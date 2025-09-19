¥¹¥¤¥«¥²ー¥à(R)¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーÀ¤³¦¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª¡©¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーÍ×ÁÇ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¿·ºî¥¹¥­¥ó4¼ï¤¬ÅÐ¾ì¡ª

Aladdin X³ô¼°²ñ¼Ò

Aladdin X³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢Aladdin X¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¤¥«¥²ー¥à¡×¤ÎNintendo Switch(TM)¤ª¤è¤ÓNintendo Switch 2 ¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÈÇ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ËÜÆü4¼ïÎà¤Î¥¹¥­¥ó¤òÇÛ¿®³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£À±¶õ¤ä¶µ²ñ¡¢¿åÃæÀ¤³¦¡¢ËâË¡¤Î¹©Ë¼¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¸¸ÁÛÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢°Û¤Ê¤ë±é½Ð¤äÊ·°Ïµ¤¤òÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£

1¡¢¡ÖÀ±¹ß¤ëÌë¡×

Ìë¶õ¤ËÀ±¤¬¹ß¤êÃí¤°¾ð·Ê¤òÉ½¸½¤·¤¿¥¹¥­¥ó¤Ç¤¹¡£¸¸ÁÛÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£

ÆâÍÆ¡§¹ë²Ú¥¹¥­¥ó¡£ÇØ·Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢BGM¡¢¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥óÁÇºà¡¢¥¹¥¤¥«¡¢¥Ý¥Ã¥Ô¥£ー¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£

²Á³Ê¡§150±ß¡¡¡¡¡¡¡¡

ÂÐ¾Ýµ¡¼ï¡§Nintendo Switch / Nintendo Switch 2 / iOS & iPad OS / Android¡¡

ÈÎÇä¥Úー¥¸¡§https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70050000062349

iOS & iPad OS / Android¹ØÆþÊýË¡¡§¥È¥Ã¥×²èÌÌ >¥·¥ç¥Ã¥×¡¡

2¡¢ÈëÌ©¤Î¶µ²ñ

Áñ¸·¤Ç¿ÀÈëÅª¤Ê¶µ²ñ¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥¹¥­¥ó¤Ç¤¹¡£Å·»È¤ËÊ±¤·¤¿¥Ý¥Ã¥Ô¥£ー¤ä¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹¤¬¿ÀÈëÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£

ÆâÍÆ¡§¹ë²Ú¥¹¥­¥ó¡£ÇØ·Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢BGM¡¢¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥óÁÇºà¡¢¥¹¥¤¥«¡¢¥Ý¥Ã¥Ô¥£ー¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£

²Á³Ê¡§150±ß¡¡

ÂÐ¾Ýµ¡¼ï¡§Nintendo Switch / Nintendo Switch 2 / iOS & iPad OS / Android¡¡

ÈÎÇä¥Úー¥¸¡§https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70050000062350

iOS & iPad OS / Android¹ØÆþÊýË¡¡§¥È¥Ã¥×²èÌÌ >¥·¥ç¥Ã¥×

3¡¢ ÉÔ»×µÄ¤Ê¿åÃæ¤Î¹ñ

¿åÃæ¤ÎÀ¤³¦¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¹¥­¥ó¤Ç¤¹¡£ËÁ¸±µ¤Ê¬¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£

ÆâÍÆ¡§ÇØ·Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥óÁÇºà¡¢¥¹¥¤¥«¡¢¥Ý¥Ã¥Ô¥£ー¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£

²Á³Ê¡§100±ß

ÂÐ¾Ýµ¡¼ï¡§Nintendo Switch / Nintendo Switch 2 / iOS & iPad OS / Android¡¡

ÈÎÇä¥Úー¥¸¡§https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70050000062352

iOS & iPad OS / Android¹ØÆþÊýË¡¡§¥È¥Ã¥×²èÌÌ >¥·¥ç¥Ã¥×¡¡

4¡¢ËâË¡»È¤¤¤Î¤Ø¤ä

ËâË¡¹©Ë¼¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥¹¥­¥ó¤Ç¤¹¡£¸Å½ñ¤äÌôºÞ¡¢ÊõÀÐ¤Ê¤É¤Î¥â¥Áー¥Õ¤òÍÑ¤¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÆâÍÆ¡§ÇØ·Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥óÁÇºà¡¢¥¹¥¤¥«¡¢¥Ý¥Ã¥Ô¥£ー¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

