¥«¥éー¡õ¥â¥Î¥¯¥íÅÅ»Ò¥Úー¥Ñー¥»¥«¥ó¥É¥â¥Ë¥¿ー DASUNG13K¥·¥êー¥ºÈ¯Çä¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
DASUNG¡Ê¥À¥¹¥ó¡Ë¤ÎÀµµ¬ÂåÍýÅ¹¤Ç¤¢¤ëSKT³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÆ£°æ»û»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§À¾Â¼Âç»Ö¡Ë¤Ï¡¢13.3¥¤¥ó¥Á¥«¥éーÅÅ»Ò¥Úー¥ÑーÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¡ÚDASUNG13KC-Win¡Û¡ÚDASUNG13KC-Mac¡Û¤ª¤è¤Ó¡¢¥â¥Î¥¯¥íÅÅ»Ò¥Úー¥ÑーÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¡ÚDASUNG13K-Win¡Û¡ÚDASUNG13K-Mac¡Û¤ò¡¢2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê³ÆÅ¹ÊÞ¡ÊSKTNETSHOP¡¢³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹¡¢Yahoo!¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°Å¹¡Ë¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=ERbTXVbSuEc ]
¡ÚÀ½ÉÊ¥ê¥ó¥¯¡Û
À½ÉÊ¾Ò²ð¥Úー¥¸ ¡§https://sktgroup.co.jp/paperlike133-hd-ft/
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§¥ªー¥×¥ó²Á³Ê¡Ê»Ô¾ìÁÛÄê²Á³Ê¡§¥«¥éーÈÇ198,000±ßÁ°¸å¡¢¥â¥Î¥¯¥íÈÇ176,000±ßÁ°¸å¡Ë
SKTNETSHOP¡§https://sktnetshop.com/products/dasung13k
³ÚÅ·»Ô¾ì¡§https://item.rakuten.co.jp/sktn/dasung133/
Yahoo!¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§https://store.shopping.yahoo.co.jp/skt/dasung13k.html
ÉÕÂ°ÉÊ¾ðÊó¡¡½é´ü¥í¥Ã¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¥ß¥ä¥Ó¥Ã¥¯¥¹ÊÝ¸î¥Õ¥£¥ë¥à¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀ½ÉÊ³µÍ×¡Û
DASUNG13K¥·¥êー¥º¤Ï¡¢ÅÅ»Ò¥Úー¥Ñー¤Î¼åÅÀ¤Ç¤¢¤Ã¤¿É½¼¨Â®ÅÙ¤òÂçÉý¤Ë²þÁ±¡£DCÅÅ¸»¤È¤ÎÀÜÂ³¤Ë¤è¤ê300PPI¤Î¹â²è¼ÁÅÅ»Ò¥Úー¥Ñー¤ò37Hz¤Î¹âÂ®¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È¤ÇÉ½¼¨¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿·ÅëºÜ¤ÎM1 Web¥âー¥É¤Ë¤è¤êÉ½¼¨²è¼Á¤âÂçÉý¤Ë¸þ¾å¡£ÀÅ»ß²è¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¦¥§¥Ö±ÜÍ÷¤äPDF¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°ºî¶È¤Ë¤âÂÐ±þ²ÄÇ½¡£¤Þ¤¿¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤Ë¤è¤êMac¡ÊM1¡¢M2¡¢M3¡¢M4¤ÎCPU¡Ë¤Ç¤â¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤ë£´¥â¥Ç¥ë¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- 13.3¥¤¥ó¥Á¡¦3K Ultra HD E-Ink¥¹¥¯¥êー¥ó¡Ê3200¡ß2400¡¢300PPI¡Ë
- DASUNGÆÈ¼«¤Î37Hz ¥´¥Ã¥É¥ì¥Ù¥ëÄ¶¹âÂ®¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å
- ¿·M1 Web¥âー¥É¡Ê¥Îー¥Õ¥ê¥Ã¥«ー¥âー¥É¡ËÅëºÜ
- ¼«Æ°»ÄÁü½üµî¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー
- Type-C¡¿Mini-HDMIÂÐ±þ¡¢Android¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÀÜÂ³¤â²ÄÇ½¡ÊWinÈÇ¤Î¤ß¡Ë
- ÊªÍý¥Ü¥¿¥ó¤ÇÅÅ¸»¡¢¥é¥¤¥ÈÄ´À°¡¢¥âー¥ÉÀÚÂØ¡¢²èÌÌ¥¯¥ê¥¢¤¬½Ö»þ¤ËÁàºî²ÄÇ½
- ºÇÇöÉô5mm¡¢½ÅÎÌÌó643g¤Î·ÚÎÌÀß·×
- ¥¢¥ë¥ß¥Ü¥Ç¥£¤òºï¤ê½Ð¤·¤¿¹âµé´¶¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡ÚÀ½ÉÊ¾ÜºÙ¡Û
