨¤ëºîÉÊ¤òÀ¸¤ß¡¢50¶Ê°Ê¾å¤¬¥Ò¥Ã¥È¥Á¥ãー¥È1°Ì¤Î´õÂå¤Îºî»ì²È¡¦¾¾ËÜÎ´¡£Ä«Æü¿·Ê¹¤Î¿Íµ¤Ï¢ºÜ¡Ö½ñ¤¤«¤±¤Î¡Ä¡×¡¢ÂÔË¾¤Î½ñÀÒ²½¡ª
º£Ç¯¡¢ºî»ì²ÈÀ¸³è55¼þÇ¯¤È¤Ê¤ë¾¾ËÜÎ´»á¡£5·î25Æü¤Ë¤ÏBSÆü¥Æ¥ì¤ÇÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Öºî»ì²È¡¦¾¾ËÜÎ´ ¤³¤È¤Ð¤ÎËÁ¸± ～AÌÌ¤À¤±¤¸¤ã¸ì¤ì¤Ê¤¤～¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢9·î19Æü¡¦20Æü¤Ë¤ÏµÇ°¥³¥ó¥µー¥È¡ÖÉ÷³¹¤Ý¤¨¤Æ¤£¤Ã¤¯¡×¤¬Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ç³«ºÅ¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆºÇ¿·¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø½ñ¤¤«¤±¤Î¡Ä¡¡¤³¤È¤Ð¤Î´ßÊÕ¤Ç¡Ù¡Ê¾¾ËÜÎ´Ãø¡Ë¤¬£¹·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÉ÷¤ò¤¢¤Ä¤á¤Æ¡×¡ÖÉ÷³¹¤í¤Þ¤ó¡×¡ÖÌÚÌÊ¤Î¥Ï¥ó¥«¥Áー¥Õ¡×¡ÖÀÖ¤¤¥¹¥¤ー¥È¥Ôー¡×¡Ö¥Ô¥ó¥¯¤Î¥âー¥Ä¥¡¥ë¥È¡×¡Ö¥ë¥Óー¤Î»Ø´Ä¡×¡Ö·¯¤ÏÅ·Á³¿§¡×¡Ö¥¹¥íー¤Ê¥Ö¥®¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¡×¡Ö¾Ë»Ò¤Î¾¯Ç¯¡×¡Ö¥¹¥Ëー¥«ー¤Ö¤ëー¤¹¡×¡Ö¥á¥¤¥ó¡¦¥Æー¥Þ¡×¡ÖÑ³¾®Ä®¡×¡Ä¡ÄÆüËÜ²ÎÍØ»Ë¤ò¸ì¤ë¤¦¤¨¤Ç·ç¤«¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤Ì¾¶Ê¤Î¿ô¡¹¤òºî»ì¤·¤¿¾¾ËÜÎ´»á¤¬2017Ç¯4·î¤«¤é7·î¤Ë¤«¤±¤ÆÄ«Æü¿·Ê¹Í¼´©¤ËÏ¢ºÜ¤·¡¢2022Ç¯4·î¤«¤é¤ÏÅÚÍËÊÌºþ¤ê¡Öbe¡×¤Ë¾ì½ê¤òÊÑ¤¨¤¿¡Ö½ñ¤¤«¤±¤Î¡Ä¡×2025Ç¯8·î¤Þ¤Ç¤ÎÏ¢ºÜÊ¬¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê½ñ¤²¼¤í¤·¤ò²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Î»×¤¤½Ð¤ä¡¢²Î¼ê¤¿¤Á¤È¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£
ÅûÈþµþÊ¿¡¢ÂçÂì±Ó°ì¡¢¾¾ÅÄÀ»»Ò¡¢ÂÀÅÄÍµÈþ¡¢¶áÆ£¿¿É§¡¢Ìô»Õ´Ý¤Ò¤í»Ò¡Ä¡Ä¾¼ÏÂ²ÎÍØ»Ë¤òºÌ¤ë¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤È¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ä¡¢Ì¾¶Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë»×¤¤½Ð¤äÃÂÀ¸ÈëÏÃ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÅ·ºÍ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿Í¤Ë¤Ï¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£ÅÁÅýÅª¤ÊÉôÊ¬¤È¡¢¤Ï¤ß½Ð¤·¤ÆÀí¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡×¡Ö¥¹¥é¥ó¥×¡£Ã¦½Ð¤¹¤ë¥³¥Ä¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¡£¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¡¢¤·¤é¤ßÄÙ¤·¤Ë»î¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¤É¤¦¤ä¤é°¤¤¤³¤È¤Ð¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤Ð¤Î10ÇÜ¤¯¤é¤¤¤Î¼ÁÎÌ¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¡¢Âè°ìÀþ¤ÇÄ¹Ç¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÃø¼Ô¤À¤«¤é¸ì¤ì¤ë¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÎå¤ß¤È¤Ê¤ë¼î¶Ì¤Î¥Õ¥ìー¥º¤â¡£¤½¤Î°ìÉô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
»þ´Ö¤ÎÎ®¤ì¤´¤ÈÌ£¤ï¤¦
