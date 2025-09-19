¥¥ã¥×¥Æ¥óÍã¸¶²èÅ¸～FINAL ¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¤Ø¡ª～ POP UP STORE¤ò³«ºÅ¡ª2025Ç¯10·î11Æü(ÅÚ)～10·î19Æü(Æü)
¡¡»°°æÉÔÆ°»º¾¦¶È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò(½êºß¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÂçÎÓ½¤)¤¬±¿±Ä¤¹¤ë»°°æ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ñー¥¯¤é¤é¤Ýー¤È¿·»°¶¿¤Ï¡¢2025Ç¯10·î11Æü(ÅÚ)～10·î19Æü(Æü)¤Ë¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥óÍã¸¶²èÅ¸～FINAL ¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¤Ø¡ª～ POP UP STORE¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë2025Ç¯10·î25Æü(ÅÚ)¡¦10·î26Æü(Æü)¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î¥µ¥Ã¥«ー¥Áー¥à¡¦¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë»ÜÀß¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Î½©¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥µ¥Ã¥«ー¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¤é¤é¤Ýー¤È¿·»°¶¿¤Ø¤´Íè´Û¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¾ÜºÙ¤Ï²¼µURL¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¥ã¥×¥Æ¥óÍã¡§https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/shinmisato/event/3169603.html
¥µ¥Ã¥«ー¥Õ¥§¥¹¥¿¡§https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/shinmisato/event/3169600.html
¥¥ã¥×¥Æ¥óÍã¸¶²èÅ¸ ～FINAL ¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¤Ø¡ª～ POP UP STORE
¡¡2024Ç¯²Æ¤ËÅìµþ¡¢2025Ç¯½Õ¤ËÂçºå¡¢²Æ¤Ë¹áÀî¤Ç³«ºÅ¤µ¤ìÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¸¶²èÅ¸¤¬¡¢2025Ç¯10·î¡¢º£ÅÙ¤Ïºë¶Ì¡¢¿·»°¶¿¤Ç¤ÎPOPUP½ä²ó¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¡¡¡Ö¥Íー¥àÏ¢ºÜ¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê·Á¼°¤Ç¸½ºß¤â¿·¥·¥êー¥º¤¬Âç¿Íµ¤¤Î¤Ê¤«¡¢ºîÉÊ¤Î²áµî¡¢¸½ºß¡¢Ì¤Íè¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¸¶²èÅ¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ï¢ºÜ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿40Ç¯Ä¶¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¸¶²èÅ¸¤ÎÇ®ÎÌ¤ò¡¢º²¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¸¶²è¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Í£°ìÌµÆó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¥²¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´¶¤¸¼è¤ì¤ëÂç¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¤¼¤Ò¤³¤Îµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¢¨POP UP ²ñ¾ì¤Ç¤Ï¸¶²è¤ÎÅ¸¼¨¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢£³«ºÅÆüÄø¡¡2025Ç¯10·î11Æü(ÅÚ)～10·î19Æü(Æü)¡¡
¢£³«ºÅ»þ´Ö¡¡10:00～18:00 ¢¨ºÇ½ªÆü¤Ï17:00¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³«ºÅ¾ì½ê¡¡Æî¥âー¥ë1F ¥¥Ã¥º¥Ñー¥¯Á°
¢£Æþ¾ìÎÁ¡¡¡¡ÌµÎÁ
ËÜÅ¸¤Î¤¿¤á¤ËÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡ª
¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Â¿¿ô¤Î¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¢¨¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¾¦ÉÊ¤Î³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢»ÅÍÍ¡¢²Á³Ê¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤Î¿ô¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Çä¤êÀÚ¤ì¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÍè¾ìÆÃÅµ¡Û
¡¡Íè¾ìÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Ö¸¶²èÅ¸Íè¾ìµÇ°ÆÃÅµ¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥óÍã¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥µ¥óFINALS¡Ù No.1-No.4¡×ÆÃÅµºý»Ò¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨1Àº»» ÀÇ¹þ2000±ß°Ê¾å¤Î¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Ç¿ÊÄè¡£
¡¡¢¨¤ª1¿ÍÍÍ1ºý¸Â¤ê¡£
¡¡¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Û
¡¡´ÛÆâ¤Ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤È¤â¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡¡¢£Å¸¼¨¾ì½ê¡¡Æî¥âー¥ë£²F¡¡moimoln²£
