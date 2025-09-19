Cole Haan ÆüËÜ¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÈ¯Çä ¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥ê¥å¥¯¥¹ ¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ì¥¶ー¥«¥×¥»¥ë¡×
Cole Haan Japan Luxe Edition
100Ç¯¶á¤¤¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤È³×¿·¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡õ¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¥³ー¥ë ¥Ïー¥ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ÂÄê¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥ê¥å¥¯¥¹ ¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤ò2025Ç¯9·î19Æü¡¢Á´¹ñ18Å¹ÊÞµÚ¤Ó¥³ー¥ë ¥Ïー¥ó¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯ÇäÃ×¤·¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥³ー¥ë ¥Ïー¥ó¤ÎÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤òÂåÉ½¤¹¤ë ¥á¥ó¥º¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¤ò¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ì¥¶ー¤Ç¾º²Ú¤µ¤»¤¿ÆüËÜ¸ÂÄê¥«¥×¥»¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È³×¿·Åª¤Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤Ø¤ÎÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥ê¥å¥¯¥¹ ¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¥³ー¥ë ¥Ïー¥ó¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò¡¢¡¡¡¡¸·Áª¤µ¤ì¤¿ÁÇºà¤È¥Ç¥£¥Æー¥ë¤ÇºÆ²ò¼á¤·¤Þ¤·¤¿¡£½À¤é¤«¤Ê¼Á´¶¡¢Í¥¤ì¤¿ÂÑµ×À¡¢¤½¤·¤Æ¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¡¡»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤ë¥èー¥í¥Ã¥ÑÀ½¥ì¥¶ー¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥¤¥°¥í¥¹»Å¾å¤²¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¶ー¤ä¡¢Å·Á³¥ª¥¤¥ë¤È¥ï¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤è¤ë¿¢ÊªÀ¤Ê¤á¤·¤È¤¤¤Ã¤¿²Ã¹©¤ÏºÇ¾®¸Â¤Ë¤È¤É¤á¡¢»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤Ë¡¡¡¡¡¡³×¤¬»ý¤Ä¼«Á³¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¿¼¤ß¤È¸ÄÀ¤òÁý¤·¤Ê¤¬¤éÍ£°ìÌµÆó¤ÎÉ½¾ð¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
ºÙÉô¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÎÄ´ÏÂ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¥«¥×¥»¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼¡¤Î5¥¹¥¿¥¤¥ë7¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¥ó ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥¹ ¥Ú¥Ëー¥íー¥Õ¥¡ー ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ê¥å¥¯¥¹ ¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ø¥ê¥Æー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¥ì¥¶ー¤È¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤È¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥¢¥¦¥È¥½ー¥ë¡¢¡¡¡¡¡¡ÀºåÌ¤Ê¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Ç¹¹¤ËÀöÎý¤µ¤»¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥é¥ó¥É ¥¦¥ë¥È¥é¥Ý¥¹¥È¥Þ¥ó ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ê¥å¥¯¥¹ ¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥Ö¥é¥ó¥É¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥â¥Ç¥ë¤ò¡¢¥Ï¥¤¥°¥í¥¹»Å¾å¤²¤Î¥Ý¥ê¥Ã¥·¥å¥ì¥¶ー¤ÇºÆ²ò¼á¤·¤Ä¤Ä¡¢
·ÚÎÌ¤Ç½ÀÆð¤Ê¥·¥°¥Í¥Á¥ãーµ¡Ç½¤ò·Ñ¾µ¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥é¥ó¥É2.0 ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ê¥å¥¯¥¹ ¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó
ºÇ¿·¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーSkyWeave(TM)(¥¹¥«¥¤¥¦¥£ー¥Ö)¤È¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ì¥¶ー¤È¤ÎÍ»¹ç¡£
¥°¥é¥ó¥É¥×¥í ¥È¥Ã¥×¥¹¥Ô¥ó ¥¹¥Ëー¥«ー ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ê¥å¥¯¥¹ ¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó
2021Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥È¥Ã¥×¥¹¥Ô¥ó ¥¹¥Ëー¥«ー¤ò¡¢Å·Á³¤ÎÉ÷¹ç¤¤¤ò³è¤«¤·¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ì¥¶ー¤Ç¡¡¡¡¡¡¡¡¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¥¨¥Ã¥¸¤ò¥×¥é¥¹¡£
¥Ö¥é¥¦¥¢ー ¥Õ¥©ー¥¢¥¤ ¥íー¥Õ¥¡ー ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ê¥å¥¯¥¹ ¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó
ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥àー¥É¤È·ø¸Ç¤Ê¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¥·¥Ã¥×¤Ë¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤«¤é¤Î¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÍ»¹ç¡£
¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥ê¥å¥¯¥¹ ¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥³ー¥ë ¥Ïー¥ó¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¡¡¡¡¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤ÎÅÁÅý¤ò¾Î¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÁÇºàÉ½¸½¤È¥Ö¥é¥ó¥É¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤«¤Ä³×¿·Åª¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥³ー¥ë ¥Ïー¥ó ¥Áー¥Õ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥ª¥Õ¥£¥µー¡¢¥¹¥³¥Ã¥È ¥Ñ¥Ã¥È¤Ï¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÖËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥³ー¥ë ¥Ïー¥ó¤ÎDNA¤Ç¤¢¤ë¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¤Ê¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÂÎ¸½¤·¡¢¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ø¥ê¥Æー¥¸¤ËÃé¼Â¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤È³×¿·¤òÄÉµá¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥ê¥å¥¯¥¹ ¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ì¥¶ー¥«¥×¥»¥ë¡×¤Ï¡¢2025Ç¯9·î19Æü¤è¤ê¡¢¡¡¡¡¡¡
¡¡¥³ー¥ë ¥Ïー¥óÄ¾±ÄÅ¹¡¢Â¾Á´¹ñÉ´²ßÅ¹¤Î18Å¹ÊÞµÚ¤Ó¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯Çä¡£
¸½ºß¡¢¥³ー¥ë ¥Ïー¥ó¤ÏÀ¤³¦100¤«¹ñ°Ê¾å¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¡¡¡¡¡¡¥ïー¥¯¤«¤é¥ïー¥¯¥¢¥¦¥È¡¢¤½¤·¤Æ¥¦¥£ー¥¯¥¨¥ó¥É¤Þ¤Ç¡¢¥â¥À¥ó¤Ê³×¿·À¤È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ø¥ê¥Æー¥¸¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥Õ¥Ã¥È¥¦¥§¥¢¤È¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ò¡¢¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
COLE HAAN Japan Luxe EditionÈÎÇäÅ¹µÚ¤Ó¾ÜºÙ¡§ ¡¡¡¡¡¡¡¡ https://www.colehaan.co.jp/journal/japan-luxe-edition/
COLE HAAN JAPAN ¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§
https://www.colehaan.co.jp
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û¡¡¡¡
COLE HAAN JAPAN ¡Ê¥³ー¥ë ¥Ïー¥ó ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ËTEL: 0120-56-0979