¡ÚÇ§ÃÎ¾É¡¦²ð¸î¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº·ë²Ì¡Ê20Âå～70Âå¡Ë¡ÛÇ§ÃÎ¾É¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¥¤¥áー¥¸ÊÑ²½8³ä°Ê¾å¤Ë

³ô¼°²ñ¼Ò ³Ø¸¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜ¸¶Çî¾¼¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Ë370°Ê¾å¤Î²ð¸î»ö¶È½ê¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡¦¥±¥¢¡¦¥µー¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Êºë¶Ì¡¦¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³ËÜ¶µÍº¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯¤è¤ê´ë¶È¸þ¤±¤Ë¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Ø¤ÎÍý²ò¤òÀµ¤·¤¯¹¤á¤ë¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤Ë´Ø¤¹¤ë½ÐÁ°¹ÖºÂ¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ÖºÂ¸å¡¢¼õ¹Ö¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÇ§ÃÎ¾É¤äº£¸å¤Î¼«¿È¤Î¹ÔÆ°¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢9·î19Æü¤ËÄ´ºº·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÇ§ÃÎ¾É¡¦²ð¸î¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¡×Ä´ºº³µÍ×
´ü´Ö¡§2025Ç¯5·î～2025Ç¯7·î
Ä´ºº²ñ¼Ò¡§¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡¦¥±¥¢¡¦¥µー¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¼«¼ÒÄ´ºº¡Ë
ÂÐ¾Ý¡§Åö¼Ò¤¬¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤Ë´Ø¤¹¤ë½ÐÁ°¹ÖºÂ¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿20Âå～70Âå¤ÎÊý¡¡
²óÅú¿ô¡§127Ì¾¡¡
Ä´ººÊýË¡¡§¥»¥ß¥Êー¸å¤Ë¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü¡¡
¼ÁÌä1¡§Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤Ç¤¤¿¤«
¼ÁÌä2¡§ÆÃ¤Ë¤¿¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Ï¤É¤ì¤«¡ÊÊ£¿ô²óÅú²Ä¡Ë
¼ÁÌä3¡§Ç§ÃÎ¾É¤ËÂÐ¤·¤ÆÎÉ¤¤¥¤¥áー¥¸¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«
¼ÁÌä4¡§²ð¸î¤ä²ð¸î¤Î»Å»ö¤ËÂÐ¤·¤ÆÎÉ¤¤¥¤¥áー¥¸¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«
¼ÁÌä5¡§¼«¿È¤ä²ÈÂ²¡¦Éô²¼¤¬¡Ö²ð¸î¡×¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤È¤¡¢²¿¤«¶ñÂÎÅª¤Ê¹ÔÆ°¤¬¤Ç¤¤ë¤«
¡ã¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¡ä
¢£¼ÁÌä1¡§Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤Ç¤¤¿¤«
¡ÖÆüº¢¡¢¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×
Ç§ÃÎ¾É¤Ø¤ÎÍý²ò¤Ï¡¢¡ÖÍý²ò¤Ç¤¤¿¡×¡Ö¾¯¤·Íý²ò¤Ç¤¤¿¡×¤¬¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ100¡ó¤ÈÁ´°÷¤¬Íý²ò¤Ç¤¤¿¤È²óÅú¡£
¡Ö´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡Ê50Âå¡Ë¡×¡Ö¤¢¤Þ¤êÆüº¢¹Í¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤ÇÎÉ¤¤µ¡²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ê40Âå¡Ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¸«¤é¤ì¡¢Ç§ÃÎ¾É¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¸í²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬»Ç¤¨¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¼õ¹Ö¤¤¤¿¤À¤¤¤¿20Âå°Ê¾å¤ÎÊý¡¹¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢º£¸åÇ§ÃÎ¾É¤¬¿È¶á¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤À¤Âå¤Ç¤â¡¢¤Þ¤ÀÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂ¾¿Í¤´¤È¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¢¤ë¡£Ã¯¤â¤¬Êë¤é¤·¤ä¤¹¤¤¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î¤¢¤ëÊý¤ä¤´²ÈÂ²¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¡¢Ä¾ÌÌ¤¹¤ëÁ°¤ËÀµ¤·¤¯³Ø¤Öµ¡²ñÄó¶¡¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¡£