KinKi Kids¤Î¿·¶Ê¡Ö¹â½ãÅÙromance¡×¤¬¡¢¤Á¤Þ¤¿¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥³¥í¥Ê¤Î»þÂå¤Ë¡¢Ä°¤¤¤¿¿Í¤¬¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¶Ê¤ò¡¢¤È¤¤¤¦ÃíÊ¸¤ò¼õ¤±¤Æ»ì¤ò½ñ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â±þ±ç²Î¤Ï¶ì¼ê¤À¡£¤¬¤ó¤Ð¤ì¤¬¤ó¤Ð¤ì¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¿Í´Ö¡¢¤¬¤ó¤Ð¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢¤¬¤ó¤Ð¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¤½¤ó¤Ê¿Í¤òÌþ¤ä¤¹¤è¤¦¤Ê¶Ê¤Ê¤é½ñ¤±¤ë¡£¤½¤¦¤·¤Æ¤Ç¤¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¶Ê¤À¡£
¤Ü¤¯¤Ë¤â¡¢¤â¤¦¤³¤ì°Ê¾å¤¬¤ó¤Ð¤ì¤Ê¤¤¡¢Ë°ÏÂ¾õÂÖ¤ÇÂÎ¤â¿´¤â²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¦»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£1989
Ç¯º¢¤Î¤³¤È¤À¡£ÅûÈþµþÊ¿¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤é¡¢¡Ö¤¢¤ó¤¿¤¬µÙ¤ó¤À¤é¶È³¦¤Î»õ¼Ö¤¬²ó¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È°ú¤»ß¤á¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤Þ¤¢¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ï¤½¤Î¤È¤¤ÇÃ¯¤«ÊÌ¤Î¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤È¡¢ÌµÍý¤ò¾µÃÎ¤ÇµÙ¤ó¤À¡£
ÀÞ¤·¤â¥Ð¥Ö¥ë·Êµ¤¤Îº¢¡£ÇÏ¼ÖÇÏ¤Î¤è¤¦¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Ë¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥ì¥¨¤ä¥ª¥Ú¥é¤Î¤¹¤´¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤éÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¡£¸«¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¸ø±é¤Ï¤ß¤ó¤Ê¸«¤é¤ì¤¿¡£
²ÎÉñ´ì¤â¤è¤¯¸«¤¿¡£»þ´Ö¤ÎÎ®¤ìÊý¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç¹¾¸Í»þÂå¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÃé¿ÃÂ¢¤Î¤è¤¦¤ÊÄÌ¤·¶¸¸À¤Î¾ì¹ç¡¢¸áÁ°Ãæ¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ½ª±é¤ÏÌë¤Î9»þ²á¤®¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤¬Ç½¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢»þ´Ö¤ÎÎ®¤ìÊý¤Ï¤µ¤é¤Ë¼¼Ä®»þÂå¤Ë¤Þ¤Ç¤µ¤«¤Î¤Ü¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¹¥íー¥âー¥·¥ç¥ó¤Î¤è¤¦¤À¡£¤Ç¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤â¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤ÎÎ®¤ì¤Ë¿È¤ò°Ñ¤Í¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¿¼¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡£ÇÉ¼ê¤Ê¤È¤³¤í¤À¤±¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤Æ¸«Êý¤Ç¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤È´Õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤½¤ó¤Ê½¼ÅÅ´ü´Ö¤ò5Ç¯¤Û¤ÉÁ÷¤Ã¤Æ¡¢ºî»ì¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£¤â¤¦°ìÅÙ¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡Ä¡Ä¡¢¤Ê¤Ë¤«¤Î¶öÁ³¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£É¹¼¼µþ²ð¤µ¤ó¤Î¡Öº²¤òÊú¤¤¤Æ¤¯¤ì¡×¤äKinKi