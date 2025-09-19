ºë¶Ì¸©Æâ½é¡ª¡ª½ÐÀ¸ÆÏ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼êÂ³¤¥¹¥¿ー¥È¡ª
Æþ´Ö»Ô¤ÏÎáÏÂ7Ç¯10·î1Æü¤«¤é¡¢ºë¶Ì¸©Æâ¤Ç½é¤È¤Ê¤ë½ÐÀ¸ÆÏ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼êÂ³¤¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£»º¸å´Ö¤â¤Ê¤¤»þ´ü¤Î¤´²ÈÂ²¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È¤ÎÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤ò¤è¤êÂ¿¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤ÎÇØ·Ê
¡Ö»º¸å¤ÎÂÎÄ´¤¬»×¤¦¤è¤¦¤ËÌá¤é¤Ê¤¤Ãæ¡¢À¸¸å10Æü¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤¤¤Æ»ÔÌò½ê¤Þ¤Ç½ÐÀ¸ÆÏ¤ò½Ð¤·¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂÔ¹ç¼¼¤ÇÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬µã¤½Ð¤·¡¢¼þ¤ê¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤È¿´ÇÛ¤Ç¡¢¼êÂ³¤¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡×¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤ò¼ª¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
½ÐÀ¸ÆÏ¤Î¼êÂ³¤¤Ï½ÐÀ¸¤ÎÆü¤«¤é14Æü°ÊÆâ¤È¤¤¤¦´ü¸Â¤¬¤¢¤ê¡¢»º¸å¤ÎÂçÊÑ¤Ê»þ´ü¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»ÔÌò½ê¤Ø¤ÎÍèÄ£¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤Ã¤È²ÈÂ²¤ËÍ¥¤·¤¤ÊýË¡¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¡×¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ê¤«¡¢¤³¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Î¸¡Æ¤¤Ï»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼êÂ³¤¤ÇÊÑ¤ï¤ë¤³¤È
24»þ´Ö¡¢²ÈÂ²¤Î¥Úー¥¹¤Ç
¿¼Ìë2»þ¤Î¼øÆý¤Î¹ç´Ö¤Ç¤â¡¢ÁáÄ«5»þ¤Ç¤â¡¢¤´²ÈÂ²¤ÎÀ¸³è¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼êÂ³¤¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Î¤µ¢¤êÀè¤Î¼Â²È¤«¤é¤Ç¤â¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤¬½ÐÄ¥Àè¤Î¥Û¥Æ¥ë¤«¤é¤Ç¤â¡¢¾ì½ê¤òÁª¤Ó¤Þ¤»¤ó¡£
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë
»ÔÌò½ê¤Ø¤Î±ýÉü¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿2»þ´Ö¤ò¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È¤ÎÈ©¤ÈÈ©¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£½é¤á¤Æ¤ÎÝôÍá¡¢½é¤á¤Æ¤Î¾Ð´é¡£¤½¤ó¤Ê°ì½Ö°ì½Ö¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¤ËºÑ¤à¤Î¤Ç¤¹¡£
´ÊÃ±3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç´°Î»
1. ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤é¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ýー¥¿¥ë¡×¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹
2. ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÌ¾Á°¤ä²ÈÂ²¤Î¾ðÊó¤òÆþÎÏ
3. ½ÐÀ¸¾ÚÌÀ½ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¤ÆÁ÷¿®
¼ê½ñ¤¤Î½ñÎà¤ÏÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆþÎÏ´Ö°ã¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢³ÎÇ§²èÌÌ¤Ç½¤Àµ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤â¥»¥Ã¥È¤Ç
´õË¾¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤âÆ±»þ¤Ë¿½ÀÁ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ìó10Æü¤Ç¼«Âð¤ËÆÏ¤¯¤¿¤á¡¢ºÆÅÙ³°½Ð¤¹¤ë¼ê´Ö¤â¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤´ÍøÍÑ¾ò·ï- ÆÏ½Ð¿Í¡§¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÎÉãÊì¤Î¤É¤Á¤é¤«