¡Ú³Æ¼ï¥ê¥ó¥¯¡Û
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://captaintsubasa.gengaten.com/
¡¡¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://twitter.com/captsuba_genga
¢¥¾Ü¤·¤¯¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡¡¡
¡¡¢¥¥¥ã¥×¥Æ¥óÍãWORLD
¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÉ½µ¡§¡¡(C)¹â¶¶ÍÛ°ì¡¿½¸±Ñ¼Ò
¼çºÅ¡§¡¡¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó
¶¨ÎÏ¡§¡¡¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ¥¥ã¥×¥Æ¥óÍãºâÃÄ¡¿½¸±Ñ¼Ò
MISATO¡¡SOCCER¡¡FESTA
¢£MISATO SOCCER FESTA
½é¿´¼Ô¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¡¢¥µ¥Ã¥«ー¥Õ¥§¥¹¥¿¡ª
PELADA¡¡JUNIORS¡¦Z FUTSAL SPORT SHIN-MISATO¥³¥é¥Ü¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥µ¥Ã¥«ー¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÊ³¤Ã¤Æ¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£³«ºÅÆüÄø¡¡2025Ç¯10·î25Æü¡ÊÅÚ)¡¦10·î26Æü(Æü)¡¡
¢£³«ºÅ»þ´Ö¡¡10:30～17:00 ¢¨¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤è¤ê»þ´Ö¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³«ºÅ¾ì½ê¡¡1F ²°Æâ¹¾ì
DAY£±.¡¡PELADA¡¡JUNIORS¥³¥é¥Ü
¥µ¥Ã¥«ー¶µ¼¼(½é¿´¼Ô¸þ¤±)
¢£³«ºÅÆüÄø¡¡10·î25Æü(ÅÚ)
¢£³«ºÅ»þ´Ö¡¡£±.12¡§00～ £².15¡§00～¡¡£³.16¡§00～ ¢¨³Æ²ó30Ê¬
¢£»²²Ã¿Í¿ô¡¡³Æ²ó15Ì¾ÍÍ ¢¨À°Íý·ô¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý
¢£·ÊÉÊ¡¡¡¡¡¡»²²Ã¼Ô¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¤ª¼é¤ê¡Ö¥Ü¥ó¥Õ¥£¥ó¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥êー¥¹¥¿¥¤¥ë¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥éー¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹
¢£³«ºÅÆüÄø¡¡10·î25Æü(ÅÚ)
¢£³«ºÅ»þ´Ö¡¡£±.11¡§00～ £².13¡§00～¡¡£³.14¡§00～ ¢¨³Æ²ó30Ê¬
¢£´ÑÍ÷¾ò·ï¡¡ÌµÎÁ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨1³¬´ÑÍ÷ÀÊ¤«¤é½ç¤Ë¤´°ÆÆâ¡¢ËþÀÊ¤Ë¤Ê¤ê¼¡Âè2³¬¤ò¤´°ÆÆâ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹´ÑÍ÷ÀÊ¤Ï¡¢½àÈ÷¤¬¤Ç¤¼¡ÂèÆþ¾ì²ÄÇ½
DAY£².¡¡Z FUTSAL SPORT SHIN-MISATO¥³¥é¥Ü
¥µ¥Ã¥«ー¶µ¼¼(½é¿´¼Ô¸þ¤±)
¢£³«ºÅÆüÄø¡¡10·î26Æü(Æü)
¢£³«ºÅ»þ´Ö¡¡£±.13¡§00～ £².14¡§00～¡¡£³.15¡§00～ ¢¨³Æ²ó30Ê¬
¢£»²²Ã¿Í¿ô¡¡³Æ²ó15Ì¾ÍÍ ¢¨À°Íý·ô¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý
¥µ¥Ã¥«ー¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°
¢£³«ºÅÆüÄø¡¡10·î26Æü(Æü)
¢£³«ºÅ»þ´Ö¡¡10¡§30～17¡§00 ¢¨¥µ¥Ã¥«ー¶µ¼¼¤Î»þ´ÖÂÓ°Ê³°¤Ç¤Î¼Â»Ü
¢£»²²Ã¾ò·ï¡¡¤é¤é¤Ýー¤È¿·»°¶¿´ÛÆâ¤Î1,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦¹ç»»ÉÔ²Ä¡Ë°Ê¾å¤ÎÅöÆü¤ªÇã¾å¤²¥ì¥·ー¥È1Ëç¤Î
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤´Äó¼¨¤Ç1²ó»²²Ã¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£·ÊÉÊ¡¡¡¡¡¡5ËÜ°Ê¾å¤Î¥Ô¥ó¤òÅÝ¤·¤¿Êý¤Ë¤Ï¤ª²Û»Ò¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ÆÆü¤ÎÀ°Íý·ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡ÇÛÉÛ»þ´Ö¡§9:30～
¡¡ÇÛÉÛ¾ì½ê¡§ Æî¥âー¥ë¡¡¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹£±.Á°
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨À°Íý·ô¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
¡¡¢¨ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤ÎÆ±È¼¤ÏÉ¬¿Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨À°Íý·ô¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤Ê¤¤¤ªµÒÍÍ¤Ï¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¢¨À°Íý·ô1Ëç¤Ë¤Ä¤¡¢1Ì¾ÍÍ¤ÎÂÎ¸³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨À°Íý·ô¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ç¤âºÆÈ¯¹Ô¤Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¢¨ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
※掲載内容は予告無く変更になる場合がございます。詳しくは施設のウェブサイトをご確認ください。※画像はイメージです。
ÁÒ¸ËÅ¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹¤¤Çä¤ê¾ì¤Ë¿©ÉÊ¤äÆüÍÑÉÊ¡¢²ÈÅÅ¡¢¥¥ã¥ó¥×ÍÑÉÊ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥«¥Æ¥´¥êー¤Î¾¦ÉÊ¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¾¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£