¡Ø¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¿ÇÃÇ¤Ç¡ÈÉÕ²Ã²ÁÃÍ¡É¤ò¡¢¸ÜµÒÂÐ±þ¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ëSIer¡¿Web³«È¯´ë¶È¤Î¿·¥Ó¥¸¥Í¥¹¹½ÃÛË¡¡Ù¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Î¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ
¾ÜºÙ¡¦»²²Ã¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://majisemi.com/e/c/gmo-cybersecurity-20251007-2/M1D
¢£¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤ÏÆü¾ï¤Ë¨¡¨¡¤¤¤Þµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤âÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¡É¥Ñー¥È¥Êー
¿·¤¿¤ÊÀÈ¼åÀ¤ÏÆü¡¹È¯¸«¤µ¤ì¡¢ÀÈ¼åÀ¾ðÊó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ì¤ÐÂ¨ºÂ¤Ë°ÍÑ¤µ¤ì¤ë¨¡¨¡¡£¤¤¤Þ¤ä¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ê»ö·ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¾ï¤Î¶ÈÌ³¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Web¥µ¥¤¥È¤ä¥¯¥é¥¦¥É»ñ»º¤¬¿ô¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë»þÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤ì¤é¤¬Å¬ÀÚ¤Ë´ÉÍý¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤µ¤ì¡¢¹¶·â¤ÎÆþ¤ê¸ý¤È¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢SIer¤äWeb³«È¯´ë¶È¤¬¸ÜµÒ¤«¤é¡Ö¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ÏÂç¾æÉ×¤«¡©¡×¤ÈÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤ë¾ìÌÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢³°Éô¸ø³«»ñ»º¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«Æ°¤ÎÀÈ¼åÀ¿ÇÃÇ¤ò¹Ô¤¨¤ë¡ÖASM¡ÊAttack Surface Management¡Ë¡×¤Ê¤É¤Î¥Äー¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¿ÇÃÇ¤Ç¤¹¡£
·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤äIPA¡Ê¾ðÊó½èÍý¿ä¿Êµ¡¹½¡Ë¤â¡¢³°Éô¸ø³«»ñ»º¤Î²Ä»ë²½¤äÄê´üÅª¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¿ÇÃÇ¤ÎÉ¬Í×À¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ASM¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë¤â´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤³¤½¡È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤âÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¡É¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¤ÎÂÐ±þÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öºòº£¤Î¥µ¥¤¥Ðー¶¼°Ò¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¿ÇÃÇ¤ÏÉ¬Í×¡£¤½¤¦Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¼«¼Ò¤Ç¤É¤¦»Ï¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¨¡¨¡¤½¤ì¤¬Â¿¤¯¤ÎSIer¤äWeb³«È¯´ë¶È¤ÎËÜ²»¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¿¤À¡¢¡ÖÀÈ¼åÀ¿ÇÃÇ¤ÏÀìÌçÅª¤ÇÆñ¤·¤½¤¦¡×¡Ö¿ÇÃÇ¥ì¥Ýー¥È¤Î²ò¼á¤ä¸ÜµÒ¤Ø¤ÎÀâÌÀ¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¹©¿ô¤ä¥³¥¹¥È¤â¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸½¾ì¤ÎÀ¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥µー¥Ó¥¹¤Îº¹ÊÌ²½¤äÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡Ö¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¿ÇÃÇ¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÉð´ï¤ò²Ã¤¨¤¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Æ³Æþ¤Î¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë¼ý±×²½¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡×¡ÖASM¤ò»È¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µ¿Ìä¤â¤Ä¤¤Þ¤È¤¤¤Þ¤¹¡£¤»¤Ã¤«¤¯¥Ëー¥º¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢»ÅÁÈ¤ß¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ASM³èÍÑ¤Ç¡È»Ï¤á¤ä¤¹¤¤¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Ó¥¸¥Í¥¹¡É¤ò¨¡¨¡¿ÇÃÇ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤«¤é³èÍÑ»öÎã¡¦¥á¥ê¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò²òÀâ
¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¿ÇÃÇ¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤«¤é¤Î¿®Íê¤òÆÀ¤ë¼êÃÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢¶¥¹çÍ¥°ÌÀ¤ò¹â¤á¤ë¡È¿·¤¿¤ÊÉð´ï¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÆ³Æþ¤ò¤¿¤á¤é¤¦´ë¶È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤òÊú¤¨¤ëSIer¤äWeb³«È¯¡¦À©ºî´ë¶È¤ÎÊý¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£GMO¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£by¥¤¥¨¥é¥¨¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÀÈ¼åÀ¿ÇÃÇ¥Äー¥ë¡ÖGMO¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¥Í¥Ã¥Ède¿ÇÃÇ¡×¤òÎã¤Ë¡¢ASM¤Î´ðËÜÅª¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤«¤é¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¿ÇÃÇ¤Î¼ÂÁ©ÊýË¡¤ä¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ø¤ÎÅ¸³«¡¢ºÎÍÑ»öÎã¤Ê¤É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¿ÇÃÇ·ë²Ì¤ò¥ì¥Ýー¥È¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤ä¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à·Á¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅ¸³«¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ÖÂ¾¼Ò¤È¤Î¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤òÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤È¤·¤Æ¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¡Ö¸ÜµÒ¤Î²ÝÂê¤äÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¸ÜµÒËþÂÅÙ¤ò¹â¤á¤¿¤¤¡×¡Ö´ÊÃ±¤Ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¿ÇÃÇ¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢¼ý±×¤È¿®Íê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡È¼¡¤Î°ì¼ê¡É¤ò¤¼¤ÒËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¼çºÅ¡¦¶¦ºÅ
GMO¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ by¥¤¥¨¥é¥¨³ô¼°²ñ¼Ò
¢£¶¨ÎÏ
³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹³èÍÑ¸¦µæ½ê
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¾ÜºÙ¡¦»²²Ã¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://majisemi.com/e/c/gmo-cybersecurity-20251007-2/M1D
¥Þ¥¸¥»¥ß¤Ï¡¢º£¸å¤â¡Ö»²²Ã¼Ô¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¡×¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²áµî¥»¥ß¥Êー¤Î¸ø³«»ñÎÁ¡¢Â¾¤ÎÊç½¸Ãæ¥»¥ß¥Êー¤Ï▶¤³¤Á¤é(https://majisemi.com?el=M1D)¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¢©105-0022¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è³¤´ß1ÃúÌÜ2-20¡¡¼®Î±¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°3³¬
¤ªÌä¹ç¤»¡§ https://majisemi.com/service/contact/
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]