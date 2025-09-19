¡ÚparkERs¡Û¿´ÍýÅª¸ú²Ì¤òÁÀ¤Ã¤¿¡Ö¼¼ÆâÎÐ²½¡×¤¬¼Â¸³Åª¤Ë¾ÚÌÀ¡£¥ª¥é¥ó¥À³Ø½Ñ»ï¤ËºÎÂò
¥Õ¥é¥ïー¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖÀÄ»³¥Õ¥é¥ïー¥Þー¥±¥Ã¥È¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñー¥¯¡¦¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò: °æ¾å±ÑÌÀ¡Ë¤Î¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖparkERs¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ñー¥«ー¥º¡Ë¡×¤Ï¡¢2019Ç¯¤è¤ê¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö³ô¼°²ñ¼Ò Ì¤ÍèÁÏÀ¸¥»¥ó¥¿ー¡Ê°Ê²¼¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒËÅÄÃæ±û¸¦µæ½ê¡Ê°Ê²¼¡¢ËÅÄÃæ±û¸¦µæ½ê¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥½¥ÊÆüËÜÁíÌ³Éô¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ñ¥½¥ÊÆüËÜÁíÌ³Éô¡Ë¤¬¹Ô¤¦¡Ö¿¢Êª¤È¶¦À¸¤¹¤ë¶õ´Ö¤¬¿Í´Ö¤Ë¤â¤¿¤é¤¹¸ú²Ì¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸¦µæ¤Î¸µ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¼ù¼ï¥Þ¥Ã¥×¡×¤ÎÄó¶¡¤ä¡¢¿¢Êª¤òÍÑ¤¤¤¿¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÀìÌçÅª¤Ê¸«¼±¤ò¶¦Í¤·¡¢¼Â¸³¶õ´Ö¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÀß·×¡¢¿¢ºÏ¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¡¢¿¢ºÏ»Ü¹©¤ò¹Ô¤¤¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢ËÜ¶¦Æ±¸¦µæ¤ÎÀ®²Ì¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÍÕ¤Î·Á¾õ¤¬¿Í¤ËÍ¿¤¨¤ë°õ¾Ý¤Î°ã¤¤¡×¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿ÏÀÊ¸¤¬¥ª¥é¥ó¥À¤Î³Ø½Ñ½ÐÈÇ¼ÒElsevier¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë³Ø½Ñ»ï¡ÖBuilding and Environment¡×¤ËºÎÂò¤µ¤ì¡¢2025Ç¯5·î15ÆüÈ¯´©¤ÎVolume276¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÍÕ¤Î·Á¾õ¤Î°ã¤¤¡Ê¥¤¥áー¥¸¼Ì¿¿¡Ë
¤³¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥°¥êー¥ó¶õ´Ö¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¿Í¡¹¤Ø¤Î¿´ÍýÅª¤Ê¸ú²Ì¤òÁÀ¤Ã¤¿¿¢Êª¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Îã¡§¡Ö³èÎÏ¡×¤òÍ¶È¯¤¹¤ë¿¢Êª¢ª¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò³èÈ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¶õ´Ö¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë
¡¡Îã¡§¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡×¤òÍ¶È¯¤¹¤ë¿¢Êª¢ª¿´¿È¤È¤â¤Ë°Â¤é¤²¤ëµÙ·Æ¼¼¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë
¤³¤ÎÃÎ¸«¤Ï¡¢º£¸å¤â³È¤¬¤ê¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¡Ê¿´¿È¤Î·ò¹¯¤È¹¬Ê¡¡Ë¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¼¼Æâ¤Î¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤Ë¡¢Âç¤¤¯¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÏÀÊ¸¤Ï¡¢Æ±»ï¤Î Web ¥µ¥¤¥È¤Ç¤âÁ´Ê¸¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²¼µ¤ÎURL¤«¤é¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Subjective mapping of indoor plants based on leaf shape measurements to select suitable plants for indoor landscapes
https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2025.112828
¸¦µæ¶¨ÎÏ¤ÎÇØ·Ê¡¦·Ð°ÞÆÈ¼«¤Î¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó
Æü¾ï¤Ë¡Ö¸ø±à¤Î¤³¤³¤Á¤è¤µ¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥Ñー¥«ー¥º¤Ï¡¢2013Ç¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÀßÎ©°ÊÍè¡¢¿Í´Ö¤¬ËÜÍè»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶À¤òÂçÀÚ¤Ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä½»µï¡¢¸ø¶¦¡¦¾¦¶È»ÜÀß¡¢²°³°¶õ´ÖÅù¤Î¶õ´ÖÀß·×¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¥Õ¥£¥¹
¥«¥Õ¥§¡¦¾¦¶È¶õ´Ö
¥é¥ó¥É¥¹¥±ー¥×
¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯
¿¢Êª¤ÎÄó°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥×¥é¥ó¥Ä¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー¡Ê¿¢ºÏ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÀìÌç²È¡Ë¤¬ÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¸«¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶À¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼ù¼ï¥Þ¥Ã¥×¤Î´°À®¡¡
¶õ´Ö¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¼êË¡¤òÍÑ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢2016Ç¯¤ËÍÕ¤Î·Á¾õ¤Ê¤É¤ÎÆÃÄ§¤ò¤â¤È¤Ë´ÑÍÕ¿¢Êª¤ò¥°¥ëー¥Ô¥ó¥°¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î¼ù¼ï¥Þ¥Ã¥×¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ë¤¢¤ë¿¢Êª¤Î¼ïÎà¤ËÂÐ¤·¡¢¼ç¤ËÍÕ¤Î¡ÖÂç¾®¡×¤È¡ÖÄ¾ÀþÅª¡¦¶ÊÀþÅª¡×¤ÎÆó¼´¤Ç¥×¥í¥Ã¥È¤·¥°¥ëー¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢É½¸½¤·¤¿¤¤¶õ´Ö¤Î°õ¾Ý¤ä¥¤¥áー¥¸¤Ë±þ¤¸¤Æ¤³¤Î¼ù¼ï¥Þ¥Ã¥×¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÍÕ¤Î·Á¾õ¤Ê¤É¤ÎÆÃÄ§¤ò¤â¤È¤Ë´ÑÍÕ¿¢Êª¤ò¥°¥ëー¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¡¢¥Ñー¥«ー¥ºÆÈ¼«¤Î¼ù¼ï¥Þ¥Ã¥×
¿´ÃÏ¤è¤µ¤Î¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹²½
¿¢ºÏ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÀºÄÌ¤·¤¿¿¦¿Í¤ÎÃÎ¼±¤È·Ð¸³¤«¤éÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¼ù¼ï¥Þ¥Ã¥×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÏÀÍýÅª¤Ê¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤ò»ý¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥°¥êー¥ó¶õ´Ö¤¬»ý¤ÄÎÏ¤ò¤è¤ê¹¤¯ÁÊ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Îº¬µò¤È¤Ê¤ë¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Å¤¯¤ê¤â½ÅÍ×¤À¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2018Ç¯º¢¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö+¥Ñ¥½¥ÊÆüËÜÁíÌ³Éô¤ÈÏÃ¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¤³¤Î¼ù¼ï¥Þ¥Ã¥×¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤³¤ÎÅÙ¤Î¸¦µæ¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡ÜËÅÄÃæ±û¸¦µæ½ê¡Ü¥Ñ¥½¥ÊÆüËÜÁíÌ³Éô¤Î¸¦µæ³µÍ×ÍÕ¤ÎÆÃÄ§¤Î¿ôÃÍ²½¤ËÀ®¸ù
¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡ÜËÅÄÃæ±û¸¦µæ½ê¡Ü¥Ñ¥½¥ÊÆüËÜÁíÌ³Éô¤Ï¼ù¼ï¥Þ¥Ã¥×¤ò¿ôÃÍ²½¤·¤ÆÉ½¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¸¡¾Ú¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢ÍÕ¤ÎÄ¹¤µ¡¢Éý¡¢´Ý¤µ¤Ê¤É¤ÎÆÃÄ§¤ò¿ôÃÍ²½¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÍÕ¤Î·Á¾õ¥Þ¥Ã¥×¡×ÆÃµö¼èÆÀ
¤½¤Î¥Çー¥¿¤«¤é¿¢Êª¤ò¡ÖÅÀ¡×¡ÖÌÌ¡×¡ÖÀþ¡×¤Î3¤Ä¤Î¥°¥ëー¥×¤ËÊ¬Îà¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î¡Ö¿¢ÊªÊ¬Îà¥·¥¹¥Æ¥à¤ª¤è¤Ó¿¢ÊªÁªÄê¥·¥¹¥Æ¥à¡×¡ÊÍÕ¤Î·Á¾õ¥Þ¥Ã¥×¡Ë¡ÊÆÃµöÂè7475761¹æ¡Ë¤òÈ¯É½¡£¥Ñー¥«ー¥º¤ÎÃ´Åö¼Ô¤â¡¢È¯ÌÀ¼Ô¤È¤·¤ÆÆÃµö¼èÆÀ¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü
¤µ¤é¤ËÍÕ¤Î·Á¾õ¤È¿Í¤Î°õ¾Ý¤È¤Î´ØÏ¢À¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆÈ¼«¤Î¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£
¤³¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¿¢Êª¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ë¥Ñー¥«ー¥º¤Î¥×¥é¥ó¥Ä¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー6Ì¾¤¬ÍÕ¤Î·Á¾õ¤«¤é´¶¤¸¤ë°õ¾Ý¤ò·ÁÍÆ»ìÂÐ¤ÇÅú¤¨¤ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¼¡¤Ë¡¢°ìÈÌ¤Î¿Í¡¹¤¬´¶¤¸¤ë°õ¾Ý¤Èº¹°Û¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á¤ÎWEB¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¡¢1000¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥×¥é¥ó¥Ä¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー¤È°ìÈÌ¤Î¿Í¡¹¤¬´¶¤¸¤ë°õ¾Ý¤Ï¶á¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÅÀ¤Î¿¢Êª¤Ï¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡×¡¢ÌÌ¤Î¿¢Êª¤Ï¡Ö³èµ¤¡×¤Î°õ¾Ý¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤¬¼Â¸³Åª¤Ë¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃµöÈÖ¹æ¡§ÆÃµöÂè7475761¹æ
