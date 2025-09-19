³¤ÍÎ¥¢¥ë¥«¥ê²½¤ò³èÍÑ¤·¤¿CO2½üµî¡ÊCDR¡Ë¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÊÆ¹ñ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×Vycarb¼Ò¤Ë½Ð»ñ
½Ð¸÷¶½»º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¼ò°æÂ§ÌÀ¡¢°Ê²¼¡Ö½Ð¸÷¶½»º¡×¡Ë¤Ï¡¢9·îÃæ½Ü¤Ë³¤ÍÎ¥¢¥ë¥«¥ê²½¢¨¡ÊOcean Alkalinity Enhancement¡¢°Ê²¼¡ÖOAE¡×¡Ë¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢Âçµ¤Ãæ¤ÎCO2½üµî¡ÊCarbon Dioxide Removal¡¢°Ê²¼¡ÖCDR¡×¡Ë¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤ÎVycarb Inc.¡ÊËÜ¼Ò¡§ÊÆ¹ñ¡¢°Ê²¼¡ÖVycarb¼Ò¡×¡Ë¤Ë½Ð»ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤ÏVycarb¼Ò¤Ø¤Î½Ð»ñ¤òÄÌ¤¸¡¢OAE¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¸«¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ËÌÊÆ¤Ë¤ª¤±¤ëCDR»ö¶È¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢½Ð»ñ¤Ï½Ð¸÷¥¢¥á¥ê¥«¥º¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÊÆ¹ñ¡¢¼ÒÄ¹·óCEO¡§¿ù¸¶·¼ÂÀÏº¡¢Åö¼Ò100¡ó»Ò²ñ¼Ò¡¢°Ê²¼¡ÖIAH¡×¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¿åÃæ¤ËÍÏ²ò¤·¤Æ¤¤¤ëCO2¤ò¡¢ÀÐ³¥ÀÐ¤Ê¤É¤Î¼«Á³³¦¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¥¢¥ë¥«¥êÀ¹ÛÊª¤Ë¸ÇÄê²½¤¹¤ëCDR¤Î¼êË¡¡£¿åÃæ¤ÎCO2Ç»ÅÙ¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤ÇÂçµ¤Ãæ¤ÎCO2¤¬³¤¿å¤ä²ÏÀî¿å¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÂçµ¤Ãæ¤ÎCO2¤Î½üµî¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¡£
2050Ç¯¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ëÃ£À®¤Ë¤Ï¡¢CO2ÇÓ½ÐÎÌ¤Îºï¸º¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Âçµ¤Ãæ¤ÎCO2¤ò²ó¼ý¤·½üµî¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Âçµ¤Ãæ¤ÎCO2¤òÄ¾ÀÜ¤Þ¤¿¤Ï´ÖÀÜÅª¤Ë¼è¤ê½ü¤¯CDR¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£CDR¤Î¼êË¡¤Ï¡¢OAE¤Î¤Û¤«¤ËDACCS¡ÊDirect Air Capture and Carbon Storage¡¢Ä¾ÀÜ¶õµ¤²ó¼ý¡¦ÃùÎ±¡Ë¤äÉ÷²½Â¥¿Ê¡Ê´äÀÐ¤Ê¤É¤òÍøÍÑ¤·¤¿Âçµ¤Ãæ¤ÎCO2½üµî¡¦ÃùÎ±¡Ë¡¢¿¢ÎÓ¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¿ô¤¢¤ëCDR¤Î¼êË¡¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢OAE¤ÏÇ¯´Ö¿ô½½²¯¥È¥ó¤Îºï¸º¡¦µÛ¼ý¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦µ¬ÌÏ¤Ç¤ÎCO2ºï¸ººö¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Vycarb¼Ò¤Ï¡¢³¤¿å¤ä²ÏÀî¿å¤ÎCO2¤Î½üµî¤ª¤è¤ÓÃùÎ±µ»½Ñ¤Î³«È¯¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤ËOAE¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹â¤¤ÀìÌçÀ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Vycarb¼Ò¤ÎOAE¤Ï¡¢Î¦¾å¤Ë¤¢¤ë¾®·¿¥³¥ó¥Æ¥ÊÆâ¤ÎÆÈ¼«ÀßÈ÷¤Ç¥¢¥ë¥«¥êÀ¹ÛÊª¤È³¤¿å¤ä²ÏÀî¿å¤òÈ¿±þ¤µ¤»¤ÆCO2¤ò¸ÇÄê²½¤·¡¢Ãº»À±ö¡¦½ÅÃº»À±ö¤È¿å¤Ë¤·¤Æ³¤¤ä²ÏÀî¤ØÊüÎ®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÈÌÅª¤ËOAE¤Ç¤Ï¡¢CO2½üµîÎÌ¤ÎÂ¬Äê¡¦Êó¹ð¡¦¸¡¾Ú¡ÊMeasurement, Reporting and Verification¡¢°Ê²¼¡ÖMRV¡×¡Ë¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Vycarb¼Ò¤Ï¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à·×Â¬¤¬²ÄÇ½¤Ê¥»¥ó¥µーµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹âÀºÅÙ¤ÊMRV¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Vycarb¼Ò¤ÎOAE¤Î¥¤¥áー¥¸
