SHElikes¤ÎWebCM¤Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¨¥ë¥Õ¤¬ºÆ¤ÓÅÐ¾ì¡ªÂèÆóÃÆCM¤Ï¼õ¹ÖÀ¸¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤äÂÎ¸³¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ËÄ©Àï
½÷À¸þ¤±¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡ÖSHElikes¡Ê¥·ー¥é¥¤¥¯¥¹¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒSHE¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§Ê¡ÅÄ·ÃÎ¤¡Ë¤Ï¡¢¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¨¥ë¥Õ¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¿·WebCM¤ò9·îÃæ½Ü¤Ë¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
Á°²ó¤Î¡Ö¥·ー¥é¥¤¥¯¥¹¤·¤«¾¡¤¿¤ó¡ª¡×¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥»¥ê¥Õ¤ÎÂè°ìÃÆ¤ËÂ³¤¡¢ÂèÆóÃÆ¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Á¥§¥ó¥¸¤ò³ð¤¨¤¿SHElikes¸µ¼õ¹ÖÀ¸¤ËÆ¯¤Êý¤ä¼ýÆþ¤ÎÊÑ²½¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¡¢SHElikesÌµÎÁÂÎ¸³¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ä¼õ¹ÖÀ¸¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿CMËÜÊÔ¤Ë²Ã¤¨¡¢»£±Æ¤ÎÉñÂæÎ¢¤ËÌ©Ãå¤·¡¢¥¨¥ë¥Õ¤µ¤ó¤Î¼«Á³¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ëÌ©Ãå¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤â¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ µ¯ÍÑÇØ·Ê¡õCM¤Î¸«¤É¤³¤í
¥¨¥ë¥Õ¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Î¸ø³«¼ýÏ¿¤òSHE¤Î¶äºÂµòÅÀ¡ÖSHE Ginza¡×¤Ç³«ºÅ¤·¤¿±ï¤Ç¡¢2025Ç¯6·î¤ËSHElikes¤ÎWebCM¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥¨¥ë¥Õ¤µ¤ó¡£¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¤È¡¢½÷À¤¿¤Á¤ÎÄ©Àï¤òÌÀ¤ë¤¯±þ±ç¤¹¤ë»Ñ¤¬¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ó¡¢¡Ö°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹Í¦µ¤¤ò¤â¤é¤¨¤ÆÆþ²ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖSHE¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡×¤Ê¤É¡¢CM¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÆþ²ñ¤·¤¿Êý¤ä¼õ¹ÖÀ¸¤«¤é¹¥É¾¤òÇî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂèÆóÃÆ¤Ï¡¢¤½¤Î¼ÂÀÓ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¥¨¥ë¥Õ¤µ¤ó¤È¤ÎºÆ¥³¥é¥Ü¤ÎWebCM¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎCM¤Ï¤µ¤é¤Ë¥ê¥¢¥ë¤ÊSHElikes¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼·¡¤ê¤·¤¿ÆâÍÆ¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢SHElikes¤ÎÌµÎÁÂÎ¸³¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Î¹Ö»Õ¤äSHElikes¤Î¼õ¹Ö¤òÄÌ¤·¤ÆÍýÁÛ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¼Â¸½¤·¤¿Â´¶ÈÀ¸¤È¥¨¥ë¥Õ¤µ¤ó¤È¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤ò¸«¤»¤ë¥¹¥Èー¥êー¤ÎÂ¾¡¢Ê£¿ô¥Ñ¥¿ー¥ó¤ÎCM¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â´¶ÈÀ¸¤È¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤Ç¤Ï¡¢Æ¯¤Êý¤äÇ¯¼ý¤ÎÊÑ²½¤Ê¤ÉÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¼ÁÌä¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤ÇÇ¯¼ý£±ÀéËü±ß¡©¡©¡×¤È¶Ã¤¯»Ñ¤â¡£
¿·CM¤Ï¡¢SHElikes¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤äSNS¤Ç½ç¼¡¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎCM¤òÄÌ¤·¤ÆSHElikes¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤È¤â¤Ë¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Î½÷À¤¿¤Á¤Ë¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤òÉÁ¤¯¤¤Ã¤«¤±¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥á¥¤¥¥ó¥°¡õÌ©Ãå±ÇÁü¤â¸ø³«
»£±Æ¸½¾ì¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤âËÜÆü¤è¤ê¸ø³«¡£¥¨¥ë¥Õ¤µ¤ó¤Î¼«Á³¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¤Ç¸½¾ì¤Ç¤Ï½ª»Ï¾Ð¤¤¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¡¢ÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÉñÂæÎ¢¤ÎÏ¯¤é¤«¤Ê¶õµ¤´¶¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¨¥ë¥Õ¤µ¤ó¼«¿È¤âÁ°²ó¤ÎCM¤ÎÉ¾È½¤òÊ¹¤¤¤Æ¡Ö´ò¤·¤¤¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£»£±Æ¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¹ÓÀî¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤¬¶á¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤ª½Ë¤¤¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ÁÇ´é¤Î¥¨¥ë¥Õ¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=hm2xyyOzGmc ]
¢£ WebCM³µÍ×
¸ø³«Æü¡§2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë
½Ð±é¡¡¡§¥¨¥ë¥Õ
WebCM¤ÏYouTube¡¢ÆÃÀß¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥È¡¢SNS¤Ë¤Æ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸µ¼õ¹ÖÀ¸¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡×ÊÓ¡Ãhttps://youtube.com/shorts/CRRV-BiOKYg?feature=share
¡ÖÌµÎÁÂÎ¸³¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ËÄ©Àï¡×ÊÓ¡Ãhttps://youtube.com/shorts/eTsUZUNevN8
