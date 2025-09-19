¥Þ¥Ã¥«ー¥¸¥å¡¢2025Ç¯½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Æ¡ÖLE MONDE MACKAGE¡×¤òÈ¯É½¡¡¥Á¥ãー¥êー¡¦¥Ï¥Ê¥à¤È¥¹¥Æ¥é¡¦¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥¦¥§¥ë¤òµ¯ÍÑ¤·¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¿·»þÂå¤òÀÚ¤êÂó¤¯
2025Ç¯½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢MACKAGE¡Ê¥Þ¥Ã¥«ー¥¸¥å¡Ë¤Ï¡ÖLe Monde Mackage¡Ê¥ë¡¦¥â¥ó¥É¡¦¥Þ¥Ã¥«ー¥¸¥å¡Ë¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¡×¡Ö¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Íー¥·¥ç¥ó¡×¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡×¤È¤¤¤¦Ãì¤òÎÏ¶¯¤¯ÂÎ¸½¤·¤¿¡¢´°À®¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤¹¡£¡ÖLe Monde Mackage¡×¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥·ー¥º¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¸½Âå¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß¡£¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤Ê³×¿·À¤È»ÅÎ©¤Æ¤Î¹ª¤ß¤µ¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¥Õ¥©¥ë¥à¤Èµ¡Ç½¤òÀÚ¤êÎ¥¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ø¤È¾º²Ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÈ¯É½¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ÎÏ¶¯¤¤·Ý½ÑÀ¤È¿¼¤¤¾ð´¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤à¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤¹¡£2025Ç¯½Õ²Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç°õ¾ÝÅª¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÇÐÍ¥¤Î¥Á¥ãー¥êー¡¦¥Ï¥Ê¥à¤È¥¹ー¥Ñー¥â¥Ç¥ë¤Î¥¹¥Æ¥é¡¦¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥¦¥§¥ë¤¬¡¢º£µ¨¤âºÆ¤ÓÅÐ¾ì¡£Èà¤é¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÂ¸ºß´¶¤Ï¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢MACKAGE¤¬·Ç¤²¤ë¥â¥À¥ó¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥µ¥ó¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¢¥Êー¥ー¡Ù¤ä¡Ø¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥ê¥à¡Ù¡¢¤½¤·¤Æº£½©¸ø³«Í½Äê¤Î¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Þー¥Õ¥£ーÀ©ºî¤Ë¤è¤ëNetflix¥·¥êー¥º¡ØMONSTER¡Ù¿·¥·ー¥º¥ó¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¥Á¥ãー¥êー¡¦¥Ï¥Ê¥à¤Ï¡¢½Å¸ü¤µ¤ÈÉÊ³Ê¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥ß¥åー¥º¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¢¤ë¥¹¥Æ¥é¡¦¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥¦¥§¥ë¤Ï¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤È¥¨¥Ã¥¸¤ò¹ª¤ß¤ËÉ½¸½¤·¡¢MACKAGE¤Î³Ë¤Ë¤¢¤ëÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÆóÌÌÀ¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
MACKAGE¤ÎCEO¡¢¡Ê¥¿¥Ë¥¢¡¦¥´¥ì¥·¥Ã¥Á¡Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡ØLe Monde Mackage¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥¢¥¦¥¿ー¥¦¥§¥¢¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¥·ー¥º¥ó¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸«¤¿ÌÜ¤ÎÈþ¤·¤µ¤Èµ¡Ç½À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡¢¥â¥À¥ó¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤ò´°àú¤Ë¶ñ¸½²½¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡×
»£±Æ¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê³¹ÊÂ¤ß¤Ç¤¢¤ë¥Ï¥ó¥³¥Ã¥¯¥Ñー¥¯¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃÏ¸µ¤ËÊë¤é¤¹¥Á¥ãー¥êー¡¦¥Ï¥Ê¥à¤È¥¹¥Æ¥é¡¦¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥¦¥§¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£½Å¸ü¤Ê½ñÊª¤¬ÊÂ¤Ö¿Þ½ñ´Û¤«¤é¡¢Àã¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿ÍºÂç¤Ê¥é¥ó¥É¥¹¥±ー¥×¤Þ¤Ç¤òÇØ·Ê¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢¿ÆÌ©¤µ¤È±Ç²èÅª¤Ê¥¹¥±ー¥ë´¶¤òÊ»¤»»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îò»Ë¤¢¤ëÅ¡Âð¤äÊÂÌÚÆ»¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÉñÂæ¤Ï¡¢¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¤Ê¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤È¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤Ê³×¿·¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦MACKAGE¤ÎÍýÇ°¡¢¡ÈÈþ¤·¤µ¤Ç¼é¤ë¡ÊAesthetics