¿Íµ¤NO.1¤Î¡Ö¤Þ¤°¤í¡×¤È½©¤Î¼÷»Ê¥Í¥¿¤ÎÂåÉ½³Ê¡Ö¥µー¥â¥ó¡×(Å¹ÆâÀÚ¤ê¤Ä¤±¡¢FIVE STAR¥µー¥â¥ó»ÈÍÑ)¤¬¼çÌò¤ÎìÔÂô¤ÇËþÂ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Õ¥§¥¢¡ª9·î20Æü(ÅÚ)～¡Ø½©¤Î¤Þ¤°¤í¥µー¥â¥ó¤´¤Á¤½¤¦º×¡Ù³«ºÅ¡ª
KOZO¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¾®ÁÎ¼÷¤·¤Ï¡¢»ý¤Áµ¢¤ê¤¹¤·Å¹¡Ö¾®ÁÎ¼÷¤·¡×¤Ë¤Æ¡¢9·î20Æü(ÅÚ)¡¢21Æü(Æü) ¡¢27Æü(ÅÚ)¡¢28Æü(Æü)¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡Ø½©¤Î¤Þ¤°¤í¥µー¥â¥ó¤´¤Á¤½¤¦º×¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êÌ¤¼Â»Ü¤Î¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ë
¢¡¡Ø½©¤Î¤Þ¤°¤í¥µー¥â¥ó¤´¤Á¤½¤¦º×¡Ù¾¦ÉÊ¤Î¤´¾Ò²ð
¡Ú¿©Íß¤Î½©¡Û¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¾¦ÉÊ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª½©¤Î¼÷»Ê¥Í¥¿¤ÎÂåÉ½³Ê¡Ö¥µー¥â¥ó¡×¤ÈÉÔÆ°¤Î¿Íµ¤NO.1¤Î¡Ö¤Þ¤°¤í¡×¡ª²¦Æ»2¼ï¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤¿¡¢ìÔÂô¤ÇËþÂ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Õ¥§¥¢¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥Õ¥§¥¢¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¥µー¥â¥ó¤Ï¡¢ÆÃÀñÁÇºà¡ÚFIVE STAR¥µー¥â¥ó¡Û¤Ç¤¹¡£¡ÚFIVE STAR¥µー¥â¥ó¡Û¤Ï¡¢¿·Á¯¤Ç»é¤Î¤ê¤¬¤è¤¯¡¢Å¹Æâ¤ÇÀÚ¤êÉÕ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»Ý¤ß¤òÆ¨¤µ¤º¤ª¤¤¤·¤¤¾õÂÖ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Ç»¸ü¤Ê»ÝÌ£¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¥µー¥â¥ó¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¢ö
¢¡ÈÎÇäÆü¡§2025Ç¯9·î20Æü(ÅÚ)¡¢21Æü(Æü) ¡¢27Æü(ÅÚ)¡¢28Æü(Æü)
¡ÔÈÎÇä³µÍ×¡Õ ¾¦ÉÊÌ¾ / ²Á³Ê
¢¨°ìÉôÃÏ°è¡¦Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êÌ¤¼Â»Ü¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢ÆâÍÆ¡¦¶â³Û¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨³ÆÅ¹ÊÞ¤Î½àÈ÷¿ô¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤ÎÄó¶¡ÍÆ´ï¤È°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤Þ¤°¤í¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ 10´Ó¡Ù
830±ß¡ÊÀÇ¹þ896±ß¡Ë
ÉÔÆ°¤Î¿Íµ¤No.£±¥Í¥¿¡ªËÜËîÃæ¤È¤í¡¢ÄÒ¤±¤Þ¤°¤í¡¢ßÕ¤ê¤Þ¤°¤í¡¢¤Í¤®¤Þ¤°¤í¤Ê¤É¡Ö¤Þ¤°¤í¡×¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª
¡Ø¥µー¥â¥ó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ 10´Ó¡Ù
830±ß¡ÊÀÇ¹þ896±ß¡Ë
¤ª¤¤¤·¤µ¸Þ¤ÄÀ±¡ª¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥¹¥¿ー¥µー¥â¥ó¡×¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡ªÄø¤è¤¤»é¤¬ºÇ¹â¤Ç¤¹¢ö
¡ØßÕ¤ê¤Þ¤°¤í¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ 10´Ó¡Ù
