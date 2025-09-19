ÆüËÜ½é¤Î¡ª¡©¡È¥Õ¥ë¥«¥¹¥¿¥àÀ¸¥Éー¥Ê¥Ä¡ÉÀìÌçÅ¹¡¢²Æì¡¦Ì¾¸î¤Ë½é¾åÎ¦¡ª´Ñ¸÷¤È¤¢¤ï¤»¤ÆÎ©¤Á´ó¤ì¤ë¿·¤·¤¤¥¹¥¤ー¥Ä¤ÎÍ·¤Ó¾ì¡¢ÃÂÀ¸¡ª
Okinawa sweets / Okinawa cafe / Nago cafe¡¡²Æì¥¹¥¤ー¥Ä¡¡²Æì¥«¥Õ¥§¡¡Ì¾¸î¥¹¥¤ー¥Ä¡¡Ì¾¸î¥«¥Õ¥§¡¡Èþ¤é³¤¿åÂ²´Û¡¡²Æì ¥É¥é¥¤¥Ö¡¡²Æì ±Ç¤¨¥¹¥Ý¥Ã¥È
EMINA DONUTS¤Ï¡¢2025Ç¯9·î6Æü¡¢²Æì¡¦Ì¾¸î¡Ö±©ÃÏ¤Î±Ø¡×¤Ë¤Æ¡¢ÆüËÜ½é¡ª¡©¤È¤Ê¤ë¥Õ¥ë¥«¥¹¥¿¥àÀ¸¥Éー¥Ê¥ÄÀìÌçÅ¹¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£Á´¹ñÅ¸³«¤ÎÃæ¤Ç¤â²ÆìÅ¹¤À¤±¤¬¡¢ÃíÊ¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤éÄ´Íý¤·¡¢¥¯¥êー¥à¤ä¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¼«Í³¤ËÁª¤Ù¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡£
ÃíÊ¸¤Î¤¿¤Ó¤Ë½ÐÍèÎ©¤Æ¤ò¥Õ¥ë¥«¥¹¥¿¥à¤Ç¤¤ë¡ÈMY¥Éー¥Ê¥Ä¡É¡£¤½¤Î»þ¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¤·¤«ÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò¡¢µ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥¤ー¥Ä¤ÎÍ·¤Ó¾ì¤È¤·¤Æ¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èþ¤é³¤¿åÂ²´Û¤ä¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢¤Ø¤Î´Ñ¸÷¤È¤¢¤ï¤»¤ÆÎ©¤Á´ó¤ì¤ë¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¢£ÇØ·Ê¡¡
EMINA DONUTS¤Ï¡Ö¥íー¥«¥é¥¤¥º¥É¥Éー¥Ê¥Ä¡×¤ò·Ç¤²¡¢½ÐÅ¹¥¨¥ê¥¢¤´¤È¤ËÃÏ°èÊ¸²½¤äÁÇºà¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë²ÆìÌ¾¸îÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¼Ò²ñ¤ËÀ¸¤¤ë¸½Âå¿Í¤Ø¸þ¤±¡¢¡Ö3min Craft. À¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤ò»Å¾å¤²¤ë»þ´Ö¡£¡×¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¡¢²ÆìÊ¸²½¤Ëº¬º¹¤·¤¿ÂçÀÚ¤Ê¸ÀÍÕ¡Ö¤Ê¤ó¤¯¤ë¤Ê¤¤¤µー¡×¤ÎÀº¿À¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢ÈóÆü¾ïÂÎ¸³¡¢¤½¤Î¾ì¡¦¤½¤Î»þ¤Ë¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡ÈMY¥Éー¥Ê¥Ä¡É¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÆÃÄ§¡ÊWhat¡Çs New?¡Ë
¡¦ÆÃÄ§£±.¡¡ÃíÊ¸¸å¤ËÄ´Íý
EMINA DONUTS¥¨¥¢¥êーÀ¸¥Éー¥Ê¥ÄÀ¸ÃÏ¡¢¿·´¶³Ð¥¹¥¤ー¥Ä¥·¥åー¥Ê¥Ã¥Ä¡¢¥¯¥ìー¥×Åù²ÆìÅ¹¤Î¤ß¡¢¥ªー¥Àー¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤éÍÈ¤²¡¦»Å¾å¤²¤ò¹Ô¤¤¡¢½ÐÍèÎ©¤Æ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÆÃÄ§£².¡¡¥Õ¥ë¥«¥¹¥¿¥àÀ©¡Ê²Æì¸ÂÄê¡Ë
