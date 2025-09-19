¡Ú¤¢¤·¤¿¤ÎÄÂÂß¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Û¡ÉÄÂÂß¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¤Þ¤Á¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡É ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Âè6²ó¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ò³«ºÅ¡£ÅìµþÂç³ØÂç·îÉÒÍº¶µ¼ø¡¢±Æ»³ÃÎÌÀ»á¡Ê¤Ö¤ó¤¸ÎÀ¡Ë¡¢¤Ò¤Î¤µ¤ÈÃÄÃÏºÆÀ¸¥Áー¥à¤¬ÅÐÃÅ¡£
¢¡³«ºÅ¼ñ»Ý
½»Âð²þÎÉ³«È¯¸ø¼Ò¡Ö¤¢¤·¤¿¤ÎÄÂÂß¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ï¡¢2018Ç¯¤ÎÈ¯Â°ÊÍè¡¢ÄÂÂß½»Âð¤Ë¤ª¤±¤ë28»öÎã¤ÎÀè¿ÊÅª¤Ê¼èÁÈ¤ò¼èºà¤·¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¼èÁÈ¤¬¡¢¿Í¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÊÑ²½¤µ¤»¡¢¤Þ¤Á¤òË¤«¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¤³¤È¤ò³Î¿®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤Á¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡×¤½¤Î¹½Â¤¤È¸ú²Ì¤ò¡¢ÍýÏÀ¤È¼ÂÁ©¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¤´¹Ö±é¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
½»Âð²þÎÉ³«È¯¸ø¼ÒÀßÎ©70¼þÇ¯µÇ°¤ÎËÜ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ç¤Ï¡¢ÄÂÂß½»Âð¤Î°ÌÃÖÉÕ¤±¤òºÆ³ÎÇ§¤·¡¢¡Ö¤¤¤Þ¡¢ÄÂÂß½»Âð¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¡Ö²ÝÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¤ËÄÂÂß½»Âð¤Ç²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤È¡¢¿·¤·¤¤ÄÂÂß½»Âð¤Î·Á¤ò¶¦Í¤·¡¢µÄÏÀ¤ò¿¼¤á¤é¤ì¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
¡¡¤¢¤·¤¿¤ÎÄÂÂß¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÂè6²ó¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à
10·î21Æü¡Ê²Ð¡Ë13»þ～¡ãYouTubeÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡ä
https://ashitanochintaipj.com/symposium6/
¢¨»ëÄ°¤Ë¤Ï»öÁ°ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¡Ê10·î20Æü23»þ59Ê¬ÄùÀÚ¡Ë
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
¢¡ÅÐÃÅ¼Ô¤È¹Ö±éÆâÍÆ
º¸¤«¤é¡¢ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡ Âç·îÉÒÍº¶µ¼ø¡¢½»Âð²þÎÉ³«È¯¸ø¼Ò ¾¾ËÜâÃÍý¡¢½¡Áü»Ô ÆâÅÄÃé¼£»á¡¢À¾Éô¥¬¥¹³ô¼°²ñ¼Ò µíÅç¸¼»á¡¢¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÂçÂü µÈÅÄ·¼½õ»á¡¢¤Ö¤ó¤¸ÎÀ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ±Æ»³ÃÎÌÀ»á
¢ã´ðÄ´¹Ö±é¢ä¡¡¡ØÄÂÂß¡Ù¤«¤é¤Þ¤Á¤¬ÊÑ¤ï¤ë ¤½¤Î¹½Â¤¤È¸ú²Ì¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡ Âç·îÉÒÍº ¶µ¼ø
21À¤µª¤Ë¤Ï¤¤¤ê¡¢ÄÂÂß½»Âð¤Î¼ïÎà¤â¼¡Âè¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ì±´Ö¤Ç¤Ï¡¢¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤ä¥²¥¹¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¿ÍÍ¤Ê·ÁÂÖ¤¬¹¤¬¤ê¤ò¤ß¤»¡¢¤Þ¤¿¡¢À©ÅÙÅª¤Ë¤Ï¥µー¥Ó¥¹ÉÕ¤¹âÎð¼Ô¸þ¤±½»Âð¤Ê¤É¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»ÜÀßÅªµï½»¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¹âÎð¼Ô¡¦¾ã³²¼Ô¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