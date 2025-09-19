MS-Japan¤¬´ÉÍýÉôÌç¡¦»Î¶È¤Î¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥±¥¢¥éー¤Î¼ÂÂÖ¡×¤òÄ´ºº¡£4¿Í¤Ë1¿Í¤¬¡Ö²ð¸î¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©¡×¤ò·Ð¸³¡¢¤¦¤Á8³ä¤¬¡ÖÆ¯¤Êý¤Ë±Æ¶Á¡×
³ô¼°²ñ¼ÒMS-Japan(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹CEO¡§ÍËÜÎ´¹À¡¿°Ê²¼MS-Japan ¾Ú·ô¥³ー¥É¡§6539)¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î´ÉÍýÉôÌç¡¦»Î¶È¿Íºà¤ËÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢´ÉÍýÉôÌç¡¦»Î¶È¤ÎÁí¹çÅ¾¿¦¥µー¥Ó¥¹¤ò±¿±Ä¤¹¤ëMS-Japan¡Ê¥¨¥à¥¨¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤Ï¡¢¡Ú¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥±¥¢¥éー¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¡Û¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÄ´ºº¤Ï´ÉÍýÉôÌç¡¦»Î¶È¤Î¤¿¤á¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖManegy¡Ê¥Þ¥Í¥¸ー¡Ë¡×¤Ë¤ÆÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤ÎÁ´¥Çー¥¿¤ò¸«¤ë :
https://www.manegy.com/news/detail/13343/
https://www.manegy.com/news/detail/13343/
Ä´ºº¥µ¥Þ¥êー
¡¦4¿Í¤Ë1¿Í¤¬¡Ö²ð¸î¤È»Å»ö¡×¤ÎÎ¾Î©¤ò·Ð¸³¡£¤½¤Î¤¦¤ÁÌó8³ä¤¬¡ÖÆ¯¤Êý¤Ë±Æ¶Á¡×
¡¦¡Ö²ð¸î¤ÇÆ¯¤Êý¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¡×¤¬¿¦¾ì¤Ë¤¤¤ë40.1¡ó
¡¦²ð¸î¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤Ï82.2¡ó¡£ÉÔ°Â¤ÎÆâÍÆ¥È¥Ã¥×¤Ï¡ÖÀº¿ÀÅªÈèÏ«¤ÎÁý²Ã¡×64.0¡ó
¡¦¿¦¾ì¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥±¥¢¥éー»Ù±ç¡¢67.4¡ó¤¬ÉÔËþ
¡¦Å¾¿¦Àè¤Ç¤Î¡Ö²ð¸îÎ¾Î©»Ù±ç¤äÆ¯¤¤ä¤¹¤µ¡×¡¢À¤Âå¤òÌä¤ï¤º6³ä°Ê¾å¤¬½Å»ë
Ä´ºº·ë²Ì¤Î¾ÜºÙ
¡Ö¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥±¥¢¥éー¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¡×https://www.manegy.com/news/detail/13343/
Ä´ºº·ë²Ì
£±.¡Ú4¿Í¤Ë1¿Í¤¬¡Ö²ð¸î¤È»Å»ö¡×¤ÎÎ¾Î©¤ò·Ð¸³¡£¤½¤Î¤¦¤ÁÌó8³ä¤¬¡ÖÆ¯¤Êý¤Ë±Æ¶Á¡×¡Û
¢¨Á´²óÅú¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¢»Å»ö¤È²ð¸î¤ÎÎ¾Î©·Ð¸³¼Ô¤Ë¸ÂÄê¤·¤¿61Ì¾¤Î²óÅúÆâÌõ
ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¡Ö²ð¸î¤È»Å»ö¡×¤ÎÎ¾Î©·Ð¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö²ð¸î¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©·Ð¸³¤¢¤ê¡×¤Ï25.2¡ó¡¢²ð¸î¤Î·Ð¸³¤Î¤ß¤¢¤ê¤Ï4.1¡ó¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤ÎÌó3³ä¤¬²ð¸î·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿Ç¯ÂåÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢Î¾Î©·Ð¸³¼Ô¤Î³ä¹ç¤Ï50Âå°Ê¾å¤ÇÁý¤¨¤ë·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¡¢Î¾Î©·Ð¸³¤¢¤ê¤Ï32.5¡ó¤ÈÌó3¿Í¤Ë1¿Í¤Ë¾å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢²ð¸î·Ð¸³¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö²ð¸î¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«¿È¤ÎÆ¯¤Êý¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿·Ð¸³¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¿Í¤Ï78.7¡ó¡£Â¿¤¯¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥±¥¢¥éー¤¬Æ¯¤Êý¤ÎÄ´À°¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Á´²óÅú¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö²ð¸î¤ÇÆ¯¤Êý¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤ò¿¦¾ì¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¡×¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¿Í¤Ï40.1¡ó¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«¿È¤¬¡Ö²ð¸î¤È»Å»ö¤òÎ¾Î©¤·¤¿·Ð¸³¤¢¤ê¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï25.2¡ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¿¦¾ì¤Ç¤ÎÌÜ·â·Ð¸³¤Ï¤½¤ì¤ò¾å²ó¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
£².¡ÚÎ¾Î©¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¿Í82.2¡ó¡¢ÉÔ°Â¥È¥Ã¥×¤Ï¡ÖÀº¿ÀÅªÈèÏ«¤ÎÁý²Ã¡×64.0¡ó¡Û
¼¡¤Ë¡¢¸½ºß¤â¤·¤¯¤Ï¾Íè¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö²ð¸î¤È»Å»ö¡×¤ÎÎ¾Î©¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö²ð¸î¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©¡×¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤ÏÁ´ÂÎ¤Î82.2¡ó¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢Ç¯ÂåÊÌ¤Ç¤â40Âå°Ê²¼85.4¡ó¡¢50Âå°Ê¾å80.6¡ó¤ÈÀ¤Âå¤òÌä¤ï¤ºÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²ð¸î·Ð¸³¤ÎÍÌµ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬²ð¸î¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©¤ò¡Ö¼«Ê¬»ö¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢ÌäÂê°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¨Á´²óÅú¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¢¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÉÔ°Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ò½ü¤¯228Ì¾¤Î²óÅúÆâÌõ
¡Ö²ð¸î¤È»Å»ö¡×¤ÎÎ¾Î©¤ÇÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤ëÅÀ¤Ç¤Ï¡¢ºÇÂ¿¤¬¡ÖÀº¿ÀÅªÈèÏ«¤ÎÁý²Ã¡×¡Ê64.0¡ó¡Ë¤Ç¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖÂÎÎÏÌÌ¤ÎÉÔ°Â¡×¡Ê62.3¡ó¡Ë¡¢¡Ö¶ÈÌ³¤Ø¤Î»Ù¾ã¡×¡Ê60.5¡ó¡Ë¡¢¡Ö·ÐºÑÅªÉéÃ´¤ÎÉÔ°Â¡×¡Ê57.9¡ó¡Ë¤ÈÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¾å°Ì4¹àÌÜ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â5³ä¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¿´¿È¤ÎÉéÃ´Áý²Ã¡¢¶ÈÌ³¤Ø¤Î±Æ¶Á¡¢·ÐºÑÅªÉÔ°Â¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¶¦ÄÌ¤·¤ÆÊú¤¨¤ëÉÔ°Â¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¡ÖÃÎ¼±¡¦¾ðÊóÉÔÂ¡×¡Ê31.1¡ó¡Ë¤ä¡Ö¾å»Ê¡¦Æ±Î½¤ÎÍý²ò¡¦¶¨ÎÏ¤ÎÉÔ°Â¡×¡Ê25.9¡ó¡Ë¡¢¡ÖÀ©ÅÙ¤ÎÉÔ½½Ê¬¤µ¡×¡Ê24.6¡ó¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ©ÅÙÌÌ¤ä¾ðÊóÌÌ¤ÎÉÔ°Â¤â¡¢2～3³ä¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ·üÇ°»ö¹à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
