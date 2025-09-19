»°°æÁÒ¸Ë¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¸½ÃÏË¡¿Í¤ÇÍ¢Á÷¤Î¥Ï¥éー¥ëÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ
»°°æÁÒ¸Ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§Ä»°æ ¹¨¡¢°Ê²¼¡¢¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¸½ÃÏË¡¿Í¤Ç¤¢¤ëPT. MITSUI-SOKO INDONESIA¤Ï¡¢2025Ç¯£¸·î¤Ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥Ï¥éー¥ëÀ½ÉÊÊÝ¾Ú¼Â»Üµ¡´Ø¡ÊBPJPH¡Ë¤«¤éÍ¢Á÷¤Î¥Ï¥éー¥ëÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼èÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼óÅÔ¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¶á¹Ù¤Î2µòÅÀ¤ª¤è¤ÓÅì¥¸¥ã¥ï½£¤Î½£ÅÔ¤Ç¤¢¤ë¥¹¥é¥Ð¥ä¤Î2µòÅÀ¤Î·×4µòÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç¤Ï¡¢JPHË¡¡Ê¥Ï¥éー¥ë¾¦ÉÊÊÝ¾ÚË¡¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥Ï¥éー¥ëÉ½¼¨¤ÎµÁÌ³²½¤¬ÃÊ³¬Åª¤Ë¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢2024Ç¯10·î¤è¤ê°û¿©ÎÁÉÊ¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¡¢Í¢Æþ°û¿©ÉÊ¡¢²½¾ÑÉÊ¡¢°åÌôÉÊ¤Ê¤É¤Ø½ç¼¡³ÈÂç¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢»Ô¾ì¤ÇÎ®ÄÌ¤¹¤ë¡¢¥Ï¥éー¥ëÇ§¾ÚÀ½ÉÊ¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Åö¼Ò¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¥È¥é¥Ã¥¯¤ª¤è¤Ó¥È¥ìー¥éー¤Î·×30Âæ¤¹¤Ù¤Æ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥Ï¥éー¥ë´ð½à¤Ë½àµò¤·¤¿ÀßÈ÷¤òÆ³Æþ¤·¡¢³ÆµòÅÀ¤Ë¤ÏÀìÌç¤Î¶µ°é¤ò¼õ¤±¤¿¿¦°÷¤òÇÛÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÁÒ¸ËÊÝ´É¢¨¤«¤éÍ¢ÇÛÁ÷¤Þ¤Ç¡¢¥Ï¥éー¥ëÇ§¾Ú¤ËÂ§¤·¤¿ÊªÎ®¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ò»Ù¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢ÊÝ´É¡¦²ÙÌò¡¢±¿Á÷¡¢Î®ÄÌ²Ã¹©Åù¡¢ÆüËÜ¹ñÆâÆ±ÍÍ¤Î¹âÉÊ¼Á¤ÊÊªÎ®¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦14¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ë¤ï¤¿¤êÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë³¤³°¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò´ð¼´¤Ë¡¢³Æ¹ñ¤Î¸½ÃÏ»ö¾ð¤ËÂ§¤·¤¿ºÇÅ¬¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨2024Ç¯10·î23ÆüÉÕ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡§»°°æÁÒ¸Ë¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¸½ÃÏË¡¿Í¤Ç¥Ï¥éー¥ëÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ(https://www.mitsui-soko.com/news/20241023)
¥Ï¥éー¥ëÀ½ÉÊ¤òÍ¢Á÷¤¹¤ë¥È¥é¥Ã¥¯
¼èÆÀ¤·¤¿¥Ï¥éー¥ëÇ§Äê¾Ú
