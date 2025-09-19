ÅìµþÅÔ¡Ö¥«¥¹¥Ï¥éÂÐºö¾©Îå¶â¡×Âè2²ó¿½ÀÁ¤Þ¤â¤Ê¤¯³«»Ï¡£³Æ²ó1,000·ï¸ÂÄê¤Î¤¿¤áÁá´üÄùÀÚÉ¬»ê¡£¥ê¥¢¥ê¥¼¥¤¥·¥ç¥ó¤¬¿½ÀÁ¥µ¥Ýー¥È¤ò¼õÉÕÃæ
Êä½õ¶â¤Î¿½ÀÁ¥µ¥Ýー¥È»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¤À¤ì¤â¤¬ÁÛ¤¤¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë70²¯±ß°Ê¾åÊä½õ¶â¤Î¿½ÀÁÁí³Û¤È2,000·ï°Ê¾å¤Î¿½ÀÁ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¢¥ê¥¼¥¤¥·¥ç¥ó¡Ê½»½ê¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«3-6-2¥¨¥¯¥éー¥È½ÂÃ«¥Ó¥ë4F¡Ë¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¥«¥¹¥¿¥Þー¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈËÉ»ß¿ä¿Ê»ö¶È¾©Îå¶â¤Î¿½ÀÁ¥µ¥Ýー¥È¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Êä½õ¶â¿½ÀÁ¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤¦Ç§Äê»Ù±çµ¡´Ø ³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¢¥ê¥¼¥¤¥·¥ç¥ó
¸½ºß¡¢ÅìµþÅÔ¤Ç¤Ï¡Ö¥«¥¹¥¿¥Þー¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈËÉ»ß¾òÎã¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÅÔÆâÃæ¾®´ë¶È¤Î¥«¥¹¥Ï¥éÂÐºö¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¾©Îå¶âÀ©ÅÙ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëºîÀ®¤ä¸¦½¤¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐºö¤ò¹Ô¤Ã¤¿´ë¶È¤Ë40Ëü±ß¤Î¾©Îå¶â¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
½é²óÊç½¸¤Ï¹¥É¾¤Ë¤Ä¤ÄùÀÚ¤ê¤òÂÔ¤¿¤º¤·¤Æ¼õÉÕ½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯Âè2²ó¼õÉÕ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
³Æ²ó1,000·ï¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢Áá´ü¤ËÄùÀÚ¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Âè2²ó¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¿½ÀÁ¼õÉÕ³«»Ï¡§9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë
¢£¿½ÀÁ¥µ¥Ýー¥ÈÎÁ¶â
ÀÇ¹þ11Ëü±ß
¢£ÊÖ¶âÀ©ÅÙ
¤ª»ÙÊ§¤¤¤Ï°ÑÂ÷»þ¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ëü°ìÉÔ»Ùµë¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Á´¸øÊç²ó½ªÎ»»þ¤Ë Á´³ÛÊÖ¶â ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´°Â¿´¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿½ÀÁ¥µ¥Ýー¥È¶¯²½¤Î¤¿¤áÀìÍÑLINE¤ò³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿½ÀÁ¥µ¥Ýー¥È¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢ÀìÍÑLINE¤òÍ§¤À¤ÁÄÉ²Ã¤Î¤¦¤¨¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÀìÍÑLINE¤Î¤ªÍ§Ã£ÄÉ²Ã¤Ï¤³¤Á¤é(https://hubs.li/Q03JTl9v0)¤«¤é
¢£¾©Îå¶â¤Î³µÍ×
ËÜ¾©Îå¶â¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤ä¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤¬¥«¥¹¥¿¥Þー¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡Ê°Ê²¼¡¢¥«¥¹¥Ï¥é¡ËÂÐºö¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë¿¦¾ì´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ü »Ùµë³Û
