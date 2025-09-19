¡Ø¡Ú¶¶ÎÂÅÀ¸¡¡¦ÊÑ¾õ¸¡ÃÎ¤ÎAI³èÍÑ¡ÛÂçÅÄ¶è¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤«¤é³Ø¤ÖÅÀ¸¡¥×¥í¥»¥¹¤ÎÊÑ³×¡Ù¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Î¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ
¢£ ¿Í¼êÉÔÂ»þÂå¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¥¤¥ó¥Õ¥éÅÀ¸¡¡¦ÊÝ¼é¤ÎAI³èÍÑ
¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤ËÀ°È÷¤µ¤ì¤¿¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÏ·µà²½¤¬¿Ê¤à°ìÊý¤Ç¡¢·úÀß¶È³¦¤Ç¤Ï½ÏÎýµ»½Ñ¼Ô¤Î¹âÎð²½¤È¼ã¼êÉÔÂ¤Ë¤è¤ê¡¢ÅÀ¸¡¡¦ÊÝ¼é¤òÃ´¤¦¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¤¬Ç¯¡¹º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ï¡¢¶¶ÎÂ¤ä¥È¥ó¥Í¥ë¤ÎÄê´üÅÀ¸¡¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¶áÀÜÌÜ»ë¤ÈÆ±Åù¤Î·ë²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¡×¤ò¾ò·ï¤Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Î³èÍÑ¤òÇ§¤á¤ëÊý¿Ë¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢AI¤È²èÁü²òÀÏ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¿·¤¿¤ÊÅÀ¸¡¼êË¡¤¬¡¢¸½¾ì¤Ç¸½¼ÂÅª¤ÊÁªÂò»è¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ AIµ»½Ñ¤Î¸½¾ìÆ³Æþ¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢AIµ»½Ñ¤ÎÀºÅÙ¤ä¼ÂÍÑÀ¤¬Ç¯¡¹¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¸½¾ì¤Ç¤ÎËÜ³ÊÅª¤ÊÉáµÚ¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢AI¿Íºà¤ÎÉÔÂ¤ä¡¢»£±Æ´Ä¶¡¦ÅÀ¸¡ÂÐ¾ÝÊª¤Î¾õÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²èÁüÉÊ¼Á¤¬Âç¤¤¯º¸±¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¶áÀÜÌÜ»ë¤ÈAI¤Ë¤è¤ëÊÑ¾õ¸¡ÃÎ¤Î·ë²Ì¤ÎÀ°¹çÀ¤ä¿®ÍêÀ¤ò¤É¤¦Ã´ÊÝ¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦µ»½ÑÅª²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¶¶·å¤ÎÎ¢Â¦¤ä¶¹ð§Éô¤Ê¤É¡¢±ó³Ö¤ä¥É¥íー¥ó¤Ç¤Ï»£±Æ¤¬Æñ¤·¤¤²Õ½ê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ä¡¢°ÂÄê¤·¤¿»£±Æ¼êË¡¤Î³ÎÎ©¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¸½¾ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹©É×¤âµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ÆAI¤Î³èÍÑ¤òÄêÃå¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢¸½¾ì¼çÆ³¤Ç¤Î¼ÂÁ©Åª¤ÊÂÐ±þ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¶ÈÌ³¤òÈ¯Ãí¡¦±¿ÍÑ¤¹¤ë¼«¼£ÂÎÂ¦¤È¤Î¡¢Áê¸ßÍý²ò¤Ë´ð¤Å¤¯Êñ³çÅª¤ÊÏ¢·ÈÂÎÀ©¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¢£ ÂçÅÄ¶è¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤«¤é³Ø¤ÖÅÀ¸¡¥×¥í¥»¥¹¤ÎÊÑ³×
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¶¶ÎÂÅÀ¸¡¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥Þー¥È¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î³µÍ×¤ÈÀ®²Ì¤ò¤â¤È¤ËAI¤Ë¤è¤ëÊÑ¾õ¸¡ÃÎ¤ÎÍ¸úÀ¤ä¸½»þÅÀ¤Ç¤Î²ÝÂê¡¢¾Íè¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÅÀ¸¡¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÏ«ÎÏ¡×¡Ö¿®ÍêÀ¡×¡ÖµÏ¿³èÍÑ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Ý»ý´ÉÍý¤Î²ÝÂê¤òÀ°Íý¤·¡¢¸øÌ±Ï¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«¼£ÂÎ¤ÈÌ±´Ö´ë¶È¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²ÝÂê¤ò¶¦Í¤·¡¢ºÇ¿·µ»½Ñ¤ò¼ÂÁõ¤·¤Æ¤¤¿¤«¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥»¥Ã¥·¥ç¥óºÇ¸å¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÅÀ¸¡¶ÈÌ³¤ÎÊÑ¾õ¸¡ÃÎ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¤¥ó¥¹¥Ú¥¯¥·¥ç¥óEYE for ¥¤¥ó¥Õ¥é Cloud Edition¡× ¤Î¤´¾Ò²ð¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¶¶ÎÂÅÀ¸¡¤ä¥¤¥ó¥Õ¥éÊÝ¼é¤Ë·È¤ï¤ë·úÀß¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢¥¼¥Í¥³¥ó¡¢Å´Æ»¡¦ÅÅÎÏ¡¦¹âÂ®Æ»Ï©´ØÏ¢´ë¶È¡¢¼«¼£ÂÎ¿¦°÷¤ÎÊý¤Ç¡¢¿·µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¸½¾ì²þ³×¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤ËÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¢£¼çºÅ¡¦¶¦ºÅ
¥¥ä¥Î¥ó¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¢£¶¨ÎÏ
ÂçÅÄ¶èÌò½ê
³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹³èÍÑ¸¦µæ½ê
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