Kids¤Î¡Ö¾Ë»Ò¤Î¾¯Ç¯¡×¤Ê¤É¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤¤¤Þ¡¢¥¹¥Ý¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¤¤ä¥æー¥Á¥åー¥Ö¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Î²ÎÈÖÁÈ¤Ë¼è¤Ã¤ÆÂå¤ï¤ë²»³Ú¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Äê³Û¤Ç¤¤¤¯¤é¤Ç¤âÀ¤³¦Ãæ¤Î¶Ê¤òÄ°¤±¤ë¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤Î²¸·Ã¤ò¡¢¼«Ê¬¤â¼õ¤±¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¥¤¥ó¥È¥í¤Ê¤ó¤ÆÍ×¤é¤Ê¤¤¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥µ¥Ó¤Ç¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¤»¤ï¤·¤Ê¤¤À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â»ö¼Â¤À¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡ÖÌÚÌÊ¤Î¥Ï¥ó¥«¥Áー¥Õ¡×¡ÊÂÀÅÄÍµÈþ¡Ë¤Ï¡¢ÊÔ¶Ê¤ÎÇëÅÄ¸÷Íº¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤¿¥®¥¿ー¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤¬½¨°ï¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÀÖ¤¤¥¹¥¤ー¥È¥Ôー¡×¡Ê¾¾ÅÄÀ»»Ò¡Ë¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤Ï¾¾Ç¤Ã«ÀµÎ´¤µ¤ó¤Î¼ê¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤À¤±¤É°õ¾ÝÅª¤À¡£¤Ò¤ë¤¬¤¨¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤Ï¥¤¥ó¥È¥í¼õÆñ¤Î»þÂå¡£²Î»ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤Ü¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤¡¢¥ï¥ó¥³ー¥é¥¹¡Ê1ÈÖ¤À¤±¡Ë¤ä¥Æ¥ì¥Ó¸þ¤±¤Î¥ï¥ó¥Ïー¥Õ¡Ê1ÈÖ¡Ü¥µ¥Ó¡Ë¤òÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢Á´ËÆ¤Ï¤Ä¤«¤á¤Ê¤¤¡£É¹»³¤Î°ì³Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤¬¡£
º£²ó¤ÎKinKi Kids¤Î¿·¶Ê¤Ï¡¢È¯ÇäÁ°¤Ë¤Þ¤º¥ï¥ó¥³ー¥é¥¹¤À¤±¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£SNS¾å¤ÎÉ¾È½¤Ï¡¢»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡£¤·¤Ð¤é¤¯¸å¤Ë¥é¥¸¥ª¤Ç¥Õ¥ë¥³ー¥é¥¹¤¬Î®¤ì¤¿¡£¥Á¥ãー¥·¥åーÌÍ¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¥¹¥Þ¥Û¤Ç¥ê¥¹¥Êー¤¿¤Á¤ÎSNS¼Â¶·¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2ÈÖ°Ê¹ß¤âÄ°¤¤¤Æ¤ä¤Ã¤È¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¤â¤·¤â¹¥¤¤À¤Ã¤¿¶Ê¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢»î¤·¤Ë1¶Ê´Ý¤´¤È¡¢¥¤¥ó¥È¥í¤«¤é¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Þ¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£²û¤«¤·¤µ¤ò¾å½ñ¤¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤Ü¤¯¤¿¤Áºî¤ê¼ê¤Î´ë¤¿¤¯¤é¤ß¤Ë¡¢¤Ò¤ç¤Ã¤È¤¹¤ì¤Ðµ¤¤Å¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡£¡Ê2022Ç¯4·î9Æü¡Ë
Å·ºÍ¤¿¤Á¤Î¶¦ÄÌÅÀ
¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤«¤é¤À¤í¤¦¤«¡£