¢£¼ÁÌä2¡§ÆÃ¤Ë¤¿¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Ï¤É¤ì¤«¡ÊÊ£¿ô²óÅú²Ä¡Ë
¡Ö¡È¤½¤ÎÊý¤¬¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡É¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤¬½ÅÍ×¡×
ÆÃ¤Ë¤¿¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Ï¡¢¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤Î¾É¾õ¤È¾õ¶·¤ÎÇ§ÃÎ¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯²óÅú¿ô¤¬76¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤ÎÊý¤ÎÉÔ°Â¤ò°Â¿´¤ËÊÑ¤¨¤ë¡×¤¬Â¿¤¯²óÅú¿ô¤¬66¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤Ï²óÉü¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ê50Âå¡Ë¡×¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡ØÉÔ³Î¤«¡Ù¤Ê¤¿¤á¡ØÉÔ°Â¡Ù¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ø³Î¤«¡Ù¤Ë¤·¤Æ¡Ø°Â¿´¡Ù¤µ¤»¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê40Âå¡Ë¡×¡ÖÃ¯¤â¤¬¹â¤¤³ÎÎ¨¤Ç¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£Ç§ÃÎ¾É¤À¤«¤é¡û¡û¤·¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¤½¤ÎÊý¤¬¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡É¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤¬½ÅÍ×¡Ê40Âå¡Ë¡×¡Ö¾É¾õ¤¬É½½Ð¤µ¤ì¤ë¥×¥í¥»¥¹¤òÍý²ò¤Ç¤¤¿¡Ê40Âå¡Ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¢£¼ÁÌä3¡§Ç§ÃÎ¾É¤ËÂÐ¤·¤ÆÎÉ¤¤¥¤¥áー¥¸¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«
¡ÖÇ§ÃÎ¾É¡á¿ÍÀ¸½ª¤ï¤ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
Ç§ÃÎ¾É¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÎÉ¤¤¥¤¥áー¥¸¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤¬81.7¡ó¡£¥¤¥áー¥¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÀìÌç²È¤Î²ðÆþ¤Ç¾É¾õ¤¬´ËÏÂ¡¦·Ú¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤Î¤¢¤ëÊý¤¬²ð¸î»ÜÀß¤Ç¤âÀ¸¤À¸¤¤ÈÀ¸³è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¡Ø»ÜÀß¤Ø¤ÎÆþµï¡á¿ÍÀ¸¤Î½ª¤ï¤ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬°ã¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡×¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Ç§ÃÎ¾É¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÀìÌç²È¤Î²ðÆþ¤ÇÅ¬ÀÚ¤Ê¥±¥¢¤ò¹Ô¤¨¤Ð¾É¾õ¤Î´ËÏÂ¡¦²þÁ±¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¢£¼ÁÌä4¡§²ð¸î¤ä²ð¸î¤Î»Å»ö¤ËÂÐ¤·¤ÆÎÉ¤¤¥¤¥áー¥¸¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«
¡Ö²ð¸î¤Î»Å»ö¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ÎÊý¤Ë´õË¾¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¡×
²ð¸î¤ä²ð¸î¿¦¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÎÉ¤¤¥¤¥áー¥¸¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤¬71.4¡ó¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤â¤È¤â¤È¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ê¥¤¥áー¥¸¤¬¤Ê¤¯¡¢ÎÉ¤¤¥¤¥áー¥¸¡×¡ÖÂçÊÑ¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÀìÌç²È¤Ø¤ÎÁá¤á¤ÎÁêÃÌ¤¬ÎÉ¤¤¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¡×¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤Ï¡¢ÀìÌç²È¤Î²ðÆþ¤Ç¾É¾õ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö²ð¸î¤Ï¡¢¿È¤Î²ó¤ê¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö²ð¸î¤Î»Å»ö¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î¤¢¤ëÊý¤Ë´õË¾¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£Ç§ÃÎ¾É¤Î¤¢¤ëÊý¤ä²ÈÂ²¤«¤é¸«¤¿¤È¤Íê¤ì¤ëÂ¸ºß¡×¡Ö²ð¸î¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤â¡¢²ÈÂ²¤ä¼«Ê¬¤À¤±¤ÇÊú¤¨¹þ¤Þ¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤¤¤ÈÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¢£¼ÁÌä5¡§¼«¿È¤ä²ÈÂ²¡¦Éô²¼¤¬¡Ö²ð¸î¡×¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤È¤¡¢²¿¤«¶ñÂÎÅª¤Ê¹ÔÆ°¤¬¤Ç¤¤ë¤«