- ¹ñÀÒ¡§ÉãÊìÁÐÊý¤¬ÆüËÜ¹ñÀÒ¡Êº§°ù³°¤Î»Ò¤Î¾ì¹ç¤ÏÊì¤Î¤ß¡Ë
- ½ÐÀ¸ÃÏ¡§ÆüËÜ¹ñÆâ ¡¦ ÆÏ½ÐÀè¡§¿Æ¤ÎËÜÀÒÃÏ¤Î»Ô¶èÄ®Â¼
- »ÈÍÑÊ¸»ú¡§¥Þ¥¤¥Ê¥Ýー¥¿¥ëÂÐ±þ¤Î´Á»ú
- É¬Í×¤Ê¤â¤Î¡§¿Æ¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É
Ã´Åö¼Ô¤ÎÁÛ¤¤
¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢¿·¤·¤¤À¸³è¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤´²ÈÂ²¤¬¾¯¤·¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¡¢¼êÂ³¤¤ò¤è¤êÊØÍø¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢½ÐÀ¸ÆÏ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ÔÌò½ê¤ËÍè¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤´¼«Âð¤ÇÆÏ½Ð¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤´²ÈÄí¤ÎÉéÃ´¤ò¾¯¤·¤Ç¤â·Ú¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Â¾¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¤âÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¹¤¬¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤Ì¿¤ÎÃÂÀ¸¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤Ê»þ´ü¤ò¡¢¤´²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤êÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÂ±¡¤ÎÀèÀ¸¤«¤éÅÏ¤µ¤ì¤¿½ÐÀ¸¾ÚÌÀ½ñ¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆÏ½Ð¤Î¾ì¹ç¡¢¼ê¸µ¤Ë¤º¤Ã¤È»Ä¤ë¤Î¤Ç¡¢µÇ°¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢¤è¤êÊØÍø¤Ç¤ä¤µ¤·¤¤¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
º£¸å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
Æþ´Ö»Ô¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Î½ÐÀ¸ÆÏ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²½¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢»ÔÌ±¤Î³§ÍÍ¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò½ç¼¡¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤Ë±þ¤¸¤¿¼êÂ³¤¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Æþ´Ö»Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ú¶¹»³Ãã¤Î¶¿¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡ÛÆþ´Ö»Ô¤¬ÉÁ¤¯¡ÖWell-being City¡×¤ÎÌ¤Íè¿Þ～ÅÁÅý¤ÎÃãÊ¸²½¤ÈºÇÀèÃ¼¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢¿´Ë¤«¤ÊÊë¤é¤·¤Î¿·¥â¥Ç¥ë～
¡¡¼óÅÔ·÷¤«¤éÅÅ¼Ö¤ÇÌó1»þ´Ö¡£»ÔÆâ¤Ë¤ÏÎÐË¤«¤ÊÃãÈª¤¬¹¤¬¤ê¡¢µ¨Àá¤Î°Ü¤í¤¤¤È¤È¤â¤ËÉ÷·Ê¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤·Ê¿§¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æþ´Ö»Ô¤Ï¡¢¾¦¶ÈÅªÃã»ºÃÏ¤È¤·¤Æ¤ÏÆüËÜºÇËÌ¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¶¹»³Ãã¤ÎÈ¯Å¸¤È¥Ö¥é¥ó¥É²½¤ËÂç¤¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿ÃÏ°è¤Ç¤¹¡£Îò»Ë¤¢¤ëÃãÊ¸²½¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¸²½¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÁÅý¤ÈÂ¿ÍÍÀ¤¬Ä´ÏÂ¤¹¤ë¡¢Æþ´Ö»Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î·Ê´Ñ
¡¡´ØÅìÊ¿Ìî¤Î¼«Á³¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¤³¤ÎÃÏ¤Ç¤Ï¡¢Âå¡¹¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿ÃãÇÀ²È¤Î¼ê¤Ë¤è¤ê¡¢¶¹»³Ãã¤¬ÃúÇ«¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ÊÆ·³´ðÃÏÀ×ÃÏ¤òºÆÀ°È÷¤·¤¿¡Ö¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤ä¡¢Âç·¿¾¦¶È»ÜÀß¡Ö»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñー¥¯Æþ´Ö¡×¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢ÅÁÅý¤È¸½ÂåÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿¤Þ¤Á¤ÎÉ÷·Ê¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Â¿ÍÍÀ¤³¤½¤¬¡¢Æþ´Ö»Ô¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