¢£3KÄ¶¹âÀººÙ¡¦¹â²òÁüÅÙ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤
13.3¥¤¥ó¥Á¡¦²òÁüÅÙ3200¡ß2400¡Ê300PPI¡Ë¤ÎRetina¥¯¥é¥¹E Ink¥¹¥¯¥êー¥ó¤òÅëºÜ¡£½¾Íè¤Î2K¥â¥Ç¥ë¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÀººÙ¤µ¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¡¢Ê¸»ú¤ä¿ÞÉ½¡¢²èÁü¤ò¤è¤ê¥¯¥ê¥¢¤«¤ÄÁ¯ÌÀ¤ËÉ½¼¨¤·¤Þ¤¹¡£Ä¹»þ´Ö¤Î³Ø½¬¤äºî¶È¤Ç¤â»æ¤Î¤è¤¦¤ËÌÜ¤ËÍ¥¤·¤¯¡¢²÷Å¬¤Ê»ÈÍÑÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£37Hz ¥´¥Ã¥É¥ì¥Ù¥ëÄ¶¹âÂ®¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å
DASUNGÆÈ¼«¤Î¼¡À¤Âå¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢E Ink¥â¥Ë¥¿ー¤Ç37HzÉ½¼¨¤ò¼Â¸½¡£½¾Íè¤ÎÅÅ»Ò¥Úー¥Ñー¤Ç¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¥¹¥¯¥íー¥ë¤äÆ°²è¤ÎºÆÀ¸¤â¥¹¥àー¥º¤ËÉ½¼¨¤Ç¤¡¢ºî¶È¸úÎ¨¤òÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¢£M1 Web¥âー¥É¡Ê¥Îー¥Õ¥ê¥Ã¥«ー¥âー¥É¡Ë
¿·ÅëºÜ¤Î¡ÖM1 Web¥âー¥É¡×¤Ï¡¢¥Þ¥¦¥¹Áàºî»þ¤ËÈ¯À¸¤·¤¬¤Á¤Ê»ÄÁü¡Ê¥³¥á¥Ã¥È¥Æー¥ë¡Ë¤ò·Ú¸º¤·¡¢¤Á¤é¤Ä¤¤Î¤Ê¤¤°ÂÄê¤·¤¿É½¼¨¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£Â®ÅÙ¤È²è¼Á¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÎ¾Î©¤·¡¢¥Ö¥é¥¦¥¸¥ó¥°¤äÊ¸½ñÊÔ½¸¡¢³Ø½¬ÍÑÅÓ¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¢£¼«Æ°»ÄÁü½üµî¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー
ÅÅ»Ò¥Úー¥ÑーÆÃÍ¤Î¥´ー¥¹¥È¡Ê»ÄÁü¡Ë¤ò¼«Æ°Åª¤Ë·Ú¸º¤·¡¢¾ï¤Ë¥¯¥ê¥¢¤Ç½ã¿è¤ÊÉ½¼¨¤ò°Ý»ý¤·¤Þ¤¹¡£Ê¸½ñ¤ä²èÁü¤ò°·¤¦ºÝ¤âÁ¯ÌÀ¤Ê»ëÇ§À¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Çö·¿·ÚÎÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó
ºÇÇöÉô¤ï¤º¤«5mm¡¢½ÅÎÌÌó643g¤È¤¤¤¦·ÚÎÌÀß·×¤ò¼Â¸½¡£¥¢¥ë¥ß¹ç¶âãþÂÎ¤òCNCºï¤ê½Ð¤·²Ã¹©¤Ç»Å¾å¤²¡¢¹â¤¤ÂÑµ×À¤È¾å¼Á¤Ê¼Á´¶¤òÎ¾Î©¡£»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤¯¡¢ºßÂð¤«¤é³°½ÐÀè¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥·ー¥ó¤Ç³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ËÉÙ¤Ê¥Ýー¥È¤È³ÈÄ¥À
±ÇÁüÆþÎÏÍÑ¤ËType-C¥Ýー¥È¤ÈMini-HDMI¥Ýー¥È¤òÅëºÜ¡£Type-CÀÜÂ³»þ¤Ë¤Ï¥ê¥Ðー¥¹¥¿¥Ã¥ÁÁàºî¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢3.5mm¥¤¥ä¥Û¥ó¥¸¥ã¥Ã¥¯¤ÈÆâÂ¢¥¹¥Ôー¥«ー¤Ë¤è¤ê¡¢±ÇÁü¤È²»À¼¤ÎÎ¾Êý¤ËÂÐ±þ¡£DCÅÅ¸»¥Ýー¥È¤òÈ÷¤¨¡¢°ÂÄê¤·¤¿µëÅÅ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼ÂÍÑÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹Àß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ä¾´¶Åª¤Ë»È¤¨¤ëÊªÍý¥Ü¥¿¥ó
Á°ÌÌ¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿ÊªÍý¥Ü¥¿¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢ÅÅ¸»¤ÎON/OFF¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥¤¥È¤ÎÌÀ¤ë¤µÄ´À°¡¢É½¼¨¥âー¥ÉÀÚÂØ¡¢¥³¥ó¥È¥é¥¹¥ÈÄ´À°¡¢²èÌÌ¥¯¥ê¥¢¤Ê¤É¤ÎÁàºî¤ò½Ö»þ¤Ë¼Â¹Ô²ÄÇ½¡£¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥á¥Ë¥åー¤ò³«¤¯¼ê´Ö¤¬¤Ê¤¯¡¢Ä¾´¶Åª¤«¤Ä¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤Ë¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Á°²ó¤ÎÀßÄê¤òµ²±²ÄÇ½¤Ê¥á¥â¥êーµ¡Ç½¤âÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¹¥¿¥ó¥Éµ¡Ç½¤ÈÍøÍÑ¥·ー¥ó¤Î¹¤¬¤ê
