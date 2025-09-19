¡ÖRESTAURANT TECH SUCCESS SHOWER PITCH 2025¡×·è¾¡Àï¤òÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥Æ¥Ã¥¯¶¨²ñ¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¿ÂåÉ½Íý»ö¡§»³ß·½¤Ê¿¡Ë¤Ï¡¢°û¿©¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹¡ÊCS¡Ë¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¥¤¦½é¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖRESTAURANT TECH SUCCESS SHOWER PITCH¡×·è¾¡Àï¤ò¡¢2025Ç¯9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë15:00¤è¤ê¡¢Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡ÖFOOD STYLE JAPAN¡×Æâ Åì¥Ûー¥ëA²ñ¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Á´¹ñ73¼Ò¤Ë¤è¤ë¥Í¥Ã¥ÈÅêÉ¼¤ò·Ð¤Æ¡¢¸ÜµÒËþÂÅÙ¤¬¹â¤¤¾å°Ì4¼Ò¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤¬ÅÐÃÅ¡£·ÀÌó¤«¤é°ÂÄê±¿ÍÑ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎCS»Üºö¤ä¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¼ÂÎã¤òÈ¯É½¤·¡¢¤½¤ÎÍ¸úÀ¤äºÆ¸½À¤ò¶¥¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¿³ºº°÷¤ÎÉ¾²Á¤È²ñ¾ìÅêÉ¼¤ò¹ç¤ï¤»¡¢ºÇÍ¥½¨´ë¶È¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
·è¾¡ÅÐÃÅ´ë¶È
- ³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Õ¥©¥Þー¥È ¥Ð¥¤¥äー¥ê¥ìー¥·¥ç¥ó¡õ¥»ー¥ë¥¹ÉôÄ¹ ¾¾Èø ¾°»Ö »á
- ³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥Ëー ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO »³ÅÄ ¿¿±û »á
- ³ô¼°²ñ¼Òflaro ÂåÉ½¼èÄùÌò °ÂÉô ½¤Ê¿ »á
- ³ô¼°²ñ¼ÒAccordX °û¿©»ö¶ÈÉô ¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹ ²ÖÅÄ æÆ »á
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Õ¥©¥Þー¥È ¾¾Èø ¾°»Ö »á
¥Ð¥¤¥äー¥ê¥ìー¥·¥ç¥ó¡õ¥»ー¥ë¥¹ÉôÄ¹
1971Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢¼òÎà¡¦¿©ÉÊÁí¹ç¾¦¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£ ¼õÃí¡¦»ÅÆþ¤«¤é±Ä¶È¶ÈÌ³¤Ë·È¤ï¤ëÃæ¤Ç¶ÈÌ³¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬¶È³¦²ÝÂê¤È´¶¤¸¡¢2008Ç¯¥¤¥ó¥Õ¥©¥Þー¥È¤ËÆþ¼Ò¡£ ²·´ë¶È¸þ¤±¤Î¼õÃí¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¥µー¥Ó¥¹¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ë·È¤ï¤ê¡¢²·´ë¶È¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¼õÈ¯Ãí¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ÎÉáµÚ¤ËÄ¹Ç¯·È¤ï¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢µ¬³Ê½ñ»ö¶È¡¢¼õÈ¯Ãí»ö¶È¤Î±Ä¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¤ò·Ð¤Æ¡¢ ¸½ºß¤Ï¡¢Çã¤¤¼ê´ë¶È¤Î¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ¶È³¦¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½»Ù±ç¤ËËÛÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥Ëー »³ÅÄ ¿¿±û »á
ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO
ÅìµþÂç³Ø¤ËÆþ³Ø¸å¡¢¥á¥ë¥«¥ê¡¢ DeNA ¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥ó¤ò·Ð¸³¡£2¼Ò¤Ç´¶¤¸¤¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î²ÄÇ½À¤È¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Î°û¿©Å¹¤Ç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È·Ð¸³¤«¤é¡¢°û¿©¶È³¦¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é²þ³×¤ÎÉ¬Í×À¤òÄË´¶¤·¡¢ºß³ØÃæ¤Î2018Ç¯¤Ë¥À¥¤¥Ëー¤òÁÏ¶È¡£
³ô¼°²ñ¼Òflaro °ÂÉô ½¤Ê¿ »á
ÂåÉ½¼èÄùÌò
Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢°ì´Ó¤·¤Æ·ÐÍý¡¦ºâÌ³¡¦·Ð±Ä´ë²èÎÎ°è¤Ë½¾»ö¤·¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÂçÈ¾¤ò³°¿©»º¶È¤ÇÃÛ¤¯¡£ ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Ìó150Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë³°¿©´ë¶È¤Ë¤ÆÅ¹ÊÞ±¿±Ä´ÉÍý¤äIPO¿ä¿Ê¤òÃ´Åö¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÉôÌç¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤òÄÌ¤¸¤Æ¶ÈÌ³²þ³×¤ÈDX¤ò¿ä¿Ê¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡£ ¥°¥íー¥Ó¥¹·Ð±ÄÂç³Ø±¡¤Ë¤ÆMBA¤ò¼èÆÀ¸å¤Ï¡¢³°¿©¶È³¦¤¬Êú¤¨¤ë·Ð±Ä²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¯¡¢·Ð±Ä´ÉÍý¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä¤ò¼çÆ³¡£ ¸½ºß¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Òflaro¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¤È¤·¤Æ¡¢³°¿©»º¶È¤Î»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤È²ÁÃÍ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¡¢»ö¶È¿ä¿Ê¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³ô¼°²ñ¼ÒAccordX ²ÖÅÄ æÆ »á
°û¿©»ö¶ÈÉô ¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹
2016Ç¯¤Ë¿·Â´¤Ç´Ý»°¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò¤ØÆþ¼Ò¤·¡¢¼ç¤Ë¸Ä¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¸þ¤±±Ä¶È¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡£ 2018Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¤°¤ë¤Ê¤Ó¤ØÅ¾¿¦¤·¡¢°Ê¹ß¤Ï³°¿©»º¶È¤òÃæ¿´¤Ë±Ä¶È³èÆ°¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 2021Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¯¥ßー¤ØÆþ¼Ò¤·¡¢³°¿©¶È³¦¸þ¤±¤ÎÄó°Æ±Ä¶È¤ò·Ð¸³¡£ 2025Ç¯¤è¤ê³ô¼°²ñ¼ÒAccordX¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿³ºº°÷
- °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹¶¨²ñ ÂåÉ½Íý»ö¡¡»³ÅÄ ¤Ò¤µ¤Î¤ê »á
- °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥Æ¥Ã¥¯¶¨²ñ ¸ÜÌä¡¡ÎëÌÚ ¾©Ê¿ »á
- ¥³¥ß¥åー¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ¼¹¹ÔÌò°÷¡¡´ä·§ Í¦ÅÍ »á
- ³ô¼°²ñ¼ÒºÍÎ® ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶ÈÉô ¥Þ¥Íー¥¸¥ãー ¹â¶¶ Êâ »á
¿³ºº¤Ï¡¢¼Â¸úÀ¡¦³×¿·À¡¦°û¿©Å¹¤Ø¤Î¼ÂÍÑÀ¡¦À®²Ì¤ÎºÆ¸½À¤ò´ð½à¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
°ì¼Ò¡ËÆüËÜ¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹¶¨²ñ »³ÅÄ ¤Ò¤µ¤Î¤ê »á
ÂåÉ½Íý»ö
2020Ç¯¤Þ¤Ç¡¢Sansan¤Î¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹ÉôÌç¤òÅý³ç¡£¤½¤Î·Ð¸³¤ò¸µ¤Ë¼¹É®¤·¤¿¡Ø¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹¼Â¹ÔÀïÎ¬¡Ù¤Ï¡¢¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹¤Î¶µ²Ê½ñ¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¡¢Â¿¤¯¤ÎSaaS¡¦IT¥µー¥Ó¥¹´Ø·¸¼Ô¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Ïsasket LLC¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Î¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹ÁÈ¿¥¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Sansan³ô¼°²ñ¼Ò Sansan»ö¶ÈÉô¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹Éô ¸ÜÌä
sasket LLC ÂåÉ½
°ì¼Ò¡Ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥Æ¥Ã¥¯¶¨²ñ ÎëÌÚ ¾©Ê¿ »á
¸ÜÌä
¥«¥ë¥Á¥å¥¢¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¡¦¥¯¥é¥Ö¤ÇTSUTAYAÄ¾±ÄÅ¹±¿±Ä¤äÌó120Å¹ÊÞ¤Î±¿±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¡¢´ú´ÏÅ¹Î©¾å¤²¤Ê¤É¤òÃ´Åö¡£¤½¤Î¸å¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤ä¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¿·µ¬»ö¶È³«È¯¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë½¾»ö¡£2016Ç¯¥¹¥¿ー¥È¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÁÏ¶È¤·¡¢Æ±Ç¯AI¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡Ö¥«¥é¥¯¥ê¡×¤ò¶¦Æ±ÀßÎ©¡¢¼èÄùÌò¤È¤·¤Æ¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹ÉôÌç¤ò6Ç¯°Ê¾å¸£°ú¡£2023Ç¯12·î¤è¤êºÆ¤Ó¥¹¥¿ー¥È¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ç¿·µ¬»ö¶È³«È¯¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¡¢Ê£¿ôË¡¿Í¤Î¸ÜÌä¤âÌ³¤á¤ë¡£