¡Ö¾å»Ê¤È¤·¤Æ½ÀÆð¤Ê¶ÐÌ³·ÁÂÖ¤ä¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤ÎÀ¼¤«¤±¤â¤·¤¿¤¤¡×
¤¤¤¶¡¢²ð¸î¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤È¤¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ê¹ÔÆ°¤¬¡Ö¤Ç¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤Î¤Ï55.1%¤ÈÈ¾¿ô°Ê¾å¡£°ìÊý¡¢¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤â44.1¡ó¤ÈÈ¾¿ô¶á¤¯¤òÀê¤á¤¿¡£¡Ö¤Ç¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö½½Ê¬¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÀ¼¤«¤±¤ò¤·¤¿¤ê¡¢»ö¾ð¤òÊ¹¤¤¤Æ½ÀÆð¤Ê¶ÐÌ³·ÁÂÖ¤òÄó°Æ¤·¤¿¤ê¡¢¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÎ©¾ì¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÃíÎÏ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ê50Âå¡Ë¡×¡Ö¼«Ê¬¤ä²ÈÂ²¤À¤±¤ÇÊú¤¨¹þ¤Þ¤º¹ÔÀ¯¤äÀìÌç¿¦¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¡Ê40Âå¡Ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÆ¬¤Ç¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤ºÉÔ°Â¤¬»Ä¤ë¡Ê60Âå¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢¼ÂºÝ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿ºÝ¤ÎÉÔ°Â¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Ë²ð¸î¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤Ë¤âÄ¾ÌÌ¤·¤¿ºÝ¤Î¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤ÎÉáµÚ¤ä¡¢¤´²ÈÂ²¤ò´Þ¤á¤¿Ã¯¤â¤¬Êë¤é¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤¬É¬Í×¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¢£¤É¤¦¤·¤¿¤éÎÉ¤¤¤«¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Çº£¸å¤ËÀ¸¤«¤»¤½¤¦
¡ã»²²Ã¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¤Î´¶ÁÛ¡ä
¡¦Ç§ÃÎ¾É¤ÎÊý¤È´Ø¤ï¤ë¿Í¤ÎÎ©¾ì¤ò¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ÎÊý¤ÎÎ©¾ì¤ò¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡¦¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÁÄÊì¤¬Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤ê²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£¤É¤¦¤·¤¿¤éÎÉ¤¤¤«¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Çº£¸å¤ËÀ¸¤«¤»¤½¤¦
¡¦Ç§ÃÎ¾É¤ÏÀÜ¤·Êý¡¢ÂÐ±þ¤Î»ÅÊý¤Ç¾É¾õ¤¬²þÁ±¤¹¤ë¤È¼Â´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿
¡¦ÆÃ¤ËÀ¼¤Î¤«¤±Êý¤Ò¤È¤Ä¤ÇÉÔ°Â¤ò°Â¿´¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤È¤Ê¤Ã¤¿
¡¦²ð¸î¿¦¤ËÂÐ¤·¤Æ¾É¾õ¤ÎÍý²ò¤ÈÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¶ÈÌ³¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤
¡¦¤¿¤À¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÉÔ°Â¡×¤ò¡Ö°Â¿´¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È»×¤Ã¤¿
¡¦Ç§ÃÎ¾É¤Ï°²½¤¹¤ë¤È²óÉü¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬´õË¾¤¬»ý¤Æ¤¿
¢£Ç§ÃÎ¾É¤Î¤¢¤ëÊý¤ÏÇ¯¡¹Áý²Ã¡£¹ñÌ±°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬Ç§ÃÎ¾É¤ËÂÐ¤¹¤ëÃÎ¼±¤ò¤Ä¤±¤ëÉ¬Í×À¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë
