¡Ö2025 ¤Ê¤´¤ß¤ÎÊÆ²°ÏÂ²Û»ÒÁíÁªµó¡×³«ºÅ¤Î¤´°ÆÆâ
¡Ú´ë²è¼ç»Ý¡Û
¤¢¤Ê¤¿¤Î¡É¿ä¤·ÏÂ²Û»Ò¡É¤ËÀ¶¤°ìÉ¼¤ò¤´ÅêÉ¼¤Î¤¦¤¨¡¢1°Ì¡¢2°Ì¡¢6°Ì¡¢¤½¤·¤Æ9°Ì¤ÎÏÂ²Û»Ò¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ÚÊç½¸´ü´Ö¡Û
2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë～2025Ç¯10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë
¡Ú±þÊçÊýË¡¡Û
²¼µÀìÍÑ±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Ê£¿ô²óÅêÉ¼¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ÞÉÊ¤Ï£±Ì¾ÍÍ¤Ë¤Ä¤£±ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢Ê£¿ô²ó¤Î¾ÞÉÊÅöÁª¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´¾µÃÎ¤ª¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±þÊç¥Õ¥©ー¥à :
https://nagomi-yoneya.co.jp/sosenkyo2025/oubo/
¡Ú¼õ¾Þ¡Û
ÁÏ¶È¤«¤é126Ç¯Ê¬¤Î´¶¼Õ¤ò³§ÍÍ¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¯¡ª
1°Ì¡¦2°Ì¡¦6°Ì¤òÅö¤Æ¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç10Ì¾ÍÍ¤Ë¡¢¤Ê¤´¤ß¤ÎÊÆ²°¤ÎÏÂ²Û»ÒµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¥Á¥Ð¥Æ¥ì54¼þÇ¯¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡ª
9°Ì¡Ê5+4¡Ë¤ÎÏÂ²Û»Ò¤òÅö¤Æ¤¿Êý¤«¤éÃêÁª¤Ç3Ì¾ÍÍ¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¿¥ó¥Ö¥éー¤¬Åö¤¿¤ë¡ª
¡Ú¼çºÅ¡Û
ÊÆ²°³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ú¶¨ÎÏ¡Û
ÀéÍÕ¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ú±þÊç¾å¤ÎÃí°Õ¡Û
¡ü±þÊç¤Ë¤¢¤¿¤êÄó¶¡¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ï¡¢Æþ¾ÞÄÌÃÎ¡¦¾ÞÉÊÈ¯Á÷¤ËÍøÍÑ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ï¡¢Åö¼Ò¤«¤é¤Î¥µー¥Ó¥¹¾ðÊó¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¤´°ÆÆâ¡¢
¤½¤ÎÂ¾¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü±þÊçÆâÍÆ¤¬¸ø½øÎÉÂ¯¤ËÈ¿¤¹¤ë¡¢¤Þ¤¿¤ÏÂè»°¼Ô¤Î¸¢Íø¤ò¿¯³²¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÏÁª¹ÍÂÐ¾Ý³°¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü±þÊç¾õ¶·¡¦Áª¹Í¾õ¶·¡¦Áª¹Í·ë²Ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ï±þ¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ü±þÊç¤ÎºÝ¤Ï¡¢¾åµÆâÍÆ¤ò¤´Íý²ò¡¦¤´Î»¾µ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤â¤Î¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
2025 ¤Ê¤´¤ß¤ÎÊÆ²° ÏÂ²Û»ÒÁíÁªµó³«ºÅ :
https://nagomi-yoneya.co.jp/sosenkyo2025/
°ìÈÌ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¤Ê¤´¤ß¤ÎÊÆ²°¡¡¤ªµÒÍÍÁêÃÌ¼¼
TEL¡§0120-482-074
¼õÉÕ»þ´Ö¡§9:00～17:00¡ÊÅÚÆü½ËÆü¤ò½ü¤¯¡Ë
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤ÎÉÊÊª¤È¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦»ÅÍÍ¤¬°ìÉô°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢¾¦ÉÊ¡¢¾ÞÉÊ¤ÎÆâÍÆ¡¦¥Ç¥¶¥¤¥óÅù¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤Ê¤´¤ß¤ÎÊÆ²°¡ÊÊÆ²°³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÁÏ¶È¤ÏÌÀ¼£32Ç¯¡£À®ÅÄ»³¿·¾¡»û¤ÎÀº¿ÊÎÁÍý¤Ç¤¢¤ë¡Ö·ªæ½¡×¤Ë¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤Î¼Ç·ª¤òÎû¤ê¹þ¤ó¤À¡Ö·ªÍÓæ½¡×¤òÁÏÀ½¤·¡¢À®ÅÄ»³»²·ØÅÚ»º¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤¿¤³¤È¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£ÍÓæ½¤ä¤Ôー¤Ê¤Ã¤ÄºÇÃæ¡¢¤É¤é¾Æ¤¡¢µ¨Àá¤ÎÀ¸²Û»Ò¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤ª²Û»Ò¤ò¤ª¤Ä¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÆ²°ËÜÅ¹¡Ê¾¼ÏÂ½é´ü¡Ë
ÊÆ²°åÁËÜÅ¹¡Ê¸½ºß¡Ë
¡¦¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ https://nagomi-yoneya.co.jp/
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥ÈQR¥³ー¥É¤Ï¤³¤Á¤é
¡¦¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¡¡¡¡§ https://www.eshop-yoneya.com/
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×QR¥³ー¥É¤Ï¤³¤Á¤é