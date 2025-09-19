º´²ì¸©¤Ç½é¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò³«»Ï¡£°ÂÁ´¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÅÅÆ°»°ÎØ¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹
ÃÏÊý¤Î¡Ö¸òÄÌ¶õÇò¡×²ò¾Ã¤Î¤¿¤á¤Ë°ÂÁ´¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÅÅÆ°¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤òÅ¸³«¤¹¤ëBRJ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜÆâ ½¨ÌÀ¡¢°Ê²¼¡ÖB R J¡×¡Ë¤Ï¡¢9·î19Æü¤è¤êÅÅÆ°»°ÎØ¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ØTOCKLE¡Ù¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤òº´²ì»Ô¤Ç³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£º´²ì¸©Æâ¤Ç¤ÎÅÅÆ°»°ÎØ¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÎÅ¸³«¤Ï¡¢º£²ó¤¬½é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ÂÁ´ÂÐºö¤È¤·¤Æ¡Ö¥¸¥ª¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°µ¡Ç½ÅëºÜ¡×¡Ö¸òÄÌ¥ëー¥ë¥Æ¥¹¥ÈÆ³Æþ¡×¡Ö¿¼Ìë±Ä¶ÈÄä»ß¡×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TOCKLE
°ÂÁ´ÂÐºö¤ÎÅ°Äì
·Ù»¡Ä£¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆÃÄê¾®·¿¸¶Æ°µ¡ÉÕ¼«Å¾¼Ö´ØÏ¢»ö¸Î¤ÎÈ¯À¸»þ´ÖÂÓ¤Ï0～5»þÂæ¤¬68.8¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÆÃÄê¾®·¿¸¶Æ°µ¡ÉÕ¼«Å¾¼Ö¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¸òÄÌ°ãÈ¿¤ÎÈ¯À¸¾õ¶·¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¸¡µó·ï¿ô¤Î60¡ó¤¬ÄÌ¹Ô¶èÊ¬°ãÈ¿¡¢24¡ó¤¬¿®¹æÌµ»ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¾õ¶·¤ò´Õ¤ß¤Æ¡¢º´²ì»Ô¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ç¤Ï¡Ö¥¸¥ª¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°µ¡Ç½ÅëºÜ¡×¡Ö¸òÄÌ¥ëー¥ë¥Æ¥¹¥ÈÆ³Æþ¡×¡Ö¿¼Ìë±Ä¶ÈÄä»ß¡×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡Ë¥¸¥ª¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°µ¡Ç½ÅëºÜ
¥¸¥ª¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°µ¡Ç½¤Ï¡¢ÆÃÄê¥¨¥ê¥¢¤ËÆþ¤ë¤È¼«Æ°Åª¤Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤¹¤ë°ÂÁ´¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£SAGA¥¢¥êー¥ÊÆâ¤Ê¤É´í¸±À¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ëÃÏ°è¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡Ë¸òÄÌ¥ëー¥ë¥Æ¥¹¥ÈÆ³Æþ
·Ù»¡Ä£¤È¶¦Æ±¤ÇÀ©ºî¤·¤¿¥Æ¥¹¥È¤ò¥µー¥Ó¥¹ÍøÍÑÁ°¤Ë¼õ¸³¤·¤Þ¤¹¡£100ÅÀ¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤È¡ØTOCKLE¡Ù¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê3¡Ë¿¼Ìë±Ä¶ÈÄä»ß
¿¼Ìë¤Î°û¼ò±¿Å¾¤ä¸òÄÌ»ö¸Î¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿¼Ìë¤Ï±Ä¶È¤òÄä»ß¤·¤Þ¤¹¡£22:00～6:00¤Ï¡ØTOCKLE¡Ù¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¡¢°ÂÁ´À¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é½ù¡¹¤Ë±Ä¶È»þ´Ö¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¼Â¾Ú¼Â¸³³µÍ×
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë～2026Ç¯1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë
Âß½Ð»þ´Ö¡§6:00～22:00
¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¥¨¥ê¥¢¡§º´²ì±Ø¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿2～3km¤ÎÈÏ°Ï
