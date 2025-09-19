CyberZ¡¢ËÌÊÆ»Ô¾ì¤ËÆÃ²½¤·¤¿IP¸þ¤±¤Î¹¹ð¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö³«È¯µòÅÀ¡ÖCyberZ Creative Studio¡×¤òÀßÎ©
³ô¼°²ñ¼ÒCyberZ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³ÆâÎ´Íµ¡¢°Ê²¼¡ÖCyberZ¡×¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈIP¤ÎËÌÊÆÅ¸³«¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÂÎÀ©¶¯²½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Ë¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿µòÅÀ¤ò¡¢Ê¸²½¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»º¶È¤¬½¸ÀÑ¤¹¤ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ø°ÜÅ¾¤·¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀìÌçÁÈ¿¥¡ÖCyberZ Creative Studio¡Ê°Ê²¼¡¢Creative Studio¡Ë¡×¤òÀßÎ©¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÁÈ¿¥¤Ç¤Ï¡¢ËÌÊÆÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈIP¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÀìÌç¿Íºà¤Ë¤è¤ëÃÎ¸«¡¦¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³èÍÑ¤·¡¢³ÆÇÞÂÎ¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥íー¥«¥é¥¤¥º¡¿¥«¥ë¥Á¥ã¥é¥¤¥º¤äÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈIP´ë¶È¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤ò¹¹ð²ÁÃÍºÇÂç²½¤òÄÌ¤¸¤ÆÀïÎ¬Åª¤Ë¸å²¡¤·¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀßÎ©¤ÎÇØ·Ê¡Û
ÆüËÜÈ¯¤Î¥¢¥Ë¥á¡¦¥²ー¥à¡¦VTuber¤Ê¤É¤ÎIP¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¡¢ºòº£¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹¤¯¼õÍÆ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤ËËÌÊÆ¤ä¥¢¥¸¥¢·÷¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¥Õ¥¡¥óÁØ¤Î³ÈÂç¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¸½ÃÏ¤Î¸À¸ì¤äÊ¸²½¤Ë±è¤Ã¤¿·Á¤ÇÉ½¸½¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ëÃæ¡¢ËÝÌõ¤Î¼Á¤äÊ¸²½Åª¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹É½¸½¤Ê¤É¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤ÇCyberZ¤Ç¤Ï¡¢ËÌÊÆ¸þ¤±¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¸þ¾å¤òÌÜÅª¤Ë¡¢2025Ç¯9·î¤è¤ê¡¢ÀìÌçÁÈ¿¥¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥²ー¥à¤ä¥Þ¥ó¥¬¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ê¤É¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈIP»ö¶È¼Ô¸þ¤±¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ËËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄLiquid Advertising¼Ò¤È¤Î¶¨¶È¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Liquid Advertising¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¹¹ð¡¦SNS¥È¥ì¥ó¥É¤ËÀºÄÌ¤·¡¢³×¿·Åª¤«¤Ä¥æー¥â¥é¥¹¤ÊÉ½¸½¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¤Ç¤¹¡£ËÜ¶¨¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢CyberZ¤ÏÆüËÜ¤ÇÃßÀÑ¤·¤¿IP¤ÎÃÎ¸«¤ò¸µ¤Ë¡¢¥íー¥«¥é¥¤¥º¤ª¤è¤Ó¥«¥ë¥Á¥ã¥é¥¤¥º¤ò¶¯¤ß¤È¤¹¤ë¹âÉÊ¼Á¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ©ºîÂÎÀ©¤ò³ÎÎ©¤·¡¢ËÌÊÆ»Ô¾ì¸þ¤±¤Î¹¹ðÇÛ¿®»Ù±ç¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚLiquid Advertising¼Ò¤È¤Î¶¨¶È¡Û
Liquid Advertising¤Ï¡¢¥²ー¥à¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈIP»ö¶È¼Ô¸þ¤±¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡¢¥Õ¥ë¥µー¥Ó¥¹·¿¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¤Ç¤¹¡£
¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤ÊÀïÎ¬Î©°Æ¡¢Ê¸²½·÷ÊÌ¤Î½ÀÆð¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö³«È¯¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëµ¬ÌÏ¤Ç¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥Ð¥¤¥¤¥ó¥°¤ò¶¯¤ß¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢10¥«¹ñ°Ê¾å¤ÎÂ¿¹ñÀÒ¥á¥ó¥Ðー¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥Áー¥à¤Ë¤è¤ê¡¢PCµÚ¤Ó¥³¥ó¥½ー¥ë¥²ー¥à¤«¤é¥â¥Ð¥¤¥ë¥²ー¥à¤Þ¤Ç»Ù±ç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¥Ö¥é¥ó¥É¤Î´Ö¤Ë¿¼¤¤¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒCyberZ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡https://cyber-z.co.jp/
2009Ç¯¤Ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ËÆÃ²½¤·¤¿¹¹ð¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¹¹ð¤Ë¤ª¤±¤ë±¿ÍÑ¡¦¸ú²Ì¸¡¾Ú¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸òÄÌ¹¹ð¤ä¥¦¥§¥ÖCM¤ÎÀ©ºî¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤òÅ¸³«¡£ÆüËÜ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢´Ú¹ñ¡¢ÂæÏÑ¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ¹¹ð¼ç¤Î³¤³°¿Ê½Ð¤ª¤è¤Ó³¤³°¹¹ð¼ç¤ÎÆüËÜ»Ô¾ì»²Æþ»Ù±ç¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤Îe¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRAGE¡×¤Î±¿±Ä¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦Â¾¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥°¥ëー¥×Í£°ì¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀ©ºî²ñ¼Ò¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒCyberE¡×¤ò»Ò²ñ¼Ò¤Ë»ý¤Á¡¢¥²ー¥à¡¦²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¹ÔÀ¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë¥¨¥ó¥¿¥á¶½¹Ô¤ÎÀ©ºî¤òÄÌ¤¸¤¿¶È³¦³èÀ²½¤ä¡¢IP¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎºÇÂç²½¤Ë¤âÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒCyberZ
ÅìµþËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«2ÃúÌÜ24ÈÖ12¹æ¡¡½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢ 23³¬
¼ÒÌ¾¡§CyberZ USA, Inc.
ÊÆ¹ñ»Ù¼Ò¡§520 Broadway, Santa Monica, CA 90401
USÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡»³ÆâÎ´Íµ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¹¹ð»ö¶È¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¡¢e¥¹¥Ýー¥Ä»ö¶È
URL¡¡¡¡¡¡¡§http://cyber-z.co.jp/
