¥ª¥¯¥¿¥´¥ó¥±ー¥¹¤ÇÉÁ¤¯¡¢1970¡ìs¥À¥¤¥Ðー¥º¥¦¥©¥Ã¥Á¤ÎDNA¡£SPINNAKER¡ã¥¹¥Ô¥Ë¥«ー¡ä¤«¤é300MËÉ¿å¤Îµ¡³£¼°»þ·×¡ØDUMAS AUTOMATIC¡ã¥Ç¥å¥Þ ¥ªー¥È¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡ä¡Ù¤ò°ìÈÌÈ¯Çä¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥¨¥ËËÇ°×¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:µÜ¾å¸÷´î¡Ë¤Ï¡¢ÏÓ»þ·×¡ØSPINNAKER¡ã¥¹¥Ô¥Ë¥«ー¡ä¡Ù¤«¤é300MËÉ¿å¤Îµ¡³£¼°»þ·×¡ØDUMAS AUTOMATIC¡ã¥Ç¥å¥Þ ¥ªー¥È¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡ä¡Ù¤Î3Ï¢¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¥â¥Ç¥ë¤ò°ìÈÌÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.spinnaker-watches.jp/feature/dumas
9·î19ÆüÈ¯Çä
Éº¤¦¹âµé´¶¤ÈºÝÎ©¤Ä¸ÄÀ¡£1970Ç¯Âå¤ËÎ®¹Ô¤·¤¿ÏÓ»þ·×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿È¬³Ñ·Á¥±ー¥¹¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡ÖDUMAS¡×¤Ï¡¢¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¤Ê¼ñ¤¤È¥â¥À¥ó¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊ»¤»»ý¤Ä300MËÉ¿å¤Îµ¡³£¼°¥À¥¤¥Ðー¥º¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢°ìÉô¤Î¥¨¥¯¥¹¥¯¥ëー¥·¥Ö¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Î¤ßºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿3Ï¢¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤ò¥ì¥®¥å¥éー²½¡£¤è¤ê¥¹¥Ýー¥Æ¥£¤Ç¼ÂÍÑÅª¤Ê¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=vJ8_9Ykfz78 ]
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡ÛÀº×û¤µ¤ÈÉÊ³Ê¤ò½É¤¹È¬³Ñ·Á¥±ー¥¹
ÂçÃÀ¤Ë¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿È¬³Ñ·Á¥±ー¥¹¤Ï¡¢¡ÖDUMAS¡×¤¬Èë¤á¤ëÆÈÁÏÀ¤äÀº×û¤µ¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¹¡£¹âÉÊ°Ì¤Ê316L¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Áー¥ë¥±ー¥¹¤òÄ¾ÀþÅª¤Ë¹½À®¡£¥¨¥Ã¥¸ÉôÊ¬¤ò¥ß¥éー»Å¾å¤²¤ÇÌÌ¼è¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿Â¤·Á¤ò¤¤¤Ã¤½¤¦ºÝÎ©¤¿¤»¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥¹¥Ýー¥Ä¥¦¥©¥Ã¥Á¤È¤·¤Æ¤ÎÉ÷³Ê¤âÈ÷¤¨¤Þ¤¹¡£
¥«¥éー¤ÏÁ´4¿§¤ÎÅ¸³«¡£¥Üー¥È¥ìー¥¹¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿Regatta White¤Ï¡¢Á¥ÂÎ¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ëÇò¤òÉ½¸½¡£Classic Black¤Ï¥Ù¥¼¥ë¤â¥À¥¤¥ä¥ë¤â°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¹õ¤ËÀ÷¤á¤Ä¤Ä¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¥«¥éー¤òºÎÍÑ¡£Soda Blue¤ÏÀÖ¤ÈÀÄ¤Î¥Ð¥¤¥«¥éー¤Ë»Å¾å¤²¡¢¥½ー¥À°ûÎÁ¤Î¤è¤¦¤ÊÁÖ¤ä¤«¤µ¤ò½É¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ï¥¤¥ó¤ò»×¤ï¤»¤ëÀÖ»ç¿§¤ÎBordeaux¤ÏTiCTAC¸ÂÄê¤Ç¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ç¤¹¡£
Regatta White¡¡
Classic Black
Soda Blue¡¡¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄê
Bordeaux¡¡TiCTAC ¸ÂÄê
Ï»³Ñ·Á¥ê¥ó¥¯¹½Â¤¤Î¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È
¥ì¥®¥å¥éー²½¤·¤¿¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Áー¥ëÀ½¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤Ë¤â¡¢¡ÖDUMAS¡×¤Î¸ÄÀÅª¤Ê¥±ー¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤ËÆÃÄ§Åª¤Ê¥Ç¥£¥Æー¥ë¤ò½É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£3Ï¢¥¿¥¤¥×¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤³¤Î¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤Ï¡¢³°¥³¥Þ¤ËÏ»³Ñ·Á¤Î¥ê¥ó¥¯¹½Â¤¤òºÎÍÑ¡£¥¹¥àー¥º¤Ë²ÄÆ°¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ä¾ÀþÅª¤ÊÎÏ¶¯¤µ¤ä°Û¤Ê¤ë»Å¾å¤²¤Ë¤è¤ëÈþ¤·¤µ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢½êÍ¤¹¤ë¤³¤È¤Î´î¤Ó¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