¥Ýー¥ÈÀßÃÖ¾ì½ê¡§º´²ì±ØËÌÂèÆó¼«Å¾¼ÖÃó¼Ö¾ì¡¢¤µ¤¬°Ý¿·¹¾ì¡¢SAGA¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥Ñー¥¯¡¢º´²ì»ÔÊ¸²½²ñ´Û¡¢º´²ì¶Ì²°ÅìÊÌ´Û¡¢ÌøÄ®Æþ¸ý¡¢µì»ÞÇß¼òÂ¤
ÍøÍÑÎÁ¶â¡§´ðËÜÎÁ¶â50±ß¡Ü15±ß/1Ê¬Ëè¡£ÊÌÅÓ2»þ´Ö500±ß¤Î¥Ñ¥Ã¥¯ÎÁ¶â¤¢¤ê¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÀÇ¹þ¡Ë
ÍøÍÑÂÐ¾Ý¼Ô¡§16ºÐ°Ê¾å¡Ê±¿Å¾ÌÈµöÉÔÍ×¡Ë
ÍøÍÑ¤Ë¤Ï¥¢¥×¥ê¡ØTOCKLE¡Ù¤Ø¤ÎÅÐÏ¿¤¬É¬Í×
¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ÏSAGA MADO¤ÇÌµÎÁÂß½Ð¤·¡Ê9:00～18:00¡Ë¡£³Æ¥Ýー¥È¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¤âÍøÍÑ²ÄÇ½
¢¨¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥Áー¥à¡Öº´²ì¥Ð¥ëー¥Êー¥º¡×»ÅÍÍ¤Î¡ØTOCKLE¡Ù¤âÆ³Æþ¤·¤Þ¤¹¡£
¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±»î¾è²ñ
³«ºÅÆü¡§10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00～17:00
¾ì½ê¡§SS¹¾ì¡Ê¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¹¥È¥êー¥È±èÀþ¡¦º´²ì¾¦¶È¹â¹»Á°¡Ë
https://www.city.saga.lg.jp/main/98925.html
³µÍ×¡§º£²ó¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¥Þ¥¤¥¯¥í¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë»î¾è¡¢»£±Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¼ÒÄ¹¤ÎµÜÆâ¤â»²²ÃÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¸ÄÊÌ¤Î¤´¼èºà¤â¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª¿½¹þ¤ßÊýË¡¡§
ËÜ¥ê¥êー¥¹ºÇ²¼Éô¤Î¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û¤Î¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹°¸¤Ë¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤ÎºÝ¤Ë¡Ê1¡ËÇÞÂÎÌ¾¤È¤ªÌ¾Á°¡Ê2¡Ë¤ªÅÅÏÃÈÖ¹æ¡Ê3¡Ë¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ØTOCKLE¡Ù¤Î°ÂÁ´¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê
£±¡§ÅÔ²ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏÊý
¥Ð¥¹¤äÅ´Æ»¤ÏÀÖ»ú¤ä¸ºÊØ¡¢¤µ¤é¤Ë±¿Å¾¼êÉÔÂ¤Ç¡¢¡ÖÃÏÊý¤ÎÂ¡×¤Ïº£¡¢Â¸Ë´¤Î´íµ¡¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØTOCKLE¡Ù¤Ï¤³¤¦¤·¤¿ÃÏÊý¤Î¡Ö¸òÄÌ¶õÇò¡×¤Î²ò¾Ã¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÃÏÊý¤ÏÅÔ²ñ¤ÈÈæ¤Ù¡¢¸òÄÌÎÌ¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢Æ»Éý¤Ë¤âÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢°ÂÁ´¤Ë±¿ÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£ÃÏ°è¤Î²ÝÂê²ò·è¡¢¤½¤·¤Æ°ÂÁ´¤È¤¤¤¦£²¤Ä¤ÎÍýÍ³¤«¤é¡¢¡ØTOCKLE¡Ù¤ÏÃÏÊý¤Ç¤ÎÅ¸³«¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£²¡§´í¸±¥¨¥ê¥¢¤Ø¤Î¿¯Æþ¤ò¥¸¥ª¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°µ¡Ç½¤ÇËÉ»ß
¡ØTOCKLE¡Ù¤ÏGPS ¤ÇÁö¹Ô¥¨¥ê¥¢¤ò¸¡ÃÎ¤·¡¢ÆÃÄê¤Î¥¨¥ê¥¢¤ËÆþ¤ë¤È¼ÖÎ¾¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¤µ¤»¤ë°ÂÁ´¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥¸¥ª¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°µ¡Ç½¡×¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥ª¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¤ÇÀßÄê¤¹¤ë
¡Ö¿¯Æþ¶Ø»ß¥¨¥ê¥¢¡×¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬¤½¤ÎÃÏÊý¤Î¼Â¾ð¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢½ÀÆð¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£³¡§Ìë´Ö¤Î±¿ÍÑ¤òÁ´ÌÌ¶Ø»ß