🏆 SDGsÌ¤ÍèÅÔ»Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÄ©Àï¡ÖWell-being City¤¤¤ë¤Þ¡×
¡¡2022Ç¯¡¢Æþ´Ö»Ô¤ÏÆâ³ÕÉÜ¤è¤ê¡ÖSDGsÌ¤ÍèÅÔ»Ô¡×¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢»Ô¤Ï¡Ö·ò¹¯¤È¹¬¤»¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ëÌ¤Íè¶¦ÁÏÅÔ»Ô¡ØWell-being City¤¤¤ë¤Þ¡Ù¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢ÃÏ°è»ñ¸»¤ò³è¤«¤·¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î¸Ø¤ê¤Ç¤¢¤ë¶¹»³Ãã¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¼¡À¤Âå¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤°¤¿¤á¡¢Á´¹ñ½é¤Î¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¶¹»³ÃãÂç¹¥¤¾òÎã¡×¤ò»Ü¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ÔÌ±¡¦»ö¶È¼Ô¡¦¹ÔÀ¯¤¬Ï¢·È¤·¡¢ÃÏ°èÊ¸²½¤Î·Ñ¾µ¤È³èÀ²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
💡 Ì¤Íè¤Î¡Ö¸¶É÷·Ê¡×¤òÉÁ¤¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¡Ö¿´Ë¤«¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¡¢¡ØÌ¤Íè¤Î¸¶É÷·Ê¡Ù¤òÁÏÂ¤¤·¡¢ÅÁ¾µ¤¹¤ë¡£¡×
¡¡¤³¤ÎÁÛ¤¤¤Î¤â¤È¡¢Æþ´Ö»Ô¤Ç¤Ï¡¢ÊÑ²½¤Î·ã¤·¤¤»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¡¢ÃÏ°è¸ÇÍ¤ÎÉ÷·Ê¡¦Ê¸²½¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½¾Íè¤ÎÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢»ÔÌ±¤È¤È¤â¤ËÌ¤Íè¤òÉÁ¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢º£¸å¤â¤è¤êÎÉ¤¤ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹°ì½õ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=pW2egzDwMXc ]
📊 ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È
- ¾¦¶ÈÅªÃã»ºÃÏ¤È¤·¤Æ¤ÏÆüËÜºÇËÌ¡¢400Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¶¹»³Ãã¤Î»ºÃÏ
- SDGsÌ¤ÍèÅÔ»Ô¡Ê2022Ç¯ÁªÄê¡Ë¤È¤·¤Æ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê
- ¶¹»³ÃãÊ¸²½¡¦¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥«¥ë¥Á¥ãー¡¦ÅÔ»Ô·¿¾¦¶È¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤ÊÅÔ»Ô·Ê´Ñ
- »ÔÌ±¤È¶¦¤Ë¤Ä¤¯¤ë¡ÖWell-being City¤¤¤ë¤Þ¡×¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó
- Á´¹ñ½é¤Î¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¶¹»³ÃãÂç¹¥¤¾òÎã¡×¤Ë¤è¤ëÃãÊ¸²½¿¶¶½¤È·Ñ¾µ
¢§´ë¶È¤Ê¤É¤«¤é¤Î¡¢Æþ´Ö¤ÎÃÏ°è²ÝÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¤ÎÄó°Æ¥Õ¥©ー¥à¤Ï¥³¥Á¥é
¤¤¤ë¤ÞÌ¤Íè¶¦ÁÏ¥é¥Ü¡¡https://www.city.iruma.saitama.jp/gyosei_joho/purpose/10547.html
´ðËÜ¾ðÊó
¢£ Æþ´Ö»ÔÌò½ê
½êºßÃÏ¡§ºë¶Ì¸©Æþ´Ö»ÔË²¬°ìÃúÌÜ16ÈÖ1¹æ
ÅÅÏÃ¡§04-2964-1111¡ÊÂåÉ½¡Ë
¡Ô¥ê¥ó¥¯°ìÍ÷¡Õ
Æþ´Ö»Ô¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Êhttps://www.city.iruma.saitama.jp/¡Ë
X¡Êµìtwitter¡Ë¡Êhttps://twitter.com/_irumacity¡Ë
YouTube¡Êhttps://www.youtube.com/c/irumacity¡Ë
LINE(https://line.me/R/ti/p/@irumacity¡Ë
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè¡Û
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
»ÔÌ±À¸³èÉô »ÔÌ±²Ý¡§²¬¶Ü¡¢±ÊÅÄ
Æþ´Ö»ÔË²¬1-16-1
TEL¡§04-2964-1111¡ÊÆâÀþ1228¡¿ir213000@city.iruma.lg.jp¡Ë
¤½¤ÎÂ¾¡§
´ë²èÉô Èë½ñ¹Êó²Ý¡§ÃæÂ¼¡¢ÅÄºê
Æþ´Ö»ÔË²¬1-16-1
TEL¡§04-2964-1111¡ÊÆâÀþ3122¡¿ir111000@city.iruma.lg.jp¡Ë