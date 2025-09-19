¡Ø¹©¾ìDX¤ÎÎ¢¤Ç¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤ë¸Å¤¤À½Â¤Ã¼Ëö¡¢ÀÈ¼åÀÂÐºö¤¬¤à¤º¤«¤·¤¤Ã¼Ëö¤ò¼é¤ëÊýË¡¤È¤Ï¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Î¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ
¾ÜºÙ¡¦»²²Ã¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://majisemi.com/e/c/panasonic-20250827/M1D
¢£DX²½¤¬¿Ê¤à°ìÊý¤Ç¹¤¬¤ë¹©¾ì¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ê¥¹¥¯
¶áÇ¯¡¢¥¯¥é¥¦¥É³èÍÑ¤äÀ½Â¤ÀßÈ÷¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯²½¤¬²ÃÂ®¤¹¤ëÃæ¡¢¹©¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë³°ÉôÀÜÂ³¤Îµ¡²ñ¤ÏµÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¹©¾ì¤Ç¤Ï¡Ö¸Å¤¤OS¤¬Æ°ºî¤¹¤ëÀ½Â¤Ã¼Ëö¡×¤ä¡Ö¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Ñ¥Ã¥Á¤¬Å¬ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤µ¡´ï¡×¤¬¿ôÂ¿¤¯»Ä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¸þ¤±¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤ÎÆ³Æþ¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÍ¤ÎÀ©Ìó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÀÈ¼åÀ¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ³°ÉôÀÜÂ³¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨Â³¤±¡¢¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¤Ë¤è¤ëÈï³²¤äÀ¸»ºÄä»ß¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¹©¾ì¤Î¸½¾ì¤Ï¡¢ÀÈ¼åÀ¤ÎÂ¸ºß¤òÇ§¼±¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¶ÈÌ³¾å¥¯¥é¥¦¥É¤ä³°Éô¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤ÎÀÜÂ³¤¬Èò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¥¸¥ì¥ó¥Þ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¤ÃÎ¤Î¶¼°Ò¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ±¿ÍÑ¤µ¤ì¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¯¡¢¿×Â®¤Ê¶¼°Ò¸¡ÃÎ¤ä±Æ¶ÁÅÙÊ¬ÀÏ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é½éÆ°ÂÐ±þ¤¬ÃÙ¤ì¡¢Èï³²¤ÎºÇ¾®²½¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤Ï¿¼¹ï¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ê¥½ー¥¹ÉÔÂ¤äÀìÌç¿Íºà¤ÎÉÔºß¤¬¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ò°ìÁØ¿¼¹ï²½¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½¾ìÃ´Åö¼Ô¤Î¤ß¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¹©¾ìÁ´ÂÎ¤Î»ö¶È·ÑÂ³À¤ä´ë¶È¤Î¿®ÍêÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢½ÅÂç¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÃÎ¸«¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡ÖWisShield¡×¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¹©¾ì¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£
¡ÖWisShield¡Ê¥¦¥£¥º¥·ー¥ë¥É¡Ë¡×¤Ï¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤¬¼«¼Ò¤ÎÀ½Â¤¸½¾ì¤ÇÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£±¿ÍÑ¤ÎÃÎ¸«¤ò½¸Ìó¤·¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¹©¾ìÆÃÍ¤ÎÀ©Ìó¤ËÂÐ±þ¤·¡¢IDS¡ÊÉÔÀµ¿¯Æþ¸¡ÃÎ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤Ë¤è¤ë¿×Â®¤Ê¶¼°Ò¸¡ÃÎ¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥Ñ¥±¥Ã¥È¤Î¼ý½¸¡¦±Æ¶ÁÅÙÊ¬ÀÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Èï³²¤ÎºÇ¾®²½¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ã±¤Ê¤ëÀ½ÉÊÄó¶¡¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¼«¿È¤Î¸½¾ì±¿ÍÑ¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¤ªµÒÍÍ¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Â¸úÀ¤Î¹â¤¤¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ËÂÐ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¤½¤Î¼ÂÀÓ¤«¤éÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¡ÖWisShield¡×¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò²òÀâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¼çºÅ¡¦¶¦ºÅ
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー³ô¼°²ñ¼Ò
¢£¶¨ÎÏ
³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹³èÍÑ¸¦µæ½ê
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¾ÜºÙ¡¦»²²Ã¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://majisemi.com/e/c/panasonic-20250827/M1D
¥Þ¥¸¥»¥ß¤Ï¡¢º£¸å¤â¡Ö»²²Ã¼Ô¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¡×¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²áµî¥»¥ß¥Êー¤Î¸ø³«»ñÎÁ¡¢Â¾¤ÎÊç½¸Ãæ¥»¥ß¥Êー¤Ï▶¤³¤Á¤é(https://majisemi.com?el=M1D)¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¢©105-0022¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è³¤´ß1ÃúÌÜ2-20¡¡¼®Î±¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°3³¬
¤ªÌä¹ç¤»¡§ https://majisemi.com/service/contact/
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]