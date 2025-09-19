HENNGE¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥Òー¥íー¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡ÖHENNGE One¡×¿·CM¤ò³«»Ï
HENNGE³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®Ìº °ì¹¨¡Ë¤Ï¡¢SaaSÍøÍÑ»þ¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ê¥¹¥¯¤òÄã¸º¤·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î³èÍÑ¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë´ë¶È¸þ¤±¥¯¥é¥¦¥É¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹¡ÖHENNGE One¡×¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¶¯²½¤È¤·¤Æ¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Æ¥£¥¬¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥¼¥í¤ò¥¤¥áー¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿¿·CM¡Ö3¤Ä¤Î¼é¤ê¡×ÊÓ¤ò2025Ç¯9·î19Æü(¶â)¤è¤ê¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/7098/table/268_1_f5dd7d1fea4ae6e36f236408c0152863.jpg?v=202509200456 ]
◼️CM¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢3ÂÎ¤Î¥¦¥ë¥È¥é¥Òー¥íー¤¬´ë¶È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¤¢¤é¤æ¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ê¥¹¥¯¤«¤é²òÊü¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤ËÄêµÁ¤µ¤ì¤¿HENNGE One¤Î3¤Ä¤ÎEditionµ¡Ç½¡Ö°ÂÁ´¤ÊIDÏ¢·È¡×¡Öµ¡Ì©¾ðÊó¤ÎËÉ±Ò¡×¡Ö¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤Ø¤ÎÂÐºö¡×¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¦¥ë¥È¥é¥Òー¥íー¤¬»ÈÌ¿¤È¤·¤ÆÇØÉé¤¤¡¢´ë¶È¤ò¼é¤êÈ´¤¯ÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
◼️HENNGE One¤Î³ÆEdition¤È»ÈÌ¿
¥¦¥ë¥È¥é¥Òー¥íー¤ò¥¤¥áー¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Ê¿ÏÂ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤¿¤¿¤«¤¦¥Òー¥íー¤È¡ÖHENNGE One¡×¤Î³ÆEdition¤Îµ¡Ç½¤Î¿ÆÏÂÀ¡¢¤½¤·¤Æ3ÂÎ¤¬Â·¤¦¤³¤È¤Ç´ë¶È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¤¢¤é¤æ¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ê¥¹¥¯¤«¤é²òÊü¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¦¥ë¥È¥é¥Òー¥íー¤Îµ¯ÍÑ¤È¹ç¤ï¤»¡¢HENNGE One¤Î¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¥×¥é¥ó¤ò¡¢HENNGE One Ultra Suite¤Ë²þÌ¾¡£3¤Ä¤ÎEdition¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ËÉ¬Í×¤Êµ¡Ç½¤òÊñ³çÅª¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÄ¹¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
HENNGE One¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
HENNGE One¤ÏÁÈ¿¥¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¹ñÆâ¥·¥§¥¢No.1¡Ê¢¨¡Ë¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ À¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë¤ÏSaaS¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëºÇ¿·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î³èÍÑ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¤½¤³¤Ë¤Ï¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê²ÝÂê¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー³èÍÑ¤òË¸¤²¤ë²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢HENNGE One¤Ç¤Ï3¤Ä¤ÎEdition¤òÄó¶¡¡£Ê£¿ô¤Î¥·¥¹¥Æ¥àID¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÊÝ¸î¤·¡¢°ÂÁ´¤Ç¸úÎ¨Åª¤ÊÆ¯¤Êý¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡ÖIdentity Edition¡×¡¢ÁÈ¿¥Æâ¤Ë»¶ºß¤¹¤ë¥Çー¥¿¤Î°Õ¿Þ¤»¤Ì¾ðÊóÏ³¤¨¤¤¤òËÉ»ß¤¹¤ë¡ÖDLP Edition¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¢¿Í¡¢¥×¥í¥»¥¹¤ÎÁ´Êý°Ì¤ÇÁÈ¿¥¤ò¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤«¤é¼é¤ë¡ÖCybersecurity Edition¡×¤Ç¤¹¡£
¤¢¤é¤æ¤ëÁÈ¿¥¤Î²ÝÂê¤ò¡¢µ¡Ç½¤ÈÆ³Æþ¤·¤ä¤¹¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹¤Ç²ò·è¤·¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î²òÊü¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
URL¡§ https://hennge.com/jp/service/one/
HENNGE³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¤Ø¤ó¤²¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1996Ç¯11·î¤ËÀßÎ©¡£¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î²òÊü¤Ç¡¢À¤¤ÎÃæ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¡×¤òÍýÇ°¤Ë¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¸½¼Â¤Î´Ö¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òËä¤á¤ëÆÈ¼«¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò³«È¯¡¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ëSaaS´ë¶È¤Ç¤¹¡£¥·¥ó¥°¥ë¥µ¥¤¥ó¥ª¥ó¡ÊSSO¡Ë¡¢¥¢¥¯¥»¥¹À©¸æ¡¢¥áー¥ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢¥»¥¥å¥¢¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¶¦Í¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¹ñÆâ¥·¥§¥¢No.1¥¯¥é¥¦¥É¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹¡ÖHENNGE One¡×¤ä¡¢¥¯¥é¥¦¥É·¿¥áー¥ëÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖCustomers Mail Cloud¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2019Ç¯10·î¡¢Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥Þ¥¶ー¥º»Ô¾ì¡Ê¸½¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¡Ë¤Ë¾å¾ì¡£
¼ÒÌ¾¤Î¡ÖHENNGE¡Ê¤Ø¤ó¤²¡Ë¡×¤Ï¡ÖÊÑ²½¡ÊHENNKA¡Ë¡×¤È¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ÊCHALLENGE¡Ë¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÊÑ²½¤ËÄ©¤à¤È¤Î·è°Õ¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§HENNGE³ô¼°²ñ¼Ò
¾Ú·ô¥³ー¥É¡§4475
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆîÊ¿ÂæÄ®16ÈÖ28¹æ Daiwa½ÂÃ«¥¹¥¯¥¨¥¢
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO·óCTO¡¡¾®Ìº °ì¹¨
URL¡§ https://hennge.com/
¢¨ ITR¡ÖITR Market View¡§¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¦¥¢¥¯¥»¥¹´ÉÍý/¸Ä¿ÍÇ§¾Ú·¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£»Ô¾ì2025¡×IDaaS»Ô¾ì¡§¥Ù¥ó¥ÀーÊÌÇä¾å¶â³Û¥·¥§¥¢¤Ë¤Æ2021Ç¯ÅÙ¡¢2022Ç¯ÅÙ¡¢2023Ç¯ÅÙ¡¢2024Ç¯ÅÙÍ½Â¬¤Î4Ç¯Ï¢Â³¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ
