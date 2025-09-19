¡Ø¡ÖÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¨¡¨¡³«È¯À®²ÌÊª¡¦OSS¤ËÀø¤à¡ÈÀÈ¼åÀ¤Î¸«²á¤´¤·¥ê¥¹¥¯¡É¤Î²Ä»ë²½¤ÈÂÐºö¡Ù¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Î¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ
¢£¡ÖÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤Ç¤Ï¸«²á¤´¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦³«È¯À®²ÌÊª¡¦OSS¤ËÀø¤àÀÈ¼åÀ
¡Ö²¤½£¥µ¥¤¥Ðー¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹Ë¡¡ÊEU CRA¡Ë¡×¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¡ÖSBOM¡Ê¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ÉôÉÊÉ½¡Ë¤ò½Ð¤»¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢²¿¤ò¤É¤¦½Ð¤¹¤Ù¤¤«¡¢¤½¤â¤½¤â¤Ê¤¼¤½¤¦¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¨¡¨¡ÌÜÅª¤«¤é¼êÃÊ¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤ÇÍý²ò¡¦±¿ÍÑ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Â¿¤¯¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¼ÒÆâ³«È¯¡¦°ÑÂ÷³«È¯¤òÌä¤ï¤º³«È¯À®²ÌÊª¤Ï¡ÈÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ì¤ÐOK¡É¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¡¢OSS¤Ï¡Ö¹¹¿·¤¬Íè¤¿¤«¤é¡×¤È¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯CVSS¤ò¸«¤ÆÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤äÉÊ¼Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Ê¤¼¤³¤Î¥³ー¥É¤ÏÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¡×¤òÀâÌÀ¤¹¤ëÀÕÇ¤¤Ï¡¢³Î¼Â¤ËITÉôÌç¤äÉÊ¼ÁÊÝ¾ÚÃ´Åö¤Î¸ª¤Ë¤Î¤·¤«¤«¤ê¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³°Éô¤«¤é¤ÎÍ×ÀÁ¤ËÈ÷¤¨¤¿ÂÎÀ©¤Å¤¯¤ê¤Ï¡¢³«È¯¼êË¡¤ä¥³ー¥É¤ÎÆþ¼ê·ÐÏ©¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ®²ÌÊª¤ËÂÐ¤·¤ÆÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤í¤¦¡×¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥×¥í¥»¥¹¤Î¤É¤³¤«¤é¼ê¤ò¤Ä¤±¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¤¬¸«¤¨¤º¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÂ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¨¡¨¡¤½¤Î´¶³Ð¤Ï¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÈ¼åÀ¤Î¿¼¹ï¤µ¤Ï¡ÖCVSS¡Ê¶¦ÄÌÀÈ¼åÀÉ¾²Á¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¥¹¥³¥¢¡×¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£PoC¥³ー¥É¤ÎÎ®ÄÌ¾õ¶·¡¢KEV¥ê¥¹¥È¤Ø¤Î·ÇºÜ¡¢³«È¯¼Ô¤äÆþ¼ê¸µ¤Î¿®ÍêÀ¤È¤¤¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤â¡¢¼Â³²¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤ËÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥³ー¥É¤½¤Î¤â¤Î¤Î¼Á¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢AIÀ¸À®¤Ë¤è¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÉÔºß¤Î¥³ー¥É¤ä¡¢¥Ç¥×¥í¥¤¥³ー¥É¡ÊIaC¡Ë¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë³Æ¼ï¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¡ÊAPI¥ー¤äÇ§¾Ú¾ðÊó¡Ë¤Ê¤É¡¢ÀßÄê¤ÎÉÔÈ÷¤¬¼Â³²¤Îµ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¼¡Ç¯ÅÙ¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÎÀ©¡¢¤É¤³¤«¤éÀ°¤¨¤ë¤Ù¤¤«¡×¨¡¨¡¥³ー¥É¡¦AIÀ¸À®¡¦OSS¡¦IaC¤Î¥ì¥Ó¥åー¤«¤é²þ³×¤¹¤ëÀï½Ñ¤ò²òÀâ
¡Ö¤Ê¤¼°Â¿´¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¤Ê¤¼²þÁ±¤Ç¤¤ë¤È³Î¿®¤Ç¤¤ë¤«¡×¡£¤½¤ÎÌä¤¤¤Ë¡¢¸½¾ì¤È¤·¤ÆÅú¤¨¤é¤ì¤ë¾õÂÖ¤ò¤É¤¦ºî¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¸½¾ì¤Î¾õ¶·¤ò¥¹¥¿ー¥ÈÃÏÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢Gartner¤Ë¤è¤ëMagic QuadrantÉ¾²Á¤Ç¤âLeader¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡ÖCheckmarx CxOne¡×¥Äー¥ë¤ò¼ÂºÝ¤ËÆ°¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ì¥Ó¥åー¤È²þÁ±¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÎÆ©ÌÀÀ¡¿ÀÕÇ¤ÄÉÀ×À¤òÌÜ»Ø¤¹ÂÎÀ©¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤ËÉ¬Í×¤Ê¼êÎ©¤Æ¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö²þÁ±¤Î¼ê±þ¤¨¤Î¼Â¸½¡×¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÊÝ¾ÚÂÎÀ©¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤ò¤´Äó¶¡¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡Ç¯ÅÙ¤ÎÍ¸ú¤ÊÁÈ¿¥Åª¡¢µ»½ÑÅª»Üºö¤Ë²Ã¤¨¤é¤ì¤ë¥Ò¥ó¥È¤ò¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¤³¤ó¤ÊÊý¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤
¡ü³«È¯ÉôÌç¡¦¥×¥í¥À¥¯¥È¥Áー¥à¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¡¢³°Éô°ÑÂ÷¥³ー¥É¤Ê¤É¤Î³«È¯À®²ÌÊª¤äOSS¤Î¼õ¤±Æþ¤ì´ð½à¤Ë²ÝÂê°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý
¡ü¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÉôÌç¡¦PSIRT¡¦CISO¼¼¤Ê¤É¤Ç¡¢Æ³ÆþºÑ¥Äー¥ë¤Î³èÍÑÅÙ¤ä¥ì¥Ó¥åーÂÎÀ©¤Î¼Â¸úÀ¤Ëµ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý
¡üSRE¡¦±¿ÍÑ¡¦¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¡¢IaC¤ä¥Ç¥×¥í¥¤¥³ー¥É¤ËÀø¤à¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤Î¶¯²½¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý
¡üÉÊ¼ÁÊÝ¾ÚÉôÌç¡¦µ»½Ñ´ë²èÉôÌç¤Ê¤É¤Ç¡¢SBOM¤äSCA¤ÎÆ³Æþ¡¿±¿ÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤Þ¤¿¤Ïµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ÂÁõ¤ÎÆ»¶Ú¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý
¡ü¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Åý³çÉôÌç¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¡¢³«È¯¤Î¥¹¥Ôー¥É¤È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òºÆÀß·×¤·¤¿¤¤Êý
¡ü¼¡Ç¯ÅÙ¤Î³«È¯¡¦±¿ÍÑÂÎÀ©¶¯²½¤ä¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£À®½ÏÅÙ¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢·×²è¡¦Í½»»¤Î¸¡Æ¤ÀÕÇ¤¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý
¢£¼çºÅ¡¦¶¦ºÅ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¹¥¿¥ê¥¹¥¯¡¦¥ê¥µー¥Á
¢£¶¨ÎÏ
³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹³èÍÑ¸¦µæ½ê
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