»Ò¤É¤â¤Îº¢¡¢Êì¤ÎÎÁÍý¤Ï¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¤«¡¢È¯ÌÀÉÊ¤À¤Ã¤¿¡£ÊÒ·ªÊ´¤Î¤¢¤ó¤«¤±¤ÇÌîºÚ¤äÆÚÆù¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ç¤âÃæ²ÚÐ§¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡£½÷³Ø¹»»þÂå¡¢Ê¿ÏÂ¤ÊÀ¤¤ÎÃæ¤À¤Ã¤¿¤Ê¤éÎÉºÊ¸Êì¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÎÁÍý¤Î½¤¶È¤Ê¤É¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢³ØÅÌÆ°°÷¤Çºî¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥¼¥íÀï¡£¤½¤ó¤ÊÀÄ½Õ¤ò²á¤´¤·¤¿¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¤Ü¤¯¤¬¾®³ØÀ¸¤Îº¢¡¢¥³¥«¡¦¥³ー¥é¤Î¸¶±Õ¤¬Í¢Æþ¤µ¤ì»Ï¤á¡¢¥¢¥á¥ê¥«Åª¤Ê°û¤ßÊª¤ä¿©¤ÙÊª¤Ë¿Æ¤·¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆÇ¤µ¤ì¤¿¡¢¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
ËãÉÛ³¦·¨¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤ÎÅ¹¤ÎÁ°¤â¤è¤¯ÄÌ¤ê¡¢Ãæ³ØÀ¸¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤»Ï¤á¤¿¡£¤¢¤ë¤È¤¤ª¾®¸¯¤¤¤ò¤¿¤á¤ÆÀ¾ËãÉÛ¤Î¥Õ¥ì¥ó¥Á¤ÎÅ¹¤Ø¡£¥É¥¢¤ò³«¤±¤¿¤éµÒÀÊ¤ÏÇò¿Í¤Ð¤«¤ê¡£»×¤ï¤º¥É¥¢¤òÊÄ¤á¤¿¡£
¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Ð¥¤¥ÈÂå¤âÆþ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢µ¤¸å¤ì¤»¤º¤ËÆþ¤ì¤ëÅ¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ºÙÌî¡ÊÀ²¿Ã¡Ë¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¥Ô¥¶²°¤Ë¤â¤è¤¯¹Ô¤Ã¤¿¡£ºÙÌî¤µ¤ó¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢ÆîÉôÉ÷¤ÎÀ¸ÃÏ¤Î¸ü¤¤¥Ô¥¶¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤Ü¤¯¤Ï¥ß¥é¥ÎÉ÷¤ÎÇö¤¤¤Î¤¬¹¥¤ß¡£»×¤¨¤Ð¥Ô¥¶¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¼ñÌ£¤¬°ã¤¦¡£¤Ï¤Ã¤Ô¤¤¤¨¤ó¤É¤Ï¥á¥ó¥Ðー¤ß¤ó¤Ê¡¢¤½¤ó¤ÊÉ÷¤À¤Ã¤¿¡£4¿Í¤Î¤¦¤ÁÎëÌÚÌÐ¤ò½ü¤¯3¿Í¤¬²¼¸Í¡¢¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡£
¤Ê¤ó¤ÎÇï»Ò¤À¤Ã¤¿¤«¡¢ºî»ì²È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º¢¤Ë¤³¤¦»×¤Ã¤¿¡£°ìÀ¸¤Ç¿©»ö¤ò¤¹¤ë²ó¿ô¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Þ¤º¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤½¤Î°ì¿©¡¢Â»¤ò¤¹¤ë¡¢¤Ê¤ë¤À¤±¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£¤½¤ì¤¬¤Ü¤¯¤Î´ðËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÊÅûÈþ¡ËµþÊ¿¤µ¤ó¤Ï¤¹¤´¤¯¥°¥ë¥á¤Ç¡¢Ì¾Å¹¤Ë¤è¤¯¤Ä¤¤¢¤ï¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤À½ªÌë±Ä¶È¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤â¤Ê¤¤º¢¤Ï¡¢¿¼Ìë¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª»Å»ö¤¬½ª¤ï¤ë¤È¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍýÅ¹¤Î¡Ö¥¥ã¥ó¥Æ¥£¡×¤Ë¤â¤è¤¯°ì½ï¤ËÄÌ¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¡¢ÇÏ¼ÖÇÏ¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿80Ç¯Âå¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¤ª¶â¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â»È¤¦»þ´Ö¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¤ªÊÛÅö¤äÅ¹²°Êª¤Ð¤«¤ê¡£¥Õ¥ë¥³ー¥¹¤ÎÎÁÍý¤Ê¤É³Ú¤·¤àÍ¾Íµ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬µÙÍÜ´ü´Ö¤Ë°ìÊÑ¡£²ÎÉñ´ì¤ä¥ª¥Ú¥é¤Ê¤É»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÌ£¤ï¤¦¥¨¥ó¥¿¥á¤Ë¿Æ¤·¤ß¡¢Èþ¿©¤Ë¤â»þ´Ö¤ò»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