à¤Ê¤É¤â½Ð¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿·Ð°Þ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÃÏ°è¤Î¹½À®Í×ÁÇ¤È¤·¤Æ¤ÎÄÂÂß½»Âð¤Î°ÕÌ£¡¢°ÕµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤·¤¿¤ÎÄÂÂß¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÎºÂÄ¹¤Ç¤â¤¢¤ëÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡ Âç·îÉÒÍº¶µ¼ø¤«¤é¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢ã»öÎã¹Ö±é£±¢ä¡¡¤Ò¤Î¤µ¤ÈÃÄÃÏºÆÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ～¤µ¤È¤Å¤¯¤ê48¤«¤é»Ï¤Þ¤ëºÆÀ¸～
¡¡¡¡£±¡ËÃÄÃÏºÆÀ¸¤«¤é¤Þ¤Á¤òÊÑ¤¨¤ë¡¡～Æü¤ÎÎ¤ÃÏ¶è¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê»Ù±ç～ ¡¡Ê¡²¬¸©½¡Áü»Ô ÆâÅÄÃé¼£ »á
¡¡¡¡£²¡Ë¸òÎ®µòÅÀ¡Ö¤Ò¤Î¤µ¤È£´£¸¡×¤Î±¿±Ä¤È¥Æ¥Ê¥ó¥È¤µ¤ó¤È¤Î´Ø·¸À¡¡ À¾Éô¥¬¥¹³ô¼°²ñ¼Ò µíÅç¸¼»á
¡¡¡¡£³¡Ë½»¤Þ¤¤¤¬¤Þ¤Á¤ò°é¤à¡¡～ÄÂÂß¤«¤é¹¤²¤ëÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤Î²ÄÇ½À～¡¡ ³ô¼°²ñ¼ÒÂçÂü µÈÅÄ·¼½õ»á
Ê¡²¬¸©½¡Áü»Ô¤Î¡¢50Ç¯Á°¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿ÃÄÃÏ1Åï¤ò¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤·¡¢¸òÎ®µòÅÀ¤È¤·¤Æ±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦¡Ö¤Ò¤Î¤µ¤È48¡×¡£¤³¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¤Ò¤Î¤µ¤ÈÃÄÃÏºÆÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ï¡¢´±Ì±Ï¢·È¡¢³°Éô¥×¥ì¥¤¥äー¤È¤Î¶¨Æ¯¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏ°è¤Î²ÁÃÍ¤È²Ô¤°ÎÏ¤ò¹â¤á¡¢½»¤Þ¤¤¤ÈÊë¤é¤·¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£Åö½é¤«¤é¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë·È¤ï¤ëÆâÅÄÃé¼£»á¡¢µíÅç¸¼»á¡¢µÈÅÄ·¼½õ»á¤è¤ê¡¢¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢ã»öÎã¹Ö±é£²¢ä¡¡¤Ö¤ó¤¸ÎÀ¤â¤Î¤¬¤¿¤ê ～¡Ö¤Þ¤Á¤ÎÎÀ¡×¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À～¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤Ö¤ó¤¸ÎÀ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¡±Æ»³ÃÎÌÀ »á
¤Ö¤ó¤¸ÎÀ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î´ë²è¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅìµþÅÔ¹ñÊ¬»û»Ô¤Î¥¯¥ë¥ß¥É¥³ー¥ÒーÅ¹¼ç¤Ç¤¢¤ë±Æ»³ÃÎÌÀ»á¤«¤é¡¢¡Ö¤Þ¤Á¤ÎÎÀ¡×¤È¤·¤Æ´ë²è¤µ¤ì¡¢¤Þ¤Á¤Î¡ÖÂ¿µ¡Ç½¶¦ÍÑÉô¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤Á¤¬ÎÀ¤Ë¡¢ÎÀ¤¬¤Þ¤Á¤ËÁê¸ß¿»Æ©¤·¡¢°Â¿´¤ÈËÁ¸±¤ÎµòÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Ö¤ó¤¸ÎÀ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢ã³¤³°¥ì¥Ýー¥È¢ä¡¡±Ñ¹ñ¤ÎÃÏ°è¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡½»Âð²þÎÉ³«È¯¸ø¼Ò ¾¾ËÜâÃÍý
