¼Â»ÈÍÑ¶õ´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë¼¡°¡±öÁÇ»À¤òÍÑ¤¤¤¿ÉâÍ·¶Ý¡¦ÉÕÃå¶Ý¤Î½ü¶Ý¸ú²Ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÀÊ¸¤¬³Ø½Ñ»ï¡ÖMicroorganisms¡×¤Ë·ÇºÜ
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò ¶õ¼Á¶õÄ´¼Ò¤¬·²ÇÏ¥Ñー¥¹Âç³Ø¤È¶¦Æ±¤Ç¸¡¾Ú¤·¤¿¡¢¼Â»ÈÍÑ¶õ´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë¼¡°¡±öÁÇ»À¤òÍÑ¤¤¤¿ÉâÍ·¶Ý¡¦ÉÕÃå¶Ý¤Î½ü¶Ý¸ú²Ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÀÊ¸¤¬¡¢ÈùÀ¸Êª¡¦´¶À÷¾É³Ø¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÈó¾ï¤Ë²ÁÃÍ¤¢¤ë¸¦µæÏÀÊ¸¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯9·î8Æü¡¢¹ñºÝÅª³Ø½Ñ»ï¡ÖMicroorganisms¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸¢°Ò¤¢¤ë³Ø½Ñ»ï¤Ø¤Î·ÇºÜ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢·²ÇÏ¥Ñー¥¹Âç³ØÂç³Ø±¡¡¦ÉíÂ°¸¦µæ½êÀèÃ¼°åÎÅ²Ê³Ø¸¦µæ¥»¥ó¥¿ーÄ¹¤Ç¤¢¤ëÌÚÂ¼Çî°ì¶µ¼ø¡Ê¥¤¥ó¥Õ¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥È¥íー¥ë¥É¥¯¥¿ー¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¼¡°¡±öÁÇ»Àµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢¿Í¤¬µï½»¤¹¤ë¶õ´Ö¡Ê¼Â»ÈÍÑ¶õ´Ö¡Ë¤ÎÉâÍ·¶Ý¡¦ÉÕÃå¶Ý¤¬Í°Õ¤ËÀ©¸æ²ÄÇ½¤Ê¤³¤È¤¬²Ê³ØÅª¤Ë¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÏÀÊ¸¤Ï¡¢°Ê²¼¥ê¥ó¥¯¤è¤ê¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.mdpi.com/2076-2607/13/9/2053
¢£ÏÀÊ¸¤Î³µÍ×
²°Æâ´Ä¶¤Ç¤Ï¶õÃæ¤ª¤è¤ÓÉ½ÌÌ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÈùÀ¸Êª¤¬´¶À÷¾É¤ÎÅÁÇÅ¥ê¥¹¥¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çµ¤ÂÎ¾õ¼¡°¡±öÁÇ»ÀÈ¯À¸ÁõÃÖ¤ÈÈùÎ³»Ò½üµî¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¸¡¾ÚÁõÃÖ¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢·²ÇÏ¥Ñー¥¹Âç³Ø¤Î¼Â»ÈÍÑ¶õ´Ö¤Ç¥Õ¥£ー¥ë¥É¥Æ¥¹¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢ÉâÍ·¶Ý¤Ê¤é¤Ó¤ËÉÕÃå¶Ý¤Î¸º¾¯¸ú²Ì¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸¡¾ÚÁõÃÖ¤Î±¿Å¾¤Ë¤è¤ê¡¢É¾²Á³«»Ï¸å2.25»þ´Ö¤Ç¶õÃæÉâÍ·¶Ý¿ô¤¬14.5¡ó¤Þ¤ÇÍ°Õ¤Ë¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡Êp=0.00001¡Ë¡£ÉÕÃå»î¸³¤Ç¤Ï¡¢¸¡¾ÚÁõÃÖ¤«¤é8 mÎ¥¤ì¤¿°ÌÃÖ¤Ç¤âÂçÄ²¶Ý¡¢ÎÐÇ¿¶Ý¤¢¤ë¤¤¤Ï²«¿§¥Ö¥É¥¦µå¶Ý¤ÎÀ¸Â¸¿ô¤¬Í°Õ¤Ë¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê59.0～99.7¡ó¸º¾¯¡¢p=0.005～0.028¡Ë¡£
¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¤Ë¤è¤ê¡¢µ¤ÂÎ¾õ¼¡°¡±öÁÇ»ÀÈ¯À¸ÁõÃÖ¤ÈÈùÎ³»Ò½üµî¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤ÎÊ»ÍÑ¤Ï²°Æâ´Ä¶¤Ë¤ª¤±¤ëÈùÀ¸Êª±øÀ÷¤ÎÄã¸º¤ËÍ¸ú¤Ç¤¢¤ê¡¢²ÈÄí¤ä¸ø¶¦¶õ´Ö¤Ç¤Î´¶À÷ÂÐºö¤ËÍË¾¤Ê¼êÃÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢·²ÇÏ¥Ñー¥¹Âç³Ø¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤ÎÀ®²Ì¤Ç¤¹¡£
°Ê²¼¤Ë¡¢ÉâÍ·¶Ý»î¸³¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¶µ¼¼¥¤¥áー¥¸¤È»î¸³·ë²Ì¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Microorganisms
Éý¹¤¤ÈùÀ¸Êª¡¦´¶À÷¾É³Ø´ØÏ¢Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¹ñºÝÅª¤ÊººÆÉÉÕ¤¥ªー¥×¥ó¥¢¥¯¥»¥¹¥¸¥ãー¥Ê¥ë
¡Î2024Ç¯ ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Õ¥¡¥¯¥¿ー¡ÊIF¡Ë¡§4.2¡Ï
½ÐÈÇ¼Ò¡§MDPI¡Ê¥¹¥¤¥¹¡Ë
ÁÏ´©Ç¯¡§2013Ç¯
ISSN¡§2076-2607