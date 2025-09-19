¡Ú¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¡Û£±Î³£±Î³¤¬ÅüÅÙÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤¿¥Ö¥É¥¦¤òÃæ±ûÆ»²¼¤ê¼ÖÀþÁÐÍÕ¥µー¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄêÈÎÇä¡Ú¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡Û
¥ë¥Ã¥Á¥Õ¥ëー¥Ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§±«µÜÃÒÌé¡¢»³Íü¸©Å«¿á»Ô°ìµÜÄ®ÃÏÂ¢Æ²£³£±£°¡Ë¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡§ÅüÅÙÊÝ¾Ú¡ÖÎ³¤Ö¤É¤¦¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÃæ±ûÆ»²¼¤ê¼ÖÀþÁÐÍÕ¥µー¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢ ¥¹¥¤ー¥Ä¥³ー¥Ê¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï2025Ç¯10·î31Æü¤Þ¤Ç¡ÊÍ½Äê¿ôÎÌ¤ËÃ£¤·¼¡Âè½ªÎ»¡Ë
¥ë¥Ã¥Á¥Õ¥ëー¥Ä¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢º£²óÆÃÊÌ¤ËÃæ±ûÆ»ÁÐÍÕ¥µー¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¡Ê²¼¤ê¼ÖÀþ¡Ë¤Ë¤ÆÅüÅÙÉ½µ¤¬¤µ¤ì¤¿Î³¥Ö¥É¥¦¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÆÃÊÌ¤ËÈÎÇä¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
³§¤µ¤ó¤´Â¸ÃÎ¤ÎÂç¿Íµ¤¡Ö¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡×¤È»³Íü¸©À¸¤Þ¤ì¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡ÖÉÙ»Î¤Îµ±¡×¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤âÂ¾¤ÎÉÊ¼ï¤ò¤´Äó¶¡¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿1Æü¿ôÎÌ¸ÂÄê¿ô¤ÇÅüÅÙÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤¿Ë¼¤Ç¤ÎÈÎÇä¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹1Î³¤ª»î¤·¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤«¤é¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÁÐÍÕ¥µー¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¡Ê²¼¤êÀþ¡Ë¤Ï¡¢¾å¤êÀþ¥µー¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢Ãó¼Ö¾ì¤«¤é¼Ö¤ò¹ß¤ê¤Æ¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÅìµþÊýÌÌ¤Ë¸þ¤«¤¦Êý¤Ë¤â¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÁÐÍÕSA²¼¤ê¼ÖÀþ¡Ö¥¹¥¤ー¥Ä¥³ー¥Êー¡×¤ËÆÃÊÌ¥Öー¥¹¤òÀßÃÖ
¥Õ¥ëー¥Ä¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¤Ë¤³¤ó¤Ê·Ð¸³¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡ÖÁ°²ó¤ÏÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¡Ö¸ý¥³¥ß¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×
¤»¤Ã¤«¤¯¹â¤¤¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ´üÂÔ¤·¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿¥Õ¥ëー¥Ä¤¬ÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤¬¤Ã¤«¤ê¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â°ìÅÙ¤Ï·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«¡£
°ìÈÌÅª¤ËÁ´¿ôÅüÅÙ¸¡ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢°ìÉô¤ò½ü¤°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¥Õ¥ëー¥Ä¤ÏÁ´¤Æ¤Î¸ÄÂÎ¤ÎÅüÅÙ¸¡ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥Ö¥É¥¦¤Ê¤ÉÎ³¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥Õ¥ëー¥Ä¤Ï¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó²½¤¬¤Þ¤À¼Â¸½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤½¤ÎÆü¼ý³Ï¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î°ìÉô¤òÈ´¤¼è¤êÅüÅÙ¸¡ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ï³°´Ñ¤Î¸¡ºº¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£
Í¥½¨¤ÊÇÀ²È¤À¤«¤éÉ¬¤ºÈþÌ£¤·¤¤Ìõ¤Ç¤ÏÌµ¤¤
¤Þ¤¿¡¢¤¤¤«¤ËÍ¥½¨¤ÊÇÀ²È¤Ç¤âÁ´¤Æ¤Î¼ý³Ï¤µ¤ì¤¿¥Õ¥ëー¥Ä¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Þ¤»¤ó¡£Æ±¤¸ÇÀ²È¤Ç¤âÈª¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Æ±¤¸Èª¤Ç¤â¼ù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Æ±¤¸¼ù¤Ç¤â¼Â¤ë¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Õ¥ëー¥Ä¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ìîµå¤Ç¸À¤¦¤È¤³¤í¤ÎÂÇÎ¨¤ÈÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ÈþÌ£¤·¤¤¥Õ¥ëー¥Ä¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ö±¿¡×¤À¤è¤ê¡©