¡Ö¤¢¤·¤¿¤ÎÄÂÂß¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¤ÎÄÂÂß½»Âð¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Ñ¹ñ¤Î¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¡¦¥¢¥½¥·¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ä¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ÃÄÂÎ¤Ï¡¢½»Ì±¤¬¼çÌò¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Å¤¯¤ê¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼Ò²ñÅª²ÝÂê¤â²ò·è¤·¡¢ÃÏ°è¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤ë¹¥½Û´Ä¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¡¦¥Ð¥ê¥åー¤ä¥¢¥ïー¥É¤Î»öÎã¡¢¼ÂºÝ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ÎÀ¼¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢½»Âð²þÎÉ³«È¯¸ø¼Ò ½»¤Þ¤¤¡¦¤Þ¤Á¸¦µæ½ê¤Î¾¾ËÜâÃÍý¤¬¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡³«ºÅ³µÍ×
¢£Ì¾¾Î¡§½»Âð²þÎÉ³«È¯¸ø¼ÒÀßÎ©70¼þÇ¯µÇ° ¤¢¤·¤¿¤ÎÄÂÂß¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÂè6²ó¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à
¡¡¡¡¡¡¡¡～ÄÂÂß¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¤Þ¤Á¤¬ÊÑ¤ï¤ë～
¢£³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯10·î21Æü¡Ê²Ð¡Ë13»þ00Ê¬～17»þ00Ê¬
¢£ÇÛ¿®ÊýË¡¡§YouTube¤Ç¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®
¢£»²²ÃÎÁ¡§ÌµÎÁ¡Ê»ëÄ°¤Ë¤«¤«¤ë¥Çー¥¿ÄÌ¿®ÎÌ¤Ï¼«¸ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¢£¿½¹þÊýË¡¡§ÆÃÀß¥µ¥¤¥È·ÐÍ³¤Ç¤ª¿½¤·¹þ¤ß¡¡¢¨»ëÄ°¤Ë¤Ï»öÁ°ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢£¼çºÅ¡§°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í ½»Âð²þÎÉ³«È¯¸ø¼Ò
¢£¸å±ç¡§
¡¡ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í ½»Âð¶âÍ»»Ù±çµ¡¹½
¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í Á´¹ñ½»Âð¶¡µë¸ø¼ÒÅùÏ¢¹ç²ñ
¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ¥×¥ì¥Ï¥Ö·úÃÛ¶¨²ñ
¡¡¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ÆüËÜÄÂÂß½»Âð´ÉÍý¶¨²ñ
¢£¥×¥í¥°¥é¥à
13¡§05～13¡§55¡¡´ðÄ´¹Ö±é¡¡¡ØÄÂÂß¡Ù¤«¤é¤Þ¤Á¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡¡¤½¤Î¹½Â¤¤È¸ú²Ì
¡¡ ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡ ¹©³Ø·Ï¸¦µæ²Ê ·úÃÛ³ØÀì¹¶ ¶µ¼ø¡¡¡¡Âç·î ÉÒÍº¡¡»á
13¡§55～14¡§15¡¡³¤³°¥ì¥Ýー¥È¡¡±Ñ¹ñ¤ÎÃÏ°è¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È
¡¡ °ìÈÌºâÃÄË¡¿Í½»Âð²þÎÉ³«È¯¸ø¼Ò ½»¤Þ¤¤¡¦¤Þ¤Á¸¦µæ½êÄ¹¡¡¡¡¾¾ËÜ âÃÍý
14¡§20～15¡§20¡¡»öÎã¹Ö±é¡¡¤Ò¤Î¤µ¤ÈÃÄÃÏºÆÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¡～¤µ¤È¤Å¤¯¤ê48¤«¤é»Ï¤Þ¤ëºÆÀ¸～
¡¡£±¡ËÃÄÃÏºÆÀ¸¤«¤é¤Þ¤Á¤òÊÑ¤¨¤ë¡¡～Æü¤ÎÎ¤ÃÏ¶è¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê»Ù±ç～¡¡
¡¡¡¡½¡Áü»Ô ÅÔ»ÔºÆÀ¸ÉôÄ¹¡¡¡¡ÆâÅÄ Ãé¼£¡¡»á
¡¡£²¡Ë¸òÎ®µòÅÀ¡Ö¤Ò¤Î¤µ¤È£´£¸¡×¤Î±¿±Ä¤È¥Æ¥Ê¥ó¥È¤µ¤ó¤È¤Î´Ø·¸À¡¡
¡¡¡¡À¾Éô¥¬¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ÅÔ»Ô¥ê¥Ó¥ó¥°³«È¯Éô¡¡
¡¡¡¡¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥°¥ëー¥× ¥êー¥Àー¡¡¡¡µíÅç ¸¼¡¡»á
¡¡£³¡Ë½»¤Þ¤¤¤¬¤Þ¤Á¤ò°é¤à¡¡～ÄÂÂß¤«¤é¹¤²¤ëÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤Î²ÄÇ½À～¡¡
¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÂçÂü ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¡¡µÈÅÄ ·¼½õ¡¡»á
15¡§20～16¡§00¡¡»öÎã¹Ö±é¡¡¤Ö¤ó¤¸ÎÀ¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¡¡～¡Ö¤Þ¤Á¤ÎÎÀ¡×¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À～
¡¡ ³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ê¥ì¥ó¥Æ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¢¥¯¥ë¥ß¥É¥³ー¥Òー/¸ÕÅíÆ²µÊÃãÅ¹ Å¹¼ç