ÆüËÜ¤Ç¤ÏµÞÂ®¤Ê¾¯»Ò¹âÎð²½¤ËÈ¼¤¤¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î¤¢¤ëÊý¤¬Ç¯¡¹Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÁí¿Í¸ý¤Ï¡¢Á°Ç¯¤ÈÈæ¤Ù59Ëü¿Í¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢65ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¤Î¿Í¸ý¤Ï3,625Ëü¿Í¤Ç²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢Áí¿Í¸ý¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç¤â29.3¡ó¤È²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê2024Ç¯£¹·î15Æü¸½ºß¿ä·×¡¦ÁíÌ³¾Ê¡Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯2025Ç¯¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÃÄ²ô¤ÎÀ¤Âå¡×¤¬75ºÐ°Ê¾å¤Î¸å´ü¹âÎð¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ç§ÃÎ¾É¤È¤½¤ÎÍ½È÷·³¤ÎÊý¤¬1,000Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÂç»ö¤Ê¿Í¤âÇ§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬½½Ê¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬Ç§ÃÎ¾É¤ËÂÐ¤·¤ÆÀµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ò»ý¤Á¡¢Ã¯¤â¤¬Êë¤é¤·¤ä¤¹¤¤¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Åö¼Ò¤Î¡ÖÇ§ÃÎ¾É¶µ°é¤Î½ÐÁ°¼ø¶È¡¦½ÐÁ°¹ÖºÂ¡¦¥»¥ß¥Êー¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡―Ç§ÃÎ¾É¤ò¼è¤ê´¬¤¯¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¼Ò²ñ´Ä¶¤òÊÑ³×¤¹¤ë―
¾åµ¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ò²ñ¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤ò¼è¤ê´¬¤¯¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¼Ò²ñ´Ä¶¤òÊÑ³×¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò´ë¶È¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤ëÅö¼Ò¤Ï¡¢2022Ç¯12·î¤è¤ê¡¢¾®¡¦Ãæ¡¦¹â¹»À¸¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÂÐ¾Ý¤ËÌµ½þ¤Ç¡ÖÇ§ÃÎ¾É¶µ°é¤Î½ÐÁ°¼ø¶È¡×¤ò³«»Ï¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢45¹»¡¢4,800Ì¾°Ê¾å¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯1·î¡¢¶¦À¸¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÇ§ÃÎ¾É´ðËÜË¡¤¬»Ü¹Ô¡¢Æ±Ç¯3·î¤Ë¤Ï·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤«¤é¡Ö»Å»ö¤È²ð¸î¤ÎÎ¾Î©»Ù±ç¤Ë´Ø¤¹¤ë·Ð±Ä¼Ô¸þ¤±¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡×¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¡¢´ë¶È¤äÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÇ§ÃÎ¾É¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬°ìÁØµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢Åö¼Ò¤Ç¤Ï2025Ç¯¤è¤ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ë¶È¤äÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¸þ¤±¤¿¹ÖºÂ¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î¤¢¤ëÊý¤âÃ¯¤â¤¬Êë¤é¤·¤ä¤¹¤¤¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤ÎÇ§ÃÎ¾É¶µ°é¤Î½ÐÁ°¼ø¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.mcsg.co.jp/features/initiatives/dementia_education/
´ë¶È¸þ¤±¤ÎÇ§ÃÎ¾É¤Î½ÐÁ°¹ÖºÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.mcsg.co.jp/news/demaejugyo_company/
¢£¹Ö»Õ
―Ç§Äê²ð¸îÊ¡»ã»Î¤Î¿ÍÊª¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤âÁª¤Ð¤ì¤¿Ç§ÃÎ¾É¥±¥¢¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥Èー
¿ùËÜ¹À»Ê
¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡¦¥±¥¢¡¦¥µー¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
ÉÊ¼Á¸þ¾å¿ä¿ÊÉôÄ¹¡¿¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÉôÄ¹
Ç§Äê²ð¸îÊ¡»ã»ÎÇ§¾ÚÇ§Äêµ¡¹½´´»ö¿³ºº°÷
Ç§Äê²ð¸îÊ¡»ã»Î¿ÍÊª¥â¥Ç¥ë¡¿¸µÅìµþÅÔ²ð¸îÊ¡»ã»Î²ñÉû²ñÄ¹
Âè6²ó°ì²¯Áí³èÌö¼Ò²ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¸«¸ò´¹²ñ¥¹¥Ôー¥«ー
Âç³Ø±¡¤Ë¤Æ°åÎÅÊ¡»ã³Ø¤Î½¤»Î¹æ¤ò¼èÆÀ
