¡Ô°ñ¾ë¸©¶Ä®¡Õ¶¸Å²Ï£É£Ã¼þÊÕÃÏ¶è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥È¥è¥¿£Ì¡õ£Æ°ñ¾ë³ô¼°²ñ¼Ò¡Ö·÷±û¶±Ä¶È½ê¡×¤Î½×¹©¼°¤ò³«ºÅ
¡Ô°ñ¾ë¸©¶Ä®¡Õ¶¸Å²Ï£É£Ã¼þÊÕÃÏ¶è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥È¥è¥¿£Ì¡õ£Æ°ñ¾ë³ô¼°²ñ¼Ò¡Ö·÷±û¶±Ä¶È½ê¡×¤Î½×¹©¼°¤ò³«ºÅ
ÎáÏÂ£·Ç¯£¹·î17Æü¡¢°ñ¾ë¸©¶Ä®¡ÊÄ®Ä¹¡§¶¶ËÜÀµÍµ¡Ë¤Î¶¸Å²Ï£É£Ã¼þÊÕÃÏ¶è¡Ê¶Ä®¤ß¤é¤¤Ê¿ÆóÃúÌÜ¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥È¥è¥¿£Ì¡õ£Æ°ñ¾ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§È¨Ã«»ËÏ¯¡Ë¤Î·÷±û¶±Ä¶È½ê½×¹©¼°¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶Ä®¤«¤é¤Ï¶¶ËÜÄ®Ä¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¶Ä®µÄ²ñ¡¢¶Ä®¼Ò²ñÊ¡»ã¶¨µÄ²ñ¤¬¾·ÂÔ¤µ¤ì¡¢¼°Åµ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¥È¥è¥¿£Ì¡õ£Æ°ñ¾ë³ô¼°²ñ¼ÒÈ¨Ã«»ËÏ¯ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤«¤é¶Ä®¼Ò²ñÊ¡»ã¶¨µÄ²ñ¤Ø´óÉÕ¶â¤¬Â£Äè¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ô°ñ¾ë¸©¶Ä®¡Õ¶¸Å²Ï£É£Ã¼þÊÕÃÏ¶è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥È¥è¥¿£Ì¡õ£Æ°ñ¾ë³ô¼°²ñ¼Ò¡Ö·÷±û¶±Ä¶È½ê¡×¤Î½×¹©¼°¤ò³«ºÅ
¥È¥è¥¿£Ì¡õ£Æ°ñ¾ë³ô¼°²ñ¼ÒÈ¨Ã«»ËÏ¯ÂåÉ½¼èÄùÌó¼ÒÄ¹¤«¤é¶Ä®¼Ò²ñÊ¡»ã¶¨µÄ²ñ¤Ø´óÉÕ¶â¤¬Â£Äè¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿
¥È¥è¥¿£Ì¡õ£Æ°ñ¾ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢°ñ¾ë¸©ÆâÍ£°ì¤Î¥È¥è¥¿»º¶È¼ÖÎ¾ÀìÌç¥Ç¥£ー¥éー¡Ê°ñ¾ë¥È¥è¥¿¥Õ¥©ー¥¯¥ê¥Õ¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤È¤·¤Æ¾¼ÏÂ44Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¡¢ÊªÎ®¤Ë´Ø¤ï¤ë»º¶È¼ÖÎ¾¤Ê¤É¤ÎÈÎÇä¡¢¥êー¥¹¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥Õ¥¿ー¥µー¥Ó¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢°ñ¾ë¸©Æâ¤Î11±Ä¶È½ê¤Î¤¦¤Á¾¼ÏÂ58Ç¯¤Ë³«Àß¤µ¤ì¤¿¸©À¾±Ä¶È½ê¡Ê¶Ä®ÉúÌÚ¡Ë¤¬¡¢ÉßÃÏÌÌÀÑÌó£´ÇÜ¤Î¶¸Å²Ï£É£Ã¼þÊÕÃÏ¶è¤ÎÂè£²³¹¶è¤Ø°ÜÅ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±»ÜÀß¤¬Î©ÃÏ¤¹¤ë¶¸Å²Ï£É£Ã¼þÊÕÃÏ¶è¤Ï¡¢·÷±ûÆ»¶¸Å²Ï£É£Ã¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê»º¶ÈµòÅÀ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¶ËÜÄ®Ä¹¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¶¸Å²Ï£É£Ã¼þÊÕÃÏ¶è¤Ë¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤´ë¶È¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¦¡£Ä®¤â¿Ê½Ð´ë¶È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡×¤È°§»¢¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
½×¹©¼°¤Ç°§»¢¤ò¤¹¤ë¶¶ËÜÄ®Ä¹
¶Ä®¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Á¥§¥ó¥¸¼þÊÕ¤Î³«È¯¿ä¿Ê¤È´ë¶ÈÍ¶Ã×¤Ë¤è¤ê¡¢¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤ÎÁý¼ý¤È¿·µ¬¸ÛÍÑ¤ÎÁý²Ã¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Ê½Ð´ë¶È¤ª¤è¤Ó»ÜÀß³µÍ×Åù
´ë¶ÈÌ¾¾Î¡¡¡§¥È¥è¥¿£Ì¡õ£Æ°ñ¾ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡È¨Ã«»ËÏ¯¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°ñ¾ë¸©¾®Èþ¶Ì»ÔÀ¾¶¿ÃÏ1403-1
»ÜÀßÌ¾¾Î¡¡¡§¥È¥è¥¿£Ì¡õ£Æ°ñ¾ë³ô¼°²ñ¼Ò¡¡·÷±û¶±Ä¶È½ê
ÉßÃÏÌÌÀÑ¡¡¡§9,300.36Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡ÊÌó2,813.36ÄÚ¡Ë
·úÃÛÌÌÀÑ¡¡¡§1,758.40Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡ÊÌó531.92ÄÚ¡Ë
¹½Â¤µ¬ÌÏ¡¡¡§ÃÏ¾å£±³¬·ú¡¡Å´¹üÂ¤
µ¯¡¡¡¡¹©¡¡¡§ÎáÏÂ£¶Ç¯£±£°·î£²£³Æü
½×¡¡¡¡¹©¡¡¡§ÎáÏÂ£·Ç¯¡¡£¹·î£±£·Æü
Î©ÃÏ¾ì½ê¡¡¡§¶Ä®¤ß¤é¤¤Ê¿ÆóÃúÌÜ£±ÈÖÃÏ£±¡¡Â¾
»Ü¹©¼ÔÌ¾¡¡¡§ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ£³-£³-£µ¡Ë