²Á³Ê¡§100±ß¡¡¡¡

ÂÐ¾Ýµ¡¼ï¡§Nintendo Switch / Nintendo Switch 2 / iOS & iPad OS / Android¡¡

ÈÎÇä¥Úー¥¸¡§

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70050000062353

iOS & iPad OS / Android¹ØÆþÊýË¡¡§¥È¥Ã¥×²èÌÌ >¥·¥ç¥Ã¥×¡¡

¤Ê¤ª¡¢4¤Ä¤Î¥¹¥­¥ó¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¥»¥Ã¥È¡×¤âÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£

²Á³Ê¡§400±ß

ÂÐ¾Ýµ¡¼ï¡§Nintendo Switch / Nintendo Switch 2 / iOS & iPad OS / Android¡¡

Nintendo SwitchÈÎÇä¥Úー¥¸¡§

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70070000030715

iOS & iPad OS / Android¹ØÆþÊýË¡¡§¥È¥Ã¥×²èÌÌ >¥·¥ç¥Ã¥×¡¡

¢£¥¹¥¤¥«¥²ー¥à(R)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

¥¹¥¤¥«¥²ー¥à¤Ï¡¢Æ±¤¸¥Õ¥ëー¥Ä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¡É¥·¥ó¥«¡É¤µ¤»¡¢¥¹¥¤¥«¤òºî¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ï¥¤¥¹¥³¥¢¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥Ñ¥º¥ë¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£¼ê·Ú¤Ë¤É¤³¤Ç¤â¥×¥ì¥¤¤Ç¤­¤ëÍÆ°×¤µ¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥ëー¥ë¡¢²Ä°¦¤¤¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ê¤É¤ÇÉý¹­¤¤Ç¯ÎðÁØ¤Î¥æー¥¶ー¤«¤é¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢Îß·×¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ô¤Ï1,200Ëü¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê2025Ç¯9·î¸½ºß¡Ë¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯²¼È¾´ü¤Ë¤Ï¡ÖÆüËÜ¥²ー¥àÂç¾Þ ¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¾Þ¡×¡¢¡ÖÆü·Ð¥È¥ì¥ó¥Ç¥£ 2024Ç¯¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¥Ù¥¹¥È30 Âè7°Ì¡×¡¢¡ÖGoogle Play ¥Ù¥¹¥È ¥ª¥Ö 2024 ¥¤¥ó¥Ç¥£ーÉôÌç Âç¾Þ¡×¤òÏ¢Â³¤·¤Æ¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢·ÑÂ³Åª¤ËÏÃÂê¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¢£Aladdin X¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

¡Ö¤ª¤¦¤Á¤ò¡¢ËâË¡¤ÎÊë¤é¤·¶õ´Ö¤Ë¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢À¤³¦½é¤Î¾ÈÌÀ°ìÂÎ·¿3in1¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¡ÖAladdin X¡×¡ÊµìpopIn Aladdin¡Ë¡¢Ä¶Ã»¾ÇÅÀ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¡ÖAladdin Marca¡Ê¥¢¥é¥¸¥ó ¥Þ¥ë¥«¡Ë¡×¤Ê¤É¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤¿¡ÖAladdin X¡Ê¥¢¥é¥¸¥ó ¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¥·¥êー¥º¤òÅ¸³«¡£¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¹¥¤¥«¥²ー¥à(R)¡×¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡

Aladdin X¡§https://www.aladdinx.jp/

¥¹¥¤¥«¥²ー¥à¡§https://suikagame.jp