Àè¤Î½Ò¤Ù¤¿ÍýÍ³¤«¤é¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¥Õ¥ëー¥Ä¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ö±¿¡×¤À¤è¤ê¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¥ë¥Ã¥Á¥Õ¥ëー¥Ä¤ÏÁÏ¶È°ÊÍè¤½¤ó¤Ê³§ÍÍ¤Î¤ªÇº¤ß¤ò²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹
¥ë¥Ã¥Á¥Õ¥ëー¥Ä¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤È¼è¤êÁÈ¤ß
¼êºî¶È¤Ë¤è¤ëÁ´¿ô¸¡ºº
¥ë¥Ã¥Á¤Ç¤Ï¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó²½¤µ¤ì¤¿ÅüÅÙ¸¡ºº¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼êºî¶È¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÊ£¿ô¸Ä½ê¡Êº¸±¦Á°¸å¾åÃæ²¼¡Ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤ÆÁª²Ì¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó²½¤µ¤ì¤¿ÅüÅÙ¸¡ºº¤Ç¤ÏÅüÅÙ¤¬°ìÈÖ¤¢¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦1ÉôÊ¬¤Ë¥ìー¥¶ー¤ò¾È¼Í¤·¤ÆÅüÅÙ¤ò·×Â¬¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ°¤½¤ÎÉôÊ¬¤·¤«ÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ËÅüÅÙ¸¡ºº¾ÚÌÀ¥¿¥°
¤ªµÒÍÍ¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¹âµé¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤è¤¦¤Ë¥ë¥Ã¥Á¤Ç¤Ï¥Õ¥ëー¥Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ËÅüÅÙ¸¡ºº¤Î·ë²Ì¤¬É½µ¤µ¤ì¤¿¾ÚÌÀ¥¿¥°¤ò¤ªÉÕ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤¬¡Ö¤ªµÒÍÍ¤È¤ÎÌóÂ«¡×¤Î¾Ú¤Ç¤¢¤ê¡Ö»äÃ£¤Î¼«¿®¡×¤Î¾Ú¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥ëー¥Ä¥½¥à¥ê¥¨¤¬¸·Áª¥»¥ì¥¯¥È
¥Õ¥ëー¥Ä¤ËÀºÄÌ¤·¤¿Ç§Äê»ñ³Ê¼Ô¤¬ÈóÇË²õ¸¡ººµ¡´ï¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ä¹á¤ê¤Ê¤É¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤ÆÄó¶¡¤Ç¤¤ë¥Õ¥ëー¥Ä¤òÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÅ°ÄìÅª¤Ë¥»¥ì¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«¼ÒÇÀ±à¤Ç¤Î·Ð¸³¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦
¥ë¥Ã¥Á¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥Ð¥¤¥äー¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¼ÒÇÀ±à¡Ê2000¥¢ー¥ë¡Ë¤Ç¤â¥Ö¥É¥¦¡¦Åí¡¦¥¥¦¥¤¤Ê¤É¤òÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇÇÝ¤Ã¤¿·Ð¸³¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬¡¢¼è°úÀèÇÀ²È¤Î¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥Õ¥ëー¥Ä¤ÎÁª²Ì¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÀ±à¤Ï¡¢ÆüËÜ°ì¤ÎÅí¡¦¥Ö¥É¥¦¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤ò¸Ø¤ë»³Íü¸©Å«¿á»Ô¡Ê¤Õ¤¨¤Õ¤¤·¡Ë¤Î¡Ö¤¤¤Á¤Î¤ß¤ä¡×ÃÏ¶è¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢²Ì¼ùºÏÇÝ¤ËÅ¬¤·¤¿Àð¾õÃÏ¤ÎÈîÍà¤ÊÂçÃÏ¤Î¤â¤È¤ÇÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¤¤Á¤Î¤ß¤ä¡×ÃÏ¶è¤ÏÅ«¿á»Ô¤Ç¤âÍ¥ÎÉ¤Ê¥Õ¥ëー¥Ä¤¬°é¤Ä¤³¤È¤ÇÍÌ¾¤Ê¥Ö¥é¥ó¥ÉÃÏ¶è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é»äÃ£¤Ë¤Ï¡Ö¥Ï¥º¥ì¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Ê¤¤¼«¿®¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¥ë¥Ã¥Á¥Õ¥ëー¥Ä¤Ï¡¢ÇÀ²È¤¬1Ç¯´Ö¿´·ì¤òÃí¤¤¤Ç°é¤Æ¾å¤²¤¿¡Ö¥Õ¥ëー¥Ä¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¡×¤òÌÜÍø¤¤·¡¢ÀÕÇ¤¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤ò»Å»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÇ¯¤Î¤¦¤Á¤Î¸Â¤é¤ì¤¿»þ´ü¤Ë¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡¢»³Íü¤ÎÈþÌ£¤·¤¤¥Õ¥ëー¥Ä¤òÀ§Èó¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª
¥ë¥Ã¥Á¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¤Ï
¥ë¥Ã¥Á¥Õ¥ëー¥Ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª³ô¼°²ñ¼Ò