£³.¡Ú¿¦¾ì¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥±¥¢¥éー»Ù±ç¡¢67.4¡ó¤¬ÉÔËþ¡Û
¼¡¤Ë¡¢¿¦¾ì¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥±¥¢¥éー»Ù±ç¤ËÂÐ¤¹¤ëËþÂÅÙ¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÉÔËþ¡×67.4¡ó¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£
Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ½½Ê¬¤ÊËþÂ´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢À©ÅÙ¤ä¥µ¥Ýー¥È¤Î½¼¼Â¤¬²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
£´.¡ÚÅ¾¿¦Àè¤Ç¤Î¡Ö²ð¸îÎ¾Î©»Ù±ç¤äÆ¯¤¤ä¤¹¤µ¡×¡¢À¤Âå¤òÌä¤ï¤º6³ä°Ê¾å¤¬½Å»ë¡Û
ºÇ¸å¤Ë¡¢Å¾¿¦»þ¤Ë²ð¸î¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©»Ù±ç¤äÆ¯¤¤ä¤¹¤µ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤«¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢Á´ÂÎ¤Î63.2¡ó¤¬¡¢Å¾¿¦Àè¤ËÎ¾Î©»Ù±ç¤äÆ¯¤¤ä¤¹¤µ¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯ÂåÊÌ¤Ë¸«¤Æ¤â¡¢40Âå°Ê²¼¡¦50Âå°Ê¾å¤È¤â¤Ë½Å»ë¤¹¤ë¿Í¤Ï6³ä¤òÀê¤á¡¢À¤Âå¤òÌä¤ï¤ºÎ¾Î©»Ù±ç¤äÆ¯¤¤ä¤¹¤µ¤ò½Å»ë¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢Å¾¿¦ÀèÁª¤Ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ²ð¸îÎ¾Î©»Ù±ç¤äÆ¯¤¤ä¤¹¤µ¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¾ò·ï¤Ç¤¢¤ê¡¢´ë¶ÈÂ¦¤âÀ©ÅÙ¤ÎÀ°È÷¤äÆ¯¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ËÜÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤ÎÁ´¥Çー¥¿¤ò¸«¤ë :
https://www.manegy.com/news/detail/13343/
https://www.manegy.com/news/detail/13343/
¤½¤ÎÂ¾Ä´ºº¥ì¥Ýー¥È
´ÉÍýÉôÌç¡¦»Î¶È¤ÇÆ¯¤¯¿Í¡¹¤ÎÏ·¸å¤ÎÃùÃß¡¦»Å»ö¤ÎÄ´ºº
https://www.manegy.com/news/detail/9744/
¡Ö¿Æ¤Î²ð¸î¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº
https://www.manegy.com/news/detail/9700/
°éµÙ¼Ò°÷¤Î¡Ö¸ªÂå¤ï¤ê¼êÅö¡¦À©ÅÙ¡×¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº
https://www.manegy.com/news/detail/13246/
Ä´ºº³µÍ×
Ä´ºº¥Æー¥Þ¡§¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥±¥¢¥éー¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº
Ä´ºº¼Â»ÜÆü¡§2025Ç¯8·î14Æü～8·î21Æü
Ä´ººÊýË¡¡§Web¥¢¥ó¥±ー¥È
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§¡Ö¥Þ¥Í¥¸ー¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÁ´¹ñ¤Î´ÉÍýÉôÌç¡¦»Î¶È
Í¸ú²óÅú¿ô¡§242¿Í
Ä´ºº¼çÂÎ¡§³ô¼°²ñ¼ÒMS-Japan¡Êhttps://www.jmsc.co.jp/¡Ë