Åö¼Ò¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ä´Ø·¸µ¡´Ø¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢CDR¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÀïÎ¬Åª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËCDR¤ÎÀè¿Ê»Ô¾ì¤Ç¤¢¤ëËÌÊÆ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢µ»½Ñ¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÇÄ°®¤È¼Â¾Úµ¡²ñ¤Î³ÈÂç¤ËÃíÎÏ¤·¡¢»ö¶È¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£IAH ¼ÒÄ¹·óCEO ¿ù¸¶·¼ÂÀÏº¥³¥á¥ó¥È
¡¡Vycarb¼Ò¤ÏOAE¤ÎÎÎ°è¤Ç¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊÀßÈ÷¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤CO2½üµî¡¦ÃùÎ±¥×¥í¥»¥¹¤ò¸¦µæ³«È¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçÎÌ¤ÎCO2½üµî¤òÄã¥³¥¹¥È¤Ç¼Â¸½¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤òÍ¤¹¤ë³×¿·Åª¤Ê¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£IAH¤Ï¡¢ËÌÊÆ¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¶È³ÈÂç¤È2050Ç¯¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ëÃ£À®¤Ë¸þ¤±¡¢Vycarb¼Ò¤ÈÀïÎ¬Åª¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò·ë¤Ó¡¢º£¸å¤â¶¦¤Ë³èÆ°½ÐÍè¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Vycarb¼Ò CEO and Founder Garrett Boudinot»á¥³¥á¥ó¥È
Vycarb¼Ò¤ÎÂ¬Äê²ÄÇ½¤«¤Ä±Êµ×Åª¤ÊÃºÁÇ´ÉÍý¤ÎÇ½ÎÏ¤È¡¢½Ð¸÷¶½»º¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ª¤è¤Ó¥Ö¥ëー¥«ー¥Ü¥óÊ¬Ìî¤Ç¤ÎÃÎ¸«¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥·¥Ê¥¸ー¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Î¾¼Ò¤Î¶¨Æ¯¤Ë¤è¤ê¡¢µ»½Ñ¤Î¿ÊÅ¸¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÌÊÆ¡¦¥¢¥¸¥¢¤ò¤Ï¤¸¤áÀ¤³¦³ÆÃÏ¤ÇÍ°ÕµÁ¤ÊÃ¦ÃºÁÇ¤Îµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤Ç¤¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»²¹Í¡Û
Vycarb¼Ò³µÍ×
URL¡§https://www.vy-carb.com/
Vycarb¼Ò¤Ï2022Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢³¤ÍÎ¤Ë¤ª¤±¤ëÃºÁÇ½Û´Ä¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢¿å¤òÍøÍÑ¤·¤¿¿·¤·¤¤CO2¤ÎÃùÎ±¡¦Â¬Äêµ»½Ñ¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤Îµ»½Ñ¤Ï¾ï²¹¾ï°µ¤Ç²ÔÆ¯¤·¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê½¸ÃæÀßÈ÷¤òÉ¬Í×¤È¤»¤ºÊ¬»¶·¿¤ÇÆ³Æþ¤Ç¤¤ëÅÀ¤ËÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¡¢Äã¥³¥¹¥È¤Ç¤Î±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£µ¤¸õÊÑÆ°¥ê¥¹¥¯¤ÎÄã¸º¤È»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤Ë¤Ï¡¢Ä¹´üÅª¤«¤ÄÂçµ¬ÌÏ¤ÊCO2½üµî¡¦ÃùÎ±¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ê¡¢Vycarb¼Ò¤ÏÊ£¿ô¤Î¼Â¾Ú¤òÄÌ¤¸¤Æ¤½¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊÃºÁÇ´ÉÍý¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥Äー¥ë¤Î³«È¯¡¦Å¸³«¡¦»Ô¾ì²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥óµòÅÀ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Vycarb¼Ò¤Î¼Â¾ÚÀßÈ÷
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡§ËÉÙ¤ÊÆüËÜ¤Î³¤ÍÎ»ñ¸»¤òÀ¸¤«¤¹¥Ö¥ëー¥«ー¥Ü¥ó»ö¶È¤ÎÁÏ½Ð¤Ø¸þ¤±¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤ËµòÅÀ¤ò¤â¤ÄHatch¼Ò¤È¤Î¶¦Æ±¸¡Æ¤¤ò³«»Ï¡Ê2023Ç¯8·î7Æü¡Ë
https://www.idemitsu.com/jp/news/2023/230807.html
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡§CO2½üµî¡ÊCDR¡Ë¤ËÆÃ²½¤·¤¿³¤³°¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë½Ð»ñ ¥Í¥Ã¥È¥¼¥í¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê ¡Ê2025Ç¯4·î28Æü¡Ë
https://www.idemitsu.com/jp/news/2025/250428.pdf