ÊÝ°é±à¡¦ÍÄÃÕ±à¡¦¤³¤É¤â±à¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹â¤á¡¢±à¤Å¤¯¤ê¤Î¿·¤·¤¤¤«¤¿¤Á¤ò¹Í¤¨¤ë¡ØGakken »Ò¤É¤â¡ßÀèÀ¸¤Î¤ß¤é¤¤Å¸ 2025¡Ù¤ò³«ºÅ¡ª

³ô¼°²ñ¼Ò ³Ø¸¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜ¸¶Çî¾¼¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒGakken SEED¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®ÎÓ¿°ì¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î28Æü¡¢ÍÄÃÕ±à¡¦ÊÝ°é±à¡¦Ç§Äê¤³¤É¤â±à¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤¹¤ëË¡¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÀèÀ¸Êý¤ÎÆ¯¤¤ä¤¹¤µ¤ä¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò¹â¤á¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤è¤êÎÉ¤¤°é¤Á¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÅ¸¼¨²ñ¡ØGakken »Ò¤É¤â¡ßÀèÀ¸¤Î¤ß¤é¤¤Å¸ 2025¡Ù(https://www.hoikucan.jp/kodomo_sensei2025/)¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜÅ¸¼¨²ñ¡Ë¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Æー¥Þ¤Ï¡¢¡ÖÀèÀ¸¤¬µ±¤¯¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¬°é¤Ä¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î±à¤Å¤¯¤ê¡×¤Ç¤¹¡£
¾¯»Ò²½¡¦¿ÍºàÉÔÂ¡¦·Ð±Ä´Ä¶¤ÎÊÑ²½――¡£
¤³¤ì¤«¤é¤Î10Ç¯¤ò¸«¿ø¤¨¤¿±à¤Å¤¯¤ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤âÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¾Ð´é¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Æü¡¹»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¸þ¤¹ç¤¦¡ÈÀèÀ¸¡É¤¬¡¢°Â¿´¤·¤Æ¾Ð´é¤ÇÆ¯¤±¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÀèÀ¸¡É¤Î»ëÅÀ¤ËÎ©¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤è¤êÎÉ¤¤°é¤Á¤ò»Ù¤¨¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¡¢¤È¤â¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
- Æü»þ¡§10·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë10:00～17:00¡ÊºÇ½ªÆþ¾ì¡¡16:30¡Ë
- ¾ì½ê¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄÆóÃúÌÜ11ÈÖ8¹æ¡¡³Ø¸¦¥Ó¥ë
- ¥¢¥¯¥»¥¹¡§JR »³¼êÀþ¡¿ÅìµÞ ÃÓ¾åÀþ¡¿ÅÔ±ÄÃÏ²¼Å´ ÀõÁðÀþ¸ÞÈ¿ÅÄ±Ø²¼¼Ö¡ÊA2½Ð¸ý¡ËÅÌÊâ5Ê¬
- ÂÐ¾Ý¡§ÍÄÃÕ±à¡¦ÊÝ°é±à¡¦Ç§Äê¤³¤É¤â±à¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëË¡¿ÍÍÍ
- ¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼ÒGakken SEED
- ¿½¹þÊýË¡¡§¤³¤Á¤é(https://pf.gakken.jp/user/op_enquete.gsp?sid=SMD&mid=009204qP&hid=q7kU3AE8c_0)¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï»öÁ°ÅÐÏ¿À©¤Ç¤¹¡£
¢¨Á°Æü¤Þ¤Ç¤Î¤´ÅÐÏ¿¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ª¿½¤·¹þ¤ß¸å¡¢¾ÜºÙ¤ò¥áー¥ë¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
