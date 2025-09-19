ÆüËÜM&A¥»¥ó¥¿ー¡¢¡ÖBring Out for M&A¡Ê¦ÂÈÇ¡Ë¡×¤ò¥Ö¥ê¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤È¶¦Æ±³«È¯
³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜM&A¥»¥ó¥¿ー¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è / ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»°Âð Âî¡Ë¤ÎÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜM&A¥»¥ó¥¿ー¡Ê°Ê²¼¡¢ÆüËÜM&A¥»¥ó¥¿ー / ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è / ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃÝÆâ Ä¾¼ù¡Ë¤È¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÂÐÏÃ¥Çー¥¿²òÀÏ¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥ê¥ó¥°¥¢¥¦¥È¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ö¥ê¥ó¥°¥¢¥¦¥È / ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è / ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃæÌî ·Å¡Ë¤Ï¡¢M&A¶ÈÌ³Á´ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÈÂÐÏÃ¡É¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤è¤ê¹â¼¡¸µ¤Ê¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÄó¶¡¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖBring Out for M&A¡Ê¦ÂÈÇ¡Ë¡×¤ò³«È¯¤·¡¢±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³«È¯¤ÎÇØ·Ê
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¸å·Ñ¼ÔÉÔºß¤Ë¤è¤ë»ö¶È¾µ·Ñ¤äÀ®Ä¹ÀïÎ¬¼Â¸½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿M&A¤Î¼ûÍ×¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ÐºÑ¤Î»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤Ë¤ª¤¤¤ÆM&A¤Ë¤è¤ë¸ú²Ì¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢ÆüËÜM&A¥»¥ó¥¿ー¤Ï¡ÖºÇ¹â¤ÎM&A¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ñー¥Ñ¥¹¤Î¤â¤È¡¢1·ï¤Ç¤âÂ¿¤¯ºÇ¹âÉÊ¼Á¤ÎM&A¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢½¾Á°¤ÎM&A¶ÈÌ³¤Ï¿Í¼ê¤ËÂç¤¤¯°ÍÂ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À®Ìó·ï¿ô¤Î³ÈÂç¤ÈÉÊ¼Á¤ÎÎ¾Î©¤Ë¤Ï¸Â³¦¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Î¾¼Ò¤Ï¡ÖÃÇÊÒÅª¤ÊAI³èÍÑ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¶ÈÌ³Á´ÂÎ¤Î¹½Â¤ÊÑ³×¤ò»Ù¤¨¤ëAI»Ù±ç¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡ÖBring Out for M&A¡Ê¦ÂÈÇ¡Ë¡×¤Î³«È¯¤ËÃå¼ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖBring Out for M&A¡Ê¦ÂÈÇ¡Ë¡×¤Ï¡¢¾ùÅÏ´ë¶È¡¦¾ù¼õ¤±¸õÊä´ë¶È¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ä´ë¶È³µÍ×½ñÄó°Æ¡Ê¾ù¼õ¤±¸õÊä´ë¶È¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ùÅÏ´ë¶È¤Î¤´¾Ò²ð¡Ë¡¢¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊM&AÀ®Ìó¤Ë¸þ¤±ÏÀÅÀ¤òÀ°Íý¤¹¤ë¼ÒÆâ²ñµÄ¡Ë¤Ê¤É¡¢M&A¶ÈÌ³Á´ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÈÂÐÏÃ¡É¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤è¤ê¹â¼¡¸µ¤Ê¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÄó¶¡¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£Î¾¼Ò¤Ï»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤òÄÌ¤¸¤ÆM&A¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤±¤ëAI»Ù±ç¤Î¹âÅÙ²½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢³«È¯¡¦¼ÂÁõ¤òÃÊ³¬Åª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
600Ì¾Ä¶¤ÎM&A¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ë¤è¤ëÂÐÏÃ¥Çー¥¿¤ò²òÀÏ～¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¤ÎÄó°Æ¥í¥¸¥Ã¥¯¤òÄêÎÌ²½～
