¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¾®·¿´ËÂ®¤í²á¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤¬¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ÎAB-Cross¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿
¡¡Åö¼Ò¤¬³«È¯¤·¤¿¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¾®·¿´ËÂ®¤í²á¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤¬¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ë¤è¤ëÎáÏÂ7Ç¯ÅÙAB-Cross¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÊÊ¬»¶·¿¥·¥¹¥Æ¥àÉôÌç¡Ë¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
1.¡¡³«È¯¤Î·Ð°Þ
¡¡Ç¯¡¹Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë²áÁÂÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤ä»ÜÀßÏ·µà²½¤Ë²Ã¤¨¡¢·Ð±Ä´ðÈ×¤Î¼åÂÎ²½¤äµ»½Ñ·Ñ¾µ¤Î²ÝÂê¤¬¸²Ãø¤Ç¤¹¡£ÃÏ°èÆÃÀ¤Ë±þ¤¸¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¿åÆ»¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ê¡¢¸Î¾ã¤·¤Æ¤âÃÏ°è¤Ç°Ý»ý´ÉÍý¤Ç¤¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¾ô¿å»ÜÀß¤äÊ¬»¶·¿¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎºÎÍÑ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¿åÆ»»ö¶È¼Ô¤«¤éÃæ¾®µ¬ÌÏ¾ô¿å¾ì¤Ë¡Ö´ËÂ®¤í²áÊý¼°¡×¤ÎÆ³Æþ¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2.¡¡¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆÃÄ¹¤È³µÍ×
¡¡¶áÇ¯¤Î¾®µ¬ÌÏ¾ô¿å¾ì¤äÊ¬»¶·¿¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¡¢¿å½èÍý¤Î°ÂÄêÀ¤ä°Ý»ý´ÉÍý¤ÎÍÆ°×¤µ¤Î´ÑÅÀ¤«¤éËì½èÍý»ÜÀß¤ÎºÎÍÑ¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢½é´üÈñÍÑ¤Î¹â¤µ¤ä¹â³Û¤ÊÆ°ÎÏÈñ¡¦Ëì¸ò´¹Èñ¡¢¸Î¾ã»þ¤Î¥áー¥«ーÂÐ±þ¤ÎÃÙ¤µÅù¤¬²ÝÂê¤Ç¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Îµ»½Ñ¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤ÈÃßÅÅÃÓ¤Ë¤è¤ëÌµÅÅ¸»²½¤Ë²Ã¤¨¡¢½¾Íè¤Î´ËÂ®¤í²áÊý¼°¤Ç¼åÅÀ¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÂùÅÙÂÐ±þ¤ä°Ý»ý´ÉÍýÀ¤ò²þÎÉ¤·¤¿¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¾®·¿´ËÂ®¤í²á¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊÁÆ¤í²á¡Ü´ËÂ®¤í²á¡ÜUV-LED¡Ü¼¡°¡±öÁÇÃíÆþ¡Ë¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²áÁÂÃÏ¤ÇÁý²Ã¤¹¤ëµÙ¹ÌÃÏ¤ò´ËÂ®¤í²áÃÓ¤Î·úÀßÍÑÃÏ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾®µ¬ÌÏ¿åÆ»»ÜÀß¤Ø¤ÎÅ¬ÍÑ¤ÈÊ¬»¶·¿¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤Î³ÎÎ©¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½À®