gakkense-tenji@gakken.co.jp ¤ò¼õ¿®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÌÂÏÇ¥áー¥ëÀßÄê¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥áー¥ë¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú³Ø¸¦¥°¥ëー¥×¡ÜÊÝ°é¸½¾ì¤ò»Ù¤¨¤ë15¼Ò¡¦30¥µー¥Ó¥¹¤¬½ÐÅ¸Í½Äê¡ª¡Û
±à¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë´óÍ¿¤¹¤ëÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î´ë¶È¡¦¥µー¥Ó¥¹¤¬½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡ª
½ÐÅ¸´ë¶È°ìÎã¡§Gakken¡¿noman¡¿NEARIZE¡¿¾¾ÃÝ·ÝÇ½³ô¼°²ñ¼Ò¡¿Medical¡¿Leverages¤Ê¤É
¢¡»Ù¤¨¤ë¡§ÊÝ°é»Î¸þ¤±¸¦½¤¥µー¥Ó¥¹¡ÖHOINQ¡×¡¢È¯Ã£»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡¢Àµ²Ý¡¦²Ý³°¥×¥í¥°¥é¥à
¢¡½õ¤±¤ë¡§ICT¶ÈÌ³»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡Öhugmo¡×¡¢±à»ù¸«¼é¤ê¥µー¥Ó¥¹¡¢ÊÝ·ò±ÒÀ¸¡¦ËÉºÒ
¢¡³Ú¤·¤à¡§ÊÝ°é»Î¸þ¤±¥¨¥×¥í¥ó¡Ö¤¹¤Æ¤¤ÊÀèÀ¸¡×¡¢Ê¡Íø¸üÀ¸¡¢ÊÝ°é¼Ô¤È»Ò¤É¤â¤¬°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë³èÆ°
¥»¥ß¥Êー¡¦³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¥»¥ß¥Êー01¡¡¡¡HOINQ¹Ö±é²ñ
¡È¼¡¤Î10Ç¯¡É¤ò¸«¿ø¤¨¤¿±à·Ð±Ä
ÊÝ°é¼Ô¤¬µ±¤¯¿¦¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹¥êー¥Àー¤Î¤¿¤á¤Î1»þ´Ö¡£
ÊÝ°é¼Ô¤È¤·¤Æ³Ø¤Ó¹ç¤¤¡¢À®Ä¹¤¹¤ëÁÈ¿¥¤È¤Ï¡Ä¡©
¡Ö³Ø¤Ó¤¬Â³¤¯±à¤Å¤¯¤ê¡×¤Ø¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¹Ö»Õ
¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿ÍÏÂ¸÷²ñÍý»öÄ¹¡¡»Ö²ì¸ýÂçÊå ÀèÀ¸
Ê¿À®18Ç¯¤è¤ê¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿ÍÏÂ¸÷²ñ¤Ê¤´¤ß¤³¤É¤â±à±àÄ¹¡¢Ê¿À®29Ç¯¤è¤êÆ±Ë¡¿ÍÍý»öÄ¹¡¢Ê¿À®27Ç¯¤«¤é¤Ï¾ïÍÕÂç³Ø»Ò¤É¤â·ò¹¯³Ø²ÊÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¤â¤Ä¤È¤á¤ë¡£ÆüËÜÊÝ°é¶¨²ñÀÄÇ¯ÉôÉôÄ¹¡¢ÆüËÜÊÝ°é¶¨²ñÍý»ö¤Ê¤É¤âÎòÇ¤¡£¤³¤É¤âÃ¯¤Ç¤âÄÌ±àÀ©ÅÙ¤ÎËÜ³Ê¼Â»Ü¤ò¸«¿ø¤¨¤¿»î¹ÔÅª»ö¶È¼Â»Ü¤Îºß¤êÊý¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¡Æ¤²ñ¹½À®°÷¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¾ÊÄ£¤Î²ñµÄ¤Ë¤â»²²Ã¤µ¤ìÉý¹¤¯³èÌö¡£
Æü»þ¡§2025Ç¯10·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë³«±é14:00¡¡½ª±é15:00
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
Äê°÷¡§20Ì¾¡ÊÀèÃå½ç¡Ë¢¨Äê°÷¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢¼õÉÕ¤ò½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿½¹þÊýË¡¡§¤³¤Á¤é(https://pf.gakken.jp/user/op_enquete.gsp?sid=SMD&mid=009204qP&hid=q7kU3AE8c_0)¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¿½¤·¹þ¤ß»þ¤ÎÃí°Õ»ö¹à¤Ê¤É¡¢¾ÜºÙ¤Ï³«ºÅ³µÍ×¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥»¥ß¥Êー02¡¡¡¡¥¥Ã¥º¥è¥¬¹Ö±é²ñ
¡ØÊÝ°é¤Î¼Á¤Ï¡¢ÀèÀ¸¤Î·ò¹¯¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡Ù
～ÅÁÅý°å³Ø¡ß¥Ý¥ê¥ô¥§ー¥¬¥ëÍýÏÀ¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¡¢°Â¿´¤Î±à¤Å¤¯¤ê～
º£¡¢µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀèÀ¸¤Î¿´¤ÈÂÎ¤òÀ°¤¨¤ë¡×»ëÅÀ¡£