1»ö¶È¼Ô¤¢¤¿¤êºÇÂç40Ëü±ß¡ÊÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿¾ì¹ç¡Ë
¡ü ÂÐ¾ÝÍ×·ï¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
- ÅÔÆâ¤ËËÜ¼Ò¤Þ¤¿¤Ï»ö¶È½ê¤ò»ý¤ÄÃæ¾®´ë¶ÈÅù¤Þ¤¿¤Ï¸Ä¿Í»ö¶È¼ç
- ¾ï»þ¸ÛÍÑ¤¹¤ë½¾¶È°÷¤¬300¿Í°Ê²¼
- ÅÔÆâ¤Î»ö¶È½ê¤Ç·ÑÂ³Åª¤Ë1Ç¯°Ê¾å»ö¶È¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È
¡ü ÂÐ¾Ý¼èÁÈ
- ÎáÏÂ7Ç¯4·î1Æü°Ê¹ß¤Ë°Ê²¼¤ÎÂÐºö¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤½¤ì¤é¤ò¥«¥¹¥Ï¥éÂÐºö¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ÎºîÀ®¤È¼ÒÆâ³°¤Ø¤Î¼þÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¡£
- °Ê²¼¤¤¤º¤ì¤«1¤Ä°Ê¾å¤Î¼ÂÁ©Åª¼èÁÈ¤ò¼Â»Ü¡¡£±. Ï¿²»¡¦Ï¿²è´Ä¶¤ÎÀ°È÷¡¡£². AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¡¡£³. ³°Éô¿Íºà¡ÊÀìÌç²ÈÅù¡Ë¤Î³èÍÑ
¢¨¾åµ¤Ï1Éô¤ÎÍ×·ï¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Âè2²ó¸øÊç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¸øÊçÍ×ÎÎ¤ÎÈ¯É½¤¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥¢¥ê¥¼¥¤¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢À©ÅÙ¤Î¤´°ÆÆâ¤«¤é½ñÎàºîÀ®¡¢¿½ÀÁ¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À©ÅÙ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Î¤Ê¤¤Æ¯¤¤ä¤¹¤¤¿¦¾ì¤Å¤¯¤ê¤ò°ì½ï¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¸ÄÊÌÌµÎÁÁêÃÌ¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¸½ºß¡¢Âè2²óÊç½¸¤Ë¸þ¤±¤¿ÌµÎÁÁêÃÌ¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥«¥¹¥¿¥Þー¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÂÐºö¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¤Î³§ÍÍ¤Î¤´ÁêÃÌ¤ò¡¢¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
申請サポートをご希望の方は、専用LINEを友だち追加のうえお申し込みください。
¥ê¥¢¥ê¥¼¥¤¥·¥ç¥ó¤Ï¹ñ¤ÎÇ§Äê»Ù±çµ¡´Ø¤Ç¤¹¡£
¢£¥ê¥¢¥ê¥¼¥¤¥·¥ç¥ó¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³
- Îß·×70²¯±ßÄ¶¡¦2,000·ï°Ê¾å¤Î¿½ÀÁ¼ÂÀÓ¡¡ËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤Ç°Â¿´¤Î¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¡£
- Éý¹¤¤À©ÅÙ¤ËÂÐ±þ¡¡¹ñ¡¦¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÊä½õ¶â¡¦½õÀ®¶â¡¦Í»»ñ¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¡£
- ¶È³¦ºÇ°Â¿å½à¤Î¥µ¥Ýー¥ÈÈñÍÑ¡¡¹âÉÊ¼Á¤Ê»Ù±ç¤ò¡¢¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤Æ¤´Äó¶¡¡£
- ·ÐºÑ»º¶È¾ÊÇ§Äê¤Î»Ù±çµ¡´Ø¡¡¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¡ÖÇ§Äê·Ð±Ä³×¿·Åù»Ù±çµ¡´Ø¡×¤È¤·¤Æ¥µ¥Ýー¥È¡£
東京都カスタマーハラスメント防止推進事業奨励金の申請サポートをご希望の方は、専用LINEを友だち追加のうえお申し込みください。
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¢¥ê¥¼¥¤¥·¥ç¥ó
¢£ÀßÎ©¡§2017Ç¯7·î¡¡https://reali-zation.com/
¢£ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿¹³À¡¡ÍÎÊ¿
¢£»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Êä½õ¶â¿½ÀÁ¥µ¥Ýー¥È»ö¶È
