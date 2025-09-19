¡ÖAI Travel¡×iOS¥¢¥×¥êÄó¶¡³«»Ï¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡ー¥Çー¥¿¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Â¼ÅÄ Í¤²ð¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±½ÐÄ¥´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¡ÖAI Travel¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÂÔË¾¤ÎiOS¥¢¥×¥ê¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖAI Travel¡×¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î¥Çー¥¿Àµµ¬²½µ»½Ñ¤È½ÀÆð¤Ê¥·¥¹¥Æ¥àÏ¢·Èµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢½ÐÄ¥¤ÎÍ½Ìó¡¦¿½ÀÁ¡¦¾µÇ§¤«¤é·ÐÈñÀº»»¡¢²ñ·×»ÅÌõ¤Þ¤Ç¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¸úÎ¨²½¤¹¤ëË¡¿Í¸þ¤±½ÐÄ¥´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£AI¤Ë¤è¤ëºÇÅ¬Î¹ÄøÄó°Æ¤ä¥³¥¹¥ÈºÇÅ¬²½»Ù±çµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¡¢2025Ç¯9·î»þÅÀ¤Ç350¼Ò¡¦12Ëü¿Í°Ê¾å¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥Ö¥é¥¦¥¶ÈÇ¤Î¤ß¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¿Æ±¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¿·´´Àþ²þ»¥¤ÇQR¥³ー¥É¤ò¤¹¤°¤ËÉ½¼¨¤·¤¿¤¤¡×¡ÖÈô¹Ôµ¡Åë¾è¸ý¤ÇÄÌ¿®¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ç¤â¥Á¥±¥Ã¥È¤òÄó¼¨¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥â¥Ð¥¤¥ëÍøÍÑ¥Ëー¥º¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò¼õ¤±¡¢Ç¯´Ö20Ëü·ï°Ê¾å¤Î±¿ÍÑ¼ÂÀÓ¤ò³è¤«¤·¤¿iOS¥¢¥×¥ê¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
AndroidÈÇ¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÉÊ¼Á¸þ¾å¤ò·Ð¤Æ¡¢¶áÆüÃæ¤Ë¥ê¥êー¥¹¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥êÈÇ¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ¹
£±.½ÐÄ¥»þ¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤Ø½Ö»þ¥¢¥¯¥»¥¹
¥¢¥×¥êµ¯Æ°¤ÈÆ±»þ¤ËÎ¹Äø¾ðÊó¤ò°ìÍ÷¤òÉ½¼¨¡£¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤Î½»½ê¤Ï¡©¡×¡ÖÅÅ¼Ö¤Î»þ´Ö¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿É¬Í×¤Ê¾ðÊó¤Ø½Ö»þ¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Þ¤¹¡£
£².°ÜÆ°Ãæ¤ËÆÃ²½¤·¤¿µ¡Ç½Àß·×
É¬Í×¤ÊQR¥³ー¥É¤ä¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤ò¥ï¥ó¥¿¥Ã¥×¤ÇÉ½¼¨¡£²þ»¥Á°¤äÈô¹Ôµ¡Åë¾è¸ý¤Ç¡¢¹²¤Æ¤ÆQR¥³ー¥É¤òÃµ¤¹É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
£³.½ÐÄ¥¼Ô¤â´ÉÍý¼Ô¤â°ì¤Ä¤Î¥¢¥×¥ê¤Ç¶ÈÌ³´°·ë
½ÐÄ¥¼Ô¸þ¤±µ¡Ç½¤È´ÉÍý¼Ô¸þ¤±¾µÇ§¡¦¸¡º÷µ¡Ç½¤òÆ±°ì¥¢¥×¥êÆâ¤Ë½¸Ìó¡£¡Ö¤¢¤Î¿½ÀÁ¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡©¡×¡Ö¤³¤Î½ÐÄ¥Èñ¤ÏÃ¯¤Î¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿³ÎÇ§¤ò¡¢½ÐÀè¤Ç¤âPC¤ò³«¤«¤º¤Ë¥¢¥×¥ê¤À¤±¤Ç¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸³«
½ÐÄ¥¤Ë´Ø¤¹¤ë¡Öº¤¤Ã¤¿¡×¤ò²ò·è¤¹¤ëµ¡Ç½¤òÂ³¡¹ÄÉ²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
- AndroidÈÇ¥ê¥êー¥¹¡§Android¥æー¥¶ー¤Î³§ÍÍ¤Ë¤â¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¶áÆüÄó¶¡Í½Äê
- ¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÂÐ±þ¡§·÷³°¤Ç¤âÎ¹Äø¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢³¤³°½ÐÄ¥¤Ç¤â°Â¿´
- ¥×¥Ã¥·¥åÄÌÃÎ¡§Âç»ö¤Ê¾ðÊó¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥¢¥×¥ê¤¬¤ªÃÎ¤é¤»
- AI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥Èµ¡Ç½¡§¡ÖTravel Intelligence Agent¡×¤ÎÁÈ¤ß¹þ¤ß
¢¨¡ÖTravel Intelligence Agent¡×¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¤¬ÃßÀÑ¤·¤¿10Ç¯Ê¬¤ÎÀµµ¬²½¤µ¤ì¤¿½ÐÄ¥¥Çー¥¿¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢»Ô¾ì¤Î²Á³Ê¥Çー¥¿¤ä½ÐÄ¥¼Ô¤ÎÎ¹Èñµ¬Äø¡¢¥«¥ì¥ó¥Àー¤Î¾ðÊó¤ä²áµî¤Î½ÐÄ¥·¹¸þ¤Ê¤É¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥Çー¥¿¤ò¥³¥ó¥Æ¥¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æü¿Ê·îÊâ¤ÎLLM¤Î¿Ê²½¤Î²¸·Ã¤òºÇÂç¸Â¤Ë¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëAI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥Èµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï2025Ç¯7·î25Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿ÊÀ¼Ò¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
URL¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000051.000022587.html
ÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È
¡ÖAI Travel¡×¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢½ÐÄ¥¤ò¡ÖÌÌÅÝ¤Ê°ÜÆ°¡×¤«¤é¡Ö²ÁÃÍ¤òÀ¸¤àµ¡²ñ¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ¸½ºß¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤¬Í½Ìó³ÎÇ§¤ä°ÜÆ°¼êÂ³¤¤Ë»þ´Ö¤ò¼è¤é¤ì¡¢ËÜÍè½¸Ãæ¤¹¤Ù¤¸½ÃÏ¤Ç¤Î¾¦ÃÌ¤ä¶¨¶È¤Ë½½Ê¬¤ÊÎÏ¤òÃí¤²¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¿¤Á¤Î¥¢¥×¥ê¤Ç°ÜÆ°¤ÎÈÑ¤ï¤·¤µ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ì¤Ð¡¢½ÐÄ¥¼Ô¤Ï¤è¤ê¿¼¤¤´Ø·¸¹½ÃÛ¤ä¿·¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹ÁÏ½Ð¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢´ë¶È¤Î½ÐÄ¥¤¬Ã±¤Ê¤ë¥³¥¹¥ÈÍ×ÁÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è´ë¶È¤È¤ÎÏ¢·È¤ä¿·»º¶ÈÁÏ½Ð¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÌ¤Íè¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î½ÐÄ¥ÂÎ¸³¤ò²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥À¥¦¥ó¥íー¥É
iOSÈÇ¡§ App Store¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ(https://apps.apple.com/jp/app/ai-travel-%E5%87%BA%E5%BC%B5%E3%82%92%E3%82%82%E3%81%A3%E3%81%A8%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB%E3%81%AB/id6748581685)¡Ê´ûÂ¸¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¡Ë
AndroidÈÇ¡§¶áÆü¥ê¥êー¥¹Í½Äê
¿·µ¬ÍøÍÑ´õË¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢¡Ê https://aitravel.cloud/lp/contact ¡Ë¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡ー¥Çー¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡ü¥µー¥Ó¥¹¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×
¡¦½ÐÄ¥´ÉÍý¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡ÖAI Travel¡×¡§https://aitravel.cloud/
Í½Ìó¾ðÊó¤ä½ÐÄ¥¤Ë´Ø¤¹¤ë¿½ÀÁ¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤Ç¤¤ë½ÐÄ¥´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¹ñÆâ¡¦¹ñ³°¤Î¥Û¥Æ¥ë¡¦Èô¹Ôµ¡¡¦¿·´´Àþ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¸¡º÷¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¼«Í³¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÇÍ½Ìó¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Î¹Äø°Ê³°¤Î½ÐÄ¥·ÐÈñ¤ä»öÁ°¿½ÀÁ¡¦¾µÇ§¤â¥·¥¹¥Æ¥àÆâ¤Ç´°·ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢»öÌ³¼êÂ³¤¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Í½Ìó»þ¤Î»Ô¾ì²Á³Ê¾ðÊó¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸åÆü¤Ç¤âÅ¬Àµ²Á³Ê¤òÁÌ¤Ã¤ÆÄ´¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥³¥¹¥Èºï¸º»Üºö¤Î¸¡Æ¤¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Ç¤¤ë·ÐÈñÀº»»¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Ó¥º¥È¥é¡×¡§https://biztra.cloud/