that Protect¡Ë¡É¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢·úÃÛÅª¤ÇÀº¹ª¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥¯¥í¥³¥À¥¤¥ë·¿²¡¤·¥ì¥¶ー¡¢¥ê¥Ðー¥·¥Ö¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¡¢¤½¤·¤Æµ¡Ç½À¤òÈ÷¤¨¤¿¥Æー¥é¥ê¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤Î¥Ç¥£¥Æー¥ë¤â¡¢ÃåÍÑÀ¤ò¹â¤á¤Ê¤¬¤é»ë³ÐÅª¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¶¯¤á¤ë¤¿¤á¤ËÌÊÌ©¤Ë·×»»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥§¥ë¥È¥¦ー¥ë¡¢¥ê¥Ðー¥·¥Ö¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¡¢¥Æー¥éー¥É¤ÎÀéÄ»³Ê»Ò¡¢¥ì¥ª¥Ñー¥É¥Õ¥í¥Ã¥¥ó¥°¡¢¥«¥â¥Õ¥éー¥¸¥å¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤Ê¤É¡¢¸·Áª¤µ¤ì¤¿ÁÇºà¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ï¡¢¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÈÂî±Û¤·¤¿¿¨´¶¤Ø¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¥Õ¥©¥ë¥à¤Èµ¡Ç½¤ÎÎ¾Êý¤òµá¤á¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ë°Õ¼±¤Î¹â¤¤¿Í¡¹¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ãー¥êー¡¦¥Ï¥Ê¥à¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Õ¥©¥ë¥à¤Èµ¡Ç½¤ò¤³¤ì¤Û¤É¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¶¨¶È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¡£MACKAGE¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ÏÀº¹ª¤Ç¡¢¤É¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÎÏ¶¯¤¯¡¢°Õ¿Þ¤¬ÌÀ³Î¤Ç¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¥¹¥Æ¥é¡¦¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥¦¥§¥ë¤â¤³¤¦¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖMACKAGE¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤â¼«Á³¤Ê¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ï±ü¤æ¤«¤·¤¤¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢¡È¼é¤ëÈþ¤·¤µ¤ÎÎÏ¡É¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖLe Monde Mackage¡×¤Ï¡¢9·î18Æü¸áÁ°8»þ¤Ë¥íー¥ó¥Á¡£¥¢¥¦¥¿ー¥¦¥§¥¢¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤«¤é¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤ò¸£°ú¤¹¤ë³Î¤«¤ÊÂ¸ºß¤Ø¤È¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿MACKAGE¤Î»Ñ¤òÁ¯ÌÀ¤Ë¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë°ÕÌ£¤ò½Å¤Í¡¢¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤È¥×¥í¥Æ¥¯¥·¥ç¥ó¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢°Õ¿ÞÅª¤Ê¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤òÆü¾ï¤Ë½É¤¹¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
MACKAGE¡Ê¥Þ¥Ã¥«ー¥¸¥å¡Ë
1999Ç¯¡¢¥â¥ó¥È¥ê¥ªー¥ë¤ÇÁÏÀß¤µ¤ì¤¿MACKAGE¤Ï¡¢¥«¥Ê¥ÀÈ¯¤Î¥ëー¥Ä¤«¤é¿Ê²½¤ò¿ë¤²¡¢¤¤¤Þ¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤òºÆÄêµÁ¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öµ¡Ç½À¤¬¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÂ»¤Ê¤¦¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤Î¤â¤ÈÃÛ¤«¤ì¤¿¥Ö¥é¥ó¥ÉÅ¯³Ø ¡ÈAesthetics That Protect¡ÊÈþ¤·¤µ¤Ç¼é¤ë¡Ë¡É ¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤â¤Ê¤ª¥â¥À¥ó¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Î¿·¤·¤¤¸À¸ì¤ò·Áºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¼«Á³´Ä¶¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÄ´ÏÂ¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¤Ï¡¢CEO¤ÎTanya Golesic¡Ê¥¿¥Ë¥¢¡¦¥´¥ì¥·¥Ã¥Á¡Ë¤È¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¿¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯SVP¤ÎLudwig Heissmeyer¡Ê¥é¥É¥¦¥£¥°¡¦¥Ï¥¤¥¹¥Þ¥¤¥äー¡Ë¤Î¤â¤È¡¢MACKAGE¤Ï¥¢¥¦¥¿ー¥¦¥§¥¢¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£³×¿·À¡¢¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¡¢¤½¤·¤Æ½ÏÎ¸¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥×¥íー¥Á¤ò³Ë¤Ë¡¢MACKAGE¤ÏÂ¿ÍÍÀ¤ËÉÙ¤ß¡¢Êý¸þÀ¤ò¼¨¤·¡¢¤½¤·¤ÆÄ¹¤¯°¦¤µ¤ì¤ë¡¢ÅÔ²ñÅª¤ÊÀöÎý¤Î¿·¤¿¤Ê¥³ー¥É¤òÄêµÁ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£