´ØÀ¾¤Ë°Ü½»¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢3¥«·î¤Ç1¥¯ー¥ë¤ÎÎÁÍý¶µ¼¼¤Ë¤âÄÌ¤Ã¤¿¡£ÌîºÚ¤ÎÁª¤ÓÊý¤äÀÚ¤êÊý¡¢¤½¤ó¤Ê½éÊâ¤ò³Ø¤Ó¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿ÌîºÚ¤òÄ´Íý¤¹¤ë·Á¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¸À¤¦¤Î¤â¤Ê¤ó¤À¤¬¡¢ÃË¤Ð¤«¤ê¤Î¤ª¤ä¤¸¤¯¤µ¤¤¥³ー¥¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ä¹Â³¤¤»¤º´ðÁÃ¤Ï¿È¤Ë¤Ä¤«¤º¤¸¤Þ¤¤¡£¥Üー¥¤¥¹¥«¥¦¥È¤Î·Ð¸³¤Ï¤¢¤ë¤«¤é¡¢ÈÓâ¶¤òÅÏ¤µ¤ì¤ì¤Ð¤´ÈÓ¤°¤é¤¤¤Ï¤¤¤Þ¤â¿æ¤±¤ë¤Ï¤º¤À¤±¤É¡£
¿©»ö¤Ê¤ó¤Æµ²¤¨¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Ë¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¡¢¿©»ö¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¦¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤â¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¤Ò¤È¤ê¤Î¿©»ö¤Ï¤ï¤ê¤ÈÁÆ¿©¤À¡£Àå¤Ë¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ð¤«¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¡×¤Î´¶³Ð¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ÎÃû¸õ¤ò´¶¤¸¤ë¤È¡¢¤¢¤¨¤Æ¿¼Ìë¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Î¥³ー¥Òー¤ò°û¤ó¤Ç¤ß¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËµþÅÔ¤ä¿À¸Í¤Ï´¶Æ°¤¹¤ë¤Û¤É¤ª¤¤¤·¤¤Å¹¤¬Â¿¤¤¡£ÅÁÅý¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ä¤Ä¿·¤·¤¤Ä©Àï¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¼ã¤¤ÎÁÍý¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¡£Å·ºÍ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿Í¤Ë¤Ï¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤º´ðËÜ¤¬¿Í¤è¤ê¾å¼ê¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤ÇÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ë¤Ï¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¡£ÅÁÅýÅª¤ÊÉôÊ¬¤È¡¢¤Ï¤ß½Ð¤·¤ÆÀí¤È¤¬¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
Å·ºÍ¤Î¤Ò¤È¤ê¡¢µþÅÔ¤ÎÁ¥±Û²íÂå¤µ¤ó¤ò¼«Âð¤Ë¾·¤¡¢ÎÁÍý¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£Æ»¶ñ¤Ï¤¦¤Á¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Èà½÷¤¬»ý»²¤·¤¿¤Î¤ÏÊñÃú¤°¤é¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¹°Ë¡É®¤òÁª¤Ð¤º¡£Æ»¶ñ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤Ï¡¢¤Ü¤¯¤é¤Î»Å»ö¤Ë¤âÄÌ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê2023Ç¯2·î11Æü¡Ë
¥¹¥é¥ó¥×¤«¤éÃ¦½Ð¤¹¤ë¤Ë¤Ï
¥¹¥È¥ìー¥È¤Ê±þ±ç²Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê½ñ¤«¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢Îã³°¤â¤¢¤ë¡£
