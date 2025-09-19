¡Ú9/19¤è¤ê¡Û¡ÖÂè2²ó ¿·»ö¶È¿Ê½ÐÊä½õ¶â Å°Äì²òÀâ¥»¥ß¥Êー¡×¤ÎÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ú½õÀ®¶â¤Ê¤¦¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥Ó¥Ã¥È(ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¶åÃÊÆî¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ê¡°æÂÙÂå)¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö½õÀ®¶â¤Ê¤¦¡×¤Ç¤Ï¡¢
½õÀ®¶â¡¦Êä½õ¶â¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ä³èÍÑ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¿½ÀÁ¥µ¥Ýー¥È¤ò¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄ¶Â®Êó¡ÛÂè2²ó ¿·»ö¶È¿Ê½ÐÊä½õ¶â Å°Äì²òÀâ¥»¥ß¥Êー ³«ºÅ·èÄê¡ª
Ãæ¾®´ë¶È¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¡¢¿·»Ô¾ì³«Âó¤ä¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ»ö¶È¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¡ÖÂè2²ó ¿·»ö¶È¿Ê½ÐÊä½õ¶â¡×¤Î¸øÊç¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÊä½õ¶â¤Ï¡¢ºÇÂç9,000Ëü±ß¡ÊÊä½õÎ¨1/2°ÊÆâ¡Ë¤È²áµîºÇÂçµé¤Î»Ù±çµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ê¡¢µ¡³£ÁõÃÖ¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¡¢·úÊªÈñ¡¢¹¹ðÀëÅÁÈñ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤·ÐÈñ¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤Ê»ö¶ÈÅ¸³«¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÀä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢Êä½õ¶â¤Î³µÍ×¤«¤é¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡¢´ðËÜÍ×·ï¡¢¤½¤·¤ÆºÎÂò¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Þ¤Ç¤òÅ°Äì²òÀâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤è¤¯¤¢¤ë¤´¼ÁÌä¡×¤â¼è¤ê¾å¤²¡¢µ¿Ìä¤ò¤¹¤Ã¤¤ê²ò¾Ã¡£¤³¤ì¤«¤é¿½ÀÁ¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ë´ë¶ÈÍÍ¤ËÉ¬¸«¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Êä½õ¶â¤Î³èÍÑ¤Ï¡¢¿·µ¬»ö¶È¤ÎÀ®ÈÝ¤òº¸±¦¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¡¢¼«¼Ò¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤Ë¤ªÌòÎ©¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿½ÀÁ½àÈ÷Ãæ¤ÎÊý¤â¤³¤ì¤«¤é¼è¤êÁÈ¤àÊý¤â¡¢¤³¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ç°ìÊâÀè¤ò¹Ô¤¯ÀïÎ¬¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
ÌµÎÁ¤Ç»ëÄ°¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢À§Èó¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥Ê¥Ó¥Ã¥È¤Ç¤ÏËÜÊä½õ¶â¤ÎÁêÃÌ¡¦¿½ÀÁ¥µ¥Ýー¥È¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤´¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý¤ÏÀ§Èó¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