¥À¥¤¥Ðー¥º¤È¤·¤Æ¤ÎÍ¥½¨¤µ¤ò¼¨¤¹30µ¤°µËÉ¿å
¤Í¤¸¹þ¤ß¼°¥ê¥åー¥º¤ä¹âµ¤Ì©Àß·×¤Î¥±ー¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢30µ¤°µ¡Ê300m¡Ë¤È¤¤¤¦Í¥¤ì¤¿ËÉ¿åÀÇ½¤ò¼Â¸½¡£¤¢¤é¤æ¤ë¥¦¥©ー¥¿ー¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤ÆÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¿®Íê¤¢¤ëÆüËÜÀ½¥àー¥Ö¥á¥ó¥È
¿´Â¡Éô¤Ë¤¢¤¿¤ë¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÀ½¤Î¡ÖNH35¡×¤òÅëºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ìó41»þ´Ö¤Î¥Ñ¥ïー¥ê¥¶ー¥Ö¤òÈ÷¤¨¤ë¼«Æ°´¬¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤Ç¡¢°ÂÄê¤·¤¿ÀºÅÙ¤ò¸Ø¤ê¡¢Àµ³Î¤Ê»þ¤ò¹ï¤ß¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥·ー¥¹¥ëー¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Î¢³¸¤«¤é¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¤òÌû¤·¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂÍÑÀ¤ËÎ¢ÉÕ¤±¤µ¤ì¤¿¥À¥¤¥ä¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó
¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥É¥Ã¥È¤È¥Ðー¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥À¥¤¥ä¥ë¥«¥éー¤ÈÈæ¤Ù¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Î¹â¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¥«¥éー¤òÅÉÉÛ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤â¡¢»ëÇ§À¤òºÇÂç¸Â¤Ë¹â¤á¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹¿Ë¤Ï¶ËÂç¥µ¥¤¥º¤Ë¤·¤ÆÌÜÎ©¤¿¤»¡¢·×Â¬Ãæ¤ÎÀø¿å»þ´Ö¤ò¸«¸í¤é¤Ê¤¤¤è¤¦ÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹ー¥Ñー¥ë¥ß¥Î¥Ð¤¬°Å°Ç¤Ç¤Î»ëÇ§À¤ò¹â¤á¤ë
¿Ë¤È¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Ù¥¼¥ë¤Ë¥¹¥¤¥¹À½¤ÎÃß¸÷ÅÉÎÁ¤Ç¤¢¤ë¥¹ー¥Ñー¥ë¥ß¥Î¥Ð¤ò»ÈÍÑ¡£Ãß¸÷ÅÉÎÁ¤ÎÃæ¤Ç¤âÈ¯¸÷ÎÌ¤¬Âç¤¤¯¡¢È¯¸÷»þ´Ö¤âÄ¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¿¼³¤¤Ê¤É¸÷¤ÎÆÏ¤«¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤Î»ëÇ§À¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èþ´Ñ¤òÊÝ¤Ä¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë
É÷ËÉ¤Ë¤Ï¡¢¹â¶¯ÅÙ¤ÇÆ©ÌÀÀ¤Ë¤âÍ¥¤ì¤¿¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤òºÎÍÑ¡£ºÙ¤«¤Ê½ý¤Ë¶¯¤¯¡¢Ä¹¤¤Ç¯·î¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÈþ¤·¤¤»Ñ¤òÊÝ¤ÁÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¥·¥êー¥ºÌ¾¤ÎÍ³Íè¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤ÎÎò»Ë¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¤¤¿¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ç¥å¥Þ
¡ÖDUMAS¡×¤ÎÌ¾¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤ÎÎò»Ë¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¤¤¿¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ç¥å¥Þ¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»á¤Ï¶áÂå¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÁõÃÖ¤Ç¤¢¤ë¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥ì¥®¥å¥ìー¥¿ー¤Î¶¦Æ±³«È¯¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢³¤ÍÎ¸¦µæ¶¨²ñ¡ÖSea Research Society¡×¤ÎÁÏÎ©¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤â¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢¶È³¦¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£Èà¤Î°Î¶È¤Ë·É°Õ¤òÊ§¤¤¡¢¡ÖDUMAS¡×¤Ï¼ÂÍÑÀ¤È¸ÄÀ¤òÊ»¤»»ý¤Ä»þ·×¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÎÇä³µÍ×