²ð¸î¿¦¤òÌÜ»Ø¤¹³ØÀ¸¤«¤é¥Ù¥Æ¥é¥ó²ð¸î¿¦¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁØ¤Ë²ð¸î¤Î°ÕµÁ¤ä¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤òÅÁ¤¨¤ë¹Ö±é¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ç¹Ö±é²ó¿ô±ä¤Ù1,300²ó¡¢Ä°¹Ö¼Ô¿ô±ä¤Ù7Ëü¿ÍÄ¶¤Î¹Ö±é¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¡£
¢£¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡¦¥±¥¢¡¦¥µー¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
1999Ç¯¡¢ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤ÇÁÏ¶È¡£ÁÏ¶ÈÅö»þ¤è¤êÇ§ÃÎ¾É¥±¥¢¤òÀìÌç¤È¤·¡¢Ç§ÃÎ¾É¹âÎð¼ÔÂÐ±þ¤Î¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à¡Ö°¦¤Î²È¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢²ð¸îÉÕÍÎÁÏ·¿Í¥Ûー¥à¡Ö¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Ë¥åー¡×¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê²ð¸î¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¡£¸½ºß¡¢Á´¹ñ370°Ê¾å¤Î²ð¸î»ö¶È½ê¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¤³°¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤òÃæ¿´¤ËÍÎÁÏ·¿Í¥Ûー¥à¤Î±¿±Ä¤ä³«È¯¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°Åù¤Î»ö¶È¤òÅ¸³«¡£
¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤òÄ¶¤¨¤ë¡£¡×¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¤·¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î¤¢¤ëÊý¤âÃ¯¤â¤¬¤½¤ÎÊý¤é¤·¤¯Åö¤¿¤êÁ°¤ËÊë¤é¤»¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.mcsg.co.jp/
ÀßÎ©¡§1999Ç¯11·î24Æü
½êºßÃÏ¡§¢©330-6029¡¡ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÃæ±û¶è¿·ÅÔ¿´11-2¡¡¥é¥ó¥É¡¦¥¢¥¯¥·¥¹¡¦¥¿¥ïー29³¬¡¡
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡»³ËÜ¡¡¶µÍº
¼Ò°÷¡§Ìó7,200Ì¾¡Ê2024Ç¯9·î´ü¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Çä¾å¹â¡§396²¯±ß¡Ê2024Ç¯9·î´ü¡Ë
µòÅÀ¡§ÆüËÜ¹ñÆâ33ÅÔÆ»ÉÜ¸©372»ö¶È½ê¡Ê2025Ç¯9·î1Æü¸½ºß¡Ë
¡¡¡¡¡¡³¤³°¡ÊÃæ¹ñ¡Ë16Åï¡Ê2025Ç¯6·î30Æü¸½ºß¡Ë
¢£³ô¼°²ñ¼Ò³Ø¸¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊGAKKEN HOLDINGS CO., LTD.¡Ë
https://www.gakken.co.jp/
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜ¸¶ Çî¾¼
¡¦Ë¡¿ÍÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§1947Ç¯3·î31Æü
¡¦»ñËÜ¶â¡§19,817É´Ëü±ß
¡¦Çä¾å¹â¡§1,855²¯±ß¡¢Ï¢·ë»Ò²ñ¼Ò79¼Ò¡Ê2024Ç¯9·î´ü¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê ¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§9470¡Ë
¡¦½êºß½»½ê¡§¢©141-8510 ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ2ÃúÌÜ11ÈÖ8¹æ
¡¦ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-6431-1001¡ÊÂåÉ½¡Ë
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§1946Ç¯ÁÏ¶È¤Î¶µ°é¡¦°åÎÅÊ¡»ã´ØÏ¢»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë»ý³ô²ñ¼Ò
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶µ°éÊ¬Ìî¡§¡Ö³Ø¸¦¶µ¼¼¡×¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¶µ¼¼¡¦³Ø½¬½Î»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³Ø½¬¶µºà¤Ê¤É¤Î½ÐÈÇ¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶µ²Ê½ñ¡¦ÊÝ°éÍÑÉÊ¤Ê¤É¤Î±à¡¦³Ø¹»»ö¶È¤Ê¤É
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°åÎÅÊ¡»ãÊ¬Ìî¡§¥µー¥Ó¥¹ÉÕ¤¹âÎð¼Ô¸þ¤±½»Âð»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ç§ÃÎ¾É¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÝ°é±à¡¦³ØÆ¸¤Ê¤É¤Î»Ò°é¤Æ»Ù±ç»ö¶È¤Ê¤É
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥°¥íー¥Ð¥ë¡§150¤«¹ñ°Ê¾å¤Ç³èÆ°¡¦»ö¶ÈÅ¸³«