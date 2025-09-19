¥íー¥³ー¥É³«È¯¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖMagic xpa¡×¤ÎºÇ¿·ÈÇ¤òÄó¶¡³«»Ï～´ë¶È¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤éBtoC¥µー¥Ó¥¹¤Þ¤Ç¡¢³«È¯¸úÎ¨¤È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÎ¾Î©～
¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º´Æ£ ÉÒÍº¡Ë¤Ï¡¢¥íー¥³ー¥É³«È¯¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖMagic xpa¡×¤ÎºÇ¿·¥Ðー¥¸¥ç¥ó ¡ÊMagic xpa 4Plus / Ver.4.11.1a¡Ë ¤ò¡¢2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÄó¶¡³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸ÜµÒ¤´¤È¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë½ÀÆðÀ¡×¤È¡ÖÃ»Ç¼´ü¡¦Äã¥³¥¹¥È¤ò¼Â¸½¤¹¤ë³«È¯¸úÎ¨¡×¤òÎ¾Î©¡£ÆÃ¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥¿ー¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Äó°Æ¤ÎÉý¤ò¹¤²¡¢¼ý±×À¤Î¸þ¾å¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¼ÂÁõ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÃíÌÜ¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È
1. Âçµ¬ÌÏWeb¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ËºÇÅ¬¤Ê¡Ö¥¹¥ì¥Ã¥É¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡×¤ò¿·Àß
½¾Íè¤Î¡ÖÆ±»þÍøÍÑ¥æー¥¶ー¿ô¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¥¹¥ì¥Ã¥É¿ô¡×¤Ç²Ý¶â¤¹¤ë¿·¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤òÆ³Æþ¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¿ô¤¬ÆÉ¤ß¤Ë¤¯¤¤EC¥µ¥¤¥È¤ä²ñ°÷¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¡¢¸ÜµÒ¤ÎÍ½Â¬º¤Æñ¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤â°Â¿´¤·¤ÆÄó°Æ²ÄÇ½¤Ë¡£SIer´ë¶ÈÍÍ¤Ï¸ÜµÒ¤ËÂÐ¤·¡¢¥·¥¹¥Æ¥à±¿ÍÑ¥³¥¹¥È¤òºÇÅ¬²½¤·¤¿½ÀÆð¤Ê¥×¥é¥ó¤òÄó¶¡¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2. ¾®µ¬ÌÏ¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ¤Î¥Ïー¥É¥ë¤ò²¼¤²¤ë¡ÖPostgreSQL Gateway¡×¤Ë¿·¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤òÄÉ²Ã
ºÇÂç5¥æー¥¶ー¤Þ¤Ç¤Î¥ïー¥¯¥°¥ëー¥×ÍÑ¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¿·Àß¡£
ÉôÌç¥·¥¹¥Æ¥à¤äPoC¡Ê³µÇ°¼Â¾Ú¡Ë¤òÄã¥³¥¹¥È¤«¤Ä¥¹¥Ôー¥Ç¥£¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Æ³Æþ¥Ïー¥É¥ë¤ò²¼¤²¤¿Äó°Æ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È
¡¦¡ÖSmartUX Studio 2¡×¤Îµ¡Ç½¶¯²½:
¥Îー¥³ー¥É¤ÇWeb UI¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¤ë¡ÖSmartUX Studio 2¡×¤Îµ¡Ç½¶¯²½¤Ë¤è¤ê¡¢¥Çー¥¿¥â¥Ç¥ë¤«¤é¤Î¥É¥é¥Ã¥°¡õ¥É¥í¥Ã¥×¤Ë¤è¤ë¥Õ¥©ー¥àºîÀ®¤Ê¤É¡¢³«È¯¸úÎ¨¤¬¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¤Ò¤Ê·Á¤È¤Ê¤ë¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤âÂ¿¿ô¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥â¥Ð¥¤¥ë¸þ¤±¥Ðー¥³ー¥É¥¹¥¥ã¥óµ¡Ç½:
iOS/Android¤Ë¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥Ðー¥³ー¥É¥¹¥¥ã¥óµ¡Ç½¤ò´ÊÃ±¤ËÁÈ¤ß¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ä¿·µ¬°Æ·ï¤ÎÄó°ÆÎÎ°è³ÈÂç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¤½¤ÎÂ¾¤ÎÉÔ¶ñ¹ç½¤Àµ¡£
¢£¼þÊÕ¥Äー¥ë¤ÎÂÐ±þ¾õ¶·
ËÜ¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ËÂÐ±þºÑ¤ß¤Î¥Äー¥ë¤ò¤¹¤°¤ËÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦ReportsMagic Ver2.1a
¡¦Magic Optimizer 11.4.6.0¡¡¡Ê2025Ç¯9·î12Æü¥ê¥êー¥¹ÈÇ¡Ë
¡¦Magic Compare & Merge 4.11.1.1¡¡(2025Ç¯9·î12Æü¥ê¥êー¥¹ÈÇ¡Ë
¡ÖMagic xpa¡×¤Ï¡¢º£¸å¤â¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢µ¡Ç½¶¯²½¤È¥µー¥Ó¥¹¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
▶ Magic xpa À½ÉÊ¥Úー¥¸¡§
https://www.magicsoftware.com/ja/app-development-platform/xpa/
¢£¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Á´À¤³¦50¥«¹ñ°Ê¾å¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò»ý¤Ä¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥¼¥¹¡ÊNASDAQ¡§MGIC¡Ë¤Î100%½Ð»ñ¤Ë¤è¤ëÆüËÜË¡¿Í¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¡ÊËÜ¼Ò¡Ë¡¢»¥ËÚ¡¢ÀçÂæ¡¢¿®±Û¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Âçºå¡¢²¬»³¡¢¹Åç¡¢Ê¡²¬¤ÎÁ´¹ñ¼çÍ×9ÅÔ»Ô¤ËµòÅÀ¤òÅ¸³«¡£Á´¹ñ800¼Ò°Ê¾å¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¥íー¥³ー¥É³«È¯¥Äー¥ë¡ÖMagic xpa¡×¤È¡¢¥Çー¥¿Ï¢·È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖMagic xpi¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡º´Æ£ ÉÒÍº
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èËÌ¿·½ÉÆóÃúÌÜ21ÈÖ1¹æ¡¡¿·½É¥Õ¥í¥ó¥È¥¿¥ïー24³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦¥íー¥³ー¥É³«È¯¥Äー¥ë¡ÖMagic xpa¡×
¡¦¥Çー¥¿Ï¢·È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖMagic xpi¡×
¡¦´ØÏ¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¦¶µ°é¡¦¥µ¥Ýー¥È¡¦¼õÂ÷³«È¯
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.magicsoftware.com/ja/
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô
Email¡§japan_solution@magicsoftware.com
Magic¡¢¤ª¤è¤ÓMagic xpa¡¢Magic xpi¤Ï¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢ËÜÊ¸Ãæ¤ËµºÜ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼ÒÌ¾¤ª¤è¤ÓÀ½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£