¡ØºßÂð¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¤ä¶âÍ»¶È³¦¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¡ÈVDI¤Î¸Â³¦¡É ±¿ÍÑÉé²Ù¤ä¥³¥¹¥ÈÁý¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¡Ù¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Î¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ

¢£¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯ÄêÃå¤¬ÆÍ¤ÉÕ¤±¤ë¡¢´ûÂ¸¤ÎVDI´Ä¶¤Î¸Â³¦
¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¤ÎÄêÃå¤ËÈ¼¤¤¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¡¦ÁÈ¿¥¤¬VDI¤Ê¤É¤Î¥·¥ó¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¶áÇ¯¡¢VDI¤Î±¿ÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼Ò³°PC¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ä¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹ÍøÍÑ¤Î³ÈÂç¤Ë¤è¤ê¡¢¾ðÊóÏ³¤¨¤¤¡¢¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢´¶À÷¡¢ÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡×¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬Áý²Ã¤·¡¢½¾Íè·¿VDI¤À¤±¤Ç¤Ï½½Ê¬¤ÊÂÐºö¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¸½¾õ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Ã¦VDI¤ò¸¡Æ¤¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤òÌÏº÷¤¹¤ëÆ°¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢VDI¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤·¤¤ì¤Ê¤¤¡ÈÊªÍýÅª¤Ê¶¼°Ò¡É¡Ê¤Î¤¾¤¸«¡¦¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¡¦²èÌÌ»£±Æ¡Ë¤Ø¤ÎÂÐºö¤âµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¤ÎVDI¤Ï¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¹¤¯Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±¿ÍÑÉé²Ù¤ä¥³¥¹¥ÈÁý¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯Éé²Ù¤Ë¤è¤ëºî¶È¸úÎ¨¤ÎÄã²¼¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤¬¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î²ò·èºö¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¥Ö¥é¥¦¥¶¡×¤Ç¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä¥»¥¥å¥¢¤Ê¶ÈÌ³´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ï¡¢VDI¤Î²ÁÃÍ¤ò¥«¥Ðー¤·¤Ê¤¬¤é±¿ÍÑÉé²Ù¤ò·Ú¸º¤·¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤Ê¤¯ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö¼é¤êÊý¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤¬°ã¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
VDI¤Ï¡ÈÊÄ¤¸¤¿´Ä¶¤Ç¼é¤ë¡ÉÊý¼°¡¢¡Ö¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¥Ö¥é¥¦¥¶¡×¤Ï¡È¸«¤»¤ë¤Ù¤¾ðÊó¤À¤±¤ò¸«¤»¤ë¡É¤³¤È¤Ç¼é¤ëÊý¼°¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ã¦VDI¤ÏÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½¾ì¤Ë¹ç¤Ã¤¿¡È¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¼é¤êÊý¡É¤òÁª¤Ö¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÈÃ¦VDI¡É¤ÎºÇÎÉ¤ÊÁªÂò»è¤¬Æ³¤¯¡¢¥¼¥í¥È¥é¥¹¥È¼ÂÁõ¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡Ö¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¥Ö¥é¥¦¥¶¤È¤Ï²¿¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤Ë¤ªÅú¤¨¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤ÎÉ¬Í×À¤ä¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤ò²ò·è¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¥Ö¥é¥¦¥¶¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡ÖMammoth Cyber Enterprise Browser¡×¤Ë¤ª¤±¤ë³èÍÑ¥·¥Ê¥ê¥ª¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢´éÇ§¾Ú¤äÇÁ¤¸«¡¦»£±Æµ¡´ï¤Î¸¡ÃÎ¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¤¿¡Ö¥Æ¥ì¥ïー¥¯¥µ¥Ýー¥¿ー¡×¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢VDI¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÈÊªÍýÅª¤Ê¶¼°Ò¡É¤Ø¤ÎÂÐºö¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Mammoth Cyber Enterprise Browser¤Ï¡¢ITÉôÌç¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¡È¸½¼ÂÅª¤Ç¥¹¥Þー¥È¤ÊÁªÂò»è¡É¤Ç¤¹¡£
¡ÖVDI´Ä¶¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¥¼¥í¥È¥é¥¹¥È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¤¬²¿¤«¤é»Ï¤á¤¿¤é¤è¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÆÃ¤Ë¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª´«¤á¤Ç¤¹
¡¦ºßÂð¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¤ä¶âÍ»¡¢BPO¤Ê¤É¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Í×·ï¤¬¹â¤¤¶ÈÌ³¤òÃ´¤¦´ë¶È¤Î¤´Ã´Åö¼Ô
¡¦VDI¤Î±¿ÍÑÉé²Ù¤ä¥³¥¹¥ÈÁý¤ËÇº¤ß¡¢¡ÖÃ¦VDI¡×¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ëITÉôÌç¤Î´ÉÍý¼Ô¡¦ÀÕÇ¤¼Ô
¡¦¼Ò³°PC¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤äºßÂð¶ÐÌ³»þ¤Î¾ðÊóÏ³¤¨¤¤¥ê¥¹¥¯¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¦¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤È¶ÈÌ³¸úÎ¨¤ÎÎ¾Î©¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Î´ë²è¡¦·Ð±ÄÁØ
¡¦¥¼¥í¥È¥é¥¹¥È¼ÂÁõ¤òÃÊ³¬Åª¤Ë¿Ê¤á¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥àÉôÌç¤ä¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Ã´Åö¼Ô
¡¦VDI¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÈÊªÍýÅª¤Ê¶¼°Ò¡É¤Ø¤ÎÂÐºö¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý
¢£¼çºÅ¡¦¶¦ºÅ
¥¥ä¥Î¥óIT¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò
¢£¶¨ÎÏ
³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹³èÍÑ¸¦µæ½ê
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