Æ£°æÎ´·¯¤¬¥é¥¤¥Ö¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÉé¤±¤ë¤Ê¥Ï¥¤¥¸¡×¤Ï¶¯ÎÏ¥¹¥È¥ìー¥È¤Ê±þ±ç²Î¡£¥Ï¥¤¥¸¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö¥¢¥ë¥×¥¹¤Î¾¯½÷¥Ï¥¤¥¸¡×¤Î¤¢¤Î¥Ï¥¤¥¸¡£¤Ê¤¼¥Ï¥¤¥¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤Ê¤¼¥¯¥é¥é¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Îµ²±¤Ï¤¢¤¤¤Þ¤¤¤À¤¬¡¢¥Ï¥¤¥¸¤È¤¤¤¨¤ÐËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¡£
Êì¤äËå¤È°ì½ï¤Ë¡¢²ÈÂ²¤Ç1¥«·î¤Û¤É¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤ò²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¥ì¥ó¥¿¥«ー¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡£Î¹¤ÎÈ¾¤Ð¤Ç¥¹¥¤¥¹¤Î¡Ö¥Ï¥¤¥¸¤ÎÂ¼¡×¤âË¬¤Í¤¿¡£»³¡¹¤â¤Þ¤ÁÊÂ¤ß¤â¥¢¥Ë¥á¤½¤Î¤Þ¤Þ¡£À©ºî¿Ø¤ÏÃúÇ«¤Ë¥í¥±¤ò¤·¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÆþ¤Ã¤¿°ì¸®¤Î¥«¥Õ¥§¡£¥á¥Ë¥åー¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ö¥«¥ìー¡õ¥é¥¤¥¹¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¥®¥ê¥·¥ã¤Ç¤â¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¤â¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ËÆþ¤ë¤¿¤ÓÊì¤Ë¡Ö²¿¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¤Î¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¡£Åú¤¨¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¡Ö¥«¥ìー¥é¥¤¥¹¡×¡£¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¥«¥ìー¥é¥¤¥¹¤Ï¤Ê¤¤¤è¤È²¿²ó¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¥«¥ìー¥é¥¤¥¹¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¡£È¾·î¤°¤é¤¤¸À¤¤Â³¤±¤ÆÎø¤¤¾Ç¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ç½ä¤ê¹ç¤¨¤¿¡£Êì¤¬´î¤ó¤À¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
Î¹¤Î´Ö¤Ï¡¢¤»¤Ã¤«¤¯³°¹ñ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¤ÈÆüËÜ¿©¤ÎÅ¹¤ÏÈò¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤ª¤¤¤·¤¤Å¹¤â¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡£¤Ç¤âÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Î¥Ñ¥ê¤Ç¡¢¤â¤¦ºÇ¸å¤À¤·¤Í¤È¥ª¥Ú¥éºÂ¶á¤¯¤Î»¥ËÚ¥éー¥á¥ó¤ÎÅ¹¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£°ì¸ý¿©¤Ù¤¿¤é¡¢ÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£¤«¤Ã¤³¤Ä¤±¤Æ¤Æ¤â¡¢¥À¥á¤À¤Ê¤¢¡£¤·¤ß¤¸¤ß¤½¤¦»×¤Ã¤¿¡£
¡ÖÉé¤±¤ë¤Ê¥Ï¥¤¥¸¡×¤Ï¡¢20Ç¯Í¾¤êÁ°¡¢Æ£°æ·¯¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¥í¥ß¥ªÆ»¹Ô¡×¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤¿ºÝ¤Ë½ñ¤¤¤¿¶Ê¤À¡£¤¤ç¤¦5·î27Æü¡¢Åìµþ¡¦Í³ÚÄ®¤ÇÈà¤¬¡Ö¥í¥ß¥ªÆ»¹Ô¡×Á´¶Ê¤È¡ÖÉé¤±¤ë¤Ê¥Ï¥¤¥¸¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¤¬¤¢¤ê¡¢¤Ü¤¯¤â¥Èー¥¯¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¡¢Íè¾ì¼Ô¸ÂÄêCD¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÉé¤±¤ë¤Ê¥Ï¥¤¥¸¡×¤¬½é¤á¤Æ¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¡£²»¸»¤òÄ°¤¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤±¤ì¤É¡¢¤³¤ì¤¬¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¡£ÅûÈþµþÊ¿¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤¿¡ÖRomantic¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡ÊC-C-B¡Ë¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Û¤É¡¢¤¤¤¤¡£ºî¶Ê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅûÈþ¤µ¤ó¤¬ÈÕÇ¯¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿ËÜ´Ö¾¼¸÷¤µ¤ó¡£¤Ü¤¯¤ÈÅûÈþ¤µ¤ó¤¬¶¦ºî¤·¤¿ºÇ¸å¤Î¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¡ÖåºÎï¥¢¡¦¥é¡¦¥âー¥É¡×¡ÊÃæÀîæÆ»Ò¡Ë¤òÊÔ¶Ê¤·¤¿¤Î¤âÈà¤À¤Ã¤¿¡£ËÜ´Ö¤µ¤ó¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤â¡¢Æ£°æ·¯¤Î²Î¤â¤¤¤¤¡£
¡¡¿Í´Ö¤ÏÆÈ¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¿Å¥¤ËÎ¾¼ê¤Ä¤¤¤Æµã¤¤¸¤ã¤¯¤Ã¤Æ¤â¡¡¤¤¤Ä¤«¤¤Ã¤È――
¿´¤ÎÀÞ¤ì¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤ÎÂ¿¤¤¤³¤Î»þÂå¤À¤«¤é¤À¤í¤¦¤«¡¢²»¸»¤òÄ°¤½ª¤¨¤Æ²æ¤Ê¤¬¤é¤¤¤¤»ì¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£¤è¤¯¤¾20Ç¯¿²¤«¤»¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î¤¤¤¯¤¸¤Ê¤·¤ÊÉôÊ¬¤ò¡¢¥Ï¥¤¥¸¤È¤¤¤¦¸µµ¤¥¥ã¥é¤Ë¾È¤ì±£¤·¤ÇÂ÷¤·¤ÆÎå¤Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥é¥ó¥×¤Î¤È¤¤Î¿´¤ÎÃæ¤â¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥é¥ó¥×¡£¤½¤ó¤Ê¤ÎÇ¯¤¸¤å¤¦¤À¡£Ã¦½Ð¤¹¤ë¥³¥Ä¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¡£¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¡¢¤·¤é¤ßÄÙ¤·¤Ë»î¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¤¤¤Þ¤âºÙ¡¹¤È»ì¤ò½ñ¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Æî²Â¹§¤È¤â¡¢¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë²¿¤«¤ä¤í¤¦¤è¤ÈÆ°¤»Ï¤á¤¿¤È¤³¤í¤À¡£¶Ê¤òºî¤ë²Â¹§¤â»ì¤ò½ñ¤¯¤Ü¤¯¤âÆ±¤¸73ºÐ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤À¡£¡Ö¤¤¤Ä¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¥¤¥áー¥¸¤Ç¡×¤È¤¤¤¦ÃíÊ¸¤Ï¤µ¤ó¤¶¤ó°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ËÇû¤é¤ì¤ë»Å»ö¤Ï¤â¤¦¼¤á¤¿¡£
¤ª¸ß¤¤¡¢¼«Ê¬¤ò¥Ñ¥¯¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Ä¤³¤Äºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤³¤ó¤Ê²Â¹§Ä°¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡¢¤ÈÈà¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â»×¤¦¤è¤¦¤Ê¶Ê¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡£¡Ê2023Ç¯5·î27Æü¡Ë
¡ÚÃø¼Ô¡Û¾¾ËÜÎ´¡Ê¤Þ¤Ä¤â¤È¤¿¤«¤·¡Ë
