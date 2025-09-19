9/26¡Ê¶â¡ËPERSOL Global Workforce³ô¼°²ñ¼Ò¤È¥·¥§¥¢¥Õ¥ë³ô¼°²ñ¼Ò ¶¦ºÅ¥»¥ß¥Êー¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¥Ñー¥½¥ë¥°¥ëー¥×¤Ç³°¹ñ¿Íºà¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿Íºà¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ëPERSOL Global Workforce¡Ê¥Ñー¥½¥ë ¥°¥íー¥Ð¥ë¥ïー¥¯¥Õ¥©ー¥¹¡Ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Â¿ÅÄ À¹¹°¡¢°Ê²¼PERSOL Global Workforce¡Ë¤È¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥·¥§¥¢¥Õ¥ë¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥·¥§¥¢¥Õ¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²£°æ Áï¡¢°Ê²¼¥·¥§¥¢¥Õ¥ë¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¶¦ºÅ¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¼Â»Ü¤ÎÇØ·Ê
¶áÇ¯¡¢¾¯»Ò¹âÎð²½¤äÏ«Æ¯¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¤ËÈ¼¤¤¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ç¿¼¹ï¤Ê¿ÍºàÉÔÂ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñー¥½¥ëÁí¹ç¸¦µæ½ê¡¦Ãæ±ûÂç³Ø¡ÖÏ«Æ¯»Ô¾ì¤ÎÌ¤Íè¿ä·×2030¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2030Ç¯¤Ë¤ÏÏ«Æ¯¼ûÍ×7,073Ëü¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢Ï«Æ¯¶¡µë¤¬6,429Ëü¿Í¤·¤«¸«¹þ¤á¤º¡¢644Ëü¿Í¤Î¿ÍºàÉÔÂ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿Ä´ºº·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨¡Ë
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ï«Æ¯»Ô¾ì¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤Ù¤¯¡¢¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¥¢¥×¥ê¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥·¥§¥¢¥Õ¥ë¤È¡¢³°¹ñ¿ÍºàºÎÍÑ»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦PERSOL Global Workforce¤Î2¼Ò¤Ç¶¦ºÅ¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë²ÝÂê´¶¤¬¸²Ãø¤Ë¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë°û¿©¶È¤Ç¤Î¿ÍºàÉÔÂ¤ò¡¢¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¤È³°¹ñ¿ÍºÎÍÑ¤È¤¤¤¦ÀÚ¤ê¸ý¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²ò·è¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¼ÂºÝ¤Î»öÎã¤ò¸ò¤¨¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨½ÐÅµ¡§¥Ñー¥½¥ëÁí¹ç¸¦µæ½ê¡¦Ãæ±ûÂç³Ø¡ÖÏ«Æ¯»Ô¾ì¤ÎÌ¤Íè¿ä·×2030¡×
https://rc.persol-group.co.jp/thinktank/spe/roudou2030/¡¡
¢£ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Î³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/144187/table/50_1_16668698e00cbc453e1d895e80229b9e.jpg?v=202509191025 ]
¢§¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¤Î¥Úー¥¸¤«¤é¢§
https://s.sharefull.com/lp/wp/webinar_250926/index.html?utm_source=pgw&utm_medium=referral&utm_campaign=pgw_webiner_250926(https://s.sharefull.com/lp/wp/webinar_250926/index.html?utm_source=pgw&utm_medium=referral&utm_campaign=pgw_webiner_250926)
¡¡
¢£PERSOL Global Workforce³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
PERSOL Global Workforce¡Ê¥Ñー¥½¥ë ¥°¥íー¥Ð¥ë¥ïー¥¯¥Õ¥©ー¥¹¡Ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¡ÈWork and Smile¡É Decent work for everyone.¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢³°¹ñ¿Íºà¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºßÎ±»ñ³Ê¡ÖÆÃÄêµ»Ç½¡×¿Íºà¤ª¤è¤ÓºßÎ±»ñ³Ê¡Öµ»½Ñ¡¦¿ÍÊ¸ÃÎ¼±¡¦¹ñºÝ¶ÈÌ³¡×¿Íºà¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢³°¹ñ¿Íºà¤Î°éÀ®¡¦¾Ò²ð¤«¤éÄêÃå»Ù±ç¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤Î²áÄø¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÇÀ¶ÈÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¿ÍºàÇÉ¸¯¥µー¥Ó¥¹¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Á¤Î¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¿¤é¤¯³°¹ñ¿Íºà¤ÈÆüËÜ´ë¶ÈÁÐÊý¤Î¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¤¤Æ¡¢¾Ð¤ª¤¦¡£¡×¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖPERSOL¡Ê¥Ñー¥½¥ë¡Ë¡×¥°¥ëー¥×¡ãhttps://www.persol-group.co.jp/¡ä
¥Ñー¥½¥ë¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡Ö¡È¤Ï¤¿¤é¤¯Well-being¡ÉÁÏÂ¤¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡×¤È¤·¤Æ¡¢2030Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¿Í¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢100Ëü¿Í¤Î¤è¤êÎÉ¤¤¡È¤Ï¤¿¤é¤¯µ¡²ñ¡É¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÍºàÇÉ¸¯¥µー¥Ó¥¹¡Ø¥Æ¥ó¥×¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ù¡¢Å¾¿¦¥µー¥Ó¥¹¡Ødoda¡Ù¡¢BPO¤äÀß·×¡¦³«È¯¤Ê¤É¡¢¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¿·ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¶È¤ÎÃµº÷¡¦ÁÏÂ¤¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¥ê¥¯¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ø¥ß¥¤¥À¥¹¡Ù¤ä¡¢¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¥¢¥×¥ê¡Ø¥·¥§¥¢¥Õ¥ë¡Ù¤Ê¤É¤Î¥µー¥Ó¥¹¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ï¤¿¤é¤¯¿Í¡¹¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¡¢²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÃ¯¤â¤¬¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¤¤Æ¡¢¾Ð¤ª¤¦¡£¡× ¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤òÁÏÂ¤¤·¤Þ¤¹¡£