¥Ùー¥¹À¸ÃÏ¡¦¼«²ÈÀ½¥¯¥êー¥à¡¦¥Õ¥ëー¥ÄÅù¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¼«Í³¤ËÁªÂò¡£À¤³¦¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤Î¡ÈMY¥Éー¥Ê¥Ä¡É¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£Å¹°÷¤ËÌµÃã¤Ö¤ê¤äÎ¢¥á¥Ë¥åー¤ò¥ªー¥Àー¤·¤Æ¤â¡¢¤â¤Á¤í¤óOK¤Ç¤¹¡£
¡¦ÆÃÄ§£³.¡¡±Ç¤¨¤ë¥É¥ê¥ó¥¯¥á¥Ë¥åー
¤«¤É¹¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥½ー¥Àー¡¢¥Õ¥ëー¥Ä¤ä¥·¥í¥Ã¥×¡¢¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥àÅù¤¬£³¥ì¥¤¥äー¤ËÊ¬¤«¤ìÌ£ÊÑ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡¢¤â¤Ï¤ä¡ÖÁÏºî¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¡×¡£²Æì¤Î³¤¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¿Íµ¤¤Î¡Ö¥¤¥Á¥´¡×¤Ê¤É¥«¥é¥Õ¥ë¤ÇSNS±Ç¤¨¤¹¤ë¥É¥ê¥ó¥¯¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÆÃÄ§£´.¡¡´Ñ¸÷¤È¤¢¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¥í¥±ー¥·¥ç¥ó
¡Ö±©ÃÏ¤Î±Ø¡×Æâ¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢Èþ¤é³¤¿åÂ²´Û¤«¤é¼Ö¤ÇÌó25Ê¬¡¢¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢¤«¤é¼Ö¤ÇÌó30Ê¬¡£´Ñ¸÷¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÎ©¤Á´ó¤ì¤ë¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
²Æì¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥Éー¥Ê¥Ä¥·¥ç¥Ã¥×¤¬¥ªー¥×¥ó¡ª | TikTok¡¡(1) Instagram
¢£ÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È
¡Ö43Ç¯¤ÎÊâ¤ß¤ò·Ð¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡ÈÀ¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤Î¥Éー¥Ê¥Ä¡É¤ò¤ªµÒÍÍ¼«¿È¤Î¼ê¤Ç¥«¥¹¥¿¥à¤Ç¤¤ëÅ¹ÊÞ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£²Æì¤«¤éÁ´¹ñ¤Ø¡¢¿·¤·¤¤¥Éー¥Ê¥ÄÊ¸²½¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¢£Å¹ÊÞ¾ðÊó
Å¹Ì¾¡§EMINA DONUTS Ì¾¸îÅ¹
½êºßÃÏ¡§¢©905-1143 ²Æì¸©Ì¾¸î»Ô¿¿´î²°£·£¶£³
¥ªー¥×¥óÆü¡§2025Ç¯9·î6Æü
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00-18:00¢¨´°Çä¼¡Âè½ªÎ»
±Ä¶È·ÁÂÖ¡§¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈÃæ¿´¡Ê°ìÉô¥¤ー¥È¥¤¥ó¥¹¥Úー¥¹¤¢¤ê¡Ë
ÄêµÙÆü¡§ÉÔÄêµÙ
Ãó¼Ö¾ì¡§¤¢¤ê¡Ê±©ÃÏ¤Î±Ø¶¦ÍÑÃó¼Ö¾ì¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡Ë
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/eminadonuts/(https://www.instagram.com/eminadonuts/)
Å¹ÊÞInstagram¡§https://www.instagram.com/eminadonuts.okinawa/(https://www.instagram.com/eminadonuts.okinawa/)
