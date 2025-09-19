Åìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½»½Å¥¦¥£¥ë¤Î²§¹§²ÅÁª¼ê¤¬½Ð¾ì·èÄê
½»½Å¥¦¥£¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀîÅç·°¡¢½»Í§½Åµ¡³£¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò100%½Ð»ñ¡Ë¼Ò°÷¤Î²§ ¹§²Å¡Ê¤ª¤¤Ê ¤¿¤«¤è¤·¡ËÁª¼ê¤¬¡¢2025Ç¯11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë～11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÅìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ê¢¨¡Ë¤Î¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
1924Ç¯¤Ë¥Ñ¥ê¤ÇÂè1²ó¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ëÅìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï100¼þÇ¯¤ÎµÇ°¤È¤Ê¤ëÂç²ñ¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î½éÀï¤Ï 11·î16Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¥È¥ë¥³ÂåÉ½¤È¤ÎÂÐÀï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Åìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ ¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ë½Ð¾ì¥á¥ó¥Ðー¾ðÊó¡Ê¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ë¶¨²ñ¡Ë
https://www.handball.or.jp/system/prog/game_event_teams.php?sd=&sm=g&ed=&eid=378(https://www.handball.or.jp/system/prog/game_event_teams.php?sd=&sm=g&ed=&eid=378)
¢£Áª¼ê¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
Ì¾Á°¡§²§ ¹§²Å¡Ê¤ª¤¤Ê ¤¿¤«¤è¤·¡Ë
À¸Ç¯·îÆü¡§1993Ç¯11·î18Æü¡Ê31ºÐ¡Ë
¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å:180cm/85kg
¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ëÎò¡§Ìó2Ç¯¡Ê2023Ç¯11·î¥Ç¥Ó¥åー¡Ë
¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§PV(¥Ô¥Ü¥Ã¥È)
¥×¥ìー¥¹¥¿¥¤¥ë¡§ÁöÎÏ¤ò³è¤«¤·¤¿Â®¹¶¤È¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¹¶·â¡¢·ø¼Â¤Ê¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬»ý¤ÁÌ£¤Ç¤¹¡£
¾Íè¤ÎÌÜÉ¸¡§2027Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤âÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ë¤òÁ´ÎÏ¤Ç·ÑÂ³Ãæ¡£
¢£Áª¼ê¥³¥á¥ó¥È
¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ë¤Ï¡¢ÁöÎÏ¡¦Ä·ÎÏ¡¦ÅêÎÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢Àï½Ñ¤òÆÉ¤ß²ò¤¯ÃÎÀ¤¬¾¡ÇÔ¤ò·è¤¹¤ë¡Èµåµ»³ÊÆ®µ»¡É¡£
ÆùÂÎ¤ÈÆ¬Ç¾¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¸¦¤®À¡¤Þ¤·¡¢¾¡Íø¤ò¤â¤®¼è¤ë³Ð¸ç¤ÇÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¡Ë¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ä¹ñºÝÅª¤Ê¡Ö¤¤³¤¨¤Ê¤¤¡¦¤¤³¤¨¤Ë¤¯¤¤¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¡£
»²¹Í¡§Åìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È-¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤È¤Ï
https://deaflympics2025-games.jp/main-info/about-deaflympics/#gsc.tab=0