¡Ö¼õ¹ÖÀ¸¤ÎÌ´¤¢¤ëXÅê¹Æ¡×ÊÓ¡Ãhttps://youtube.com/shorts/V96BoQCdb3c?feature=share
¡Ö³¤³°¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤¡×ÊÓ¡¡¡Ãhttps://youtube.com/shorts/aoir8PxXl1U
¢£ ¥¨¥ë¥Õ¡Ã¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
NSCÂçºå¹»38´üÀ¸¤Î¹ÓÀî¤È¤Ï¤ë¤¬2016Ç¯4·î¤Ë·ëÀ®¤·¡¢¤è¤·¤â¤ÈÌ¡ºÍ·à¾ì¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¡£¹ÓÀî¤¬¥®¥ã¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÀ¸¤«¤·¤¿Ì¡ºÍ¤òÉð´ï¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2017Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÂè18²ó ¿·¿Í¤ª¾Ð¤¤ÆôºêÂç¾Þ¡×Ì¡ºÍ¡¦¥³¥ó¥ÈÅù¤ÎÉô¤Ç¾©Îå¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2020Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö½÷·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀï THE W¡×¤Ç½à·è¾¡¿Ê½Ð¡£¤Þ¤¿2021Ç¯¤Î¸µÆü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¤ª¤â¤·¤íÁñ2021¿·Ç¯SP¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¹ÓÀî¤¬¸ìÈø¤ËÉÕ¤±¤ë¥Õ¥ìー¥º¡Ö¤Ç～¤¹¡ª¡×¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£2023Ç¯¡Ö½÷·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀï THE W¡×¤Ç¤Ï½àÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¢£ ¡Ú·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡Ö¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤¿¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×»Ù±ç»ö¶È¡×ºÎÂò¡ªºÇÂç70¡ó´Ô¸µ¡Û¡¡ »Å»ö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¹¥¥ë¤ò³ÍÆÀ¡ª¡ÖSHElikes(¥·ー¥é¥¤¥¯¥¹)¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
SHElikes¤Ï¡¢»þ´Ö¤ä¾ì½ê¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ºÆ¯¤±¤ë50°Ê¾å¤Î¿¦¼ï¥¹¥¥ë¤¬Äê³Û³Ø¤ÓÊüÂê¤Î½÷À¤Î¤¿¤á¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥¹¥¯ー¥ë¤Ç¤¹¡£Web¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Web¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ò¤È¤Ä¤ÇÆ¯¤±¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¥ë¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¥ë¤òÉý¹¤¯³Ø¤Ù¡¢»ä¤é¤·¤¤Æ¯¤Êý¤Î¼Â¸½¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç»ëÄ°¤Ç¤¤ë¥³ー¥¹Æ°²è¡¢¥³ー¥Á¥ó¥°¤ä¥Æ¥£ー¥Á¥ó¥°¡¢Æ±¤¸ÌÜÉ¸¤ä¼ñÌ£ÓÏ¹¥¤Ç½¸¤Þ¤ì¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¢SHElikesÆâ¤ÇÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤ª»Å»ö°Æ·ï¤òÄó¶¡¤·¡¢³Ø¤ÓÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Î¼ê¸ü¤¤¥µ¥Ýー¥È¤È³Ø¤Ó¤ò¤¹¤°¤Ë»Å»ö¤È¤·¤Æ³è¤«¤»¤ë»ÅÁÈ¤ßÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥Á¥§¥ó¥¸¡ÊÅ¾¿¦¡Ë¤òÌÜ»Ø¤¹½÷À¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖSHElikes¥ì¥®¥å¥éー¥×¥é¥ó¡×¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡Ö¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤¿¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×»Ù±ç»ö¶È¡×¤ÎÊä½õÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£´Ô¸µ¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹ÊýÁ´°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¼õ¹ÖÎÁ¤«¤éºÇÂç70¡ó¤¬´Ô¸µ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
SHElikes¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://cutt.ly/wrV4PMTr
¢£SHE³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤Ï
SHE³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡Ö°ì¿Í°ì¿Í¤¬¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤²ÁÃÍ¤òÈ¯´ø¤·¡¢ Ç®¶¸¤·¤ÆÀ¸¤¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤òÁÏ¤ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¿ø¤¨¡¢ 2017Ç¯¤ËÁÏ¶È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¼çÍ×»ö¶È¤Ç¤¢¤ë¡ØSHElikes(¥·ー¥é¥¤¥¯¥¹)¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ Ã¯¤â¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¤Æ¯¤Êý¤ò³ð¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢ WEB¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äWEB¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¥ë¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ä¥³ー¥Á¥ó¥°¥×¥í¥°¥é¥à¡¢ »Å»öµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë20ËüÌ¾°Ê¾å¤Ë¼õ¹Ö¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2021Ç¯¤è¤êÍýÁÛ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ä¿ÍÀ¸¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¤ª¶â¤ÎÃÎ¼±¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¥µー¥Ó¥¹¡ÖSHEmoney¡×¡¢2023Ç¯¤è¤êSHE¤Ç³Ø¤ó¤ÀÊý¤ÈÂ¨ÀïÎÏ¤òµá¤á¤ë´ë¶È¤ò¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¹¤ëÅ¾¿¦¥µー¥Ó¥¹¡ÖSHE WORKS¡×¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SHE³ô¼°²ñ¼Ò¡§https://she-inc.co.jp