¡¡ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¼ù»éÀ½¤Î»ÔÈÎÉÊ¡Ê¥Ð¥±¥Ä¡¢±ö¥Ó´É¡¢¥Ð¥ë¥ÖÅù¡Ë¤Ë¤è¤ë´ÊÁÇ¤ÊÀßÈ÷¹½À®¤Ç¤¹¤¬¡¢´ËÂ®¤í²á¤ÎÁ°½èÍý¤Ë¾å¸þÎ®ÁÆ¤í²á¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Û¤ÜÆ°ÎÏ¤ò»È¤ï¤º¤Ë¹âÂùÅÙ¸¶¿å¡Ê100ÅÙÄøÅÙ¡Ë¤ò½èÍý¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ºÒ³²¤Ç¸ÉÎ©¤·¤¿¾ì¹çÅù¤Ç¤â¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê½èÍý¤ÈÂÑºÒ³²À¤Î¶¯²½¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°Ý»ý´ÉÍý¤Ë¤Ïº½¤ÎÉ½ÁØÙøÙÂÅù¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢µÕÄ¥Àö¾ôË¡¤ÎºÎÍÑ¤Çºî¶È¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤âÁàºî¤Ç¤¡¢ÇÀ¶È½¾»ö¼ÔÅù¤ÎÉû¶È¤È¤·¤ÆÇÀÂ¼Éô¤ÎÃÏ¸µ¸ÛÍÑ¤ÎÁÏ½Ð¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆÃÄ¹¡Û
£±¡¥´ËÂ®¤í²á¤Î¼åÅÀ¤Î¹âÂùÅÙÂÐ±þ¤ò²þÎÉ
¡¡¡¦´ËÂ®¤í²á¤ÎÁ°½èÍý¤È¤·¤Æ¾å¸þÎ®ÁÆ¤í²á¤òÆ³Æþ
¡¡¡¦¸¶¿åÂùÅÙ300ÅÙ¢ª½èÍý¿åÂùÅÙ0.1ÅÙÌ¤Ëþ¤ò¼Â¸½
£²¡¥´ËÂ®¤í²áµÕÄ¥Àö¾ôË¡¤Ë¤è¤ëºï¤ê¼è¤êºî¶È·Ú¸º
¡¡¡¦ÁÆ¤í²á½èÍý¿å¤ò´ËÂ®¤í²á²¼Éô¤«¤éµÕÄ¥¤ê¤·¡¢Âù¿å¤òº½ÌÌ¾åÉôÇÓ¿å´É¤«¤éÇÓ¿å¤¹¤ëÊý¼°¤òºÎÍÑ
¡¡¡¦º½ÌÌ¤Îºï¤ê¼è¤êºî¶ÈµÚ¤ÓÊäº½ºî¶È¤Îºï¸º
£³¡¥½¾ÍèÊý¼°¤ËÈæ¤Ù¤ÆÉý¹¤¤¿å¼Á¤Ø¤ÎÂÐ±þ
¡¡¡¦À¸Êª³èÀÃºµÛÃå¤Ë¤è¤ë¿§ÅÙ½üµî
£´¡¥»ç³°ÀþÀßÈ÷Æ³Æþ¤Ë¤è¤ë°ÂÁ´À³ÎÊÝ
¡¡¡¦¥¯¥ê¥×¥È¥¹¥Ý¥ê¥¸¥¦¥àÅùÂÐºö¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥ê¥¢
£µ¡¥¾®µ¬ÌÏ¿åÆ»»ÜÀß¤Ø¤Î¿¼»ç³°ÀþLED¤ÎÅ¬ÍÑ
¡¡¡¦¹â¤¤¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹À¡¢Äã¾ÃÈñÅÅÎÏ¡¢Ä¹¼÷Ì¿
¡¡¡¦¿å¶ä¥Õ¥êー¤Ë¤è¤ê¿ÍÂÎ¤ä´Ä¶¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òºÇ¾®²½
£¶¡¥ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ー³ÎÊÝ
¡¡¡¦ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤ÈÃßÅÅÃÓ¤Ë¤è¤ëÌµÅÅ¸»²½
£·¡¥Ãæ¾®µ¬ÌÏ¾ô¿å¾ì¤Ø¤Î´ËÂ®¤í²áÊý¼°¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤è¤ëµÙ¹ÌÃÏ¤Î³èÍÑ¡¢ÇÀÂ¼Éô¤ÎÃÏ¸µ¸ÛÍÑ¤ÎÁÏ½Ð
¡¡¡¦´ËÂ®¤í²áÃÓ¤Î·úÀßÍÑÃÏ¤ËµÙ¹ÌÃÏ¤Î³èÍÑ
¡¡¡¦ÃÏ¸µ¤Î¤ß¤ÇÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ê°Ý»ý´ÉÍý¤Ë¤è¤ë¸ÛÍÑÁÏ½Ð
3.¡¡AB-Cross¤Ç¤Î¼Â¾Ú»ö¶È¤Î³µÍ×
- »ö¶È¼Â»Ü¼Ô ³ô¼°²ñ¼ÒNJS¡¢Å·Áð»Ô¡¢ÃæÀîÂ¼¶¦Æ±¸¦µæÂÎ
- ¼Â¾Ú¥Õ¥£ー¥ë¥É ·§ËÜ¸©Å·Áð»Ô¡¢Ä¹Ìî¸©ÃæÀîÂ¼ÂôÆþ¾ô¿å¾ì
- ¼Â¾Ú³µÍ×
- ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¾®·¿´ËÂ®¤í²á¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¸¶¿å¿å¼Á¤Î°Û¤Ê¤ëÊ£¿ô¤Î¥¨¥ê¥¢¤ËÀßÃÖ¤·¡¢¾ô¿å½èÍý¤Î³Î¼ÂÀ¡¢°Ý»ý´ÉÍýÀÅù¤Îµ»½Ñ¸¡¾Ú
- ¾®µ¬ÌÏ¾ô¿å¾ì¤Ø¤Î´ËÂ®¤í²áÆ³Æþ¤Î¸¡Æ¤¤Ë¤ª¤¤¤ÆËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍÑ¤¤¤¿¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¼Â»Ü
- ¼Â»Ü´ü´Ö ÎáÏÂ£·Ç¯ÅÙ～£¸Ç¯ÅÙ¡Ê2¥«Ç¯¡Ë
¥·¥¹¥Æ¥à±¿ÍÑ¤Î¥¤¥áー¥¸