ÅÁÅý°å³Ø¡ß¥Ý¥ê¥ô¥§ー¥¬¥ëÍýÏÀ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢
±àÆâ¤Ç¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¶ñÂÎÅª¤ÊÊýË¡¤ä¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¤òÅÚÂæ¤È¤·¤¿
»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê±à±¿±Ä¤ÎÊýË¡¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¹Ö»Õ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥¥Ã¥º¥è¥¬¶¨²ñÂåÉ½Íý»ö¡¡¡¡¥ß¥Ê¥¯¥·¤ß¤è¤³
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥¥Ã¥º¥è¥¬¶¨²ñÂåÉ½Íý»ö¡£¥¤¥ó¥ÉÀ¯ÉÜÇ§Äê¥è¥¬»ØÆ³¼Ô¡¢ÊÝ°é»Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¡£¥è¥¬Îò27Ç¯¡¢»Ò¤É¤â¤ä¿Æ»Ò¤Ø¤Î·ò¹¯»ØÆ³Îò¤Ï17Ç¯¡£¸ÅÅµ¥è¥¬¡¢»ùÆ¸¿´Íý¡¢ÅÁÅý°å³Ø¤Ë´ð¤Å¤¡¢¶µ°é¡¦Ê¡»ã¸½¾ì¤Ç¤Î¼ÂÁ©¤È¹Ö»Õ°éÀ®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æü»þ¡§2025Ç¯10·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë³«±é15:15¡¡½ª±é16:00
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
Äê°÷¡§20Ì¾¡ÊÀèÃå½ç¡Ë¡¡¢¨Äê°÷¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢¼õÉÕ¤ò½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿½¹þÊýË¡¡§¤³¤Á¤é(https://pf.gakken.jp/user/op_enquete.gsp?sid=SMD&mid=009204qP&hid=q7kU3AE8c_0)¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¿½¤·¹þ¤ß»þ¤ÎÃí°Õ»ö¹à¤Ê¤É¡¢¾ÜºÙ¤Ï³«ºÅ³µÍ×¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È
³Ø¸¦ËÜ¼Ò¥Ó¥ë¤ÎÃÏ²¼¤Ë¤¢¤ë¡¢Ç§Äê¤³¤É¤â±à¡ÖGakken ¤³¤É¤â¤¨¤ó¡×¤Î
»ÜÀßÆâ¤ÇÊÝ°é´Ä¶¤ò¸«³Ø¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡Ê»ÜÀßÆâ¸«³Ø15Ê¬¡Ë¡£
Æü»þ¡§2025Ç¯10·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡¦Âè1²ó¡¡10:05～10:20
¡¦Âè2²ó¡¡10:30～10:45
¡¦Âè3²ó¡¡11:00～11:15
¡¦Âè4²ó¡¡15:00～15:15
¡¦Âè5²ó¡¡15:20～15:35
¡¦Âè6²ó¡¡16:00～16:15
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
Äê°÷¡§1²ó¤Ë¤Ä¤ºÇÂç5Ì¾¡¡·×30Ì¾¡ÊÀèÃå½ç¡Ë
¢¨Äê°÷¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢¼õÉÕ¤ò½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
½¸¹ç¾ì½ê¡§¸«³Ø²ñ³«»Ï¤Î5Ê¬Á°¤Ë¡¢³Ø¸¦ËÜ¼Ò¥Ó¥ë1F¥í¥Óー¤Ë¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿½¹þÊýË¡¡§¤³¤Á¤é(https://pf.gakken.jp/user/op_enquete.gsp?sid=SMD&mid=009204qP&hid=q7kU3AE8c_0)¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¿½¤·¹þ¤ß»þ¤ÎÃí°Õ»ö¹à¤Ê¤É¡¢¾ÜºÙ¤Ï³«ºÅ³µÍ×¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ãí°Õ»ö¹à¡§
¡¦Áõ¾þ¤Î¤Ê¤¤ÉþÁõ¤Ç¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¼Ì¿¿»£±Æ¤Ï¶Ø»ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦´¶À÷¾ÉÂÐºö¤È¤·¤Æ¼êÀö¤¤¡¦¥Þ¥¹¥¯¤Î¤´ÃåÍÑ¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸òÎ®¥¹¥Úー¥¹
¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ë¡¿ÍÍÍ¤È¼«Í³¤Ë¤´¸òÎ®¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¹¥Úー¥¹¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Æü»þ¡§2025Ç¯10·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¡10:00～17:00
»ä¤¿¤ÁGakken SEED¤Ï¡¢¡È¤¹¤Ù¤Æ¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¾Ð´é¤Î¤¿¤á¤Ë¡É¤ÎÍýÇ°¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢
ÀèÀ¸¤ÎÆ¯¤¤ä¤¹¤µ¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢±àÁ´ÂÎ¤ÎÌ¤Íè¤ò»Ù±ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒGakken SEED¡ÊGakken SEED Co., Ltd.¡Ë
https://gakken-seed.co.jp/
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®ÎÓ¡¡¿°ì
¡¦Ë¡¿ÍÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§2006Ç¯11·î1Æü
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê2024Ç¯10·î1Æü¾¦¹æÊÑ¹¹¡Ë
¡¦»ñËÜ¶â¡§99,000,000±ß
¡¦½êºßÃÏ¡§¢©141-8427 ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄÆóÃúÌÜ11ÈÖ8¹æ
¡¦ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-6431-1188
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÊÝ°é½ê¡¦ÍÄÃÕ±à¡¦¤³¤É¤â±à¸þ¤±»ö¶È¡¢³ØÆ¸¡¦Â÷»ù½ê¡¦¹âÎð¼Ô²ð¸î»ÜÀß¸þ¤±»ö¶È¡¦
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡¦ÊÝ°é¼Ô¸þ¤±»ö¶È¤òÅ¸³«
¢£³ô¼°²ñ¼Ò³Ø¸¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊGAKKEN HOLDINGS CO., LTD.¡Ë
https://www.gakken.co.jp/
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜ¸¶ Çî¾¼
¡¦Ë¡¿ÍÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§1947Ç¯3·î31Æü
¡¦»ñËÜ¶â¡§19,817É´Ëü±ß
¡¦Çä¾å¹â¡§1,855²¯±ß¡¢Ï¢·ë»Ò²ñ¼Ò79¼Ò¡Ê2024Ç¯9·î´ü¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê ¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§9470¡Ë
¡¦½êºß½»½ê¡§¢©141-8510 ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ2ÃúÌÜ11ÈÖ8¹æ
¡¦ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-6431-1001¡ÊÂåÉ½¡Ë
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§1946Ç¯ÁÏ¶È¤Î¶µ°é¡¦°åÎÅÊ¡»ã´ØÏ¢»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë»ý³ô²ñ¼Ò
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶µ°éÊ¬Ìî¡§¡Ö³Ø¸¦¶µ¼¼¡×¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¶µ¼¼¡¦³Ø½¬½Î»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³Ø½¬¶µºà¤Ê¤É¤Î½ÐÈÇ¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶µ²Ê½ñ¡¦ÊÝ°éÍÑÉÊ¤Ê¤É¤Î±à¡¦³Ø¹»»ö¶È¤Ê¤É
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°åÎÅÊ¡»ãÊ¬Ìî¡§¥µー¥Ó¥¹ÉÕ¤¹âÎð¼Ô¸þ¤±½»Âð»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ç§ÃÎ¾É¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÝ°é±à¡¦³ØÆ¸¤Ê¤É¤Î»Ò°é¤Æ»Ù±ç»ö¶È¤Ê¤É
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥°¥íー¥Ð¥ë¡§150¤«¹ñ°Ê¾å¤Ç³èÆ°¡¦»ö¶ÈÅ¸³«