ËÜ¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î³«È¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÆüËÜM&A¥»¥ó¥¿ー¤ËºßÀÒ¤¹¤ë600Ì¾°Ê¾å¤ÎM&A¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¾¦ÃÌ¥Çー¥¿¤ò¥Ö¥ê¥ó¥°¥¢¥¦¥ÈÆÈ¼«¤ÎAIµ»½Ñ¡ÊÏÃ¼ÔÊ¬Î¥¡¦½ÅÍ×²Õ½êÃê½Ð¤Ê¤É¡Ë¤Ç²òÀÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë5,000¼Ò°Ê¾å¤Î¾ù¼õ¤±¸õÊä´ë¶È¤Ø¤ÎM&A¥Ëー¥º¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ä¡¢1,500¼Ò¤Ë¤ï¤¿¤ë´ë¶È³µÍ×½ñÄó°Æ¤Î²»À¼¥Çー¥¿¤¬ÆüËÜM&A¥»¥ó¥¿ー¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½é´üÊ¬ÀÏ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¤Ë¤è¤ë´ë¶È³µÍ×½ñÄó°Æ¤Ç¤Ï¡¢¾¦ÃÌÃæ¤ËM&A¤Ë¤è¤ë¥·¥Ê¥¸ー¤Î²¾Àâ¤òÀâÌÀ¤¹¤ë»þ´Ö¤¬Á´ÂÎÊ¿¶Ñ¤Î1.9ÇÜ¤ËÃ£¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¡¢À®Ìó¤Ë´óÍ¿¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤òÄêÎÌÅª¤ËÆ³½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£½¾Íè¤ÏÂ°¿Í²½¤·¤Æ¤¤¤¿¹âÉÊ¼Á¤ÊÄó°Æ¤ÎÆÃÄ§¤òAI¤¬ÌÀ³Î²½¤·¡¢Á´M&A¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ÎÄó°ÆÉÊ¼Á¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÐÏÃ¥Çー¥¿¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿ÃÊ³¬Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ÈÀ®²Ì
Î¾¼Ò¤Ï2022Ç¯°Ê¹ß¡¢²¼µ¤ÎM&A¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëÂÐÏÃ¥Çー¥¿¤ò¼ý½¸¡¦²òÀÏ¤·¡¢¶ÈÌ³Á´ÂÎ¤Î¹âÅÙ²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¦¾ùÅÏ´ë¶È¤ÎÄêÀ¾ðÊó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡Ê2022Ç¯～¡Ë
¡¡¡¡¡¦¾ù¼õ¤±¸õÊä´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¡¦M&A¥Ëー¥º¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡Ê2024Ç¯6·î～¡Ë
¡¡¡¡¡¦´ë¶È³µÍ×½ñÄó°Æ¤ÎÏ¿²»¡¦²òÀÏ¡Ê2025Ç¯2·î～¡Ë
¡¡¡¡¡¦¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÏ¿²»¡¦²òÀÏ¡Ê2025Ç¯8·î～¡Ë
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¾ùÅÏ´ë¶È¤È¾ù¼õ¤±¸õÊä´ë¶È¤Î¾ÜºÙ¤Ê¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤¬À°È÷¤µ¤ì¡¢AI¤Ë¤è¤ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ä¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯À¸À®¤Î´ðÈ×¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ°¿Í²½¤·¼ÒÆâ¶¦Í¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÂÐÏÃ¤Î²òÀÏ¤¬¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡¢ÉôÌç´Ö¤ÎÏ¢·È¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¤Î¸ú²Ì¤â¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¾ù¼õ¤±´ë¶È¤ÎÀïÎ¬¤È¾ùÅÏ´ë¶È¤ÎÆÃÄ§¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖÄó°Æ»ñÎÁ¤Î¼«Æ°ºîÀ®¡×¤ä¡Ö¥·¥Ê¥¸ー²¾Àâ¤ÎÄó¼¨»Ù±ç¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤é¤Ë¹â¼¡¸µ¤Ê¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ¡Ç½³ÈÄ¥¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²»À¼¥Çー¥¿¤ÎÏ¿²»¤Ï¾¦ÃÌ»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤ÎµöÂú¤òÆÀ¤¿¾ì¹ç¤Î¤ß¼èÆÀ¤·¡¢¤Þ¤¿¡¢Ï¿²»¤µ¤ì¤¿²»À¼¥Çー¥¿¤Ï¡ÖÆüËÜM&A¥»¥ó¥¿ー¡¡¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸îÊý¿Ë¡×¡Êhttps://www.nihon-ma.co.jp/privacy/¡Ë¤ÎÍøÍÑÌÜÅª¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤ÇÍøÍÑ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜM&A¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤ª¤±¤ëM&A¥×¥í¥»¥¹
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥ê¥ó¥°¥¢¥¦¥È ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÃæÌî ·Å»á ¥³¥á¥ó¥È
²æ¡¹¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëµÄ»öÏ¿²½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È°Õ»×·èÄê¤Î³Ë¡É¤È¤Ê¤ëÂÐÏÃ¤ò¹½Â¤²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜM&A¥»¥ó¥¿ーÍÍ¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶Ë¤á¤ÆÀìÌçÅª¤Ê¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëAI³èÍÑ¤Î²ÄÇ½À¤¬Âç¤¤¯¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜM&A¥»¥ó¥¿ー ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÃÝÆâ Ä¾¼ù ¥³¥á¥ó¥È
¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó·Ð±Ä¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤ëÅö¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢·Ð±Ä¼Ô¤È¤Î¡ÉÂÐÏÃ¡É¤È¤¤¤¦ËÄÂç¤Ê¾ðÊóÎÌ¤ÎÃæ¤«¤éÉ¬Í×¤Ê¥Çー¥¿¤ò²Ä»ë²½¤·³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï·ç¤«¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡ÖBring Out for M&A¡×¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢M&A¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÄó°Æ¤Î¶¯²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¹â¤ÎM&A¤ò1·ï¤Ç¤âÂ¿¤¯»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥ê¥ó¥°¥¢¥¦¥È¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥ê¥ó¥°¥¢¥¦¥È
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ°ìÃúÌÜ22ÈÖ11¹æ ¶äºÂÂçÃÝ¥Ó¥¸¥Ç¥ó¥¹2³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡¢ÂÐÏÃ¥Çー¥¿²òÀÏ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡
ÀßÎ©¡§2020Ç¯12·î
¢¡Æü·Ð¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥ó¥É¡ÖÌ¤Íè¤Î»Ô¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ë100¼Ò¡Ê2025Ç¯¡Ë¡×¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥«¥Æ¥´¥êー10¼Ò¤Î¤¦¤Á¤Î1¼Ò¤È¤·¤ÆÁª½Ð¡£
¢¡½µ´©ÅìÍÎ·ÐºÑ¡Ö¤¹¤´¤¤¥Ù¥ó¥Á¥ãー100¡Ê2024Ç¯¡Ë¡×¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥Þー¥±¡¦±Ä¶È¡×¤Î¥«¥Æ¥´¥êー3¼Ò¤Î¤¦¤Á¤Î1¼Ò¤È¤·¤ÆÁª½Ð¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜM&A¥»¥ó¥¿ー¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡§2127¡Ë¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜM&A¥»¥ó¥¿ー¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ°ìÃúÌÜ8ÈÖ2¹æ¡¡鉃¹Ý¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°24³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä´ÉÍýÅù
ÀßÎ©¡§1991Ç¯4·î
µòÅÀ¡§Åìµþ¡¢Âçºå¡¢Ì¾¸Å²°¡¢¹Åç¡¢Ê¡²¬¡¢»¥ËÚ¡¢²Æì¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢¥Þ¥ìー¥·¥¢¡¢¥¿¥¤¡Ê¸½ÃÏË¡¿Í¤ª¤è¤ÓÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëÆüËÜM&A¥»¥ó¥¿ー¤ÎµòÅÀ¤ò´Þ¤à¡Ë
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜM&A¥»¥ó¥¿ー¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜM&A¥»¥ó¥¿ー¤Ï¡¢M&AÃç²ð¶È¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖM&A¶ÈÌ³¤òÄÌ¤¸¤Æ´ë¶È¤ÎÂ¸Â³¤ÈÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò´ë¶ÈÍýÇ°¤È¤·¡¢ÁÏ¶È°ÊÍèÎß·×10,000·ï¤òÄ¶¤¨¤ëM&A»Ù±ç¼ÂÀÓ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ·×»öÌ³½ê¡¦ÃÏ°è¶âÍ»µ¡´Ø¡¦¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¡¦¾Ú·ô²ñ¼Ò¤È¤ÎÏ¢·È¤â¿¼¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢»ö¶È¾µ·Ñ¤äM&A¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌµ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¤ò²ÃÂ®¤·¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ7µòÅÀ¡¢15¤Î¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢³¤³°5µòÅÀ¡ÊÆüËÜM&A¥»¥ó¥¿ー¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¸½ÃÏË¡¿Í¡Ë¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡M&AÀ®Ìó·ï¿ô¤Î¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿(TM) Ç§Äê¢¡
Àµ¼°µÏ¿Ì¾¡ÖM&A¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¶ÈÌ³¤ÎºÇÂ¿¼è¤ê°·¤¤´ë¶È¡×
¡ÊÂÐ¾ÝÇ¯2023Ç¯¡¢¼è°··ï¿ô1,067·ï¡Ë
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜM&A¥»¥ó¥¿ー¡¡¹ÊóÃ´Åö¡¡pr@nihon-ma.co.jp