¡¡ ¤Ö¤ó¤¸ÎÀ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ´ë²è¥á¥ó¥Ðー¡¡¡¡±Æ»³ ÃÎÌÀ¡¡»á
16¡§15～17¡§00¡¡¼Áµ¿±þÅú¡õ¥¯¥í¥¹¥Èー¥¯
¡¡»ëÄ°¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤«¤é¤ª´ó¤»¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¼ÁÌä¤Ë¡¢¹Ö±é¼Ô¤¬À¸¤Ç²óÅú¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
¤¢¤·¤¿¤ÎÄÂÂß¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÂè6²ó¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡¡
10·î21Æü¡Ê²Ð¡Ë13»þ～¡ãYouTubeÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡ä
https://ashitanochintaipj.com/symposium6/
¢¨»ëÄ°¤Ë¤Ï»öÁ°ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¡Ê10·î20Æü23»þ59Ê¬ÄùÀÚ¡Ë
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
¢£¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹
¡¦ ÄÂÂß½»Âð¤Ç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Å¤¯¤ê¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ëÊý
¡¦ Æþµï¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿ÄÂÂß½»Âð¤ò¶¡µë¤µ¤ì¤¿¤¤Êý
¡¦ ¿·¤·¤¤ÄÂÂß½»Âð·Ð±Ä¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý
¡¦ ¼¡À¤Âå¤Ë°ú¤·Ñ¤²¤ë¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÄ¹´ü·Ð±Ä¤ò¤´¸¡Æ¤¤ÎÊý
¡¦ ÄÂÂß½»Âð¤ÈÊ¡»ã¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý
¡¦ ÄÂÂß½»Âð·Ð±Ä¤òÄÌ¤¸¤¿¼Ò²ñ¹×¸¥¤ÎÊýË¡¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¦ ½»ÂðÀ¯ºö¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ëÊý
¡¦ ¥½ー¥·¥ã¥ë¡¦¥Ð¥ê¥åー¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý
¡¦ ·úÃÛ¤ä¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý
¡¦ ¤È¤Ë¤«¤¯ÄÂÂß½»Âð¤¬¹¥¤¤ÊÊý
¢¡½»Âð²þÎÉ³«È¯¸ø¼Ò¡Ö¤¢¤·¤¿¤ÎÄÂÂß¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í½»Âð²þÎÉ³«È¯¸ø¼Ò¤Ï¡¢1955Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢½»Âð¶âÍ»»Ù±çµ¡¹½¤ä²Æì¿¶¶½³«È¯¶âÍ»¸ø¸Ë¡¢Ì±´Ö¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¤è¤ëÄÂÂß½»ÂðÍ»»ñ¤Ë·¸¤ëÊÝ¾Ú¡¢ÄÂÂß½»Âð¤Î´ÉÍý¡¦·Ð±Ä¡¢½»¤Þ¤¤¤ä¤Þ¤Á¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¸¦µæ»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¢¤·¤¿¤ÎÄÂÂß¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ï¡¢½»Âð²þÎÉ³«È¯¸ø¼Ò¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯Êë¤é¤»¤ëÄÂÂß½»Âð¤ò1¸Í¤Ç¤âÂ¿¤¯Áý¤ä¤¹¡×¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢2018Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÍè¡¢ÆüËÜ¡¦±Ñ¹ñ¤Ç¤Î¡¢ÄÂÂß½»Âð¤ò³èÍÑ¤·¤¿²è´üÅª¤Ê¼èÁÈÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæÀ®²Ì¤ò¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ä¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½»Âð²þÎÉ³«È¯¸ø¼Ò ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡¡https://www.kairyoukousya.or.jp/
¤¢¤·¤¿¤ÎÄÂÂß¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡¡https://ashitanochintaipj.com/