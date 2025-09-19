¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¸úÎ¨¤ÎÎÉ¤¤¾¦ÃÌ³ÍÆÀ»Üºö¤ÎÈæ³Ó¡Ù¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Î¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
https://majisemi.com/e/c/majisemi-sales-20251002/M1D
º£²ó¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥½ー¥¹¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¾¦ÃÌ³ÍÆÀ¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë¹Ô¤¨¤ë»Üºö¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤ËBtoB¥êー¥É¤Î³ÍÆÀ¤ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤Ç¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ÎÀ®²Ì¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë2¼Ò¤è¤ê¡¢¤½¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤¦ÀÚ¤ê¸ý¤Ç¤Î»Üºö¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤ä¡¢¥ê¥½ー¥¹¤òºï¸º¤·¤Ä¤ÄÀ®²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤ª¹Í¤¨¤ÎÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¢£¥»¥ß¥Êー³µÍ×
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿»Üºö¤À¤È¾¦ÃÌ³ÍÆÀ¤ÎÀ®²Ì¤¬Æß¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡Ö»Üºö¤Ë¤«¤±¤ë¥ê¥½ー¥¹¤¬Âç¤¤¯¡¢ÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤¬°¤¤¡×
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î´Ä¶¤ò¼è¤ê´¬¤¯¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ä¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤¬·àÅª¤ËÊÑ²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ò²ò¾Ã¤·¤è¤¦¤È¡¢²¿¤È¤«ÂÇ³«¤·¤¿¤¤¤ÈÍÍ¡¹¤Ê»Üºö¤òÂÇ¤Ä¤âÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿°½Û´Ä¤Ë´Ù¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼ÂºÝ¤ËBtoB¥êー¥É¤Î³ÍÆÀ¤ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤Ç¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ÎÀ®²Ì¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë2¼Ò¤è¤ê¡¢¤½¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤¦ÀÚ¤ê¸ý¤Ç¤Î»Üºö¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤ä¡¢¥ê¥½ー¥¹¤òºï¸º¤·¤Ä¤ÄÀ®²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤ª¹Í¤¨¤ÎÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥¸¥»¥ß¤Ï¡¢º£¸å¤â¡Ö»²²Ã¼Ô¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¡×¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²áµî¥»¥ß¥Êー¤Î¸ø³«»ñÎÁ¡¢Â¾¤ÎÊç½¸Ãæ¥»¥ß¥Êー¤Ï▶¤³¤Á¤é(https://majisemi.com?el=M1D)¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤ªÌä¹ç¤»¡§ https://majisemi.com/service/contact/
