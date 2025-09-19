¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー ¤Î¤Î¤Á¤¬ViVi¤Ã¤Ý¤®¤ã¤ë¤Ë¥á¥¤¥¯¤ÇÊÑ¿È
SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ôÌó1090K¡Ê2025Ç¯9·î¸½ºß¡Ë¡ª¡¡¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Î¤Î¤Á¤µ¤ó¤¬ViVi11·î¹æ¤Î¥á¥¤¥¯´ë²è¤ËÅÐ¾ì¡£ViVi¤Ç¤â¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¿Íµ¤¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯Ê¡²¬Îè°á¤µ¤ó¤¬¡¢¤Î¤Î¤Á¤µ¤ó¤Ë¡È¤®¤ã¤ë¥á¥¤¥¯¡É¤ò»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
Ê¡²¬¤µ¤ó¤¬Äó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥á¥¤¥¯¤Ï¡¢¤Î¤Î¤Á¤µ¤ó¤é¤·¤µ¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤¿¡ÖÉ±¤®¤ã¤ë¤Î¤Î¤Á¤ë¤Ã¤¯¡×¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¶¯µ¤¤Ê¡ÖY2K¤Î¤Î¤Á¤ë¤Ã¤¯¡×¤Î2¥Ñ¥¿ー¥ó¡£
¡ÖÉ±¤®¤ã¤ë¤Î¤Î¤Á¤ë¤Ã¤¯¡×¤Ï¡¢Ê¡²¬¤µ¤ó¤È¤Î¤Î¤Á¤µ¤ó¤¬2¿Í¤È¤â¡ÖÂç¹¥¤¡ª¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¥Áー¥¯¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡£¡ÖY2K¤Î¤Î¤Á¤ë¤Ã¤¯¡×¤Ï¡¢¤Î¤Î¤Á¤µ¤ó¤¬¡ÖÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¹¥âー¥ー¥á¥¤¥¯¡£
¡Ö¥á¥¤¥¯¤Ï¡¢»¨»ï¤äSNS¤Ç¤«¤Ê¤ê¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ÆÆü¡¹ÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Î¤Á¤µ¤ó¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥á¥¤¥¯Ãæ¤âÊ¡²¬¤µ¤ó¤Î¥á¥¤¥¯¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¤¸ー¤Ã¤È´Ñ»¡¡£¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤È¤â¥Ýー¥¸¥ó¥°¤òÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÊÙ¶¯Ç®¿´¤Ê¤Î¤Î¤Á¤µ¤ó¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±´¶¿´&²þ¤á¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ë(¥Ïー¥È)¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦¤Î¤Î¤Á¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÃæ¡Ö²Ä°¦¤¤～(¥Ïー¥È)¡×¤ÎÀ¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡ÖÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ç¤Û¤ó¤Èーーー¤Ë²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹(¥Ïー¥È)¡×¤È¡¢¤É¤Á¤é¤Î¥ë¥Ã¥¯¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤Î¤Á¤µ¤ó¡£¥á¥¤¥¯¤â¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤âViVi¤é¤·¤¯Å»¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿º£²ó¤Î´ë²è¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¾¦ÉÊ¾ðÊó
ViVi 2025Ç¯11·î¹æÄÌ¾ïÈÇ
É½»æ¡§LANA
ÉÕÏ¿¡§£±.LANA¥¹¥Æ¥Ã¥«ー £².Æ»»Þ½ÙÍ¤¥Ô¥ó¥Ê¥Ã¥×
²Á³Ê¡§920±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯9·î22Æü¡Ê·î¡Ë¢¨⾸ÅÔ·÷´ð½à
