¡Ú2025Ç¯10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë³«ºÅ¡ÛJAPAN-INDIA INNOVATION BRIDGE～¥¤¥ó¥É¤ÎÀº±Ô¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×9¼Ò¤ÈÄ¾ÀÜ·Ò¤¬¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¸òÎ®²ñ～
¡È¹ÔÆ°¤ÇÀ¤¤ÎÃæ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡È¤òÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¤ë³ô¼°²ñ¼ÒDooox¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò µ×ÊÝ»ûÎ¼²ð¡¿°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¥¤¥ó¥É¤Î¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿ー·óÅê»ñ²È¤Ç¤¢¤ëGHV¡ÊGreenHouseVentures¡Ë¤È¶¦ºÅ¤Ë¤Æ¡¢¥¤¥ó¥É¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÈÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤è¤ë¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥É¤ÇÀª¤¤¤Î¤¢¤ë¡¢¤«¤ÄÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë´Ø¿´¤Î¹â¤¤¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÈÄ¾ÀÜÀÜÅÀ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¤Î»þ´Ö¤âÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¤¥ó¥É¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ä¥¤¥ó¥É»Ô¾ì¤Ë¤´¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤ÏÊ³¤Ã¤Æ¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/85708/table/202_1_b0a0dd8db08ac9e8e2f28bf1e7db723a.jpg?v=202509191055 ]
»²²Ã¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIqZNwNqZOn-wxLbUw_E0oV7Q3DjpeWHEuthZBLmRUDpwTYA/viewform
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó
ÅìµþÅÔ¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç»Üºö
¡¦ÅÐÃÅ¼Ô¡§ÅìµþÅÔ¡ÊÍ½Äê¡Ë
GHV¤Î¼èÁÈ¤ß¾Ò²ð
¡¦ÅÐÃÅ¼Ô¡§GHV Accelerator/M.A.I.L./ DXLab ÁÏ¶È¼Ô Vikram upadhyaya»á
¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×9¼Ò¥Ô¥Ã¥Á
¡¦ÅÐÃÅ¼Ô¡§²¼µ6¼Ò¡Ü¥ª¥ó¥é¥¤¥ó3¼Ò
Do Lab India¤Î¤´¾Ò²ð
¡¦ÅÐÃÅ¼Ô¡§³ô¼°²ñ¼ÒDooox ÂåÉ½¼èÄùÌò µ×ÊÝ»û Î¼²ð
¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°
¢£¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×ÍèÆü6¼Ò³µÍ×
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/85708/table/202_2_fc4712c415d03ece8c12b475efaec1d7.jpg?v=202509191055 ]
»²²Ã¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://forms.gle/LtPAcu8yE8M61xjm8
¢£Do Lab India - ¥¤¥ó¥É¿Ê½Ð»Ù±ç¤Î³µÍ×
¥¤¥ó¥É»Ô¾ì¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤ò¤´¸¡Æ¤Ãæ¤Î´ë¶ÈÍÍ¤Ë¸þ¤±Â¾¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖDo Lab India¡×¤Ç¤Ï¸¡Æ¤ÃÊ³¬¤Ë±þ¤¸¤¿Â¿ÍÍ¤Ê»Ù±ç¥á¥Ë¥åー¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£½é´ü¸¡Æ¤ÃÊ³¬¤Î´ë¶ÈÍÍ¤«¤é¡¢²áµî¤ËÄ©Àï¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¿ÊÅ¸¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿´ë¶ÈÍÍ¤Þ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿ºÇÅ¬¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Do Lab India ¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é :
https://dolab-india-membership.studio.site/
³ô¼°²ñ¼ÒDooox
ÂåÉ½¼ÔÌ¾¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡µ×ÊÝ»û Î¼²ð
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ8ÃúÌÜ4ÈÖ13¹æ ¸ÞÈ¿ÅÄJP¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥° £²F co-lab ¸ÞÈ¿ÅÄ with JPRE
ÀßÎ©¡§2021Ç¯6·î
HP¡§https://dooox.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¡ÖÌÀÆü¤â"¼«Ê¬¤Î¥É¥é¥Þ"¤ËÇ®¶¸¤Ç¤¤ë¥»¥«¥¤¤òÁÏ¤ë～¹ÔÆ°¤ò¾ï¼±¤Ë¡£Ä©Àï¤ò¿È¶á¤Ë¡£～¡×¤ò"ÌÜ»Ø¤¹¥»¥«¥¤"¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤òÂ¿ÊýÌÌ¤Ç»Ù±ç¡£´ë¶È¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ä"¶ÛµÞ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬½ÅÍ×¤ÊÎÎ°è"¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖÆÃÌ¿¼ÒÄ¹¼¼(R)¡×¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤ÎÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤¬¼çÌò¤È¤Ê¤ê¡¢¼«Áö²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è³èÀ²½»ö¶È¤ò£°¤«¤éÁÏ½Ð¤¹¤ë¡Ö³¹À¹PJ¡×¤ò¼´¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊDo¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÊ£¿ôÅ¸³«¡£