830±ß¡ÊÀÇ¹þ896±ß¡Ë
ßÕ¤ë¤³¤È¤ÇÉ÷Ì£¤¬Áý¤¹¡ª¡ÖßÕ¤ê¤Þ¤°¤í¡×¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡ªËÜËîÃæ¤È¤í¤äÄÒ¤±¤Þ¤°¤í¤Ê¤É¤â°ì½ï¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¢ö
¡ØßÕ¤ê¥µー¥â¥ó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ 10´Ó¡Ù
830±ß¡ÊÀÇ¹þ896±ß¡Ë
ßÕ¤ë¤³¤È¤ÇÉ÷Ì£¤¬Áý¤¹¡ª¡ÖßÕ¤ê¥µー¥â¥ó¡×¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª¥Ý¥ó¿Ý¥¸¥å¥ì¤¬¿©Íß¤ò¤½¤½¤ê¤Þ¤¹¢ö
¡Ø¤Þ¤°¤í¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ 10´Ó¡Ù
830±ß¡ÊÀÇ¹þ896±ß¡Ë
ËÜËîÃæ¤È¤í¤Ê¤É¡¢5¼ï¤Î¤Þ¤°¤í¥Í¥¿¤È¿Íµ¤¤ÎÄêÈÖ¥Í¥¿¤ò°ì½ï¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ø¥µー¥â¥ó¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ 10´Ó¡Ù
830±ß¡ÊÀÇ¹þ896±ß¡Ë
5¼ï¤Î¥µー¥â¥ó¥Í¥¿¤È¿Íµ¤¤ÎÄêÈÖ¥Í¥¿¤ò°ì½ï¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ø¤Þ¤°¤í¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ð§¡Ù
830±ß¡ÊÀÇ¹þ896±ß¡Ë
¡Ö¤Þ¤°¤í¡×¹¥¤¤ÎÊý¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤Ð§¤Ç¤¹¡ª
¡Ø¥µー¥â¥ó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ð§¡Ù
830±ß¡ÊÀÇ¹þ896±ß¡Ë
¡Ö¥µー¥â¥ó¡×¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÐ§¤Ç¤¹¡ª
¡Ø¤Þ¤°¤í¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ð§¡Ù
830±ß¡ÊÀÇ¹þ896±ß¡Ë
ÄêÈÖ¥Í¥¿¤â³Ú¤·¤á¤ë¤¦¤ì¤·¤¤Ð§¤Ç¤¹¡ª
¡Ø¥µー¥â¥ó¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ð§¡Ù
830±ß¡ÊÀÇ¹þ896±ß¡Ë
ºÌ¤ê¤â¤ª³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â²Ú¤ä¤«¤ÊÐ§¤Ç¤¹¡ª
¼ê´¬¼÷¤·¡Ø¤Í¤®¤Þ¤°¥Ý¥ó¡Ù
160±ß¡ÊÀÇ¹þ172±ß¡Ë
ÄêÈÖ¿Íµ¤¤Î¤Í¤®¤Þ¤°¤í¤Ë¥Ý¥ó¿Ý¥¸¥å¥ì¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤ª¤¤¤·¤¤¡ª
¼ê´¬¼÷¤·¡Ø¤´¤¯»ÝÄÒ¤±¥µー¥â¥ó¡Ù
160±ß¡ÊÀÇ¹þ172±ß¡Ë
ÆÃÀñÁÇºà¤Î¥µー¥â¥ó¤òìÔÂô¤Ë"ÄÒ¤±"¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¤³¤Î¥Õ¥§¥¢¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¦¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤ÆÃÀñÁÇºà¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÉÙ¤ó¤À¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÀ§Èó¡ª¾®ÁÎ¼÷¤·¤Î¤ª¼÷»Ê¤Ç¡¢½©¤ÎË¬¤ì¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¢ö
¥Õ¥§¥¢¾ÜºÙ¤Ë´Ø¤¹¤ëURL¡§https://x.gd/a8XVp(https://x.gd/a8XVp)
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¾®ÁÎ¼÷¤·
ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶³Â³ÌÄ® 1-5-6¡¡À¹ÅÄ¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥° 6£Æ
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¿¹²¼ ÕòÅµ
https://kozosushi.co.jp/