ÆÃµöÌ¾¾Î¡§¿¢ÊªÊ¬Îà¥·¥¹¥Æ¥à¤ª¤è¤Ó¿¢ÊªÁªÄê¥·¥¹¥Æ¥à
¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡¦¥Ñ¥½¥ÊÆüËÜÁíÌ³Éô¶¦Æ±ÆÃµö
ËÜ¸¦µæ¤Ë¤ª¤±¤ë¼Â¸³¶õ´Ö¤Î¼ÂÎã
²¼µ¤Î¶õ´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ñー¥«ー¥º¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥óÀß·×¡¢¿¢ºÏ¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¡¢¿¢ºÏ»Ü¹©¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¼Â¸³¶õ´Ö¤Î¼Â¸½¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»²¹Í¡§https://www.toyota.co.jp/jpn/tech/partner_robot/news/20201222_01.html
¢£Genki-tron¡Ê¥²¥ó¥¥È¥í¥ó¡Ë
¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡ÜËÅÄÃæ±û¸¦µæ½ê¡Ü¥Ñ¥½¥ÊÆüËÜÁíÌ³Éô¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤Î¤¿¤á¤Î¼Â¸³¶õ´Ö¡£Ì¤ÍèÁÏÀ¸¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤¢¤ë²¹ÅÙ¡¢¼¾ÅÙ¡¢É÷¡¢¸÷¤¬À©¸æ¤Ç¤¤ëÂÀÍÛ¸÷·¿´Ä¶À©¸æ²¹¼¼¡ÊÉý3m¡ß±ü¹Ô¤5m¡ß¹â¤µ3 m¡Ë¤òÅÀ¡¢ÌÌ¡¢Àþ¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿¢Êª¤Ç¹½À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥²¥ó¥¥È¥í¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¼Â¸³»²²Ã¼Ô1Ì¾¤¬¿ôÊ¬¤«¤é¿ô»þ´Ö¡¢¼«Á³¶õ´Ö¤ËÂÚºß¤·¤¿»þ¤Î¸ú²Ì¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»²¹ÍÆ°²è¡§https://www.youtube.com/watch?v=THLnvLTy-S4
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=THLnvLTy-S4 ]
¢£Genki-office¡Ê¥²¥ó¥¥ª¥Õ¥£¥¹¡Ë
¡Ö¥²¥ó¥¥È¥í¥ó¡×¤ËÂÐ¤·¡¢¿ôÆü¤«¤é¿ô½µ´Ö¡¢¼«Á³¶õ´Ö¤ËÂÚºß¤·¤¿»þ¤Î¸ú²Ì¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥¿¥¤¥×¤Î¼Â¸³¶õ´Ö¡£ÉýÌó10 m¡ß±ü¹Ô¤Ìó12 m¡ß¹â¤µÌó3m¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢Ä¹´ü´ÖÂÚºß¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
»²¹ÍÆ°²è¡§https://www.youtube.com/watch?v=zBEQB5-t66s
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=zBEQB5-t66s ]
Ì¤Íè¤Ë
¤³¤ì¤é¤Î¼Â¸³¤È¤½¤ÎÀ®²Ì¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¥Ñー¥«ー¥º¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î´¶À¤Ç¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¡Ö¿Í¤Î´¶À¤ò»É·ã¤¹¤ë¿´ÃÏ¤è¤¤¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤¬¡¢²Ê³ØÅª¤Ê¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ©¾Ú¤µ¤ì¤¿¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â´¶À¤È¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤òÎ¾Î©¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¿¢Êª¤Î¤¢¤ë¿´ÃÏ¤è¤¤¶õ´Ö¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¾ì¤Å¤¯¤ê¤ò¹¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
parkERs¡Ê¥Ñー¥«ー¥º¡Ë¤È¤Ï
¥Ñー¥«ー¥º¤Ï¡¢2013Ç¯7·î¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñー¥¯¡¦¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó»ö¶ÈÉô¡£
¡ÖÆü¾ï¤Ë¸ø±à¤Î¤³¤³¤Á¤è¤µ¤ò¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤È¥×¥é¥ó¥Ä¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー¤¬¶¦Æ¯¤·¡¢¸ø±à¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ë¿´ÃÏ¤è¤µ¤ò¼¼Æâ¤Ë¼è¤ê¹þ¤àÆÈ¼«¤Î¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÅ¸³«¡£ÅÔ»ÔÉô¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢½»¶õ´Ö¡¢¸ø¶¦¡¦¾¦¶È¶õ´ÖÅù¤Î¶õ´Ö¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀß·×¡¢»Ü¹©¡¢¿¢ºÏ¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²È¶ñ¤Î³«È¯Åù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