DUMAS AUTOMATIC¡ã¥Ç¥å¥Þ ¥ªー¥È¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡ä
¡üÈ¯ÇäÆü¡§2025Ç¯9·î19Æü
¡ü¥¹¥Ú¥Ã¥¯
¼«Æ°´¬¤¥àー¥Ö¥á¥ó¥È NH35¡¡/¡¡¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥ì¥ó¥º¡¡/¡¡¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Áー¥ë
300MËÉ¿å¡¡/¡¡¥±ー¥¹¥µ¥¤¥ºW44mm¡ßH44mm
SP-5081-FF Classic Black
\63,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë \58,000¡ÊÀÇÈ´¡Ë
SP-5081-HH Regatta White
\63,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë \58,000¡ÊÀÇÈ´¡Ë
SP-5081-JJ Soda Blue
\63,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë \58,000¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄê
SP-5081-AA Bordeaux
\63,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë \58,000¡ÊÀÇÈ´¡Ë
TiCTAC·ÏÎó¸ÂÄê
SPINNAKER¡¡¥Ö¥é¥ó¥É³µÍ×
³¤¤ò±Û¤¨¡¢³¤¤ÈÀ¸¤¤ë
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥À¥¤¥Ðー¥º¥¦¥©¥Ã¥Á
¥¹¥Ô¥Ë¥«ー¤Ë½É¤ë¤Î¤Ï¡¢¿¼Ê¥¤Ê¤ëÀ¤³¦¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¿³¤¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤¿¤Á¤Î¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¡£
»ëÇ§À¤ò¹â¤á¤ëÅÁÅý¤Î¥É¥Ã¥È¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡¢¥¤¥ó¥Êー¥Ù¥¼¥ë¤¬²óÅ¾¤¹¤ë¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥µー¥±ー¥¹¡¢Àø¿åÄú¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Ð¥Ö¥ë¥ì¥ó¥º¡Ä¡Ä
Ì¤ÃÎ¤Î¿¼³¤¤ËÄ©¤ß¡¢¿ÍÎà¤Î¹¥´ñ¿´¤òÊ³¤ï¤»¤Æ¤¤¿Àè¿Í¤¿¤Á¤ÎÏÓ¸µ¤Ë¤Ï¡¢¾ï¤ËÀè¿ÊÅª¤Çµ»½Ñ¤Î¿è¤ò¶Ë¤á¤¿ÏÓ»þ·×¤¬¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Ô¥Ë¥«ー¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥À¥¤¥Ðー¥º¥¦¥©¥Ã¥Á¡É¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤Îµ±¤«¤·¤¤²«¶â»þÂå¤ä¸½Âå¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤Ë·É°Õ¤òÊ§¤¤¡¢¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¤¬Êü¤ÄÈþ³Ø¤ò¸½Âå¤Ë¤è¤ß¤¬¤¨¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ô¥Ë¥«ー¤Î¥¿¥¤¥à¥Ôー¥¹¤Ï¡¢³¤¤ÎÌ¥ÎÏ¤äËÁ¸±¿´¤¬Èë¤á¤é¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¹âÅÙ¤Ê´ð½à¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÀ½Â¤¤µ¤ì¡¢³×¿·Åª¤Êµ»½Ñ¤ä¸·Áª¤µ¤ì¤¿ÁÇºà¤ò³èÍÑ¤·¡¢¿¦¿Í¤¿¤Á¤Î¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤¬Â©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ô¥Ë¥«ー¤Ï¡¢°ÎÂç¤Ê¤ë¥À¥¤¥Ðー¤ä¥è¥Ã¥È¥Þ¥ó¤ò¿ôÂ¿¤¯ÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤È¥À¥¤¥Ðー¥º¤òÍ»¹ç¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ê¤ÉÀ¤³¦Ãæ¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢2019Ç¯¤«¤é¤ÏÆüËÜ¤ò´Þ¤à¥¢¥¸¥¢¤Ç¤ÎÅ¸³«¤â»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤ÎÍ³Íè¤Ï¡¢ÄÉ¤¤É÷¤òÁà¤ëÈÁ¡£
¥è¥Ã¥È¤ÎÁ°Êý¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢ÄÉ¤¤É÷¤ò¼õ¤±¤ÆÁö¤ë¤È¤¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÈ¾µå·Á¤ÎÈÁ¤Î¤³¤È¤Ç¡¢³¤¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤È¶î¤êÎ©¤Æ¤ë¡È¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãーÀº¿À¡É¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£