ÉÕÂ°¤Î¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤ä¥Þ¥°¥Í¥Ã¥ÈµÛÃå¼°ÊÝ¸î¥«¥Ðー¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ÂÄê¤·¤¿ÀßÃÖ¤È³ÑÅÙÄ´À°¤¬²ÄÇ½¡£ºî¶È´ù¤Ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢³°½ÐÀè¤ä¥«¥Õ¥§¤Ç¤â²÷Å¬¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Îー¥ÈPC¤È¤Î³ÈÄ¥É½¼¨¤äÊ¸½ñÊÔ½¸¡¢³Ø½¬¡¢³ô²Á¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥·ー¥ó¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú½ÅÍ×¤ÊÃí°Õ»ö¹à¡Û
- WindowsÈÇ¤òAppleÀ½¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ËÀÜÂ³¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- DASUNGÆÈ¼«¤ÎÄ¶¹âÂ®¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åµ¡Ç½¤Ï¡¢macOS¤Î¶¯À©¥ì¥ó¥À¥ê¥ó¥°½èÍý¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¤Á¤é¤Ä¤¤äÉÔ°ÂÄê¤ÊÉ½¼¨¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢WindowsÈÇ¤òAppleÀ½¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ËÀÜÂ³¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥áー¥«ーÊÝ¾Ú¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
- MacÈÇ¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÀìÍÑ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤òµ¯Æ°¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
- M1 / M2 / M3 / M4 ÅëºÜMac¤Ç¤ÎÆ°ºî¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Á´¤Æ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à´Ä¶¤Ç¤ÎÆ°ºî¤ò100%ÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
- ÈóÂÐ±þµ¡¼ï¡§Intel¥Á¥Ã¥×ÅëºÜMac¡¢iPhone¡¢iPad
¢£DASUNG13K¥¹¥Ú¥Ã¥¯¾ðÊó
- ¥â¥Ç¥ë¡§¥«¥éー¡ÊDASUNG13KC-Win¡¢DASUNG13KC-Mac¡Ë¡¢¥â¥Î¥¯¥í¡ÊDASUNG13K-Win¡¢DASUNG13K-Mac¡Ë
- ²èÌÌ¡§13.3¥¤¥ó¥Á E Ink¥¹¥¯¥êー¥ó
- ²òÁüÅÙ¡§3200¡ß2400¡Ê300PPI¡Ë
- ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È¡§37Hz¡Ê¥´¥Ã¥É¥ì¥Ù¥ëÄ¶¹âÂ®¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡Ë
- ¥´ー¥¹¥È½üµî¡§¼«Æ°»ÄÁü½üµî¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー
- ÀÜÂ³Êý¼°¡§Type-C¡¢Mini-HDMI
- ÅÅ¸»¶¡µë¡§DCÅÅ¸»
- ÂÐ±þOS¡§Windows¤ª¤è¤ÓMacÈÇ¡Ê¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢É¬Í×¡Ë
- ¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¡§Type-C¡¢Mini-HDMI¡¢DCÅÅ¸»¡¢3.5mm¥¤¥ä¥Û¥ó¥¸¥ã¥Ã¥¯
- ¥¹¥Ôー¥«ー¡§ÅëºÜ
- ³°ÁõÁÇºà¡§¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¹ç¶â
- ¥µ¥¤¥º¡§307 ¡ß 241 ¡ß ºÇÇöÉô5mm
- ½ÅÎÌ¡§Ìó643g
¢£Æ±ºÊª
DASUNG13K¥·¥êー¥ºËÜÂÎ¡¢¥Þ¥°¥Í¥Æ¥£¥Ã¥¯¥±ー¥¹¡¢ÆüËÜ¸ì¼è°·ÀâÌÀ½ñ¡¢Type-C to Type-C¥±ー¥Ö¥ë¡¢Mini-HDMI to HDMI¥±ー¥Ö¥ë¡¢¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¢DC¥¢¥À¥×¥¿ー¡ÊÆüËÜ»ÅÍÍ¡Ë