¢¨ËÜÄ´ºº¤Î¥°¥é¥ÕÆâ¤Î¹½À®Èæ¤Ï¡¢¾®¿ôÅÀ°Ê²¼Âè2°Ì¤ò»Í¼Î¸ÞÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¹ç·×¤·¤Æ¤âÉ¬¤º¤·¤â100¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Ä´ºº·ë²Ì¤Î·ÇºÜ¡¦ÍøÍÑ»þ¤Ë¤Ä¤¡¢ËÜÄ´ºº¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥à¥Í¥¤¥ë¡¦·ë²Ì¥°¥é¥Õ²èÁü¤Î»ÈÍÑ¤òµö²Ä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¢£ËÜ¥ê¥êー¥¹¤ÎÅ¾ºÜ¡¦ÍøÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ª´ê¤¤¢£¢£
ËÜÄ´ºº·ë²Ì¤ò·ÇºÜ¡¦ÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢½ÐÅµ¡ÖMS-JapanÄ´¤Ù¡Êhttps://www.manegy.com/news/detail/13343/(https://www.manegy.com/news/detail/13343/)¡Ë¡×¤ÈÌÀµ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
MS-Japan¡Ê¥¨¥à¥¨¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë
https://www.jmsc.co.jp/
ÁÏ¶È¤è¤ê35Ç¯°Ê¾å¤ËÅÏ¤ê¡¢·ÐÍý¡¦ºâÌ³¡¦¿Í»ö¡¦ÁíÌ³¡¦Ë¡Ì³¡¦·Ð±Ä´ë²è¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö´ÉÍýÉôÌç¡×¤È¡¢ÊÛ¸î»Î¡¦¸øÇ§²ñ·×»Î¡¦ÀÇÍý»Î¤Ê¤É¤Î¡Ö»Î¶È¡×¤ËÆÃ²½¤·¡¢¿Íºà¾Ò²ð»ö¶È¡¦¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿Í¡×¤È¡Ö¾ðÊó¡×¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¥ー¥ïー¥É¤Ë¡¢¸Ä¿Í¡¢´ë¶È¡¢¤Þ¤¿¤Ï¼Ò²ñ¤ÎÊý¡¹¤¬Åö¼Ò¤È´Ø¤ï¤ëÃæ¤ÇŽ¤º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò²ò·è¤Ç¤¤ë¡Ö¿´¤Î¥µー¥Ó¥¹¡×¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Áí¹çÅ¾¿¦¥µー¥Ó¥¹¡ÖMS Career¡Ê¥¨¥à¥¨¥¹¥¥ã¥ê¥¢¡Ë¡×
https://www.jmsc.co.jp/career/
´ÉÍýÉôÌç¤È»Î¶È¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡¢¶È³¦ºÇÂçµé¤Îµá¿Í¿ô¤ò¸Ø¤ëÅ¾¿¦¥µー¥Ó¥¹¡£¡Ö¿Íºà¾Ò²ð¡×¡Öµá¿Í¸¡º÷¡×¡Ö¥¹¥«¥¦¥È¥µー¥Ó¥¹¡×¤Î3¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¡£
ÆÃ¤Ë¿Íºà¾Ò²ð¤Ç¤Ï¡¢·Ð±Ä´ÉÍýÎÎ°è¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÏ¶È¤è¤ê35Ç¯°Ê¾å¤ËÅÏ¤êÇÝ¤Ã¤¿·Ð¸³¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÀ¸¤«¤·¡¢¤´´õË¾¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ä¾ò·ï¤Ë±þ¤¸¤ÆÅ¾¿¦¤Î¥×¥í¤¬¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¤ÆÅ¾¿¦¡¦¥¥ã¥ê¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ±×¤Ê¾ðÊó¤âÈ¯¿®Ãæ¡£
¢§X¡ÊµìTwitter¡Ë
¡Êhttps://twitter.com/MSJapan7373¡Ë
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖManegy¡Ê¥Þ¥Í¥¸ー¡Ë¡×
https://www.manegy.com/
´ë¶È¤Î·Ð±Ä´ÉÍýÎÎ°è¤È»Î¶ÈÎÎ°è¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¡£
Æ±ÎÎ°è¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿Íºà¾Ò²ð¥µー¥Ó¥¹¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò»ý¤Á´ÉÍýÉôÌç¤È»Î¶È¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿MS-Japan¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤ÏÆü¡¹¶ÈÌ³¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£