ÅÅÆ°¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¶È³¦¤Ç¤Ï¡ÖÌë´Ö¤³¤½²Ô¤®»þ¡×¤¬¾ï¼±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ªÅÅ¤òÆ¨¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢Ä¹µ÷Î¥¤Îµ¢Âð¤ËÍÑ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÙ¤¤»þ´ÖÂÓ¤À¤±¤Ë°û¼ò¸å¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤ºÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¶È³¦¤Î¼ÂÂÖ¤Ç¤¹¡£Íø±×¤è¤ê°ÂÁ´¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç¡ØTOCKLE¡Ù¤Ï¡¢¤É¤ÎÃÏ°è¤Ç¤âÌë´Ö¤Î±¿ÍÑ¤ò°ìÀÚ¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¼«¼£ÂÎ¤Ç¤ÎÆ³Æþ¡¦¸¡¾Ú¼ÂÀÓ¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡£µþÃ°¸å»Ô¤Î¤ßË¡¿Í¥ì¥ó¥¿¥ë¡Ë
Æ³ÆþºÑ
¡¦ÅìµþÅÔÎ©Àî»Ô¡Ê2021Ç¯10·î～¡Ë
¡¦ÀéÍÕ¸©Î®»³»Ô¡Ê2022Ç¯8·î～¡Ë
¡¦Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô¡Ê2024Ç¯7·î～¡Ë
¡¦µþÅÔÉÜµþÃ°¸å»Ô¡Ê2024Ç¯11·î～¡Ë¡ÊË¡¿Í¥ì¥ó¥¿¥ë¡Ë
Æ³Æþ¤Ë¸þ¤±¤¿¸¡¾ÚÃæ
¡¦»³Íü¸©¹ÃÉÜ»Ô¡Ê2025Ç¯9·î～2026Ç¯1·î¡Ë
¡¦º´²ì¸©º´²ì»Ô¡Ê2025Ç¯9·î～2026Ç¯1·î¡Ë
¡¦ÀéÍÕ¸©ÂçÂ¿´îÄ®¡Ê2025Ç¯9·î～2026Ç¯1·î¡Ë
¡¦°ñ¾ë¸©ÆüÎ©»Ô¡Ê2025Ç¯10·î～2025Ç¯12·î¡Ë
¼«¼£ÂÎ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ï²¼µ¤è¤ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±Ä¶ÈÃ´Åö¡¦¼«¼£ÂÎÃ´Åö¡§µµÃ«
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://www.brj.jp/contact
²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§BRJ³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜÆâ ½¨ÌÀ
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èËÌÀÄ»³1-2-3 ÀÄ»³¥Ó¥ë12F
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.brj.jp/
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://tockle.jp/
¡Ø¿Í¤È³¹¤Ë´¶¼Õ¤µ¤ì¤ëÌ¤Íè¤Î¸ø¶¦¸òÄÌ¤òÁÏ¤ë¡Ù¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¼¡À¤Âå¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°»ö¶È¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë»ö¶È¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ°è¸òÄÌ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö°ÂÁ´¡×¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¡¢¼«¼£ÂÎ¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏÊý¤Î¡Ö¸òÄÌ¶õÇò¡×²ò¾Ã¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÄ¹¤ÎµÜÆâ¤Ï¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÊªÎ®¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¤È¤·¤Æ¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ìó10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¥È¥é¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ðー»þÂå¤Ë¡¢¸òÄÌ¤Ë·È¤ï¤ë»ö¶È¼Ô¤¬Ä¹Ç¯¡¢Ä«Îé¤ä¸¦½¤¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°ÂÁ´¤ËÂÐ¤·¤Æ¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÄË´¶¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤È¤¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢¡ØTOCKLE¡Ù¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¤Ë¤ª¤¤¤Æ°ÂÁ´¤òºÇ½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£