¥¹¥¿ー¥È¥¹¥¤¥Ã¥Á³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò
¥³¥ß¥åー¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ´ä·§ Í¦ÅÍ »á
¼¹¹ÔÌò°÷
¿·Â´¤ÇDeNA¤ò·Ð¤Æ¡¢ÁÏ¶È´ü¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥µ¥¤¥ó(ÊÛ¸î»Î¥É¥Ã¥È¥³¥à)¤ËÆþ¼Ò¡£¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹ÉôÌç¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤ª¤è¤ÓÀÕÇ¤¼Ô¤ò·Ð¸³¤·¡¢Ìó5Ç¯´Ö¤Ç10Ëü¼Ò°Ê¾å¤Î¸ÜµÒ¤ò»Ù±ç¡£2020Ç¯¤è¤ê¥³¥ß¥åー¥ó¤Ë»²²è¤·¡¢¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹ÉôÌçÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ½¾»ö¤·¤¿¤Î¤ÁCRO¡¢CCO¡¢¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹¸þ¤±SaaS»ö¶È¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤òÎòÇ¤¡£¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹Âè°ìÀ¤Âå¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
³ô¼°²ñ¼ÒºÍÎ® ¹â¶¶ Êâ »á
¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶ÈÉô¥Þ¥Íー¥¸¥ãー
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÇWeb¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¸å¡¢³ÚÅ·¤Ë¤ÆÊ¬ÀÏ¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿°Õ»×·èÄê¤äWeb¥µ¥¤¥È²þÁ±¤òÀèÆ³¡£¤½¤Î¸å¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦±Ä¶È¤Î³ÆÎÎ°è¤òÃ´¤¦¡£ºÍÎ®¤Ç¤Ï¡¢¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹¤ÎÍýÇ°¤È·Ð¸³¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢BtoB¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£
Éû¾Þ
- ¿³ºº°÷ºÇÍ¥½¨´ë¶È¡Ê1¼Ò¡Ë¡§¶È³¦»ï¡Ö¶áÂå¿©Æ²¡×1¥Úー¥¸ÆÃ½¸·ÇºÜ
- Í¥½¨´ë¶È¡Ê3¼Ò¡Ë¡§Æ±»ï¤Ë1/3¥Úー¥¸¥³¥á¥ó¥È·ÇºÜ
- ²ñ¾ìÅêÉ¼ºÇÍ¥½¨´ë¶È¡§¶È³¦»æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»ö·ÇºÜ
²ñ¾ìÅêÉ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Íè¾ì¼Ô¡ÊºÇÂç120Ì¾¡Ë¤Ï¡¢ÅÐÃÅ´ë¶È¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤òÊ¹¤¤¤¿¾å¤Ç¡¢ºÇ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿´ë¶È¤ËÅêÉ¼¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÆÀÉ¼¿ô¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤´ë¶È¤Ï¡Ö²ñ¾ìÅêÉ¼ºÇÍ¥½¨´ë¶È¡×¤È¤·¤ÆÉ½¾´¤µ¤ì¡¢¶È³¦»æ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»ö¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤´Íè¾ì¼Ô¤Ë¤Ï¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥Æ¥Ã¥¯¶¨²ñÆÃÀ½¥É¥Ç¥«¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤È¡¢Â¿¿ô¤Î¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¡Ê¤¦¤Á¤ï¡¢¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤Ê¤É¡Ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ÊÀèÃå120Ì¾¸ÂÄê¡Ë¡£
Íè¾ìÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡§
https://foodstyle.jp/tokyo/
ÅöÆü¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
- 15:00¡¡¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¡¿ÅÐÃÅ½çÃêÁª
- 15:05¡¡ÅÐÃÅA
- 15:22¡¡ÅÐÃÅB
- 15:39¡¡ÅÐÃÅC
- 15:56¡¡ÅÐÃÅD
- 16:11¡¡¿³ºº
- 16:23¡¡¿³ººÈ¯É½
- 16:30¡¡¼Ì¿¿»£±Æ¡¦½ªÎ»
³«ºÅ³µÍ×
- ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§RESTAURANT TECH SUCCESS SHOWER PITCH 2025
- Æü»þ¡§2025Ç¯9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë15:00～16:30
- ²ñ¾ì¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È Åì¥Ûー¥ëA²ñ¾ì¡ÊFOOD STYLE JAPANÆâ¥¹¥Æー¥¸¡Ë
- ¼çºÅ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥Æ¥Ã¥¯¶¨²ñ
- ¶¨ÎÏ¡§³ô¼°²ñ¼Ò°°²°½ÐÈÇ
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥Æ¥Ã¥¯¶¨²ñ
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ1ÃúÌÜ12-4 N&E BLD 7³¬
ÂåÉ½Íý»ö¡§»³ß· ½¤Ê¿
E-mail¡§info@rtmeetup.net
Web¡§https://rtmeetup.net