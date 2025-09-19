¡Ö½©ÅÄ¡á»¥ËÚµÖ¼îÀþ¡×½¢¹Ò£²¼þÇ¯µÇ°¡ÖÂç¿Í¤â»Ò¶¡¤â³Ú¤·¤á¤ë¡ª¥Á¥ãー¥¿ーÍ·Í÷Èô¹Ô¤È½©ÅÄ¶õ¹Á¥Ð¥Ã¥¯¥äー¥É¸«³Ø¡×¥Ä¥¢ー¤ò¼Â»Ü
³ô¼°²ñ¼ÒÆÉÇäÎ¹¹Ô¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ´ä¾å½¨·û¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¹Ò¶õ¥°¥ëー¥×¡ÖËÌ³¤Æ»¥¨¥¢¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊHAC¡Ë¡×¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¡Ö½©ÅÄ¡á»¥ËÚµÖ¼îÀþ¡×½¢¹Ò2¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ´ë²è¡Ö½©ÅÄ¶õ¹ÁÈ¯Ãå ¥Á¥ãー¥¿ーÍ·Í÷Èô¹Ô¤È½©ÅÄ¶õ¹Á¥Ð¥Ã¥¯¥äー¥É¸«³Ø¥Ä¥¢ー¡×¤ò2025Ç¯11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£ÀÊ¿ô¸ÂÄê¤ÎÀèÃå½ç¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²èÁüÄó¶¡¡§ÆüËÜ¹Ò¶õ½©ÅÄ»ÙÅ¹¡ÊÁ´¤Æ¥¤¥áー¥¸¡Ë
¢£¡Ö½©ÅÄ¡á»¥ËÚµÖ¼îÀþ¡×½¢¹Ò2¼þÇ¯µÇ°¥Ä¥¢ー¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
£±.»þ¹ïÉ½¤Ë¤Ê¤¤¶õ¤ÎÎ¹¡¡～±À¾å¤ÎÆÃÅùÀÊ¤«¤é¸«¤ë½©ÅÄ¤Î³¨´¬～
½©ÅÄ¶õ¹Á¤«¤é¥Á¥ãー¥¿ーµ¡¤Ç½©¿¼¤Þ¤ëÄ»³¤»³¤äÅÄÂô¸Ð¤ò¸«¤ëÌó45Ê¬¤Î¥Õ¥é¥¤¥ÈÂÎ¸³¡ªµÇ°¤Î¡ÖÅë¾è¾ÚÌÀ½ñ¡×¤â¿ÊÄè
£².¶õ¹Á¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÂç¿Í¤â»Ò¶¡¤â¥É¥¥É¥Ãµ¸¡¡¡～µÒ¼¼¾èÌ³°÷¤Î¤«¤Ð¤ó¤ÎÃæ¿È¾Ò²ð¤â～
ÄÌ¾ïÈó¸ø³«¤Î¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥äー¥É¡×¸«³Ø¥Ä¥¢ー¤ò³«ºÅ¡£¥Þー¥·¥ã¥éーÂÎ¸³¡ÊÈô¹Ôµ¡¤ÎÍ¶Æ³¡Ë¡¢Èô¹Ôµ¡¤ò¸£°ú¤¹¤ë¡Ö¥×¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¥«ー¡×¾è¼Ö¤Ç¤ÎµÇ°»£±Æ¡¢HAC¹Ò¶õ¶µ¼¼¡¢µÒ¼¼¾èÌ³°÷¤Ë¤è¤ë¤ª»Å»ö¹ÖºÂ¤Ê¤É¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª
¶õÏ©¥¤¥áー¥¸¿Þ ¡÷YTS
¢£³µÍ×¡Ê¥Á¥ãー¥¿ーÍ·Í÷Èô¹Ô¤È½©ÅÄ¶õ¹Á¥Ð¥Ã¥¯¥äー¥É¸«³Ø Æüµ¢¤ê¡Ë
½ÐÈ¯Æü¡§2025Ç¯11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë
Î¹¹ÔÂå¶â¡Ê¤ª1¿ÍÍÍ¡Ë¡§34,990±ß¡Ê¢¨¿©»ö¤Ê¤·¡¢ÁëºÝÀÊ¤Ï5,000±ßÁý¤·¡Ë
¥³ー¥¹ÈÖ¹æ¡§25-452-01X-1
¹ÔÄø¡§½©ÅÄ¶õ¹Á10:00½¸¹ç¡¦¡¦¡¦¥Þー¥·¥ã¥éーÂÎ¸³¡¢¥Á¥ãー¥¿ーÍ·Í÷(Ìó45Ê¬)¡¢µÒ¼¼¾èÌ³°÷¤Ë¤è¤ë¤ª»Å»ö¹ÖºÂ¡¢¶õ¹Á¥Ð¥Ã¥¯¥äー¥É¸«³Ø¡¢¥×¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¥«ー¾è¼ÖµÇ°»£±Æ¡¢¹Ò¶õ¶µ¼¼¤Ê¤É¼Â»Ü¡¦¡¦¡¦¶õ¹Á¥Ó¥ë16:30～17:30º¢ ²ò»¶
¢¨¥Ä¥¢ー¾ÜºÙ¤ä¤´Í½Ìó¤ÏWEB¥Úー¥¸¤«¤é¢
https://www.yomiuri-ryokou.co.jp/r/tour-detail/2545201X1%60LAND/