Èô¹Ôµ¡¤ä¿·´´Àþ¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤Î½ÐÄ¥¼êÇÛ¤ÈÆ±»þ¤Ë·ÐÈñÀº»»¤Ø¤ÎÏ¢·È¤Þ¤Ç¤¬²ÄÇ½¤Ê¡¢¥·¥ó¥×¥ëÀß·×¤Î¸òÄÌÈñ¡¦·ÐÈñÀº»»¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£°ì¿Í¤Î·ÐÈñÀº»»¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ä¾Â°¤Î¾å»Ê¡¦¾åÄ¹¤«¤é·ÐÍýÃ´Åö¼Ô¤Þ¤Ç¡¢°ìÏ¢¤Î¾µÇ§ºî¶È¤¬´ÉÍý²èÌÌ¾å¤Ç²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¿ÊÄ½´ÉÍý¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¡¢½¾¶È°÷¤ä´ÉÍý¼Ô¤¬¤É¤ì¤À¤±Áý¤¨¤Æ¤âÍøÍÑ¥æー¥¶ー¿ôÌµÀ©¸Â¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÆüÄøÄ´À°¥Äー¥ë¡ÖAI¥«¥ì¥ó¥Àー¡×¡§https://aitravel.jp/aicalendar/
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÆÃ²½¤·¤¿Ë¡¿Í¸þ¤±ÆüÄøÄ´À°¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£Google Calendar(TM)¤ÈÏ¢·È¤·¡¢»²²Ã¼Ô¤ÎÍ½Äê¤ä¼«¼Ò¤Î²ñµÄ¼¼¤Î¶õ¤¾õ¶·¤«¤é¡¢¼«Æ°¤Ç¸õÊäÆü»þ¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥«¥ì¥ó¥Àー¤ÎÍ½Äê¤Ë°ÌÃÖ¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°ÜÆ°»þ´Ö¤ò¼«Æ°·×»»¤·¸õÊäÆü»þ¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Æü¾ï¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Í½ÄêºîÀ®¤¬¤â¤Ã¤È´ÊÃ±¤Ë¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
¡üºÎÍÑ¾ðÊó
¸½ºß¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡ー¥Çー¥¿¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¥á¥ó¥Ðー¤ÎÀÑ¶ËºÎÍÑ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¤É¤ó¤É¤óÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¿ä¾©¤¹¤ëÊ¸²½¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¿Í¤Î¥¥ã¥ê¥¢¡¢¾Íè¤ò¹Í¤¨¤Æ¿·¤·¤¤»Å»ö¡¢³Ø½¬¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÅÚ¾í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñ¤ÎÌ¤Íè¤È²ñ¼Ò¤ÎÀ®Ä¹¡¢¤½¤·¤Æ¥á¥ó¥Ðー¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ËËÜµ¤¤Ç¸þ¤¹ç¤¦¥Áー¥à¤Ç¡¢¤È¤â¤Ë»ö¶È¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý¤Î¤´±þÊç¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤´¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤ÏºÎÍÑÃ´Åö¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãºÎÍÑÃ´Åö¡§recruit@aitravel.jp¡ä
¡üÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
Â¼ÅÄ Í¤²ð¡ÊYusuke Murata¡Ë
µþÅÔÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢2010Ç¯¤Ë³ÚÅ·³ô¼°²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤ÆÁ´¼ÒMVP¤ò³ÍÆÀ¡£Í×·ïÄêµÁ¡¦Àß·×¤«¤é¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¡¦¥¤¥ó¥Õ¥é¹½ÃÛ¤Þ¤ÇÁ´¤Æ¤Î¹©Äø¤Ë½¾»ö¡£ÁªÈ´¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Ø¤Î½Ð¸þ¤â·Ð¸³¤·¤¿¸å¡¢2014Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼ÒAI¥È¥é¥Ù¥ë¤ò¶¦Æ±ÁÏ¶È¡£CTO¤ò·Ð¤Æ2017Ç¯10·î¤è¤êÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¡£ÆÃµö¤ÎÈ¯ÌÀ¼ÂÀÓÂ¿¿ô¡£
¡ü²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡ー¥Çー¥¿
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò Â¼ÅÄ Í¤²ð
ÀßÎ©¡§2014Ç¯2·î
¼Ò°÷¿ô¡§101¿Í¡Ê2025Ç¯9·î»þÅÀ¡¢ÈóÀµµ¬´Þ¤à¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡¢IT¶ÈÌ³¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¤½¤ÎÂ¾¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤òÍøÍÑ¤·¤¿Î¹¹ÔÅù³Æ¼ï¾ðÊóÄó¶¡¥µー¥Ó¥¹
£È£Ð¡§https://transferdata.co.jp/
¢¨ AndroidÈÇ¥¢¥×¥ê¤Î¥ê¥êー¥¹»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊÌÅÓ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£