1949Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ ·Ä±þÂç³Øºß³ØÃæ¤ËºÙÌîÀ²¿Ã¡¦ÂçÂì±Ó°ì¡¦ÎëÌÚÌÐ¤È ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¤Ï¤Ã¤Ô¤¤¤¨¤ó¤É¡×¤ò·ëÀ®¡¢¥É¥é¥à¤Èºî»ì¤òÃ´Åö¡£ 1975Ç¯¡¢ÂÀÅÄÍµÈþ¡ÖÌÚÌÊ¤Î¥Ï¥ó¥«¥Áー¥Õ¡×¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤è¤êÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£ 1981Ç¯¡¢»ûÈøæâ¤Î¡Ö¥ë¥Óー¤Î»Ø´Ä¡×¤¬Âè23²óÆüËÜ¥ì¥³ー¥ÉÂç¾Þ¼õ¾Þ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¼ê³Ý¤±¤¿³Ú¶ÊÁíÇä¤ê¾å¤²Ëç¿ô¤Ï5ÀéËüËç°Ê¾å¡£º£Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë¡¢ºî»ì²ÈÀ¸³è55¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ËÜ½ñ¤ÏÄ«Æü¿·Ê¹ÅÚÍËÊÌºþ¤êbe¤Î¿Íµ¤Ï¢ºÜ¡Ö½ñ¤¤«¤±¤Î¡Ä¡×ÂÔË¾¤Î½ñÀÒ²½¤Ç¤¢¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÈùÇ®¾¯Ç¯¡Ù¡Ê1985Ç¯¡¢¿·Ä¬¼Ò¡¦2016Ç¯¡¢Î©Åì¼ËÊ¸¸Ë¡Ë¡ØÉ÷³¹»í¿Í¡Ù¡Ê1986Ç¯¡¢¿·Ä¬¼Ò¡ËÅù¡¢Â¿¿ô¡£
¡ÚÌÜ¼¡¡Û¡¡
£±¾Ï¡¡2017Ç¯
»ì¤Î¤«¤±¤é¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ç½ÏÀ®¡¿¥·¥åー¥Ù¥ë¥È¤ÎÀ¤³¦¤òÌõ¤¹¡¿Âçºî¶Ê²È¤ÎÇØÃæ¤Ë³Ø¤Ó¡¿¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â
2¾Ï¡¡2022Ç¯
ÉðÆ»´Û¤Ë±²¤¬¸«¤¨¤¿¡¿»þ´Ö¤ÎÎ®¤ì¤´¤ÈÌ£¤ï¤¦¡¿¼«Ê¬¤ò¼Î¤Æ¤Ê¤¤¡¢¼«Ê¬¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¿¿·½É¡¢Ä«Êý¤Þ¤Ç±éÁÕ¤·¤¿Æü¡¹¡¿Î¹¤òÂ³¤±¤ë¡ÖÉ÷¤ò¤¢¤Ä¤á¤Æ¡×¡¿¸ÉÆÈ¤Ë¾¡¤Ä¤Î¤ÏÂçÀÚ¤À¤±¤É¡¿¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ö¹¥¤¤Ê¤â¤Î¡×¡¿¥¢¥¤¥¹¥Æ¥£ー¤Ë¥ª¥ì¥ó¥¸¤ò¡¿ÂçÂ¼²íÏ¯¤¬»Ä¤·¤¿ÊõÀÐ¤¿¤Á¡¿¥³¥Ã¥×¤Î³°¤Ë½Ð¤Æ¤ß¤ë¤È¡¿¤¤¤Þ¤Î¤ä¤êÊý¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¡¿¡Ö´Ôº²¡×¥í¥¹¤ÎÅß¡¢¥ê¥ó¥´¤ò»×¤¦¡¿Âç¿Í¤ÎÃË¤¬¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¡¡
3¾Ï¡¡2023Ç¯
¸å¤í»Ñ¤ò¸«Â³¤±¤¿²ÎÉ±¡¿Å·ºÍ¤¿¤Á¤Î¶¦ÄÌÅÀ¡¿ÎÙ¤Ë¡¢Æ¬¾å¤Ë¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¡¿´ó¤êÅº¤¦¡¢¸÷¤¬¸«¤¨¤ë¤Þ¤Ç¡¿ÀþÏ©¤ÎÏÆ¤Î¥¹¥¤ー¥È¥Ôー¡¿¥¹¥é¥ó¥×¤«¤éÃ¦½Ð¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¿¤Û¤É¤è¤¤¼¾ÅÙ¤È¤Ê¤À¤é¤«¤µ¡¿18ºÐ¡¢¥Óー¥È¥ë¥º¤ÈÁö¤Ã¤¿¡¿À¼¤Ï¿ÀÍÍ¤«¤é¤ÎÂ£¤êÊª¡¿»í¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â¡¿½ã¿è¤Êµ¤»ý¤Á¡¢ÀÎ¤Ê¤¸¤ß¤È¶Ê¤Ë¡¿°ì¼þ²ó¤Ã¤Æ¡¢¤Ï¤Ã¤Ô¤¤¤¨¤ó¤É¡¿µ²±¤Ï¤³¤È¤Ð¤È·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤ë¡¡
4¾Ï¡¡2024Ç¯
¤Ü¤¯¤Î¤·¤¢¤ï¤»¡¿¥á¥È¥í¥Îー¥àÄÌ¤ê¤Ë¤ÏÃ¡¤±¤Ê¤¤¡¿¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Îºî¤êÊý¡¿¤¢¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¤¢¤ÎÆ§ÀÚ¤Ç¡¿ºÇÂ®µÏ¿¡©²ÎÈê¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡¿¡Ö¤¤¤¤¤³¤È¤Ð¡×¤È¡Ö°¤¤¤³¤È¤Ð¡×¡¿¾®Ìî¾®Ä®¤È¡ÖÉ÷Î©¤Á¤Ì¡×¡¿°¤ÇÈ¤ª¤É¤ê¤È¥Õ¥êー¥ì¥ó¤Î²Æ¡¿Áó¤ÈÀÖ¡¿£²£°£²£´Ç¯¤Î¡Ö£×£ï£í£á£î¡×¡¿¾®Ìî¾®Ä®¤¬¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¡¡
5¾Ï¡¡2025Ç¯¡¡
¤¾¤íÌÜ¤Î55¼þÇ¯¡¿ÆîÊ©¤Î¹ÁÄ®¡¡²¿¤«¤¬¡¢¤×¤Ä¤Ã¤È¡¿ÌëÌÀ¤±¤Î³¹¤ò¥Ð¥¤¥¯¤Ç¡¿ô¥¤È¤è¤ß¤¬¤¨¤ëÀÅ¸æÁ°¡¿´îË¾Êö¡¢Îä¤¿¤¤ÆîÉ÷¤Ë¿á¤«¤ì¤Æ¡¿ËÌ¤Î³¤ÊÕ¡¢¥é¥¸¥ª¤«¤é¼«Ê¬¤Î¶Ê¤¬¡¿µþÅÔÈ¯¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥«¥Ðー¥¢¥ë¥Ð¥à¡¿Çò¤¯¤¢¤ê¤¿¤¤¡¡³«¤±¡¢¿·¤¿¤ÊÆ»
¤¢¤È¤¬¤¤ËÂå¤¨¤Æ
¡Ø½ñ¤¤«¤±¤Î¡Ä¡¡¤³¤È¤Ð¤Î´ßÊÕ¤Ç¡Ù
Ãø¼Ô¡§¾¾ËÜÎ´
Äê²Á¡§1870±ß¡ÊËÜÂÎ1700±ß¡ÜÀÇ10¡ó¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶âÍËÆü¡Ë
ÂÎºÛ¡§232¥Úー¥¸¡¢»ÍÏ»È½¡ÊÃ±¹ÔËÜ¡Ë
